Doliu în poliţia din UTA Găgăuzia: comisarul-şef Alexandr Stanciu a decedat

17:10

Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o investigație penală în urma descoperirii unei fraude de proporții, în care o tânără este acuzată că ar fi organizat și executat escrocherii ce au generat prejudicii estimat la peste 2.000.000 de lei. Din primele informații, persoana implicată ar fi acționat prin metode sofisticate de înșelăciune, vânzare fictivă de bunuri … Articolul Investigaţie penală: femeie reținută pentru fraudă în proporţii deosebit de mari, peste 2 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.