Ministerul Agriculturii organizează Forumul Național ”AgroCunoștințe” pentru fermieri și cercetători
Agro TV, 4 noiembrie 2025 11:10
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat" va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău, începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală și cu susținerea Guvernului Elveției.
Prima ediție a Forumului Național „AgroCunoștințe – Fermierii și Inovația în Parteneriat" va avea loc pe 14 noiembrie 2025, în Sala Polivalentă a Institutului Muncii din Chișinău, începând cu ora 8:30. Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală și cu susținerea Guvernului Elveției.
Peste 95.600 de persoane s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md chiar în prima zi de la lansarea sistemului de compensații pentru sezonul rece. Numărul cererilor depuse aproape că s-a dublat comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Din totalul solicitărilor, 38.079 au fost depuse cu ajutorul registratorilor, iar Linia
Efectivul de porcine din Republica Moldova s-a redus cu aproape o treime față de anul trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la 1 octombrie în țară erau crescute aproximativ 296 de mii de porci. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în întreprinderile agricole, unde numărul animalelor a scăzut semnificativ. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Carne
Producția agricolă în Moldova, în creștere cu peste 10% în primele nouă luni ale anului 2025 # Agro TV
În perioada ianuarie-septembrie 2025, producția agricolă globală în gospodăriile din toate categoriile a crescut cu 10,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Creșterea a fost susținută de majorarea producției vegetale cu 21,2%, în timp ce producția animalieră a scăzut cu 10,9%. În trimestrul III al acestui
Criza irigațiilor în agricultura Republicii Moldova și posibile soluții pentru asigurarea apei și creșterea productivității terenurilor agricole # Agro TV
Republica Moldova se confruntă de ani buni cu o problemă majoră în agricultură -lipsa sistemelor eficiente de irigare. Schimbările climatice, seceta și degradarea infrastructurii au redus semnificativ suprafețele irigate, afectând direct productivitatea fermierilor. În cadrul emisiunii „Actualitatea la Raport", difuzată la AGRO TV Moldova, deputații Iurie Levinschi din partea Partidului Acțiune și Solidaritate și Sergiu
Republica Moldova riscă să falimenteze, iar în prezent, statul se află într-o mlaștină a datoriilor, a declarat în timpul emisiunii „Sfatul Țării" de la AGRO TV Moldova, președintele Partidului „Republica Unirii" Sergiu Mocanu. Potrivit acestuia, țara noastră, nu are o economie sustenabilă și trăiește din vânzarea ieftină a brațelor de muncă peste hotare. Moldova nu
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 04 noiembrie. Astfel, euro coboară la valoarea de 19 lei și 68 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu patru bani și va avea valoarea de 17 lei și opt bani. Leul românesc va fi cotat la
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare în cadrul Guvernului condus de Alexandru Munteanu și și-a prezentat prioritățile pentru mandatul său. Potrivit ministerul se va concentra pe trei direcții majore: asigurarea accesului la apă și creșterea rezilienței climatice, dezvoltarea unei agriculturi moderne și competitive și promovarea produsului autohton
Pentru ziua de marți, 04 noiembrie vom avea parte de cer variabil și ploi slabe în unele zone ale țării însoțit de maxime de +14 grade Celsius și minime de +7 grade Celsius. În zona de Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +10 grade, iar noaptea coboară până la +7 grade, vântul va sufla
Cetățenii vor primi minim 2 lei pentru fiecare ambalaj returnat în noul sistem de reciclare # Agro TV
Cetățenii Republicii Moldova vor putea returna ambalajele din plastic, sticlă și metal, primind minimum 2 lei pentru fiecare recipient, în cadrul noului Sistem de Depozit pentru Ambalaje. Regulamentul care stabilește mecanismul de colectare, returnare și reciclare a fost deja aprobat de Guvern, iar sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea
Membrii noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, au depus, pe 1 noiembrie, jurământul de învestire în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Cabinetul a primit anterior votul de încredere din partea Parlamentului, pe 31 octombrie, cu sprijinul a 55 de deputați ai majorității parlamentare. ALEXANDRU MUNTEANU prim-ministrul Republicii
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 04 noiembrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 86 de bani, cu5 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 20 lei și 09 de
Începând cu data de 3 noiembrie , cetățenii se pot înregistra pe platforma oficială compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energia electrică și încălzire pe durata sezonului rece. Înregistrarea este obligatorie pentru toți solicitanții, indiferent dacă au beneficiat sau nu de sprijin în anii precedenți, și va rămâne deschisă pe tot parcursul lunii noiembrie.
În acest an, prețul strugurilor soiului „Moldova" a scăzut semnificativ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din perioada recoltării. În multe plantații, bobițele de struguri s-au crăpat, ceea ce face dificilă păstrarea acestora pe termen lung. În consecință, viticultorii se confruntă cu pierderi și încearcă să găsească soluții pentru a valorifica producția la un preț
Guvernul propus de Alexandru Munteanu a obținut votul de încredere al Parlamentului, 55 de deputați PAS votând în favoarea programului de guvernare și a componenței Executivului. Viitorii miniștri și-au depus deja jurământul de învestire, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în prezența președintei Maia Sandu și a șefului Legislativului, Igor Grosu. IGOR GROSU,
