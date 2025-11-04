Negocierile cu UE ar putea începe până la sfârșitul anului. Bruxelles așteaptă evoluții ale Chișinăului pentru încă trei grupuri de capitole

18:00

În prezent, aproximativ 84400 de cetățeni ucraineni dețin acte ce le asigură protecția temporară pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care aproape fiecare al patrulea este minor. Peste 60 la sută dintre acești refugiați, sau 50100 de persoane, se află în municipiul Chișinău. Cei mai mulți dintre cetățenii ucraineni care au fugit de război se află […] Articolul Peste 84 de mii de ucraineni beneficiază de protecție temporară în R. Moldova, 60% dintre ei fiind în Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.