Doi bărbați ar fi încercat să tăinuiască în bagaje 430 de pachete de țigări nedeclarate. Aveau zbor planificat spre Londra

Doi bărbați ar fi încercat să tăinuiască în bagaje 430 de pachete de țigări nedeclarate. Aveau zbor planificat spre Londra

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md