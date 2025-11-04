La Bălți s-au format cozi pentru a depune cererea pentru compensații. Oamenii stau în rând chiar și pe ploaie - FOTO
ProTV.md, 4 noiembrie 2025 11:10
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
11:30
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md - FOTO # ProTV.md
Acum 15 minute
11:20
Adresele din capitală unde va fi oferită asistență persoanelor care întâmpină dificultăți la înregistrare pe platforma online compensatii.gov.md # ProTV.md
11:20
O moldoveancă care muncea badantă în Italia, înșelată cu 127 de mii de euro de un bărbat pe care l-a cunoscut pe internet. Banii i-a luat de la femeia pe care o îngrijea # ProTV.md
Acum 30 minute
11:10
La Bălți s-au format cozi pentru a depune cererea pentru compensații. Oamenii stau în rând chiar și pe ploaie - FOTO # ProTV.md
Acum o oră
11:00
Procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție - audiați în această lună de Comisia de evaluare. Cine se regăsește pe lista # ProTV.md
11:00
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil” # ProTV.md
10:50
Spectacol la malul mării! Farul lui Zicu încheie turul cu un succes categoric - VIDEO
10:40
Concurs pentru funcția de judecător la CSJ. Ana Cucerescu, amenințată cu moartea în dosarul Evgheniei Guțul - pe lista candidaților # ProTV.md
Acum 2 ore
10:30
Șefa statului - într-o vizită de lucru la Bruxelles. Se va întâlni cu oficiali de rang înalt și va participa la o conferință Euronews # ProTV.md
10:10
Iga Swiatek a pierdut la 0 ultimul set al meciului cu Rybakina și a egalat o contraperformanță înregistrată ultima dată în urmă cu 12 ani # ProTV.md
10:00
Jessica Pegula o învinge pe Coco Gauff la Turneul Campioanelor! Primul meci echilibrat de la actuala ediție # ProTV.md
09:50
Câte persoane au depus cerere pe platforma compensatii.gov.md, în prima zi de lansare. Datele ministerului Muncii și Protecției Sociale # ProTV.md
09:50
Momentul în care muncitorul român a fost scos de sub dărâmăturile turnului din Roma. A decedat la spital - VIDEO # ProTV.md
09:40
Vitamina D, un adevărat pilon pe care se bazează sănătatea întregului nostru organism. Cauze ale deficitului, consecințe și soluții # ProTV.md
Acum 4 ore
09:30
Președintele Oficiului Teritorial Edineț al fostului Partid Politic „Șor” - condamnat la 4 ani de închisoare # ProTV.md
09:20
Endoscopia cu capsulă – o nouă eră a diagnosticului neinvaziv, acum la Repromed
09:00
Tragedie în Serbia! Antrenorul a decedat în timpul meciului, la doar 44 de ani
09:00
Madison Keys, eliminată de la Turneul Campioanelor ca urmare a înfrângerii cu Amanda Anisimova! Elena Rybakina este sigură de prezența în semifinale # ProTV.md
08:50
Maia Sandu felicită elevii care au câștigat medalia de aur pentru al cincilea an consecutiv la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică: „Sunt mândră” # ProTV.md
08:40
O casă de locuit a luat foc, la Ocnița. Trei echipaje de pompieri au intervenit: Au reușit prevenirea unei explozii de proporții - FOTO # ProTV.md
08:30
Doliu la Phenian. A murit fostul lider ceremonial al Coreei de Nord, figură-cheie a regimului condus de Kim Jong-un # ProTV.md
08:20
Ucraina a primit noi sisteme Patriot din Germania. Zelenski: „Sunt necesare şi mai multe” # ProTV.md
08:20
Curs valutar BNM pentru 4 noiembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Ploi în sudul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 12 ore
22:50
Zaharova ironizează prăbuşirea turnului de la Roma. Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei # ProTV.md
Acum 24 ore
22:00
Israelul a ucis un comandant Hezbollah în Liban. Atac în mijlocul zilei cu drone ghidate
21:30
Maia Sandu pleacă la Bruxelles: Va participa la o conferință organizată de Euronews. Cu ce oficiali din UE va avea întrevederi - VIDEO # ProTV.md
21:30
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a adus victoria formației Corvinul Hunedoara, care ocupă prima poziție în liga a doua din România - VIDEO # ProTV.md
21:30
Petrocub a urcat pe primul loc în campionatul Moldovei de fotbal - VIDEO
21:30
FC Barcelona rămâne pe locul doi în Spania, la cinci puncte în spatele rivalei din fruntea clasamentului, Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
21:20
Aryna Sabalenka trece fără emoții de Jasmine Paolini la WTA Finals - VIDEO
21:20
Golul anului? Un jucător de la Orlando Pirates a înscris o adevărată bijuterie - VIDEO
21:20
Halterofilii moldoveni au adus trei medalii pentru țara noastră de la Campionatele Europene - VIDEO # ProTV.md
21:00
Pavlovic aduce victoria pentru Milan într-un meci tensionat cu Roma - VIDEO
21:00
Moldova revine la Eurovision în 2026. Când va avea loc concursul - VIDEO
20:50
O întâlnire Putin-Zelenski poate avea loc la finalul lunii noiembrie, spune președintele finlandez # ProTV.md
20:40
Louise Brown, primul copil conceput prin fertilizare in vitro, marchează 47 de ani de la miracolul medical care a schimbat viețile a milioane de părinți - VIDEO # ProTV.md
20:30
Creștere alarmantă a infecțiilor respiratorii în Chișinău: patru cazuri de gripă confirmate și peste o mie de bolnavi, majoritatea copii - VIDEO # ProTV.md
20:20
Patru cazuri de gripă confirmate în Chișinău, în timp ce infecțiile respiratorii continuă să crească, anunță autoritățile - VIDEO # ProTV.md
20:10
Conflictul continuă să escaladeze: drone rusești provoacă incendii în Dnipro și Nikolaev, iar rafinăria din Saratov, vizată de atacuri ucrainene - VIDEO # ProTV.md
20:00
Donald Trump spune că nu ia în considerare un acord pentru livrarea rachetelor Tomahawk către Ucraina, deși Pentagonul a aprobat deja transferul - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.03.2025
19:50
Donald Trump avertizează că Rusia și China desfășoară teste nucleare submarine nedeclarate și sugerează că SUA ar putea urma același exemplu - VIDEO # ProTV.md
19:40
Un bărbat britanic de 32 de ani rămâne singurul suspect în atacul din trenul spre Londra, după ce al doilea individ arestat a fost eliberat - VIDEO # ProTV.md
19:30
Priorități, emoții și primele mesaje ale echipei guvernamentale: Noii miniștri ai Guvernului Munteanu au fost prezentați angajaților din ministere - VIDEO # ProTV.md
19:20
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu - VIDEO # ProTV.md
18:50
Comisia Europeană va prezenta marți Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO # ProTV.md
18:40
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia # ProTV.md
18:20
Comisia Europeană va prezenta mâine Raportul de Extindere: cum va fi evaluată Republica Moldova în 2025 - VIDEO # ProTV.md
17:40
A început o „nouă eră a armelor nucleare”, avertizează preşedintele Finlandei
