Sărăcia se retrage, dar nu dispare: peste un moldovean din zece va trăi sub pragul sărăciei și în 2027

Exporturile de produse petroliere ale Rusiei au scăzut în octombrie la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, potrivit datelor publicate de agenția Bloomberg, care citează compania de analiză energetică Vortexa Ltd.. În primele 26 de zile ale lunii, volumul mediu zilnic de export a fost de 1,89 milioane de barili, marcând astfel un minim