Autoritățile moldovenești au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice în cadrul operațiunii I-FORCE cu participarea experților Interpol

UPDATE 09:50 Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei a raportat că în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, o persoană a murit și patru au fost rănite, printre care și un copil. Decedatul este un bărbat de 55 de ani din Pavlohrad. Alte trei persoane din localitate au fost rănite, printre care un copil....