Partidul Nostru cere revizuirea completă a politicii investiționale a statului

BreakingNews, 4 noiembrie 2025 17:30
Acum 10 minute
17:40
O nouă amânare în dosarul lui Nicanor Ciochină — apărătorii acuză martorii că blochează procesul
În dosarul penal care îl vizează pe fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, acuzat de omor din culpă şi părăsirea locului accidentului, s‑a mai înregistrat o amânare a şedinţei de judecată. Apărătorii inculpatului dau vina pe absenţa martorilor şi pe defecte de procedură, susţinând că „mecanismele" utilizate de acuzare urmăresc să grăbească procesul fără a
17:40
Șova: „Întreprinderile mici și mijlocii se micșorează, nu se dezvoltă – statul nu are o strategie clară"
Denis Șova, Partidul Nostru: Situația economică este alarmantă — apar semne de presiune politică asupra mediului de afaceri, iar statul nu are o strategie coerentă În Republica Moldova se conturează o situație economică îngrijorătoare – întreprinderile mici și mijlocii nu se dezvoltă, ba chiar ponderea lor este în scădere. Despre acest lucru a vorbit în
Acum 30 minute
17:30
Denis Șova, Partidul Nostru: Este nevoie de o revizuire completă a politicii investiționale a statului — cheltuim banii din exterior în loc să-i investim în producție, să creăm locuri de muncă și să oprim exodul populației Programul investițional al Guvernului trebuie revizuit din temelii. Această opinie a fost exprimată de reprezentantul Partidului Nostru, economist de
Acum o oră
17:10
Un accident rutier grav s-a produs în centrul Capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, în după-amiaza zilei de azi. Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, un automobil de tip Ford a suferit avarii serioase, fiind implicat într-un impact puternic. La locul accidentului a intervenit rapid o ambulanță, semnalând gravitatea situației. Circulația troleibuzelor în zona
Acum 2 ore
16:50
„Farurile aprinse!" – măsură reactivată şi aplicată în nordul ţării prin controale rutiere
Autorităţile de patrulare au desfăşurat recent o acţiune de control în nordul Republicii Moldova, în cadrul căreia mulţi şoferi au fost trimişi pe dreapta pentru că nu circulau cu farurile aprinse pe timp de zi — o cerinţă legală ce are ca scop creşterea vizibilităţii autovehiculelor şi reducerea riscului de accidente în perioadele cu vizibilitate
16:10
Un accident rutier a avut loc marți, 4 noiembrie, în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal din municipiul Bălți. Potrivit martorilor oculari, un automobil Volvo ar fi încercat să treacă intersecția la limita semaforului roșu, moment în care s-a izbit frontal de un Opel care venea de pe strada Decebal și
Acum 4 ore
15:40
În după-amiaza zilei de 4 noiembrie 2025, un incendiu a izbucnit la un magazin cu două nivele din Comrat. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii, amenințând să pătrundă în interior. Datorită intervenției rapide a pompierilor, incendiul a fost localizat în scurt timp, evitând extinderea focului. Lucrările de lichidare totală a incendiului continuau, iar cauzele urmează
15:10
Republica Moldova a participat recent la o amplă operaţiune de identificare biometrică desfăşurată în colaborare cu organizaţii internaţionale, printre care INTERPOL şi un grup de cercetare numit FORCE. În cadrul operaţiunii, pe teritoriu naţional au fost implicate autorităţile competente — inclusiv structuri de frontieră şi migranţi — pentru a testa şi implementa verificări avansate ale
14:40
Peste 380 de alerte false cu bombă în Republica Moldova în ultimii trei ani şi jumătate
Republica Moldova a înregistrat peste 380 de alerte false cu bombă în ultimii trei ani şi jumătate, potrivit datelor publicate de autorităţi. Aceste ameninţări vizează instituţii publice, aeroporturi, curţi de justiţie, spitale şi alte obiective cu flux mare de persoane. Toate au fost constatate ulterior ca fiind false, însă fiecare a generat intervenţii complexe, evacuări şi costuri
14:10
O mamă a fost sancționată după ce fiul său minor a provocat un accident rutier conducând o motocicletă. Incidentul a avut loc recent, iar autoritățile au constatat că minorul conducea fără permis şi/sau supravegherea adecvată a celui responsabil de familie. După producerea accidentului, unitatea de poliţie a demarat un control şi a identificat că părintele
Acum 6 ore
13:40
Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu urmează să se convoace miercuri în prima ședință după învestire. Surse din cadrul Guvernului au declarat pentru IPN că în prezent se desfășoară o ședință de pregătire a primei întruniri a noului Cabinet de miniștri, transmite breakingnews.md Noul Executiv a fost învestit în funcție vineri, 31 octombrie, cu votul a
13:10
Alerte la frontiera Dunării: România răspunde la raiduri rusești prin scrambleri aerieni
Noi atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene de pe malul Dunării au provocat alertă în România, determinând forțele aeriene să ridice de urgență avioanele F-16 pentru misiuni de monitorizare și protecție a spațiului aerian. Ministerul Apărării a anunțat că, în timpul nopții, radarele au detectat ținte aeriene neidentificate în apropierea graniței, în zona brațului Chilia. Două
12:40
Producătorii din regiunea Căușeni se confruntă cu o situaţie critică: zeci de tone de mere au fost scuturate din copaci sau abandonate în livezi, nevalorificate, ceea ce provoacă revolta agricultorilor. Aceştia susțin că munca lor îndelungată, investițiile în livezi și îngrijirea pomilor nu le mai aduc profit, iar piaţa pur şi simplu nu răspunde cererii.
12:30
Integrarea europeană a Republicii Moldova este una dintre cele mai discutate teme din ultimii ani, dar și una dintre cele mai politizate. În 2024 și 2025, procesul de apropiere de Uniunea Europeană a fost transformat într-un subiect electoral, folosit intens în campaniile pentru prezidențiale, parlamentare și în cadrul referendumului constituțional care a divizat profund societatea.
12:10
Compensaţii la utilităţi: flux mare de solicitanţi în prima zi de lansare a campaniei
În prima zi de la lansarea programului „Ajutor la contor", zeci de persoane s‑au prezentat încă de dimineaţă la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială din sectorul Buiucani pentru a depune cereri de sprijin pentru plata utilităţilor. Mulţi au declarat că salariile şi pensiile nu mai acoperă costurile mari la energie şi că speră ca noul
Acum 8 ore
11:40
Un caz șocant de violență a zguduit comunitatea din satul Ocolina, raionul Soroca. Un bărbat în vârstă de aproximativ 37 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de către două persoane tinere, care l-au legat de picioare cu o funie și l-au atașat de un cal. Victima a fost târâtă pe
11:10
Accidente, arsuri și intoxicații – peste 14 000 de solicitări la ambulanță într-o săptămână
În perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2025, echipele Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească au primit 14.043 de solicitări, dintre care 1.621 pentru copii. Din aceste apeluri, 422 au fost considerate nejustificate și nu intrau în criteriile urgențelor medico‐chirurgicale. După acordarea primului ajutor la fața locului, 5.807 pacienți, inclusiv 1.031 copii, au fost transportați la spitale. Cele mai frecvente urgențe înregistrate au fost: boli cardiovasculare – 3.727
10:40
Prăbuşire la Roma: muncitor român decedat, alţii răniţi în incidentul de lângă Colosseum
Un muncitor român a murit în urma prăbușirii parțiale a unui turn medieval aflat în restaurare în centrul Romei. Bărbatul a fost prins sub dărâmături în timpul lucrărilor la Torre dei Conti, o clădire istorică situată în apropierea Colosseumului. Echipele de intervenție au reușit să-l scoată de sub moloz după câteva ore de eforturi, însă
10:10
Cu profundă tristeţe, Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia a anunţat decesul comisarului principal Alexandr Stanciu, un oficial apreciat pentru devotamentul şi profesionalismul său. El s-a stins după o boală grea, lăsând în urmă colegi îndureraţi și o comunitate care îl considera model de conduită. „Un poliţist devotat, un model pentru toţi colegii cărora le-a
Acum 12 ore
09:40
Noul registru digital VioData va centraliza datele privind cazurile de violenţă domestică în R. Moldova
Republica Moldova a aprobat în Guvern instituirea sistemului informaţional VioData, destinat să centralizeze și să gestioneze eficient datele despre violența împotriva femeilor şi violenţa în familie. Sistemul funcționează ca un registru național care reunește datele de la poliţie, instanţe, medici, asistenţi sociali şi alte instituţii implicate în intervenţie şi sprijin. Printre principalele obiective ale VioData
09:10
Prăbușire parțială lângă Via dei Fori Imperiali: istoricul Torre dei Conti dă semne de cedare
Un incident grav s-a produs luni, în centrul Romei: parţial s-a prăbuşit turnul medieval Torre dei Conti, în timpul lucrărilor de renovare, lângă faimosul Colosseum. Zona afectată se află pe Via dei Fori Imperiali, una dintre artere principale ale capitalei italiene. Potrivit autorităţilor, incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, când o secţiune a turnului
Acum 24 ore
20:30
Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale"
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre
18:10
Arest surprinzător în Israel: fostul şef al parchetului militar investigat pentru abuz grav
Fostul procuror general al armatei Israelului a fost arestat într-un caz de violență asupra unui deținut. Autoritățile au decis reținerea după investigarea unui incident în care mai mulți membri ai armatei ar fi agresat un prizonier. Înainte de arest, fostul oficial militar a fost dat dispărut pentru scurt timp, iar autoritățile l-au localizat și
Ieri
17:40
Procurorii și forțele de ordine au anunțat reținerea a trei bărbați în cadrul unei investigații privind escrocherii comise prin intermediul schemei de „investiții fictive". Victimele, în mare parte persoane care au fost convinse să facă plăți în contul unor oportunități de investiții promițătoare, au fost păcălite să transfere sume considerabile, fără ca acestea să
17:10
Confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20.000 de euro solicitată pentru Constantin Țuțu
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15
16:40
Un conducător auto a fost surprins circulând cu viteza de 211 km/h, într-o acţiune de patrulare ce a urmărit respectarea regulilor rutiere. Această viteză extremă reprezintă o depăşire semnificativă a limitei legale şi survine într‑un context în care viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliţia rutieră a documentat cazul şi a aplicat … Articolul Depăşire alarmantă – 211 km/h pe un sector rutier, un exemplu periculos pentru toţi apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Escrocherie la vamă: cum încearcă infractorii să inducă în eroare destinatarii de colete poștale # BreakingNews
Autorităţile vamale şi poştale au emis o atenţionare publică privind o nouă schemă de escrocherie care vizează persoanele ce aşteaptă colete poştale internaţionale — escrocii transmit mesaje sau SMS-uri care avertizează că expediţia se află în vamă şi că trebuie achitată o taxă de vamă pentru eliberare. Apoi, persoana este îndrumată să acceseze un link sau să … Articolul Escrocherie la vamă: cum încearcă infractorii să inducă în eroare destinatarii de colete poștale apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un minor a fost depistat de către echipajul de carabinieri din raionul Ungheni cu substanţe interzise asupra sa. În timpul unei patrulări de rutină, tânărul a atras atenţia prin comportament suspect şi a fost oprit pentru verificări. În urma controlului corporal, carabinierii au identificat asupra minorului diverse pachete care conţineau substanţe a căror natură … Articolul Patrulare în Ungheni: minor reținut pentru posesie de substanţe ilicite apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un incident tragic s‑a produs la un templu hindus din districtul Srikakulam, statul Andhra Pradesh, India, unde o mulţime extrem de mare de credincioşi s‑a adunat pentru o festivitate religioasă. În timpul evenimentului, s‑a produs o suprapresiune de mulţime, care a condus la moartea a cel puţin nouă persoane, dintre care opt femei şi un copil, şi … Articolul Tragedie într‑un templu hindus din India: 9 morți și zeci de răniți apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Permis fals descoperit la frontiera de est: cetăţean român verificat de poliţia de frontieră # BreakingNews
Un cetăţean român a fost identificat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni purtând un permis de conducere fals atunci când încerca să părăsească Republica Moldova. Documentul prezentat nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond ale unui act autentic, iar persoana în cauză nu figura în evidenţe ca deţinând permis valabil. În urma … Articolul Permis fals descoperit la frontiera de est: cetăţean român verificat de poliţia de frontieră apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Primarul Capitalei acuză blocaje politice în votarea bugetului: „L-am propus de opt ori, dar PAS a refuzat” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în … Articolul Primarul Capitalei acuză blocaje politice în votarea bugetului: „L-am propus de opt ori, dar PAS a refuzat” apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp … Articolul Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Un bărbat sirian în vârstă de 22 de ani arestat la Berlin pentru pregătirea unui atentat „jihadist” # BreakingNews
Autoritățile germane au anunțat în weekend că au arestat un cetăţean sirian în vârstă de 22 de ani, la Berlin, suspectat că ar fi planificat un atac de natură extremist‑jihadistă. Acţiunea a avut loc în districtul Neukölln, sudul capitalei, iar anchetatorii precizează că suspectul era implicat în pregătirea unui act grav de violență împotriva … Articolul Un bărbat sirian în vârstă de 22 de ani arestat la Berlin pentru pregătirea unui atentat „jihadist” apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Turcia a decis să întrerupă achiziţionarea de ţiţei din Rusia, într‑o mutare ce are implicaţii importante asupra relaţiei energetice cu Moscova şi asupra surselor de venit ale Rusiei. Potrivit informaţiilor recente, unul dintre terminalele majore din sudul Turciei nu va mai accepta încărcături din Rusia, decizia fiind motivată de presiunile asupra sectorului energetic şi de … Articolul Lovitură pentru Vladimir Putin : Turcia renunţă la importurile de ţiţei rusesc apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Un grav incident a avut loc în municipiul Chișinău, unde o femeie a fost găsită mortă, iar o altă persoană a fost transportată de urgenţă la spital. Autoritățile au ajuns la locul faptei în scurt timp după apelul primit, examinând zona şi izolând imediat circumstanţele exacte ale evenimentului. Victima decedată a fost găsită în stare … Articolul Violent incident în capitală – una ucisă şi o persoană rănită grav apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un bărbat a fost condamnat la închisoare, după ce și‑a pus în aplicare intenția de răzbunare după un conflict mai vechi cu un consătean. Fapta a avut loc în seara unui eveniment tensionat din localitate, când agresorul l‑a atacat pe bărbatul vizat, manifestându‑se violent. Victima a suferit răni grave în urma atacului, iar suspectul … Articolul Răzbunare după un conflict mai vechi – un bărbat condamnat la închisoare apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Cutremur puternic de magnitudine 6,3 în nordul Afganistanului: cel puţin 20 de morţi, sute răniţi # BreakingNews
Un cutremur de magnitudine aproximativ 6,3 a zguduit nordul Afganistanului în noaptea recentă, lovind zone din provinciile Balkh Province şi Samangan Province. Epicentrul a fost localizat în apropierea oraşului Mazar‑e‑Sharif, la o adâncime estimată de circa 28 km. Până în acest moment, autorităţile raportează cel puţin 20 de persoane decedate şi peste 300 de răniţi, dar avertizează că numărul victimelor ar … Articolul Cutremur puternic de magnitudine 6,3 în nordul Afganistanului: cel puţin 20 de morţi, sute răniţi apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție a anunțat că, într-o singură săptămână, au fost efectuate mai multe acțiuni de amploare împotriva corupției. Au avut loc zeci de percheziții, au fost deschise dosare împotriva unor funcționari publici și s-au aplicat măsuri de sechestru pe bunuri ilicite în valoare de peste 4 milioane de lei. Printre cazurile descoperite se … Articolul Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare apare prima dată în BreakingNews.
11:10
În ultimul weekend, autorităţile responsabile cu siguranţa rutieră au consemnat un număr de peste 4.400 de abateri ale regulilor de circulaţie, la nivelul întregii ţări. Potrivit raportului publicat de structurile de patrulare, intervenţiile au fost declanşate în 1.991 de cazuri ca urmare a apelurilor primite prin serviciul de urgenţă 112. Detaliile semnificative ale acestor acţiuni … Articolul Peste 4.400 de abateri rutiere într‑un weekend: zeci de şoferi prinşi beţi la volan apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Doi bărbaţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea după ce au fost implicaţi într‑un caz de circulaţie ilegală de droguri în valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei. În actul de învinuire se arată că cei doi inculpaţi au pus la punct o activitate infracţională prin care achiziţionau, deţineau şi ulterior distribuiau substanţe interzise, … Articolul Droguri în valoare de cca 200.000 lei – doi bărbaţi condamnaţi la închisoare apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Criză demografică în regiunea transnistreană: tot mai puțini nou-născuți și tot mai multe probleme medicale # BreakingNews
La Tiraspol a fost publicat raportul cu privire la starea sistemului de sănătate pentru primele nouă luni ale anului curent. Documentul evidențiază scăderea natalității, creșterea numărului de avorturi în rândul adolescentelor și dependența sistemului medical de colaborarea cu clinici din afara regiunii, relatează corespondentul IPN din stânga Nistrului. În perioada lunilor ianuarie-septembrie, în regiunea transnistreană … Articolul Criză demografică în regiunea transnistreană: tot mai puțini nou-născuți și tot mai multe probleme medicale apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Un autoturism a fost cuprins de flăcări puternice, în toiul nopţii, la ieşirea din localitatea Vatra din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea trecută. La faţa locului au intervenit prompt echipajele de urgenţă, însă vehiculul a fost mistuit în totalitate şi nu a mai putut fi salvat. Din fericire, în momentul intervenţiei nu au … Articolul Mașină mistuită de flăcări la ieșirea din localitatea Vatra apare prima dată în BreakingNews.
09:10
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux sporit de persoane la punctele de trecere, fiind consemnate aproape 80.000 de traversări. Cea mai mare parte a acestora au fost la ieșirea din țară, semn că tot mai mulți cetățeni aleg să plece temporar peste hotare în perioada curentă. Cele mai aglomerate … Articolul Trafic intens la granițele Republicii Moldova: mii de persoane trec zilnic frontiera apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a criticat în plenul Parlamentului lipsa unor soluții concrete în programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu, cerând explicații privind sistemele de irigație și fondurile destinate subvențiilor pentru fermieri. Ivanov a declarat că 70% din teritoriul Republicii Moldova … Articolul Deputat: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu-l folosește apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc acuză: Presiunile asupra justiţiei devin tot mai evidente # BreakingNews
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, susţine că autorităţile moldovene creează obstacole juridice deliberate în procesul de extrădare al fostului lider politic — ceea ce, în opinia sa, constituie un semnal clar al creşterii presiunilor asupra sistemului de justiţie din Republica Moldova. Potrivit lui Rogac, dosarele de extrădare au fost „fragmentate” intenţionat între Procuratura … Articolul Avocatul lui Vladimir Plahotniuc acuză: Presiunile asupra justiţiei devin tot mai evidente apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială”, referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al … Articolul Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Munteanu: „E nevoie de un plan și de finanțare clară pentru proiectul Servicii de Apă și Canalizare” # BreakingNews
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat serviciile publice Elena Grițco, vicepreședinta Fracțiunii Partidului Nostru în Parlament, a propus premierului desemnat, Alexandru Munteanu, crearea companiei de stat „Servicii de Apă și Canalizare”, care ar prelua și administra centralizat … Articolul Munteanu: „E nevoie de un plan și de finanțare clară pentru proiectul Servicii de Apă și Canalizare” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că își va da demisia „de onoare” dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a venit drept răspuns la o întrebare adresată de deputatul comunist Adrian Domentiuc. „Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare până în 2028, cum s-a … Articolul Munteanu: „Îmi voi da demisia dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028” apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară a cerut răspunsuri clare despre irigații și subvenții pentru agricultori, însă viitorul Guvern nu a … Articolul Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. Printre prioritățile menționate se numără depolitizarea instituțiilor statului, eliminarea șantajului politic asupra primarilor din întreaga țară și asigurarea clarității în achiziția de gaze și licitațiile … Articolul Recomandările deputaților, nepreluate în programul de guvernare al lui Munteanu apare prima dată în BreakingNews.
