Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
ProTV.md, 5 noiembrie 2025 08:10
Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 10 minute
08:20
Momentul în care un avion UPS se prăbușește după ce a pierdut un motor la decolare, provocând un incendiu uriaș, în Louisville - VIDEO
Curs valutar BNM pentru 5 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Democratul Zohran Mamdani a câștigat primăria New York-ului. Donald Trump amenință cu retragerea fondurilor pentru oraș
Acum 30 minute
08:10
Cer noros cu maxime de până la 15 grade în sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
22:20
Aeroportul din Bruxelles, închis după ce a fost semnalată prezența unei drone
22:10
Zelenski, apel direct către Viktor Orban: „Cel puțin să nu ne blocheze”
22:10
SUA relaxează sancțiunile împotriva Belarusului, inclusiv în privința avionului lui Lukașenko
21:50
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal - VIDEO
21:40
Fundașii naționalei Moldovei, Artur Crăciun și Vladislav Baboglo, sunt în formă cu aproximativ o săptămână înaintea meciurilor cu Italia și Israel din preliminariile Campionatului Mondial - VIDEO
21:40
Spectacol total în ring: prima ediție Chișinău Boxing Night a adus meciuri pline de adrenalină, forță și un knockout spectaculos semnat de Stanislav Borimecicov - VIDEO
21:40
Sfârșit de meci nebun în NBA. Baschetbalistul Giannis a adus victoria grupării Milwaukee Bucks în ultima secundă a partidei cu Indiana Pacers - VIDEO
21:40
Aur pentru moldoveanul Andrei Belici la un turneu de tir cu arcul din seria mondială - VIDEO
21:30
Tragedie în Serbia! Antrenorul a decedat în timpul meciului, la doar 44 de ani - VIDEO
21:30
Iga Swiatek a pierdut la 0 ultimul set al meciului cu Rybakina și a egalat o contraperformanță înregistrată ultima dată în urmă cu 12 ani - VIDEO
21:30
Stanislav Uja ultimul participant al Moldovei la europeanul de haltere printre juniori și tineret a confirmat printr-o evoluție bună și constantă - VIDEO
21:30
Primul gol al sezonului în Italia pentru mijlocașul de 16 ani, Cristian Palancica - VIDEO
21:30
FC Botoșani, echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu, a terminat turul pe primul loc în România - VIDEO
21:20
O casă de locuit a luat foc, la Ocnița. Trei echipaje de pompieri au intervenit: Au reușit prevenirea unei explozii de proporții - VIDEO
21:20
Șase persoane - pe banca acuzațiilor, după ce preotul bisericii din Grinăuți și familia lui au fost agresați. Ce spune procuratura - VIDEO
21:10
Președintele Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor” - condamnat la 4 ani de închisoare - VIDEO
21:10
Rusia susține că strânge lațul în jurul ucrainenilor în „poarta de intrare” către Donețk. Ce reprezintă Pokrovsk și de ce îl vor rușii - VIDEO
21:00
Teorie pusă în practică: pompierii din Republica Moldova învață cum să intervină mai rapid și mai sigur în caz de incendii și accidente, cu ajutorul unui simulator de ultimă generație - VIDEO
21:00
Alegeri cheie în Statele Unite: funcțiile de primar al New York-ului și guvernator al Virginiei, în joc – VIDEO
21:00
Un muncitor român, prins sub dărâmăturile unui turn medieval, a murit la spital - VIDEO
20:50
Ucraina lovește adânc în teritoriul Rusiei: o uzină petrochimică din Bașkiria, aflată la 1.500 km de graniță, a fost cuprinsă de flăcări - VIDEO
20:40
Summit-ul extinderii UE de la Bruxelles marchează o nouă direcție pentru viitorul Europei: Moldova, Albania și Muntenegru se numără printre cele mai bine clasate țări candidate - VIDEO
20:20
Aproape 100.000 de moldoveni au depus cereri în prima zi pe platforma compensații.gov.md pentru ajutor la energie în sezonul rece - VIDEO
20:10
Aderarea europeană, prioritate strategică a Republicii Moldova: Maia Sandu spune că Moldova este pregătită să deschidă capitolele de negociere încă din februarie - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 04.11.2025
19:50
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la UE: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise - VIDEO
Acum 24 ore
19:20
Zelenski a vizitat cel mai fierbinte punct de pe front, unde Putin aruncă zeci de mii de soldați pentru a-l cuceri
19:20
Un nou bilanț după cutremurul puternic din Afganistan: cel puțin 27 de morți și aproape 1.000 de răniți - VIDEO
18:50
Vladimir Putin a promulgat o lege care prevede recrutarea obligatorie în armată pe tot parcursul anului
18:40
Germania vrea să majoreze considerabil ajutorul pentru Ucraina în 2026. Scopul în care vor fi utilizați banii de la Berlin
18:30
Un tânăr de 23 de ani, reținut pentru trafic de droguri prin Telegram în Chișinău: valoarea totală a substanțelor confiscate se ridică la 200.000 de lei - VIDEO
18:20
Un adolescent de 16 ani, sancționat după ce a fost filmat conducând agresiv o motocicletă în Drochia - VIDEO
18:00
Alexandru Iacub a demisionat din funcția de șef al Serviciului Vamal
17:50
Synevo îți reamintește că vitamina D este un adevărat pilon pe care se bazează sănătatea întregului organism
17:50
Cristina Gherasimov: „Dacă am reușit o asemenea performanță într-un an atât de dificil, sunt încrezătoare că Moldova va închide negocierile de aderare la UE în termenii stabiliți” - VIDEO
17:30
Alexandru Munteanu: „Progresul remarcabil din ultimul an arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta”
17:10
Două adolescente au fost transportate la spital după ce trei mașini s-au lovit violent pe o stradă din centrul capitalei. Imagini surprinse de martori – FOTO/VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 04.11.2025
16:50
Republica Moldova, printre țările cu cele mai mari șanse de aderare la Uniunea Europeană până în 2030
16:30
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la UE: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise
16:30
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Nu mai există niciun motiv tehnic de amânare”
16:20
Republica Moldova, lider la capitolul progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană: Marta Kos afirmă că până în noiembrie toate clusterele de negociere ar putea fi deschise
16:10
Președintele Maia Sandu participă la Summitul Extinderii Europene - VIDEO
16:10
Vicepremierul Mihai Popșoi, la UNESCO: Republica Moldova rămâne un partener dedicat și activ în promovarea patrimoniului cultural și a educației globale - FOTO
16:00
Comisarul europeană pentru extindere, cuvinte de laudă pentru țara noastră: Moldova a înregistrat cele mai mari progrese pe calea aderării
15:50
LIVE. Președintele Maia Sandu participă la Summitul Extinderii Europene
