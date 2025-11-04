Producția agricolă în Moldova, în creștere cu peste 10% în primele nouă luni ale anului 2025

11:50

Începând cu data de 3 noiembrie , cetățenii se pot înregistra pe platforma oficială compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energia electrică și încălzire pe durata sezonului rece. Înregistrarea este obligatorie pentru toți solicitanții, indiferent dacă au beneficiat sau nu de sprijin în anii precedenți, și va rămâne deschisă pe tot parcursul lunii noiembrie.