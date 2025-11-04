Cutremur la Vamă! Șeful Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, și-a dat demisia

09:00

Italia continuă să atragă atenția lumii cu ofertele sale spectaculoase de case la prețul de un euro, dar în spatele acestor anunțuri se ascund costuri uriașe, birocrație sufocantă și lipsa infrastructurii. Deși ideea pare ideală pentru cei care visează la o casă în Toscana sau Sardinia, realitatea este mult mai complicată, arată o analiză realizată […] Articolul Păcăleala italiană: cum o casă de un euro ajunge să te coste 600.000 de euro apare prima dată în Bani.md.