Cricova și Mileștii Mici, mai aproape de UNESCO: Republica Moldova vrea să includă celebrele vinării în patrimoniul mondial

18:40

Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la aplicarea mecanismului de veting pentru avocați, menționând că este nevoie de un dialog amplu și de o analiză atentă a cadrului legal existent. „Ieri, în Parlament, a fost adresată această întrebare. Noi avem o lege cu privire la avocatură, …