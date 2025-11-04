Descoperire medicală promițătoare: cercetătorii reactivează gene pentru a ajuta inima să se regenereze după infarcturi
Ziarul National, 4 noiembrie 2025 18:00
Cercetătorii americani de la Mount Sinai Health System au făcut o descoperire revoluționară. Ei au descoperit că o genă umană inactivă după naștere...
• • •
Acum 30 minute
18:00
18:00
Tragedie în Roma: Zi de doliu în memoria muncitorului Octav Stroici, victimă a prăbușirii unui turn medieval lângă Colosseum. # Ziarul National
Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a hotărât ca ziua de miercuri, 5 noiembrie, să fie declarată zi de doliu în oraș. Aceasta decizie vine în memori...
18:00
ULTIMA ORĂ // Premierul Munteanu, despre RAPORTUL anual privind extinderea UE: „Progresul remarcabil din ultimul an al R. Moldova, cel mai mare din toate statele candidate, arată că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită asta” # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu dă asigurări că Guvernul pe care îl conduce va îndeplini cât mai repede posibil obiectivul aderării R. Moldova la...
18:00
Maia Sandu face apel la creativitatea UE pentru a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova în lunile următoare # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, este încrezătoare că liderii Uniunii Europene vor găsi soluții pentru a iniția negocierile de aderare ...
18:00
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat marți că a vizitat trupele ucrainene din zona Pokrovsk, un oraș strategic din Donbas, aflat sub atacurile...
Acum 2 ore
17:15
Școlile din Moldova susțin incluziunea și drepturile copilului prin activități educative și artistice în noiembrie # Ziarul National
În luna noiembrie, odată cu celebrările dedicate Lunarului Incluziunii, Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului și campania națională „Învățăm...
17:15
5.000 de pași pe zi ar putea încetini progresia Alzheimerului, sugerează un studiu internațional # Ziarul National
Procesul de a parcurge între 5.000 și 7.500 de pași pe zi ar putea ajuta la încetinirea schimbărilor cerebrale legate de boala Alzheimer, conform u...
17:15
Cristina Gherasimov: Aprecierile UE, o recunoaștere a muncii intense depuse pentru integrarea europeană a Moldovei # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Cristina Gherasimov, a salutat aprecierile Comisiei Europene în raportul privind nivelul de reforme efect...
17:15
Întâlnire de curtoazie între vicepremierul Chiveri și șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova pentru intensificarea cooperării privind reglementarea transnistreană # Ziarul National
La data de 4 noiembrie 2025, viceprim-ministrul responsabil cu reintegrarea, Valeriu Chiveri, a avut o întâlnire de curtoazie cu șefa interimară a ...
17:15
UE pregătește deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina în noiembrie # Ziarul National
Comisia Europeană intenționează să facă demersuri astfel încât, în luna noiembrie, Consiliul UE să deschidă toate clusterele de negociere cu Republ...
17:15
Secretarul General NATO și Președintele României Participă la Forumul NATO din București: Dialog Strategic și Inovare pentru Apărare! # Ziarul National
Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament ale NATO organizează, în perioada 5-6 n...
17:15
Efes Moldova investește masiv în eficiența energetică și câștigă recunoaștere la Green Award 2025 pentru transformarea sustenabilă a producției de bere # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a vizitat Î.M. Efes Moldova S.A., una dintre companiile câștigătoare ale competiției Gre...
Acum 4 ore
16:15
UE pregătește o nouă strategie de aderare: Perioadă de probă pentru viitorii membri, propusă de comisara Marta Kos # Ziarul National
Uniunea Europeană analizează introducerea unei perioade de probă pentru statele care doresc să adere la blocul comunitar. În această perioadă, noil...
16:15
Marta Kos subliniază progresele remarcabile ale R. Moldova pe drumul către UE; Maia Sandu mulțumește la Summitul Euronews # Ziarul National
R. Moldova a realizat cel mai mare progres pe calea aderării la UE, conform comisarului european pentru Extindere, Marta Kos. Într-o postare pe Twi...
15:15
Noul ministru al Culturii, PRIMA decizie curajoasă după învestire. Cristian Jardan propune DENUNȚAREA Acordului cu Rusia privind funcționarea centrelor culturale, care acționează mai mult ca o extensie a serviciilor speciale rusești # Ziarul National
Guvernul condus de Alexandru Munteanu se întrunește miercuri în prima sa ședință, iar pe ordinea de zi sunt incluse 14 chestiuni. Printre ...
Acum 6 ore
13:45
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a adoptat recent un set important de acte normative. Acestea sunt esențiale pentru integ...
13:45
Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură finanțează 203 afaceri în 10 luni: credite avantajoase și granturi generoase pentru fermieri # Ziarul National
4 noiembrie 2025, Chișinău - În primele zece luni ale acestui an, sub umbrela Programului „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA), au fost ...
13:45
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se reunească miercuri pentru prima dată după învestire. Conform unor surse ...
13:45
Cercetătorii fac un pas înainte în lupta împotriva diabetului și bolilor de inimă cu un nou medicament revoluționar # Ziarul National
Un studiu preclinic oferă perspective noi pentru tratamente care ar putea aborda simultan două dintre cele mai comune boli cronice: diabetul și afe...
13:45
Infrastructura energetică din Odesa, grav afectată de atacurile nocturne ale Rusiei # Ziarul National
Rusia a lansat pe parcursul nopții atacuri asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa, lovind inclusiv o instalație aparținând companiei ...
13:45
Maia Sandu s-a întâlnit cu Antonio Costa pentru a avansa integrarea Republicii Moldova în UE # Ziarul National
Președintele Maia Sandu a inițiat vizita de lucru la Bruxelles printr-o întrevedere cu președintele Consiliului European, Antonio Costa. Consilieru...
13:45
Utilizarea îndelungată a melatoninei poate crește riscul de insuficiență cardiacă, arată un nou studiu. # Ziarul National
Suplimentele cu melatonina pot creste riscul de insuficienta cardiaca la persoanele cu insomnie cronica, conform rezultatelor unui studiu ce va fi ...
12:45
Ucraina trebuie să accelereze reformele privind statul de drept pentru a avansa spre aderarea la UE, avertizează Comisia Europeană # Ziarul National
Ucraina dă dovadă de un „angajament remarcabil” în ceea ce privește aderarea la UE, dar, spune Comisia Europeană, trebuie să inverseze recentele te...
12:45
Mihai Popșoi la UNESCO: Moldova reafirmă angajamentul față de pace și democrație în vremuri de criză globală # Ziarul National
Ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a subliniat importanța păstrării păcii și securității, precum și implicarea Republicii Moldova în reali...
12:45
Preot și familia sa, victime ale unui atac brutal într-o biserică din Rîșcani: șase persoane trimise în judecată # Ziarul National
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cazul a șase persoane, cu vârste între 38 și 59 de ani, ...
12:45
Controverse în Roma: Maria Zaharova, comentarii dure după tragedia prăbușirii turnului medieval ce a costat viața unui muncitor român. Ministrul de Externe italian răspunde ferm. # Ziarul National
Tragedia prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma, în care un muncitor român, ce lucra la restaurare, a murit luni, a fost folosită de Moscova ...
Acum 8 ore
11:45
Alexandru Munteanu și echipa sa de miniștri, oficiali investiți pentru a conduce Moldova spre integrarea europeană! # Ziarul National
Decretul semnat de președintele Maia Sandu pentru numirea noului Cabinet de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, a fost publicat astăzi în Monit...
11:45
Tragedie la Roma: Ministerul de Externe transmite condoleanțe după decesul muncitorului român prins sub dărâmături # Ziarul National
Ministerul de Externe a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului surprins de prăbuşirea unei părţi a unui turn medieval d...
11:45
Atac cu drone ucrainene asupra unei uzine petrochimice din Başkortostan: daune semnificative la 1.500 km de granița ucraineană # Ziarul National
Un atac ucrainean cu drone a avariat uzina petrochimică rusă din Sterlitamak, aflată în regiunea Başkortostan, provocând prăbuşirea parţială a unei...
10:45
Igor Grosu propune autoevaluarea avocaților pentru curățarea breslei și restaurarea încrederii în justiție # Ziarul National
Nu se va desfășura un proces de vetting în rândul avocaților, ci se va iniția o autoevaluare care trebuie să înceapă din interiorul profesiei. Acea...
10:45
Fosta președintă a Partidului „Șor” din Edineț, condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Ziarul National
CHIȘINĂU – La data de 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare a președintei Oficiului Teritorial Edi...
10:45
Autoritățile locale se pregătesc pentru proiecte energetice eficiente și durabile: sesiuni de instruire esențiale pentru viitorul Moldovei # Ziarul National
Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile (AEER) a susținut o sesiune de instruire dedicată reprezentanților autorităților publice locale...
10:45
AIPA alocă peste 70 milioane lei în luna octombrie pentru subvenții agricole și proiecte în mediul rural # Ziarul National
4 noiembrie 2025, Chișinău - În octombrie 2025, au fost aprobate pentru plată cereri de subvenții în valoare de 70,84 milioane de lei. Acești bani ...
Acum 12 ore
09:45
♈️ BerbecÎntâmpinarea provocărilor cu încredere îți va deschide drumuri neașteptate. Energia creativă te va ajuta să rezolvi orice task cu ușurinț...
07:45
Tragedie la Roma: un muncitor român își pierde viața după prăbușirea unui turn medieval # Ziarul National
Muncitorul român care a rămas blocat după prăbușirea unei părți a unui turn medieval din centrul Romei a murit, conform informațiilor furnizate de ...
Acum 24 ore
00:45
Incident bizar pe râul Narva: navă rusească sub pavilion Wagner, ironizată de Estonia pe platforma X # Ziarul National
O navă a Pazei de Coastă ruse naviga, în weekend, pe râul Narva, cu un pavilion al grupării paramilitare ruse Wagner. Acest râu separă Estonia de R...
3 noiembrie 2025
22:30
Rusia își amplifică puterea navală prin lansarea submarinului nuclear "Habarovsk" în Severodvinsk # Ziarul National
Rusia a lansat în apă, în weekend, un nou submarin nuclear, denumit "Habarovsk", în portul Severodvinsk, a anunțat Ministerul rus al Apărării. Mini...
22:30
Guvernatorul BNM, la București: Integrarea europeană, un pas decisiv pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Drumul european al cetățenilor Republicii Moldova este perceput ca o alegere a viitorului pentru noile generații, vizând prosperitatea, democrația ...
22:30
Miracolul fertilizării asistate: Prima sarcină obținută prin inteligență artificială la bărbați cu infertilitate severă # Ziarul National
Cercetătorii de la Universitatea Columbia din Statele Unite au înregistrat un succes remarcabil: au obținut prima sarcină utilizând o metodă de fer...
21:30
În Republica Moldova, ziua de mâine vine cu cer predominant noros și temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua de astăzi. Deși schimbările de temp...
21:30
Consilierul prezidențial Lazurca își exprimă îngrijorarea pentru muncitorii români de la Torre dei Conti din Roma # Ziarul National
Consilierul prezidențial pentru securitate nationala, Marius-Gabriel Lazurca, și-a exprimat îngrijorarea privind muncitorii români implicați în ren...
21:30
Igor Grosu recunoaște provocările vetting-ului: Reforma justiției se extinde până în 2026 # Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a admis că procesul de vetting a fost subestimat, iar reforma justiției rămâne o prioritate pentru guvernar...
20:30
Putin și regimul său, care săptămânal dă ,,lecții de democrație" R. Moldova, intenționează să rămână la putere până aproape de 100 de ani și să-i pregătească ,,tronul" fiului său # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin ar plănui să-și prelungească domnia până aproape de vârsta de 100 de ani și, ulterior, să lase puterea unuia din...
Ieri
18:00
Muncitor român prins sub ruinele Torre dei Conti în Roma: Două prăbușiri severe afectează turnul medieval aflat în renovare # Ziarul National
Un muncitor roman a rămas prins sub dărâmături luni, după ce o parte din Torre dei Conti, un cunoscut turn din Roma, aflat în proces de renovare, s...
18:00
Directorii școlari din Moldova, în căutarea inspirației: Vizită în România pentru modele de leadership și transformare educațională # Ziarul National
Un grup format din manageri școlari, cadre didactice și mentori naționali a explorat exemple de transformare organizațională și bune practici de ma...
18:00
Regiunea Donețk sub presiunea avansului rusesc: Pokrovsk, punct strategic în pericol # Ziarul National
Înaintarea trupelor rusești în Ucraina a continuat fără întreruperi în octombrie, iar regiunea estică Donețk rămâne cea mai periclitată, conform un...
17:00
Forumul „AgroCunoștințe” deschide porțile pentru a reconecta fermierii cu inovația și cercetarea agricolă în Moldova # Ziarul National
03 noiembrie 2025, Chișinău - Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat” își va deschide porțile pe 14 noiembrie 20...
13:30
Emil Ceban, noul ministru al Sănătății, prezentat oficial de premierul Alexandru Munteanu # Ziarul National
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial echipei ministeriale de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. C...
13:30
Eugen Osmochescu, noul lider al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, promite reforme mari pentru o economie modernă și sustenabilă în Moldova # Ziarul National
03 noiembrie 2025 — Premierul Alexandru Munteanu a prezentat echipei din Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării pe noul viceprim-ministr...
13:30
Virusurile: soluția inovatoare împotriva infecțiilor greu de tratat cu antibiotice? # Ziarul National
Virusurile care afectează bacteriile, cunoscute ca bacteriofagi, ar putea deveni salvatoare în cazul infecțiilor severe care nu se pot trata cu ant...
