Salariul minim nu mai ține nici de mâncare și gaz! Sindicatele cer majorarea la 8050 lei
Bani.md, 4 noiembrie 2025 13:20
Sindicatele cer majorarea salariului minimm pe economie la 8050 de lei din ianuarie 2026, în condițiile în care salariul minim ar trebui să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut. Având în vedere că salariul mediu prognozat pentru 2026 este de 16.100 lei, sindicatele susțin că noul cuantum propus „ar reflecta o corelare echitabilă
• • •
Acum 10 minute
13:30
Sectorul zootehnic, principalul beneficiar al subvențiilor AIPA din octombrie. Cum au fost distribuiți banii # Bani.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în luna octombrie 2025, a autorizat spre plată cereri de acordare a subvențiilor în valoare totală de 70,84 milioane de lei. Fondurile sunt destinate susținerii producătorilor agricoli din diverse sectoare ale economiei rurale. Cea mai mare parte a subvențiilor, peste 57 de milioane de lei,
Acum 30 minute
13:20
13:20
Misiune economică la Bruxelles: companiile din CCI promovează „Fabricat în Moldova" în inima Uniunii Europene # Bani.md
În perioada 3–6 noiembrie 2025, o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) se află într-o misiune economică la Bruxelles, menită să consolideze parteneriatele moldo-europene și să promoveze produsele autohtone pe piața Uniunii Europene. Delegația este condusă de Sergiu Harea, președintele CCI a RM, și include reprezentanți ai unor
Acum o oră
13:00
ANRE a aprobat noi reglementări pentru integrarea sistemului energetic moldovenesc în piața europeană # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței publice din 4 noiembrie, un pachet complex de șase acte normative fundamentale, menite să modernizeze cadrul de reglementare a sectorului electroenergetic și să asigure integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul energetic european (ENTSO-E). Noile acte normative stabilesc cadrul legal pentru operarea sistemului
13:00
Banca Mondială: corupția și slăbiciunea instituțiilor pot îngropa Planul de Creștere al UE pentru Moldova # Bani.md
Nivelul sărăciei rămâne unul dintre cele mai ridicate din regiune, chiar dacă tendința generală este de scădere. Banca Mondială estimează că rata sărăciei (la pragul de 8,3 dolari/zi, PPP 2021) va coborî de la 18,1% în 2024 la 15,5% în 2025, apoi la 14% în 2026 și 12,4% în 2027. Scăderea este atribuită creșterii veniturilor
12:50
Sărăcia se retrage, dar nu dispare: peste un moldovean din zece va trăi sub pragul sărăciei și în 2027 # Bani.md
Republica Moldova ar putea înregistra o scădere semnificativă a nivelului sărăciei în următorii doi ani, potrivit noii prognoze economice publicate de Banca Mondială. Instituția estimează că, datorită reformelor structurale, creșterii salariilor reale și sprijinului fiscal acordat populației, rata sărăciei va coborî de la 18,1% în 2024 la 12,4% în 2027. Raportul notează că această reducere
Acum 2 ore
11:50
Criptomoneda Bitcoin a suferit prima pierdere în luna octombrie din ultimii şapte ani. Traderii sunt neliniştiţi deoarece din punct de vedere statistic octombrie este una dintre cele mai bune luni ale anului pentru evoluţia criptomonedei. Datele Coinglass arată că Bitcoin a încheiat luna octombrie în scădere cu 3,69%. Deşi nu este o scădere foarte mare,
Acum 4 ore
11:10
Moldovenii s-au grăbit să se înregistreze pentru "ajutor la contor". Doar în prima zi de la lansarea platformei compensatii.gov.md, au fost depuse 95 698 de cereri pentru compensațiile la căldură, dintre care 38 079 de cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. "Colegii de la Linia Verde au
11:00
Serviciul Fiscal de Stat a încasat prin executare silită 34,62 milioane lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri. Din această sumă, 33,86 milioane lei au fost colectate din conturile bancare ale contribuabililor, iar 0,76 milioane lei – din casierii, se arată într-un raport săptămânal al instituției. Urmare a acțiunilor preliminare, restanțe față de Bugetul
09:50
Rusia oprește robinetul global. OPEC+ a înghețat extracția de petrol la cererea Kremlinului # Bani.md
OPEC+ a decis să suspende creşterea producţiei de ţiţei în perioada ianuarie-martie 2026. Potrivit a patru surse din cadrul grupului, această suspendare a fost impulsionată de Russia, care a făcut lobby pentru o pauză, deoarece s-ar fi confruntat cu dificultăţi în creşterea exporturilor din cauza sancţiunilor occidentale, notează Reuters. Decizia i-a convenit şi Saudi Arabia,
09:50
Hărțuiți, umiliți, ruinați! Fermierii din sud cer ajutorul Guvernului: Executorii se comportă ca huliganii # Bani.md
Asociația „Forța Fermierilor" trage un semnal de alarmă privind o situație de urgență în sudul Republicii Moldova, unde agricultorii afectați de secetă sunt hărțuiți și deposedați abuziv de executori judecătorești, în pofida faptului că mulți dintre ei au planuri de restructurare aprobate de instanțe. Într-o scrisoare publică adresată autorităților statului, organizația cere intervenția imediată a
09:50
Deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, a răspuns criticilor venite din partea Asociației Fermierilor. În cadrul unei emisiuni la Moldova 1, ea a explicat poziția sa privind sectorul agricol și declarațiile care au răsunat de la tribuna Parlamentului. „Atunci când dorim să contribuim la dezvoltarea Republicii Moldova, să o facem prin fapte
Acum 24 ore
17:20
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) anunță că președintele său, Sergiu Manea, a fost desemnat Președinte al filialei Institute of Tourism – Moldova Chapter, parte a rețelei europene a prestigiosului Institute of Tourism. Potrivit APIT, această numire reprezintă o recunoaștere internațională a contribuției constante a lui Sergiu Manea la modernizarea și internaționalizarea
17:00
Începând cu 1 noiembrie, Serviciul Fiscal de Stat a început să trimită notificări contribuabililor în legătură cu divergențele identificate în Declarațiile privind TVA. Aceasta măsură a devenit posibilă odată cu lansarea compartimentului „Administrarea riscurilor TVA" în cadrul SIA „Managementul riscurilor de conformare". Noul mecanism permite Serviciului Fiscal de Stat să monitorizeze și să gestioneze situațiile
16:40
Criza petrolului: barilul se scumpește după suspendarea majorării producției de către OPEC+ # Bani.md
Cotaţiile la ţiţei au crescut luni dimineaţă, după ce OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) a decis să nu majoreze producţia în primul trimestru din 2026, ceea ce a atenuat temerile privind un surplus de aprovizionare, transmite economica.net. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotaţia barilului de petrol "light sweet crude" a
16:10
Catlabuga „strânge șurubul" în agricultură. Tractoarele fermierilor vor fi supuse inspecției tehnice periodice # Bani.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și
16:00
Acordul pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei a fost semnat de către acționari, anunță Agenția Proprietății Publice (APP). Potrivit instituției, acest document reprezintă "una dintre etapele cheie privind operaționalizarea Bursei Internaționale a Moldovei". Printre semnatari se numără APP, Bursa de Valori București, maib, Donaris Vienna Insurance Group, GRAWE Carat Asigurări, Moldindconbank, MK Kredit, OTP Bank
13:40
Premierul Alexandru Munteanu i-a prezentat astăzi oficial pe noii membri ai Cabinetului de miniștri echipelor ministeriale. Andrian Gavriliță a preluat conducerea Ministerului Finanțelor de la Victoria Belous, Emil Ceban a devenit ministru al Sănătății, iar Eugen Osmochescu a fost numit viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Premierul Munteanu a mulțumit Victoriei Belous pentru
Ieri
12:50
10 blocuri mici din Chișinău și regiuni trec la etapa de proiectare pentru reabilitare energetică # Bani.md
10 dintre cele 15 blocuri mici de locuințe selectate anul acesta pentru audit energetic gratuit au fost alese pentru etapa următoare: elaborarea documentației tehnice de proiect, în cadrul proiectului-pilot „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova" (E4M), finanțat de Norvegia. Auditurile au evaluat performanța energetică a clădirilor și au propus măsuri pentru reducerea consumului de
12:30
Premierul Alexandru Munteanu a criticat modul în care băncile comerciale din Republica Moldova gestionează resursele financiare, acuzând sectorul bancar de pasivitate față de economia reală. Într-o declarație de la tribuna Parlamentului, șeful Executivului a afirmat că instituțiile financiare preferă să-și plaseze lichiditățile în hârtii de valoare și instrumente financiare sigure, în loc să crediteze întreprinderile
12:20
După sancțiunile anti-Lukoil, Moldova plătește nota: motorina s-a scumpit 83 bani în zece zile # Bani.md
Sancțiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse Lukoil și Rosneft au început să se resimtă rapid pe piața carburanților din Republica Moldova. La doar o zi după anunțul Washingtonului, prețurile la benzină și motorină au început să crească și au marcat cea mai accelerată scumpire din ultimele luni. Pe 24 octombrie, prețul benzinei a
11:50
Scade baza de cartele SIM active și telefonia fixă, dar urcă consumul de date și veniturile totale ale sectorului. Numărul de SIM-uri active pentru voce a coborât la 3,50 milioane (-3,5% an/an), rata de penetrare ajungând la 147 la 100 de locuitori (-2,7 p.p.), în timp ce traficul de voce a crescut ușor, la 1,50
11:50
Cum să depui corect o plângere împotriva prestatorilor de servicii financiare? CNPF vine cu precizări # Bani.md
O nouă procedură pentru soluționarea petițiilor consumatorilor de servicii financiare a intrat în vigoare din 25 octombrie, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Clienții trebuie să se adreseze mai întâi direct furnizorului de servicii financiare: bănci, asigurători, organizații de creditare nebancară sau prestatori de servicii de plată, depunând reclamația în scris și păstrând dovada
11:50
Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor
Strada pietonală Eugen Doga din Chișinău se află în centrul Chișinăului și este un punct de legătură între unele dintre cele mai importante clădiri ale orașului, fiind aproape de Parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și de alte locații emblematice ale orașului. În 2015, printr-o decizie a Consiliului municipal Chișinău, a fost dată vestea cea mare, […] Articolul Strada pietonală Eugen Doga – una dintre cele mai renumite zone dedicate exclusiv pietonilor, din centrul orașului apare prima dată în Bani.md.
11:30
Guvernul promite compensații la căldură, dar nu știe de unde va lua bani: „Suntem în discuții cu partenerii” # Bani.md
Guvernul promite că moldovenii vor primi compensații la căldură și energie și în această iarnă, însă recunoaște că, deocamdată, nu există o sursă clară de finanțare. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că autoritățile poartă discuții cu partenerii externi pentru a identifica fondurile necesare, iar detaliile privind bugetul și valoarea compensațiilor vor […] Articolul Guvernul promite compensații la căldură, dar nu știe de unde va lua bani: „Suntem în discuții cu partenerii” apare prima dată în Bani.md.
11:20
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că Republica Moldova nu intenționează să deschidă piața muncii pentru cetățenii străini, în pofida problemelor de pe piața internă a forței de muncă. Într-o conferință de presă, ministra a subliniat că accentul actual al politicilor guvernamentale este pus pe mobilizarea populației autohtone și reducerea șomajului intern. „Înțelegem […] Articolul Guvernul promite 100.000 de joburi, dar nu deschide piața muncii pentru străini apare prima dată în Bani.md.
11:10
Peste 30 milioane lei, colectați de Vamă de la moldoveni pentru bunuri peste limita neimpozabilă, într-o săptămână # Bani.md
Moldovenii au plătit aproximativ 30,1 milioane de lei, în perioada 27 octombrie și 2 noiembrie, pentru bunurile introduse în țară care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro, anunță Serviciul Vamal. Potrivit instituției, această sumă reprezintă 3,9% din încasările Vamei în aceeași perioadă. În total, Serviciul Vamal a colectat peste 771,9 milioane de lei într-o […] Articolul Peste 30 milioane lei, colectați de Vamă de la moldoveni pentru bunuri peste limita neimpozabilă, într-o săptămână apare prima dată în Bani.md.
10:50
Asociația „Forța Fermierilor” condamnă declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor pe care o acuză de „ipocrizie și dispreț” față de agricultorii moldoveni. Într-un mesaj public, organizația afirmă că fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații manipulatorii la adresa celor din sectorul agricol, insinuând că mulți ar […] Articolul Ipocrizie la hectar! Deputata care a crescut sărăcia cu 40% dă lecții agricultorilor apare prima dată în Bani.md.
10:10
Ministrul Energiei se angajează să diversifice sursele de energie și să investească în producție internă # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat principalele obiective de importanță strategică pentru Republica Moldova incluse în noul program de guvernare. Acestea vizează integrarea completă cu piața energetică europeană, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze, precum și dezvoltarea și investițiile în capacități noi de generare a energiei. „În cadrul noului program de guvernare, […] Articolul Ministrul Energiei se angajează să diversifice sursele de energie și să investească în producție internă apare prima dată în Bani.md.
09:40
Republica Moldova, integrată pe deplin în sistemul european de tranzit: prima declarație vamală depusă prin NCTS # Bani.md
Prima declarație vamală în regimul de tranzit comun a fost depusă prin intermediul Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), marcând integrarea deplină a Republicii Moldova în sistemul european unic de gestionare a operațiunilor de tranzit. Despre aceasta a anunțat Serviciul Vamal. ”Toate etapele procedurii au fost parcurse cu succes, iar recepționarea declarației a fost confirmată […] Articolul Republica Moldova, integrată pe deplin în sistemul european de tranzit: prima declarație vamală depusă prin NCTS apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Ministerul Muncii promite 5.000 de locuri noi în creșe și programe pentru familiile vulnerabile # Bani.md
Noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a prezentat cele trei direcții principale pe care le va urmări în următorii ani de mandat, punând accent pe sprijinul pentru familiile vulnerabile, crearea de locuri de muncă și extinderea rețelei de creșe. „Ne propunem să fim mai aproape de oameni, prin servicii sociale de calitate […] Articolul Ministerul Muncii promite 5.000 de locuri noi în creșe și programe pentru familiile vulnerabile apare prima dată în Bani.md.
09:00
Italia continuă să atragă atenția lumii cu ofertele sale spectaculoase de case la prețul de un euro, dar în spatele acestor anunțuri se ascund costuri uriașe, birocrație sufocantă și lipsa infrastructurii. Deși ideea pare ideală pentru cei care visează la o casă în Toscana sau Sardinia, realitatea este mult mai complicată, arată o analiză realizată […] Articolul Păcăleala italiană: cum o casă de un euro ajunge să te coste 600.000 de euro apare prima dată în Bani.md.
08:50
Gazul rusesc lovește din Nord. Exporturile de GNL au explodat în octombrie datorită Arctic LNG-2 # Bani.md
Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Rusiei au scăzut cu 3,4% în perioada ianuarie–octombrie 2025, ajungând la 25,2 milioane de tone metrice, potrivit datelor LSEG citate de Reuters. Totuși, în luna octombrie, livrările au crescut brusc, atingând un nivel record, datorită pornirii exporturilor de la noul proiect „Arctic LNG-2”. În octombrie, livrările rusești de […] Articolul Gazul rusesc lovește din Nord. Exporturile de GNL au explodat în octombrie datorită Arctic LNG-2 apare prima dată în Bani.md.
08:50
Moștenitorii lui Michael Jackson plătesc tăcerea victimelor: 16,5 milioane de dolari pentru acuzațiile de abuz sexual # Bani.md
Moștenitorii cântărețului Michael Jackson au plătit, în ultimii cinci ani, despăgubiri în valoare totală de 16,5 milioane de dolari în urma unui proces privind presupuse abuzuri sexuale comise de artist, scrie Financial Times, citând documente judiciare. Potrivit publicației, în 2025, fondul moștenitorilor lui Jackson a efectuat ultima plată de 2,5 milioane de dolari către cei […] Articolul Moștenitorii lui Michael Jackson plătesc tăcerea victimelor: 16,5 milioane de dolari pentru acuzațiile de abuz sexual apare prima dată în Bani.md.
08:40
Sofia îngheață exporturile de carburanți după sancțiunile SUA. Primele efecte în lanț ale loviturii contra Lukoil # Bani.md
Guvernul Bulgariei a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către statele membre ale Uniunii Europene, în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva companiilor rusești Lukoil și Rosneft, relatează Deutsche Welle. Măsura a fost adoptată vineri, 31 octombrie, de Parlamentul de la Sofia, cu scopul declarat de a preveni […] Articolul Sofia îngheață exporturile de carburanți după sancțiunile SUA. Primele efecte în lanț ale loviturii contra Lukoil apare prima dată în Bani.md.
08:40
Afaceri cu aripi de aur: bogații lumii închiriază motoarele avioanelor private cu 50.000 de dolari pe weekend # Bani.md
Proprietarii de avioane private au găsit o nouă sursă de profit din haosul care lovește industria aerospațială: își închiriază motoarele celor care așteaptă luni întregi reparațiile aeronavelor, scrie Financial Times. După pandemia de Covid-19, sectorul aeronautic se confruntă cu o criză acută de forță de muncă și piese de schimb, ceea ce a dus la […] Articolul Afaceri cu aripi de aur: bogații lumii închiriază motoarele avioanelor private cu 50.000 de dolari pe weekend apare prima dată în Bani.md.
1 noiembrie 2025
09:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu va acorda Ungariei o derogare care să-i permită să continue importul de petrol rusesc de la companiile sancționate „Rosneft” și „Lukoil”. Liderul american a confirmat că premierul ungar Viktor Orbán a solicitat oficial o excepție, însă cererea a fost respinsă. „Orban a cerut o excepție de […] Articolul Trump îi trântește ușa în nas lui Orban: fără excepție pentru petrolul rusesc apare prima dată în Bani.md.
09:40
BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri # Bani.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a aplicat o amendă în valoare de 1,2 milioane de lei companiei O.C.N. „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L., cunoscută comercial sub denumirea CreditPrime, una dintre cele mai mari organizații de creditare nebancară din Republica Moldova. Potrivit BNM, sancțiunea a fost impusă pentru multiple abateri de la cadrul normativ, printre care încălcarea cerințelor […] Articolul BNM taie în carne vie! A doua cea mai mare companie de microcredite, sancționată pentru abuzuri apare prima dată în Bani.md.
09:40
Cel mai bun sistem din lume, dar pe deficit: Emil Ceban laudă asigurările medicale, cu fonduri pe minus 1,5 mld. lei # Bani.md
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului, la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, că medicina de familie rămâne fundamentul sistemului medical din Republica Moldova, însă este nevoie de modernizare și ajustare la noile realități. „Medicina de familie este cartea de vizită a sistemului de sănătate al Republicii Moldova. Toți noi […] Articolul Cel mai bun sistem din lume, dar pe deficit: Emil Ceban laudă asigurările medicale, cu fonduri pe minus 1,5 mld. lei apare prima dată în Bani.md.
09:30
31 octombrie 2025
17:10
Conglomeratul agroindustrial Trans-Oil Group, controlat de milioanrtul moldovean Vaja Jhasi unul dintre cei mai mari jucători din regiunea Mării Negre, cu activităţi în România, Republica Moldova, Serbia, Turcia şi Asia, analizează o posibilă listare la Bursa de Valori Bucureşti ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finanţare, potrivit datelor consultate de ZF. […] Articolul Regele cerealelor mișcă piesele! Planul care poate zgudui piața din București apare prima dată în Bani.md.
17:00
Giganții globali ai industriei alcoolului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Valoarea de piață a celor mai mari producători de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă a scăzut cu 830 de miliarde de dolari în ultimii patru ani, potrivit unei analize realizate de Bloomberg, citată de Agerpres. Sectorul trece […] Articolul Beția s-a terminat: piața globală a alcoolului se clatină sub pierderi istorice apare prima dată în Bani.md.
16:20
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate” din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai […] Articolul Ceban dă cu bisturiul în reforma Nemerenco și promite schimbări radicale apare prima dată în Bani.md.
13:40
Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% # Bani.md
Ministrul desemnat al Finanțelor, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o […] Articolul Eugen Osmochescu: Dacă implementăm tot ce ne-am propus în 100 de zile, putem obține o creștere economică de 1–2% apare prima dată în Bani.md.
13:10
Munteanu: Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă. Moldova nu poate ignora realitatea globală # Bani.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene, scrie REALITATEA. „Eu am 61 de ani și până la 70 […] Articolul Munteanu: Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă. Moldova nu poate ignora realitatea globală apare prima dată în Bani.md.
12:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că independența energetică a Republicii Moldova este o prioritate strategică și parte esențială a securității naționale. Declarația a fost făcută în contextul unei întrebări adresate de deputatul Lilian Carp, care a dorit să afle ce acțiuni va întreprinde noul Guvern pentru creșterea producției interne de energie, […] Articolul Munteanu promite: Moldova nu va mai tremura de frica gazului și a curentului apare prima dată în Bani.md.
12:20
Exploziv! Jardan, acuzat că a cumpărat UNIMEDIA cu banii lui Filat: A fost o tranzacție între doi agenți economici # Bani.md
În cadrul dezbaterilor din Parlament privind învestirea Guvernului Munteanu, deputata Adela Răileanu l-a întrebat pe premierul desemnat despre integritatea candidatului la funcția de ministru al Culturii, Cristian Jardan, în contextul suspiciunilor legate de achiziția portalului de știri UNIMEDIA. În replică, Cristian Jardan a declarat că tranzacția prin care a devenit proprietar al portalului a fost […] Articolul Exploziv! Jardan, acuzat că a cumpărat UNIMEDIA cu banii lui Filat: A fost o tranzacție între doi agenți economici apare prima dată în Bani.md.
11:30
Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă implicarea în privatizarea cele mai mari fabricii de bere # Bani.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost întrebat în Parlament despre implicarea sa în procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat „Fabrica de Bere din Chișinău” (Vitanta-Intravest), în contextul unui raport al Curții de Conturi din anul 2000, care constata nereguli majore și pierderi semnificative pentru stat. Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion Chicu (PDCM), […] Articolul Scandalul Vitanta revine în Parlament! Munteanu neagă implicarea în privatizarea cele mai mari fabricii de bere apare prima dată în Bani.md.
11:00
Pentru cei care planifică o călătorie din Moldova spre Paris, este esențial să verificați atât ofertele, cât și prețurile pentru zboruri în 2025. Căutați date flexibile pentru a găsi cele mai bune opțiuni, având în vedere că tarifele pot varia semnificativ în funcție de sezon și de perioada rezervării. În mod obișnuit, bilete avion Moldova […] Articolul Bilete de avion din Moldova către Paris și zboruri Chisinau pentru călătorii minunate apare prima dată în Bani.md.
10:40
Scandal în sectorul energetic! Tofilat dezvăluie cine protejează schemele de la Moldovagaz # Bani.md
Analistul în energetică Sergiu Tofilat a lansat acuzații la adresa guvernării, afirmând că a fost înlăturat din funcția de membru al Consiliului de Observatori al companiei Moldovagaz după ce a încercat să blocheze schemele de corupție din sistemul energetic. Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului moderat de Nicole Chicu. „Eu nu tolerez corupția și […] Articolul Scandal în sectorul energetic! Tofilat dezvăluie cine protejează schemele de la Moldovagaz apare prima dată în Bani.md.
