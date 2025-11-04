Comisia Europeană, raport pozitiv cu referire la progresele înregistrate de R. Moldova: „Aderarea a noi state la UE este din ce în ce mai aproape”
Ziarul de Garda, 4 noiembrie 2025
„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni. R. Moldova, Muntenegru, Albania, Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina,...
• • •
Marți, 4 noiembrie a fost organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. În cadrul conferinței, Kaja Kallas și Marta Kos au vorbit despre...
16:30
„Aderarea a noi state la Uniunea Europeană este din ce în ce mai aproape”. Concluziile aparțin Comisiei Europene, care marți, 4 noiembrie, a adoptat pachetul anual privind extinderea, prezentând o evaluare cuprinzătoare a progreselor înregistrate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni. R. Moldova, Muntenegru, Albania, Ucraina, Serbia, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina,...
Marți, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 16:15 „Până la aderare R. Moldova, problema regiunii transnistriene ar putea...
LIVE TEXT/ „Teroare aeriană”: Rusia a lansat un număr record de bombe ghidate aeriene asupra Ucrainei în octombrie, declară Ministerul ucrainean al Apărării. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Ministerul Apărării din Ucraina a anunțat că Rusia a lansat un număr record de bombe aeriene ghidate asupra Ucrainei în luna octombrie. Conform sursei citate, Rusia și-a intensificat semnificativ utilizarea bombelor aeriene ghidate (KAB) împotriva Ucrainei în octombrie, lansând peste 5328 de muniții asupra pozițiilor militare ucrainene și asupra orașelor din apropierea liniei...
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 15:43 „Nu există alb și negru când vorbim despre aderare. În...
„Curierul” unui magazin online de droguri a fost reținut. Acesta comercializa droguri în apropierea instituțiilor de învățământ și a închiriat un apartament în Chișinău, utilizat drept depozit # Ziarul de Garda
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău, anunță că au destructurat activitatea unui tânăr de 23 de ani, implicat în comercializarea de marijuana în apropierea instituțiilor de învățământ universitar, prin intermediul aplicației Telegram, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției. Oamenii legii scriu că suspectul, era...
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. UPDATE 15:35 Marta Kos prezintă Pachetul de Aderare: „Viitorii candidați trebuie să...
Primarul orașului Codru părăsește PAS: „Jocurile politice blochează activitatea Primăriei”. Formațiunea susține că a cerut excluderea lui în februarie, dar „i s-a acordat o nouă șansă” # Ziarul de Garda
Primarul orașului Codru, Stelian Manic, a anunțat marți, 4 noiembrie, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Edilul susține că a luat această decizie din cauza „jocurilor politice” din Consiliul orașului, care blochează activitatea primăriei și întârzie lucrările de construcție pentru comunitate. De cealaltă parte, purtătoarea de cuvânt a PAS-ului a declarat pentru Ziarul de...
Astăzi, 4 noiembrie este organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere. Știrea se actualizează… Înainte de prezentarea Pachetului de Extindere, Comisara pentru Extindere,...
Un bărbat a fost prins la vânătoare în zona de frontieră, fără a deține acte legale asupra armei dotată cu lunetă # Ziarul de Garda
Un bărbat care practica activitatea de vânătoare în zona de frontieră pe timp de noapte a fost depistat de o patrulă a Sectorului Poliției de Frontieră „Soroca”, aflată în misiune de supraveghere a frontierei de stat. Mai mult decât atât, bărbatul nu deținea documentele necesare pentru armă, anunță Poliția de Frontieră. Incidentul a avut loc...
R. Moldova ar urma să rezilieze Acordul cultural cu Federația Rusă. Un proiect de lege care prevede acest lucru va fi examinat la prima ședință a Guvernului Munteanu # Ziarul de Garda
Un proiect de lege care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale urmează să fie supus votului în prima ședință a Guvernului condus de Alexandru Munteanu, care va avea loc miercuri, 5 noiembrie. Inițiativa a fost propusă de Ministerul Culturii, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe,...
Miercuri, 4 noiembrie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au fost solicitați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit în municipiul Comrat, după ce acoperișul unui magazin a luat foc, anunță Inspectoratul. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:16, iar la fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri...
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, armata rusă a filmat uciderea a două persoane neînarmate și a unui câine care se deplasau cu un steag alb. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:06 Pe 3 noiembrie, trupele rusești au atacat doi civili ucraineni cu o dronă în satul Kruglyakovka din regiunea Harkiv, în timp ce aceștia se deplasau pe un drum sub steag alb, a raportat Brigada 77 Aeromobilă Separată a Forțelor de Asalt Aeriene Ucrainene, scrie Hromadske. Armata ucraineană a menționat că nu existau instalații...
VIDEO/ Poliția: Captură record de arme și muniții în Chișinău. Patru persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Un bărbat de 45 de ani, conducătorul unui grup infracțional, suspectat de șantaj, ar fi urmărit, începând cu anul 2025, obținerea prin amenințări fizice, inclusiv amenințări cu moartea, a sumei de 30 de mii de euro de la un alt membru al grupului, în vârstă de 40 de ani, invocând o datorie fictivă. Membrii grupului...
Autoritățile moldovenești au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice în cadrul operațiunii I-FORCE cu participarea experților Interpol # Ziarul de Garda
În perioada 27–31 octombrie 2025, R. Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3”, parte a Proiectului Interpol de cooperare regională în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și țările vecine (I-FORCE), informează Inspectoratul General al Poliției (IGP). Organizată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției, împreună cu IGPF, IGM,...
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele pentru a îndeplini obiectivele pentru aderarea la UE până în 2028, susține Comisia Europeană # Ziarul de Garda
Ucraina trebuie să-şi accelereze reformele dacă doreşte să atingă obiectivul de a încheia până la finalul lui 2028 procesul de aderare la Uniunea Europeană, indică un proiect al raportului anual privind extinderea UE, ce va fi prezentat marţi, 4 noiembrie, de Comisia Europeană, relatează G4Media. Proiectul arată că în pofida „circumstanţelor foarte dificile”, Ucraina fiind...
Jurnaliști armeni, în vizită la Ziarul de Gardă, pentru a discuta despre influența Rusiei în alegerile din R. Moldova # Ziarul de Garda
Redacția Ziarului de Gardă a fost vizitată, luni, 3 noiembrie 2025, de un grup de jurnaliști din Armenia, interesați de experiența ZdG de a investiga interferența rusească în alegerile din R. Moldova. Jurnaliștii ZdG Natalia Zaharescu, Alina Radu și Victor Moșneag le-au împărtăși colegilor armeni cum au fost realizate investigațiile sub acoperire „Protestatari în Chirie...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au atacat cu drone porturile ucrainene de la Dunăre. Armata română a ridicat două aeronave F-16, susținute de două avioane Eurofighter germane. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Ministerul român al Apărării informează că, noaptea trecută, armata rusă a efectuat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe Dunăre, fiind observate numeroase explozii pe malul ucrainean. Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, armata română a ridicat, la ora 00:17, două aeronave F-16 de la Baza Fetești, iar militarii...
Șase persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru agresarea preotului de la Grinăuți și a familiei sale în incinta bisericii # Ziarul de Garda
Șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, au fost trimise în judecată, anunță marți, 3 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit probelor acumulate, pe 15 iulie 2025, învinuiții, aflați în...
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Un român a murit după ce a fost prins sub dărâmăturile unui turn medieval prăbușit în centrul Romei. Salvatorii au încercat să-l scoată timp de 11 ore # Ziarul de Garda
Un muncitor român a decedat după ce a fost prins sub dărâmături, după ce turnul medieval Torre dei Conti, din centrul Romei, s-a prăbușit luni, 3 noiembrie. Potrivit G4Media, la acest turn munceau mai mulți români. Unul a reușit să fugă înainte să cadă o parte din structura turnului, în timp ce un altul a...
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Comisia Europeană: Obiectivul de aderare la UE până în 2028 al R. Moldova „este ambițios, dar realizabil” # Ziarul de Garda
Comisia Europeană crede că obiectivul R. Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie Europa Liberă. „Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios,...
Cine sunt următorii acuzatori de stat care vor fi audiați de Comisia de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție pe parcursul lunii noiembrie 2025. Audierile vor avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere...
Astăzi, 4 noiembrie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va examina patru rapoarte ale Comisiei de evaluare externă privind evaluarea sau reevaluarea judecătorilor. La fel, vor fi desfășurate concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de inspectorjudecător în Inspecția judiciară și pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Nord. Membrii CSM...
Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție pe parcursul lunii noiembrie 2025. Audierile vor avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere...
În prima zi de înregistrare, peste 95 de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie pentru sezonul rece # Ziarul de Garda
În prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunță marți, 4 noiembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, potrivit Ministerului, persoanele de la Linia Verde au reușit să ajute 2 573 de persoane care au...
Diana Loghinova (18 ani), solista formaţiei „Stoptime”, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a fost reținută în Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă de Noize MC, care critică regimul rus. Curtea a pronunţat o pedeapsă de 13 zile de detenţie administrativă, acuzând-o de „discreditarea armatei ruse”. Instanța a amendat-o pe Diana Loghinova cu 30 de...
Comisia Vetting a audiat trei magistrați. „Au fost clarificate aspecte de integritate financiară și etică” # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și...
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au lovit mai multe obiecte de infrastructură militară și energetică în Lugansk și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent. Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est...
LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina are lipsă de 750 de milioane de dolari pentru importurile de gaze în acest sezon de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucrainei îi mai lipsesc 750 de milioane de dolari din cele 2 miliarde de dolari necesare pentru importul de gaze naturale pentru sezonul actual de încălzire, scrie presa ucraineană. Acesta a declarat aceste lucruri la o conferință de presă care a urmat unei întâlniri cu prim-ministrul...
Comisia Europeană: Ucraina s-a angajat să adere la UE, dar ar trebui să facă mai mult în ceea ce privește statul de drept # Ziarul de Garda
Ucraina demonstrează un „angajament remarcabil” față de aderarea la UE, dar trebuie să inverseze recentele tendințe negative în lupta împotriva corupției și să accelereze reformele statului de drept, a declarat Comisia Europeană, scrie Reuters. Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă...
LIVE TEXT/ Ucraina va înființa birouri de export de arme la Berlin și Copenhaga, a anunțat Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:10 Ucraina va înființa birouri pentru exportul de arme și producția comună de arme la Berlin și Copenhaga în acest an, a declarat luni, 3 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Kievul își extinde industria internă de apărare, aflată în plină expansiune, cu ajutorul partenerilor săi occidentali, în timp ce se apără de forțele...
Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa # Ziarul de Garda
Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20 ce va avea loc înspre sfârșitul lunii noiembrie, relateaz HotNews.ro. Vorbind luni, 3 noiembrie, la deschiderea Cursurilor Naționale de Apărare de...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor, anunță luni, 3 noiembrie, Guvernul. Potrivit comunicatului, premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, „prin efort comun, R. Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene”. Conform Guvernului,...
Cutremur puternic de 6,3 grade în Afganistan. Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 600 sunt rănite # Ziarul de Garda
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului, soldat cu moartea a cel puțin 20 de persoane, rănirea a sute de persoane și avarierea Moscheei Albastre istorice a orașului, au declarat autoritățile, iar numărul morților este probabil să crească, scrie...
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. La fel, judecătoarea care a emis sentința, Ana Cucerescu...
LIVE TEXT/ Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow care permit lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:38 Pe teritoriul comunității Borzna, din regiunea Cernihiv, a explodat o dronă rusească. În urma exploziei, două persoane au murit, iar o alta a fost rănită. Acest lucru a fost comunicat în cadrul unui comentariu pentru Suspilne de către președintele comunității Borzna, Osadciuk. UPDATE 16:18 Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete...
ULTIMA ORĂ/ Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și solicită confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie PRO TV. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro. Pe 31 octombrie, urmare a recursului...
Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay # Ziarul de Garda
106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice, anunță luni, 3 noiembrie,...
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea „tehnologiilor verzi” # Ziarul de Garda
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite de până la 150 de mii de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. „Prin...
R. Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este gata alături de Ucraina să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Aceasta se arată într-un raport despre extinderea UE, pregătit de Comisia Europeană și consultat de către Europa Liberă. Totuși, optimismul Comisiei nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor blocate...
Aeroportul Internațional Chișinău va extinde terminalul de pasageri. Valoarea proiectului ajunge la peste 166 de milioane de lei # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat despre lansarea unei licitații publice pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri. Valoarea proiectului este estimată la 166,83 milioane de lei. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului, suma estimându-se la 166,83 milioane de lei. Perioada de depunere a ofertelor este 13 noiembrie...
Schema coletelor „reținute de vamă”: Serviciul Vamal atenționează cu privire la escrocherii cu utilizarea unor documente false trimise cetățenilor # Ziarul de Garda
Serviciul Vamal a emis un comunicat de presă în care a atenționat asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali. În aceste mesaje, destinatarii sunt informați despre presupuse colete „reținute...
Maia Sandu va efectua o vizită la Bruxelles. „Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare la UE”. Gherasimov: În raportul publicat anul trecut, Moldova a înregistrat progrese în 31 din cele 33 de capitole # Ziarul de Garda
Mâine, 4 noiembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de...
R. Moldova revine la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din „bunele practici europene şi adaptat specificului local”, se arată...
Noi reguli cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice. Care sunt recomandările și restricțiile proiectului # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova. Conform autorităților, documentul stabilește un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele internaționale și la practicile europene, pentru dezvoltarea sustenabilă și sigură a proiectelor de energie solară. Metodologia vizează proiectanții și dezvoltatorii de centrale fotovoltaice,...
Dosarul privind escrocheriile cu investiții fictive: alte trei persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. Acțiunile de urmărire penală realizate constituie continuarea descinderilor desfășurate în luna septembrie 2025, când au fost identificate și documentate mai multe persoane ce fac parte din gruparea infracțională, inclusiv și o parte dintre organizatorii...
