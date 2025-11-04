Desenul animat „Mașa și Ursul”, sub ancheta propagandei de la Moscova. Eroina, „prea independentă” și incompatibilă cu „valorile tradiționale”

16:50

Barajul de pe Prut de la Stânca – Costești, care a format cel mai mare lac de acumulare de pe teritoriul Republicii Moldova, împlinește 47 de ani de la inaugurare. Proiectul colosal pentru acea perioadă a fost realizat în urma unui acord dintre România socialistă, condusă atunci de Nicolae Ceaușescu, și Uniunea Sovietică. Costul construcției […] Articolul Barajul Stânca – Costești, la 47 de ani de la inaugurare. Un proiect colosal al României, care a dat naștere celui mai mare lac de acumulare din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.