Mihai Popșoi: „Adevărul și educația sunt cele mai puternice instrumente de apărare a democrației”
Moldpres, 4 noiembrie 2025 10:10
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a participat la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, unde a reiterat angajamentul Republicii Moldova pentru pace, educație, cultură și respectul diversității, transmite MOLDPRES.Potrivit...
• • •
Acum 5 minute
10:30
CNAM a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală venituri de peste 12 miliarde de lei # Moldpres
În lunile ianuarie-octombrie 2025, Compania Naţională de Asigurări în Medicină /CNAM/ a acumulat în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală venituri de aproximativ 12,6 de miliarde de lei. Acumulările respective au fost în creşter...
Acum 15 minute
10:20
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat săptămâna trecută la buget circa 1,7 miliarde de lei, informează MOLDPRES.În perioada 27 - 31 octombrie 2025, angajații SFS au efectuat 232 vizite fiscale la 171 de contribuabili. Totodată, Direcția genera...
Acum 30 minute
10:10
Peste 100 de instituții de învățământ au beneficiat de donații în valoare de circa un milion de lei, prin Serviciul MPay # Moldpres
Peste o sută de instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 - octombrie 2025 de donații acordate prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a acestora depășește 966 mii de lei. Cifrele au fost prezen...
10:10
Acum o oră
09:50
Sportivul moldovean Stanislav Uja a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de haltere Under 20, desfășurat în Albania, relatează MOLDPRES.Uja a concurat la categoria de greutate +110 kg și a încheiat competiția cu un total de 368 kg - 165 kg la prob...
09:50
DOC // Hotărârile privind alegerea vicepreședinților Parlamentului și înființarea comisiilor permanente, publicate în Monitorul Oficial # Moldpres
Hotărârile privind alegerea deputaților Doina Gherman și Vlad Bătrîncea în funcția de vicepreședinte al Parlamentului au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Noul Legislativ va avea doi vicepreședinți: unul din par...
09:50
În atenția transportatorilor: Bulgaria suspendă temporar circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse # Moldpres
Ambasada Republicii Moldova în Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania informează cetățenii moldoveni despre suspendarea temporară a circulației rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, în perioada 4–5 noiembrie curent, în baza deciziei autorit...
09:40
CEC: Termenul-limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile locale noi expiră la 9 noiembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că data de 9 noiembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor care vor monitoriza alegerile locale noi din 16 noiembrie, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, asociațiile obștești și ...
Acum 2 ore
09:30
Peste 95 de mii de cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor # Moldpres
Peste 95 de mii de cereri pentru solicitarea compensațiilor la energie pentru perioada rece a anului au fost depuse în prima zi de la lansarea înregistrărilor pe platforma http://compensatii.gov.md. Datele au fost prezentate de ministra Muncii și Protecției Social...
09:20
O delegație a CCI, în misiune economică la Bruxelles. Consolidarea parteneriatelor economice și promovarea companiilor autohtone, pe agendă # Moldpres
Consolidarea parteneriatelor economice și promovarea companiilor autohtone pe piața europeană sunt obiective principale ale unei misiuni economice la Bruxelles efectuată de o delegație a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), informează MOLDPRES....
09:00
Moneda unică europeană se ieftinește astăzi cu doi bani și are o cotație oficială de 19 lei și 69 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul se scumpește cu patru bani. Ca rezultat, acesta costă 17 lei și 08 bani, potrivit datelor Băncii Națio...
08:40
Exportul de gaze rusești către Europa a atins cel mai scăzut nivel din ultimele cinci decenii # Moldpres
Exporturile de gaze naturale rusești prin conducte către Europa au ajuns la cel mai mic volum din ultimii 50 de ani, potrivit unei analize realizate de agenția Reuters, transmite MOLDPRES.Datele arată că, în primele zece luni ale anului 2025, compania „Gazpro...
Acum 4 ore
08:30
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din nordul țării au reușit să prevină o explozie de proporții, în urma unui incendiu izbucnit noaptea trecută într-o casă de locuit din satul Bîrnova, raionul Ocnița, transmite MOLD...
08:10
DOC // Decretul prezidențial privind numirea noului Cabinet de miniștri, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Decretul președintei Maia Sandu, privind numirea noului Cabinet de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu, a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.Tot astăzi, Monitorul Oficial a publicat Hotărârea Parlamentului pentru aprob...
Acum 12 ore
22:00
În satul Corten din Republica Moldova a fost inaugurat un monument dedicat revoluționarului și poetului bulgar Hristo Botev. La ceremonia oficială au participat reprezentanți ai Ambasadei Bulgariei la Chișinău, consulul Bulgariei la Taraclia, Lyubomir Dimov, autorită...
21:40
Parlamentul pregătește evaluarea campaniei electorale pentru a consolida integritatea procesului de vot # Moldpres
Vom evalua campania electorală pentru a aduce legislația privind alegerile și combaterea corupției electorale la standarde europene, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei emisiuni din această seară la TVR Moldova, subliniind că procesul d...
Acum 24 ore
21:30
Echipa Moldovei, din nou campioană mondială la robotică – a cincea medalie de aur la FIRST Global Challenge # Moldpres
Elevii din Republica Moldova au scris din nou istorie la cea mai mare olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, FIRST Global Challenge 2025, desfășurată în Panama City. Echipa țării noastre a câștigat medalia de aur pentru al cincilea an consecutiv, conf...
20:30
Vladislav Cojuhari a preluat conducerea Ministerului Justiției: „Vom acționa după principiul echității și transparenței” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei pe Vladislav Cojuhari, care a preluat conducerea Ministerului Justiției. Premierul a subliniat importanța continuării reformelor din domeniul justiției, esențiale pentru consolidarea statului de drept și pentru procesul de ...
20:30
Igor Grosu: „Parlamentul va avea un rol crucial în următorii ani pentru apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană” # Moldpres
Următorii ani vor fi decisivi pentru parcursul european al Republicii Moldova, iar legislativul va avea o misiune esențială în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene, potrivit declaraţiei făcute în această seară de președint...
20:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru următoarele 24 de ore cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibile ploi slabe izolate, în special în regiunile de nord și centru, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorolog...
19:40
Doina Gherman despre aderarea R. Moldova la UE, înainte de Raportul de Extindere: „Avem voință politică și sprijinul cetățenilor” # Moldpres
Vicepreședinta Parlamentului și președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Doina Gherman, a declarat în această seară, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, că Republica Moldova a demonstrat, în ulti...
19:30
Republica Moldova și BERD consolidează parteneriatul pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial # Moldpres
Continuarea și extinderea proiectelor comune în domeniul agroindustrial, în concordanță cu prioritățile strategice ale agriculturii naționale, au fost principalele subiecte discutate astăzi între ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Lu...
19:20
Lucrările pe șantierul de ocolire Slobozia Mare avansează conform graficului, urmând să fie finalizate la începutul lui 2026 # Moldpres
Lucrările de construcție a sectorului de ocolire Slobozia Mare, parte a drumului național M3 Chișinău–Giurgiulești, continuă într-un ritm constant, cu un progres fizic de aproximativ 63%. Proiectul, cu o lungime totală de 16,6 kilometri, este implementat de Gu...
19:10
FOTO// Cooperare pentru viață: Germania și Moldova construiesc infrastructura care va aduce apă sigură în Regiunea Centru # Moldpres
Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, a efectuat astăzi o vizită de lucru în Regiunea Centru, unde a inspectat mai multe locații ale proiectului de importanță națională „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova...
18:50
VIDEO// Noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, anunță prioritățile: păduri, ape curate și gestionarea deșeurilor # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat astăzi oficial echipei pe noul ministru al Mediului, Gheorghe Hajder, care anterior a deţinut funcţia de secretar de stat, subliniind importanța continuării reformelor și a alinierii politicilor de mediu ale Republicii Moldov...
18:30
VIDEO // Ministrul Dan Perciun: „Ne dorim ca salariul mediu în educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie” # Moldpres
Activitatea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) se va axa în următorii ani pe trei obiective majore, iar unul dintre acestea este creșterea salariilor cadrelor didactice. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun, transmite MOLDPRES.„Pentru noi...
18:10
Autoritățile din R. Moldova și România identifică soluții pentru fluidizarea traficului de mărfuri perisabile la frontieră # Moldpres
În efortul de a sprijini producătorii moldoveni care exportă pe piața Uniunii Europene, Ambasada Republicii Moldova în România a solicitat autorităților române convocarea unei ședințe interinstituționale dedicate problemelor de tranzit și control ...
17:50
Reforma sectorului de securitate, analizată de angajați ai structurilor de forță din țară și din străinătate # Moldpres
Principiile și pilonii reformei sectorului de securitate, integrarea perspectivei de gen, gestionarea riscurilor climatice și de mediu, precum și lecțiile învățate din misiuni și proiecte europene au fost principalele subiecte abordate în cadrul cursului &bdquo...
17:50
CNAS a alocat 218 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii # Moldpres
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a alocat suma de 218,7 milioane de lei pentru plata indemnizațiilor destinate familiilor care au copii, informează MOLDPRES.Mai exact, banii sunt destinați pentru acordarea indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor p...
17:50
VIDEO // Cristian Jardan, prezentat echipei Ministerului Culturii:„Este important să muncim pentru obiectivele care le vom seta împreună” # Moldpres
Continuarea muncii unite și dedicate pentru atingerea obiectivelor comune rămâne esențială pentru succes, așa cum s-a demonstrat și până acum. Această viziune a fost exprimată de noul ministru al Culturii, Cristian Jardan, în cadrul ceremoniei de prezen...
17:50
VIDEO // Noua ministră a Muncii, prezentată echipei: „Domeniul social reprezintă o prioritate” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a prezentat-o astăzi oficial colectivului Ministerului Muncii și Protecției Sociale, pe noua ministră Natalia Plugaru, informează MOLDPRES.Premierul a menționat că domeniul social reprezintă o prioritate centrală...
17:50
Fosta președintă a organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”, condamnată la patru ani de închisoare # Moldpres
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat, cu executarea pedepsei &i...
17:40
Valeriu Chiveri noul viceprim-ministru pentru reintegrare - prezentat echipei Biroului politici de reintegrare # Moldpres
Astăzi, prim-ministrul Alexandru Munteanul-a prezentat echipei Biroului politici de reintegrare pe noul viceprim-ministru pentru reintegrare, dl Valeriu Chiveri. În cadrul evenimentului, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că experi...
17:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor. Premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, prin efort comun, Republica Moldova va reuși să continue procesul de transformare &ic...
16:50
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu ...
16:10
O nouă rundă de subscriere pentru valori mobiliare de stat. Opțiunile de investiții pentru cetățeni # Moldpres
Cetățenii pot investi în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansată astăzi de Ministerul Finanțelor, disponibilă pe platforma eVMS.md, transmite MOLDPRES.Astfel, persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu mat...
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a inițiat procedura de licitație publică pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de pasageri. Proiectul prevede reconfigurarea unor spații existente, extinderea suprafețelor funcțional...
15:50
Guvernatoarea BNM, la București: „Drumul european este o alegere a viitorului pentru noile generații” # Moldpres
Pentru cetățenii Republicii Moldova, drumul european nu este doar o alegere politică, ci o alegere a viitorului pentru noile generații - prosperitate, democrație și pace. Integrarea europeană nu este doar un proces politic, este o transformare profundă a infrastructurii e...
15:10
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea tehnologiilor verzi # Moldpres
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite avantajoase de până la 150.000 de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din...
15:10
Trei bărbați, membri ai unei grupări specializate în escrocherii legate de investiții fictive, au fost reținuți în urma unor percheziții efectuate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu procurorii Procuraturii H&...
15:00
Un nou pas spre înființarea Bursei Internaționale a Moldovei. A fost semnat Acordul Acționarilor # Moldpres
Republica Moldova mai face un pas strategic pentru dezvoltarea pieței de capital. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru înființarea Bursei Internaționale a Moldovei, aceasta fiind una dintre etapele cheie privind operaț...
15:00
Numărul cazurilor de boli infecțioase înregistrate în capitală este în creștere. În ultima săptămână, în municipiul Chișinău au fost raportate 1197 de îmbolnăviri, cu 150 de cazuri mai mult decât în săptămâna...
14:50
De astăzi, consumatorii casnici se pot înscrie la programul guvernamental „Ajutor la contor”, pe platforma compensatii.gov.md. Guvernul oferă compensații la energie pentru sezonul rece 2025–2026, care include lunile noiembrie–martie.Și &...
14:20
VIDEO // Progresele Republicii Moldova în procesul de aderare la UE, prezentate marți de Comisia Europeană # Moldpres
Comisia Europeană va publica miercuri, 4 noiembrie, pachetul anual de extindere pentru 2025. Potrivit viceprim-ministrei pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, raportul va evalua progresele Republicii Moldova și ale celorlalte țări candidate în parcursul lor ...
14:20
Încasările Fiscului la buget, în creștere cu 13,8 la sută, în zece luni ale anului curent # Moldpres
Încasările la bugetul public, administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), au crescut cu 8,1 miliarde lei sau cu 13,8% în zece luni ale anului curent și au constituit circa 66,5 miliarde de lei, informează MOLDPRES.Astfel, în p...
14:20
Președinta Maia Sandu va vorbi la Bruxelles despre avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană # Moldpres
Președinta Maia Sandu va participa, marți 4 noiembrie, la o conferință organizată de Euronews, unde va vorbi despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent, transmite MOLDPRES.Potrivit unui cou...
13:50
Pe parcursul lunii octombrie, geniștii Armatei Naționale au executat patru misiuni de deminare în cadrul cărora au fost depistate și distruse patru obiecte explozive în localitățile din raioanele Hîncești, Ungheni, Nisporeni și Dubăsari, comunică MOLDP...
13:30
Noiembrie, neobișnuit de cald și secetos în Moldova: meteorologii avertizează asupra efectelor climatice și economice # Moldpres
Republica Moldova se pregătește pentru o lună noiembrie atipică, cu temperaturi peste mediile multianuale și precipitații considerabil reduse. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), analiza materialelor sinoptice și climatice indică o temperatură medie lun...
13:30
Noul ministru al Finanțelor, prezentat echipei. Andrian Gavriliță anunță prioritățile pentru următoarea perioadă # Moldpres
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către premierul Alexandru Munteanu. Șeful Executivului l-a felicitat pe noul ministru pentru acceptarea acestei misiuni complexe, subliniind că are convingerea că, împreu...
