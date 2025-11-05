VIDEO Submarin cu 1,7 tone de cocaină, interceptat în Atlantic de autoritățile portugheze

14:50

Reprezentatul permanent al Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a declarat la Kiev că Washingtonul accelerează coordonarea pachetelor de sprijin militar destinate Ucrainei, pentru lunile noiembrie și decembrie, în acord cu necesitățile urgente ale armatei ucrainene, potrivit unui comunicat oficial al Administrației prezidențiale de la Kiev. Oficialul american a subliniat importanța menținerii unui flux constant de echipamente […] Articolul Ambasadorul SUA la NATO: Prioritatea este ca armata ucraineană să primească tot de ce are nevoie apare prima dată în Realitatea.md.