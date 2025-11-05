Forța Fermierilor: Copilul unui agricultor din Cahul ar fi fost hărțuit de executori judecătorești
EA.md, 5 noiembrie 2025 07:20
Asociația Forța Fermierilor denunță un incident șocant: copilul agricultorului din Cahul, Dinu Todos, ar fi fost hărțuit de executorii judecătorești. Evenimentul s-a petrecut pe 31 octombrie, în localitatea Andrușul de Jos. Fermierii au adresa Guvernului o scrisoare în care denunță acțiunile. În opinia lor, executorii ar fi pătruns ilegal în gospodărie, fără a avea […] Articolul Forța Fermierilor: Copilul unui agricultor din Cahul ar fi fost hărțuit de executori judecătorești apare prima dată în ea.md.
Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial adresat președintei Maia Sandu, după ce aceasta i-ar fi solicitat 100.000 de lei despăgubiri pentru defăimare. Gonța a comentat ironic: „Nu vă uitați la ei ca și cum ar fi ai dumneavoastră. I-am luat pe o oră de la un prieten care are un schimb valutar.” […] Articolul (Video) Gonța către Sandu: «Iată 100.000 lei — nu vă uitați. Le-am împrumutat pentru o oră apare prima dată în ea.md.
În România se observă o situație nefavorabilă în ceea ce privește incidența sifilisului, centrele de testare înregistrând o creștere a numărului de cazuri de infectare, în special în ultimele luni. Despre motivele pentru care infecțiile cu transmitere sexuală, considerate de mulți ca fiind de domeniul trecutului, încep să reapară, a vorbit Alina Dumitriu, asistentă […] Articolul Românii trec granița pentru tratamentul sifilisului: medicamente cumpărate din Moldova apare prima dată în ea.md.
Furie pe roți: un bărbat din Soroca a avariat intenționat mașina judecătorului care-i examina cazul # EA.md
Un caz neobișnuit a fost examinat recent de Judecătoria Soroca. Un bărbat cercetat pentru conducere sub influența alcoolului a avariat intenționat mașina judecătorului, sperând să-l recuze și să obțină o pedeapsă mai blândă. Potrivit sentinței, la data de 20 martie 2025, bărbatul, aflat la volanul unui „Nissan Premiera” a lovit un „Mercedes” parcat regulamentar, […] Articolul Furie pe roți: un bărbat din Soroca a avariat intenționat mașina judecătorului care-i examina cazul apare prima dată în ea.md.
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, afirmă că fostul premier Dorin Recean urmează să fie numit consilier prezidențial. Potrivit lui Usatîi, Recean nu intenționează să părăsească scena politică. „O să-l vedeți consilier prezidențial. El pleacă, cum s-ar spune „po ciu-ciuti” (câte un pic)”, a spus politicianul, în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, scrie omniapres.md. Usatîi […] Articolul Recean nu se retrage! Usatîi: va ocupa funcția de consilier al președintelui apare prima dată în ea.md.
(Video) „Daebator”, creatorul de conținut care-i ia la țintă pe influenceri și politicieni cu umor # EA.md
Vasile Bobeica sau „daebator”, așa cum este cunoscut pe rețelele sociale, este unul dintre cei mai virali creatori de conținut ai momentului. Pe TikTok și Instagram, acesta ironizează cu inteligență și umor, dar fără a renunța la bunul-simț, comportamente, tipologii sau discursuri publice ale altor creatori de conținut sau chiar politicieni. „Dacă vrei să aduci […] Articolul (Video) „Daebator”, creatorul de conținut care-i ia la țintă pe influenceri și politicieni cu umor apare prima dată în ea.md.
Luni, 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. La fel, judecătoarea care a emis sentința, Ana Cucerescu […] Articolul Svetlana Panciuc, fosta președintă „Șor” din Edineț, condamnată la patru ani de închisoare apare prima dată în ea.md.
Persoanele în vârstă din Republica Moldova continuă să se confrunte cu discriminare, chiar dacă legea garantează egalitate pentru toți cetățenii. Deși există programe care încurajează îmbătrânirea activă, seniorii sunt încă priviți mai degrabă ca persoane dependente de ajutor, și nu ca membri valoroși ai comunității, cu voce, experiență și demnitate. Concluzia aparține Cristinei Snegur, coordonatoarea […] Articolul Trăiesc din amintiri, nu din pensie: realitatea dură a vârstnicilor apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației, Dan Perciun, anunță că salariile profesorilor ar putea fi majorate în 2026. Totuși, mărirea exactă va fi decisă abia după aprobarea proiectului de buget pentru anul viitor. „Ne dorim ca, în 2026, să oferim o creștere pe măsura așteptărilor profesorilor. Valoarea exactă va fi clarificată odată cu adoptarea noii legi a bugetului”, […] Articolul Speranță sau promisiune? Răspunsul lui Dan Perciun despre salariile din educație apare prima dată în ea.md.
„Atâta dispreț și ură față de propriii cetățeni” – Scandal verbal: Irina Revin, revoltată de declarația Alei Nemerenco # EA.md
Irina Revin, activistă și antreprenoare din Moldova, și-a exprimat indignarea față de un comentariu al fostei ministre a Sănătății, Ala Nemerenco, după ce a întrebat-o despre creșterea mortalității infantile „exact în cei patru ani ai mandatului ei”, scrie UNIMEDIA. Revin povestește: „M-a blocat pentru că i-am pus întrebări incomode. Potrivit dânsei, noi, părinții, am devenit […] Articolul „Atâta dispreț și ură față de propriii cetățeni” – Scandal verbal: Irina Revin, revoltată de declarația Alei Nemerenco apare prima dată în ea.md.
Bătăi și haos la Grinăuți: preotul scos cu forța din biserică, inculpații trimiși în judecată # EA.md
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță că urmărirea penală s-a încheiat, iar cauza privind șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, acuzate de huliganism împotriva unui preot și a familiei sale, a fost trimisă în instanță. „Potrivit probelor acumulate, la 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul […] Articolul Bătăi și haos la Grinăuți: preotul scos cu forța din biserică, inculpații trimiși în judecată apare prima dată în ea.md.
Noi tensiuni între șoferi și activiștii Stop Ham pe strada Lev Tolstoi din Chișinău, după ce activiștii au chemat poliția pentru a sancționa șoferii care și-au parcat neregulamentar mașinile pe trotuar. În timp ce unii conducători au acceptat calm situația, alții s-au certat cu activiștii, reproșându-le că le „creează probleme” și că ceea ce fac […] Articolul Chișinău: trotuarele se dau pe mâna șoferilor, pietonii se descurcă cum pot apare prima dată în ea.md.
Curtea de Apel din Veneția a confirmat achitarea Luciei Cojocaru, îngrijitoare din Republica Moldova, în vârstă de 43 de ani, acuzată că ar fi luat 127.000 de euro de la femeia în vârstă pe care o asista într-un apartament de pe insula Giudecca (Veneția), pentru a trimite banii unui bărbat cunoscut online, scrie rotalianul.com. Potrivit […] Articolul Iubirea costă scump: badanta din Moldova, înșelată cu 127.000€ de un ‘prieten’ virtual apare prima dată în ea.md.
„L-au chinuit ca pe Iisus Hristos” – Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate # EA.md
Tragedia din 15 septembrie 2025, din satul Ocolina, raionul Soroca, a șocat întreaga țară. Bărbatul de 37 de ani, Vasile Rotari, a fost bătut, legat de gât și târât cu calul până în pădure, unde și-a pierdut viața în chinuri cumplite. Doi tineri, de 20 și 22 de ani, sunt acum cercetați penal pentru omor […] Articolul „L-au chinuit ca pe Iisus Hristos” – Familia bărbatului ucis cu deosebită cruzime la Ocolina cere dreptate apare prima dată în ea.md.
Momente pline de emoție pentru echipa PAMU Stoicani din cadrul SAMU Soroca, care a trăit o adevărată bucurie în timpul unei misiuni de urgență. În noaptea de 1 spre 2 noiembrie, în timp ce transportau o femeie însărcinată spre spital, echipajul medical a asistat la nașterea unei fetițe sănătoase, potrivit unui comunicat al CNAMUP. […] Articolul Naștere fulger pe roți! O mamă a adus pe lume un copil în ambulanță apare prima dată în ea.md.
Actorul și influencerul Emilian Crețu a răspuns tranșant criticilor colegului său, Cătălin Lungu, care l-a acuzat că „spală imaginea” primarului Ion Ceban. Crețu i-a lansat public o provocare lui Lungu, cerându-i să își dea demisia de la Teatrul Municipal „Guguță”, instituție aflată sub autoritatea Primăriei Chișinău. „Am o provocare pentru tine, Cătălin. Ai zis […] Articolul (Video) ‘Eu nu iau bani de la primar!’ – Emilian Crețu îl provoacă pe Cătălin Lungu apare prima dată în ea.md.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova avertizează asupra unor mesaje false primite recent de mai multe persoane prin e-mail, SMS sau aplicații de mesagerie precum Viber și WhatsApp. Aceste mesaje pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali și au scopul de a înșela cetățenii, determinându-i să plătească sume de bani sau […] Articolul Coletul care costă prea mult: moldovenii victime ale unei noi înșelătorii apare prima dată în ea.md.
Cine a sunat-o pe Diana Cuciuc după spitalizarea lui Cristi Botgros? Soția lui Igor Cuciuc dezvăluie: „Mi-au povestit tot ce s-a întâmplat în trecut” # EA.md
Diana și Igor Cuciuc au făcut noi declarații despre moartea fulgerătoare a fiicei lor. Aceștia nu pot accepta că Andreea nu mai este, iar în lipsa unor informații convingătoare din partea autorităților, au decis să iasă public și să vorbească despre suspiciunile lor, precum și despre probele pe care le-au adunat în ultimele luni. Soția […] Articolul Cine a sunat-o pe Diana Cuciuc după spitalizarea lui Cristi Botgros? Soția lui Igor Cuciuc dezvăluie: „Mi-au povestit tot ce s-a întâmplat în trecut” apare prima dată în ea.md.
Care este numele de fată considerat cel mai frumos din lume, din punct de vedere științific? Care este semnificația acestuia? # EA.md
Toți părinții doresc să aleagă cele mai frumoase nume pentru copiii lor, dar mulți se confruntă cu dificultăți în a lua o decizie. Un studiu recent dezvăluie care este considerat cel mai frumos nume de fată din lume, cu semnificația “Cea care are înțelepciune”. O idee pentru a face o alegere informată este să fiți […] Articolul Care este numele de fată considerat cel mai frumos din lume, din punct de vedere științific? Care este semnificația acestuia? apare prima dată în ea.md.
În primul weekend de noiembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită să trăiți trei povești diferite, dar la fel de intense – de la umorul molipsitor al clasicului românesc, la profunzimea emoțiilor cehoviene și până la magia visului shakespearian. Trei spectacole, trei feluri de a privi viața, dragostea și lumea, toate unite de aceeași energie […] Articolul 3 seri, 3 lumi, o singură scenă: Teatrul Național „Eugene Ionescu”, teatrul care te iubește apare prima dată în ea.md.
(video) „Vine toamna, se deschide rana” – Magnat, Feoctist și Melonny aduc durerea iubirii pierdute într-o piesă emoționantă # EA.md
Magnat, Feoctist și Melonny și-au unit forțele într-o colaborare care te pătrunde direct în suflet. Noua lor piesă, „Rana”, combină cu măiestrie rapul și pop-ul, transformând durerea unei despărțiri într-o poveste muzicală plină de emoție și sinceritate. Versul central, „Vine toamna, se deschide rana”, surprinde perfect melancolia iubirii pierdute și dorul care revine odată cu […] Articolul (video) „Vine toamna, se deschide rana” – Magnat, Feoctist și Melonny aduc durerea iubirii pierdute într-o piesă emoționantă apare prima dată în ea.md.
Interpreta rusă Sara Șor, cunoscută drept Jasmin și soția lui Ilan Șor, a devenit bunică pentru prima dată! Artista a făcut anunțul emoționant chiar de pe scenă, în timpul concertului aniversar de 30 de ani al premiilor „Zolotoi Gramofon”, potrivit unui videoclip postat pe rețelele sociale. După ce a cântat celebrul ei hit „Golovolomka”, Jasmin […] Articolul (Video) Jasmin, soția lui Ilan Șor, anunță cu emoție că a devenit bunică pentru prima dată apare prima dată în ea.md.
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noiembrie 2025 va fi o lună mai caldă și mai uscată decât de obicei. Temperaturile medii se vor situa cu +3..+5°C peste valorile normale pentru această perioadă, iar cantitatea de precipitații va fi sub media multianuală, estimată între 25 și 45 mm. Hărțile prognozelor pe termen lung și informații suplimentare […] Articolul Noiembrie surprinzător: temperaturi ridicate și ploi rare în ultima lună de toamnă! apare prima dată în ea.md.
Ucraina lovește din nou în inima Rusiei: zeci de drone au vizat o rafinărie, provocând explozii majore # EA.md
O serie de explozii puternice au zguduit regiunea Saratov din Rusia în timpul nopții, în ceea ce pare a fi un alt atac cu drone de lungă distanță în adâncul teritoriului rus – la doar câteva zeci de kilometri de baza aeriană Engels, care găzduiește bombardiere strategice utilizate pentru a lovi Ucraina, scrie digi24.ro. Regiunea […] Articolul Ucraina lovește din nou în inima Rusiei: zeci de drone au vizat o rafinărie, provocând explozii majore apare prima dată în ea.md.
Scumpiri la pompă! Motorina trece de 20 lei/litru, cu o majorare de 17 bani, iar benzina ce preț va atinge? # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noi scumpiri la carburanți începând de astăzi, 4 noiembrie. Motorina se va scumpi cu 17 bani pe litru, ajungând la 20,09 lei, iar benzina va crește cu 5 bani, atingând 22,86 lei pe litru. Articolul Scumpiri la pompă! Motorina trece de 20 lei/litru, cu o majorare de 17 bani, iar benzina ce preț va atinge? apare prima dată în ea.md.
(Video) „Omul e dubios!” – Conflict online după ce Emilian Crețu a plantat copaci cu primarul Lungu: „Nu apreciez asocierea cu #lingemancur” # EA.md
Campania de plantare organizată de Primăria Chișinău, la care a participat și actorul Emilian Crețu, a provocat tensiuni în mediul online. Artistul Cătălin Lungu i-a criticat pe participanți, iar consilierul Victor Pruteanu i-a răspuns pe măsură. „Gluma-i glumă, dar nu apreciez deloc asocierea cu #lingemancur”, a scris Lungu. „Nu contest talentul lui Cătălin, dar să […] Articolul (Video) „Omul e dubios!” – Conflict online după ce Emilian Crețu a plantat copaci cu primarul Lungu: „Nu apreciez asocierea cu #lingemancur” apare prima dată în ea.md.
O țară a introdus o interdicție fără precedent care face fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru toți cei născuți după 1 ianuarie 2007, scrie adevărul.ro. Maldive a devenit prima țară care impune o interdicție generațională a fumatului, făcând fumatul, cumpărarea și vânzarea de tutun ilegale pentru cei născuți după 1 ianuarie 2007. Interdicția […] Articolul Prima țară care spune „nu fumatului” pentru tineri: Ce prevede noua lege radicală apare prima dată în ea.md.
Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei în cazul Andreei Cuciuc: „Rămân multe semne de întrebare” # EA.md
Maestrul Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei privind decesul Andreei Cuciuc: „Vom răspunde la toate solicitările anchetei. Regret că nu au fost audiați Cristian și alți tineri prezenți acolo”. „Dragi prieteni, colegi, reprezentați mass-media, influenceri, reprezentanti ai societății civile, fac acest apel catre domniile voastre în calitate de artist, conducator al unui colectiv, tată, bunic. Ce […] Articolul Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei în cazul Andreei Cuciuc: „Rămân multe semne de întrebare” apare prima dată în ea.md.
„Măi Costea, не по сеньке шапка” – Dorin Damir despre implicarea lui Constantin Țuțu în politică # EA.md
Președintele FEA, Dorin Damir, a vorbit despre răcirea relației sale cu fostul deputat democrat și sportiv Constantin Țuțu, după ani de colaborare strânsă. Invitat la „Culisele Arenelor”, Damir a mărturisit că s-a opus implicării lui Țuțu în politică, considerând că nu era pregătit pentru un astfel de rol, ceea ce a dus la tensiuni între […] Articolul „Măi Costea, не по сеньке шапка” – Dorin Damir despre implicarea lui Constantin Țuțu în politică apare prima dată în ea.md.
„Rușii nu duc lipsă de nimic!” – Moldovenii din Moscova, despre rafturile pline din magazine # EA.md
Un cuplu de moldoveni stabilit la Moscova de peste 20 de ani, cunoscut pentru videoclipurile lor de pe YouTube despre viața în Rusia, a vorbit recent despre prețurile actuale din magazine și despre adevărul privind izolarea rușilor, scrie UNIMEDIA. Aceștia au comentat impactul sancțiunilor impuse după războiul declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, în 2022. […] Articolul „Rușii nu duc lipsă de nimic!” – Moldovenii din Moscova, despre rafturile pline din magazine apare prima dată în ea.md.
Moartea fulgerătoare a Andreei Cuciuc a lăsat în urmă o familie copleșită de durere și cu multe întrebări fără răspuns. La priveghi, un gest neașteptat a tulburat și mai mult părinții: „iubitul prietenei Andreei” s-a apropiat de mama fetei, i-a prins mâinile și s-a pus în genunchi în fața ei, spun părinții îndurerați. „M-a apucat […] Articolul „Iertați-mă!” – Gestul care a cutremurat-o pe mama Andreei Cuciuc la priveghi apare prima dată în ea.md.
„De la curățenie în Italia la colaborări cu Versace, Ferrari și Dior” – Povestea moldovencei care și-a construit propria afacere acasă # EA.md
La început, Tatiana Friniuc făcea curățenie în Italia. Însă, datorită perseverenței, curajului și dorinței de a se realiza, dar și sprijinului unei familii de italieni, a reușit să-și pună pe picioare propria afacere, scrie UNIMEDIA. Originară din nordul Moldovei, Tatiana a povestit la emisiunea lui Dorin Galben despre secretul succesului său și despre cum, în […] Articolul „De la curățenie în Italia la colaborări cu Versace, Ferrari și Dior” – Povestea moldovencei care și-a construit propria afacere acasă apare prima dată în ea.md.
Dorin Damir, președintele FEA Moldova și finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent la Penitenciarul nr. 13, susține că nu a urmărit serialul „Plaha”. Acesta spune că l-au deranjat numeroasele împușcături din trailer, motiv pentru care nici nu a fost curios să vadă producția. În cadrul emisiunii ”Culisele Arenelor”, Damir a declarat […] Articolul Dorin Damir, alias Dorel din serialul „Plaha”? – „E făcut la comandă!” apare prima dată în ea.md.
Scandal în Parlament după declarațiile Victoriei Belous despre „bolfoșei” și agricultorii „care nu contribuie la buget”! # EA.md
Fermierii, revoltați după discursul Victoriei Belous în Parlament! Asociația „Forța Fermierilor” acuză fosta ministră a Finanțelor și actuală deputată PAS că a lansat afirmații jignitoare și periculoase la adresa agricultorilor. „Acuzațiile debitate, potrivit cărora unii agricultori ar primi mai mulți bani din munca altora, incită la ură socială și provoacă dezbinare în rândul comunității agricole […] Articolul Scandal în Parlament după declarațiile Victoriei Belous despre „bolfoșei” și agricultorii „care nu contribuie la buget”! apare prima dată în ea.md.
Ministrul Educației, Dan Perciun, lansează discuția despre viitorul școlilor cu puțini elevi: „Când merită să menținem gimnazii cu doar 30, 10 sau chiar 5 copii, dacă există școli bine dotate în apropiere?” „Una dintre cele mai sensibile, dar inevitabile discuții pe care trebuie să le avem ca societate ține de numărul minim de elevi […] Articolul Păstrate sau închise? Perciun deschide discuția despre școlile cu puțini elevi apare prima dată în ea.md.
De Black Friday, moldovenii au ocazia să treacă de la „cumpără acum” la „ creează prosperitate pe termen lung” # EA.md
Vlad Caluș oferă acces gratuit la educație financiară pentru 10.000 de persoane, de Black Friday Vlad Caluș, moldoveanul care a devenit independent financiar la 29 de ani, oferă gratuit resurse de educație financiară pentru 10.000 de moldoveni și români de pretutindeni, în valoare totală de peste 2 milioane de euro, împreună cu echipa sa din […] Articolul De Black Friday, moldovenii au ocazia să treacă de la „cumpără acum” la „ creează prosperitate pe termen lung” apare prima dată în ea.md.
O nouă tragedie lovește sistemul medical din nordul țării. O femeie din Edineț spune că și-a pierdut copilul după patru zile de chin în maternitate, timp în care a fost ținută în travaliu. Cu lacrimi în ochi, mama povestește că fetița s-a născut fără viață, având „bucăți de piele jupoiate” pe corp. Întâmplarea cutremurătoare s-a […] Articolul Groază la maternitatea din Edineț: o mamă a pierdut copilul după 4 zile de chin în travaliu apare prima dată în ea.md.
Moldoveanca Elena Godorogea a cucerit scena de la Vocea României cu o interpretare puternică a piesei „Wrecking Ball“ # EA.md
Elena Godorogea a demonstrat că are calități vocale uimitoare, doar că în această ediție a concursului antrenorii nu s-au întors și au sfătuit-o să aducă o notă personală melodiei pe care o alege, scrie protv.ro. Cine este Elena Godorogea de la Vocea României Elena are 20 de ani și este studentă. Tânăra originară din Chișinău […] Articolul Moldoveanca Elena Godorogea a cucerit scena de la Vocea României cu o interpretare puternică a piesei „Wrecking Ball“ apare prima dată în ea.md.
Tragedie în Italia: O moldoveancă și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un autocar # EA.md
O moldoveancă în vârstă de 51 de ani, stabilită în provincia Mantova, a murit într-un accident rutier grav produs joi, 30 octombrie 2025, puțin înainte de ora 14.00, pe o șosea din localitatea Vigasio din regiunea Veneto, scrie rotalianul.com. Femeia, Mariana Căldăruș, lucra ca vânzătoare la raionul de pește gestionat de societatea Viviani în interiorul […] Articolul Tragedie în Italia: O moldoveancă și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un autocar apare prima dată în ea.md.
„Au văzut sânge, s-au speriat și au aruncat-o”. Detalii cutremurătoare despre copila de 16 ani din Căușeni, găsită moartă într-o fântână # EA.md
„Avea mânuțele strânse și unghiile roase. S-a chinuit să iasă din apă”, povestește, printre lacrimi Alina Vulpe, despre ultimele clipe ale nepoatei sale Dumitrița, care a fost găsită moartă într-o fântână din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, scrie UNIMEDIA. Femeia a relatat întreaga tragedie în cadrul unui interviu cu Adrian Prodan,în care ridică numeroase semne de […] Articolul „Au văzut sânge, s-au speriat și au aruncat-o”. Detalii cutremurătoare despre copila de 16 ani din Căușeni, găsită moartă într-o fântână apare prima dată în ea.md.
Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare a celui mai mare muzeu din lume, deschis astăzi în Egipt. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. La aproximativ un kilometru […] Articolul Egiptul a inaugurat cel mai mare muzeu din lume: Ce comori pot descoperi turiștii apare prima dată în ea.md.
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor. Potrivit Serviciului Vamal, procedura se efectuează prin depunerea unei declarații de tranzit unice în format electronic la […] Articolul Moldova se alătură rețelei vamale unice a Uniunii Europene apare prima dată în ea.md.
Evaluarea integrității avocaților nu este inclusă în programul de guvernare elaborat de echipa premierului desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, în cadrul ședinței la care acesta solicită votul de încredere pentru noul Executiv, transmite noi.md. Munteanu a precizat că prioritatea Guvernului va rămâne finalizarea procesului de vetting al judecătorilor și […] Articolul Munteanu: Vettingul avocaților nu se regăsește în programul de guvernare apare prima dată în ea.md.
În cadrul videocastului „Fli eu Zina Bivol”, Corneliu Botgros a vorbit despre bani, nunți și persoane pe care nu le poate ierta. Artistul a dezvăluit și cum se descurcă cu creșterea fiicei Camelia: soacra sa face naveta între Cantemir și Chișinău pentru a o sprijini pe Angela în lipsa lui. „Cu Camelia ne ajută soacra […] Articolul Corneliu Botgros rupe tăcerea: relația cu soacra, fără secrete apare prima dată în ea.md.
Omul de afaceri Veaceslav Platon, într-un interviu pentru „Fiodorova Show”, și-a exprimat viziunea asupra viitorului relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană. El a subliniat că orice guvern care va veni după cel actual va fi obligat să stabilească relații pragmatice cu UE, transmite omniapres.md. „Orice putere care va veni după aceasta va fi nevoită să țină […] Articolul Platon: Moldova trebuie să vorbească cu Bruxelles-ul ca un partener, nu ca un cerșetor apare prima dată în ea.md.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că nu intenționează să se pensioneze înainte de vârsta de 70 de ani, subliniind că vârsta de pensionare trebuie analizată în funcție de realitățile demografice și practicile europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani am de gând să lucrez. Este o întrebare […] Articolul Munteanu, despre pensii: „Vârsta de pensionare crește peste tot în Europa” apare prima dată în ea.md.
(Video) Soții Cebotari au stârnit furia Doinei Danielean: „Am așteptat ani de zile să aud scuze de la ei!” # EA.md
Prezentatoarea și influencera Doina Danielean continuă să fie ținta criticilor online după ce a realizat un pamflet despre divorțul soților Cebotari. Chiar dacă a șters ulterior clipul în care glumea că și ea „divorțează” și și-a cerut scuze public, comentariile negative nu au contenit. Doina a dezvăluit că, în trecut, Katy și Cristian ar fi […] Articolul (Video) Soții Cebotari au stârnit furia Doinei Danielean: „Am așteptat ani de zile să aud scuze de la ei!” apare prima dată în ea.md.
Corneliu Botgros, sincer despre fosta soție: cum s-a schimbat relația după vindecarea fiului # EA.md
Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu, din nou pe drumuri separate! După ce fiul lor a trecut peste o gravă problemă de sănătate, artiștii care îngropaseră temporar securea războiului au încetat iar să-și vorbească. Într-un interviu cu Zina Bivol, Corneliu a recunoscut că nu mai comunică cu fosta soție și crede că, după un divorț, prietenia […] Articolul Corneliu Botgros, sincer despre fosta soție: cum s-a schimbat relația după vindecarea fiului apare prima dată în ea.md.
Lia Tăburcean își anunță divorțul și urmează exemplul lui Cristian Cebotari și altor influenceri, postând sugestiv pe rețelele sociale și lăsând internauții să speculeze. Deși inițial mulți au crezut că e doar o glumă ironică, tăcerea ei de câteva zile sugerează că artista trece prin schimbări majore în viața personală. Cu puțin timp înainte, Lia […] Articolul Trendul divorțurilor continuă? Lia Taburcean se desparte! apare prima dată în ea.md.
Deputatul PAS, Lilian Carp, a declarat în ședința de vineri a Parlamentului că fostul democrat Vladimir Plahotniuc „a terorizat numeroase familii”, printre care și pe a sa. „Acest Plahotniuc, pe care l-ați fătat voi, a terorizat oameni. O să vă dau un caz. Acest Plahotniuc a terorizat o familie în care un membru al […] Articolul Deputat PAS, copleșit de emoții: „Plahotniuc mi-a distrus liniștea familiei!” apare prima dată în ea.md.
