Doliu în poliţia din UTA Găgăuzia: comisarul-şef Alexandr Stanciu a decedat
BreakingNews, 4 noiembrie 2025 10:10
Cu profundă tristeţe, Direcţia de Poliţie a UTA Găgăuzia a anunţat decesul comisarului principal Alexandr Stanciu, un oficial apreciat pentru devotamentul şi profesionalismul său. El s-a stins după o boală grea, lăsând în urmă colegi îndureraţi și o comunitate care îl considera model de conduită. „Un poliţist devotat, un model pentru toţi colegii cărora le-a
• • •
Noul registru digital VioData va centraliza datele privind cazurile de violenţă domestică în R. Moldova # BreakingNews
Republica Moldova a aprobat în Guvern instituirea sistemului informaţional VioData, destinat să centralizeze și să gestioneze eficient datele despre violența împotriva femeilor şi violenţa în familie. Sistemul funcționează ca un registru național care reunește datele de la poliţie, instanţe, medici, asistenţi sociali şi alte instituţii implicate în intervenţie şi sprijin. Printre principalele obiective ale VioData
09:10
Prăbușire parțială lângă Via dei Fori Imperiali: istoricul Torre dei Conti dă semne de cedare # BreakingNews
Un incident grav s-a produs luni, în centrul Romei: parţial s-a prăbuşit turnul medieval Torre dei Conti, în timpul lucrărilor de renovare, lângă faimosul Colosseum. Zona afectată se află pe Via dei Fori Imperiali, una dintre artere principale ale capitalei italiene. Potrivit autorităţilor, incidentul a avut loc în jurul orei 11:30, când o secţiune a turnului
20:30
Primăria Chișinău, sub presiune: „De ani buni, suntem blocați de autoritățile centrale” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău a lansat un nou apel la adresa clasei politice, cerând încetarea atacurilor și a jocurilor murdare care afectează dezvoltarea capitalei. Edilul a subliniat că toți locuitorii, indiferent de preferințele politice, trăiesc în același oraș, cu străzi, parcuri și instituții modernizate prin efortul municipalității. „Chiar și cei care ne critică public recunosc, în privat, rezultatele noastre
18:10
Arest surprinzător în Israel: fostul şef al parchetului militar investigat pentru abuz grav # BreakingNews
Fostul procuror general al armatei Israelului a fost arestat într-un caz de violență asupra unui deținut. Autoritățile au decis reținerea după investigarea unui incident în care mai mulți membri ai armatei ar fi agresat un prizonier. Înainte de arest, fostul oficial militar a fost dat dispărut pentru scurt timp, iar autoritățile l-au localizat și
17:40
Procurorii și forțele de ordine au anunțat reținerea a trei bărbați în cadrul unei investigații privind escrocherii comise prin intermediul schemei de „investiții fictive". Victimele, în mare parte persoane care au fost convinse să facă plăți în contul unor oportunități de investiții promițătoare, au fost păcălite să transfere sume considerabile, fără ca acestea să
17:10
Confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20.000 de euro solicitată pentru Constantin Țuțu # BreakingNews
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, riscă până la 15 ani de închisoare. Totodată, ar putea fi privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 15 ani. Cererea a fost înaintată de procurori, la ședința de astăzi, de la Judecătoria Buiucani. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de
16:40
Un conducător auto a fost surprins circulând cu viteza de 211 km/h, într-o acţiune de patrulare ce a urmărit respectarea regulilor rutiere. Această viteză extremă reprezintă o depăşire semnificativă a limitei legale şi survine într‑un context în care viteza rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliţia rutieră a documentat cazul şi a aplicat
16:10
Escrocherie la vamă: cum încearcă infractorii să inducă în eroare destinatarii de colete poștale # BreakingNews
Autorităţile vamale şi poştale au emis o atenţionare publică privind o nouă schemă de escrocherie care vizează persoanele ce aşteaptă colete poştale internaţionale — escrocii transmit mesaje sau SMS-uri care avertizează că expediţia se află în vamă şi că trebuie achitată o taxă de vamă pentru eliberare. Apoi, persoana este îndrumată să acceseze un link sau să
15:40
Un minor a fost depistat de către echipajul de carabinieri din raionul Ungheni cu substanţe interzise asupra sa. În timpul unei patrulări de rutină, tânărul a atras atenţia prin comportament suspect şi a fost oprit pentru verificări. În urma controlului corporal, carabinierii au identificat asupra minorului diverse pachete care conţineau substanţe a căror natură
15:10
Un incident tragic s‑a produs la un templu hindus din districtul Srikakulam, statul Andhra Pradesh, India, unde o mulţime extrem de mare de credincioşi s‑a adunat pentru o festivitate religioasă. În timpul evenimentului, s‑a produs o suprapresiune de mulţime, care a condus la moartea a cel puţin nouă persoane, dintre care opt femei şi un copil, şi
14:40
Permis fals descoperit la frontiera de est: cetăţean român verificat de poliţia de frontieră # BreakingNews
Un cetăţean român a fost identificat la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni purtând un permis de conducere fals atunci când încerca să părăsească Republica Moldova. Documentul prezentat nu îndeplinea condiţiile de formă şi fond ale unui act autentic, iar persoana în cauză nu figura în evidenţe ca deţinând permis valabil. În urma
14:40
Primarul Capitalei acuză blocaje politice în votarea bugetului: „L-am propus de opt ori, dar PAS a refuzat” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că bugetul municipal pentru anul curent a fost blocat în mod repetat din motive politice, în special de către consilierii fracțiunii PAS din Consiliul Municipal. Edilul afirmă că proiectul bugetului a fost elaborat conform termenilor legali, iar propunerile înaintate de toate fracțiunile, inclusiv PAS, au fost incluse în
14:40
Ion Ceban, la doi ani de mandat: „Am avut obstacole, dar Chișinăul rămâne un oraș în dezvoltare” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că această săptămână marchează împlinirea a doi ani de activitate din cel de-al doilea său mandat la conducerea capitalei. Cu această ocazie, edilul a precizat că, în curând, va fi prezentat public un raport detaliat privind realizările și proiectele implementate în această perioadă. „În cel mai scurt timp
14:10
Un bărbat sirian în vârstă de 22 de ani arestat la Berlin pentru pregătirea unui atentat „jihadist” # BreakingNews
Autoritățile germane au anunțat în weekend că au arestat un cetăţean sirian în vârstă de 22 de ani, la Berlin, suspectat că ar fi planificat un atac de natură extremist‑jihadistă. Acţiunea a avut loc în districtul Neukölln, sudul capitalei, iar anchetatorii precizează că suspectul era implicat în pregătirea unui act grav de violență împotriva
13:40
Turcia a decis să întrerupă achiziţionarea de ţiţei din Rusia, într‑o mutare ce are implicaţii importante asupra relaţiei energetice cu Moscova şi asupra surselor de venit ale Rusiei. Potrivit informaţiilor recente, unul dintre terminalele majore din sudul Turciei nu va mai accepta încărcături din Rusia, decizia fiind motivată de presiunile asupra sectorului energetic şi de
13:10
Un grav incident a avut loc în municipiul Chișinău, unde o femeie a fost găsită mortă, iar o altă persoană a fost transportată de urgenţă la spital. Autoritățile au ajuns la locul faptei în scurt timp după apelul primit, examinând zona şi izolând imediat circumstanţele exacte ale evenimentului. Victima decedată a fost găsită în stare
12:40
Un bărbat a fost condamnat la închisoare, după ce și‑a pus în aplicare intenția de răzbunare după un conflict mai vechi cu un consătean. Fapta a avut loc în seara unui eveniment tensionat din localitate, când agresorul l‑a atacat pe bărbatul vizat, manifestându‑se violent. Victima a suferit răni grave în urma atacului, iar suspectul
12:10
Cutremur puternic de magnitudine 6,3 în nordul Afganistanului: cel puţin 20 de morţi, sute răniţi # BreakingNews
Un cutremur de magnitudine aproximativ 6,3 a zguduit nordul Afganistanului în noaptea recentă, lovind zone din provinciile Balkh Province şi Samangan Province. Epicentrul a fost localizat în apropierea oraşului Mazar‑e‑Sharif, la o adâncime estimată de circa 28 km. Până în acest moment, autorităţile raportează cel puţin 20 de persoane decedate şi peste 300 de răniţi, dar avertizează că numărul victimelor ar
11:40
Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare # BreakingNews
Centrul Național Anticorupție a anunțat că, într-o singură săptămână, au fost efectuate mai multe acțiuni de amploare împotriva corupției. Au avut loc zeci de percheziții, au fost deschise dosare împotriva unor funcționari publici și s-au aplicat măsuri de sechestru pe bunuri ilicite în valoare de peste 4 milioane de lei. Printre cazurile descoperite se
11:10
În ultimul weekend, autorităţile responsabile cu siguranţa rutieră au consemnat un număr de peste 4.400 de abateri ale regulilor de circulaţie, la nivelul întregii ţări. Potrivit raportului publicat de structurile de patrulare, intervenţiile au fost declanşate în 1.991 de cazuri ca urmare a apelurilor primite prin serviciul de urgenţă 112. Detaliile semnificative ale acestor acţiuni
10:40
Doi bărbaţi au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea după ce au fost implicaţi într‑un caz de circulaţie ilegală de droguri în valoare estimată la aproximativ 200.000 de lei. În actul de învinuire se arată că cei doi inculpaţi au pus la punct o activitate infracţională prin care achiziţionau, deţineau şi ulterior distribuiau substanţe interzise,
10:10
Criză demografică în regiunea transnistreană: tot mai puțini nou-născuți și tot mai multe probleme medicale # BreakingNews
La Tiraspol a fost publicat raportul cu privire la starea sistemului de sănătate pentru primele nouă luni ale anului curent. Documentul evidențiază scăderea natalității, creșterea numărului de avorturi în rândul adolescentelor și dependența sistemului medical de colaborarea cu clinici din afara regiunii, relatează corespondentul IPN din stânga Nistrului. În perioada lunilor ianuarie-septembrie, în regiunea transnistreană
09:40
Un autoturism a fost cuprins de flăcări puternice, în toiul nopţii, la ieşirea din localitatea Vatra din municipiul Chișinău. Incidentul s-a produs în noaptea trecută. La faţa locului au intervenit prompt echipajele de urgenţă, însă vehiculul a fost mistuit în totalitate şi nu a mai putut fi salvat. Din fericire, în momentul intervenţiei nu au
09:10
În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat un flux sporit de persoane la punctele de trecere, fiind consemnate aproape 80.000 de traversări. Cea mai mare parte a acestora au fost la ieșirea din țară, semn că tot mai mulți cetățeni aleg să plece temporar peste hotare în perioada curentă. Cele mai aglomerate
18:10
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a criticat în plenul Parlamentului lipsa unor soluții concrete în programul de guvernare prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu, cerând explicații privind sistemele de irigație și fondurile destinate subvențiilor pentru fermieri. Ivanov a declarat că 70% din teritoriul Republicii Moldova
17:40
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc acuză: Presiunile asupra justiţiei devin tot mai evidente # BreakingNews
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, susţine că autorităţile moldovene creează obstacole juridice deliberate în procesul de extrădare al fostului lider politic — ceea ce, în opinia sa, constituie un semnal clar al creşterii presiunilor asupra sistemului de justiţie din Republica Moldova. Potrivit lui Rogac, dosarele de extrădare au fost „fragmentate" intenţionat între Procuratura
17:20
Ion Ceban: „Viitorul premier trebuie să fie independent de fusta politică dictatorială” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că viitorul prim-ministru al Republicii Moldova trebuie să fie o persoană curajoasă, verticală și complet independentă de „fusta politică dictatorială", referindu-se la influența exercitată de actuala guvernare. Ceban a subliniat că noul premier trebuie să pună pe primul loc dezvoltarea țării, bunăstarea cetățenilor și parcursul european al
17:00
Munteanu: „E nevoie de un plan și de finanțare clară pentru proiectul Servicii de Apă și Canalizare” # BreakingNews
Elena Grițco, Partidul Nostru, a propus premierului desemnat crearea companiei de stat „Servicii de
16:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că își va da demisia „de onoare” dacă Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a venit drept răspuns la o întrebare adresată de deputatul comunist Adrian Domentiuc. „Dacă nu îndepliniți promisiunea de aderare până în 2028, cum s-a … Articolul Munteanu: „Îmi voi da demisia dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028” apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, președintele Comisiei agricultură: 70% din țară are teren agricol, dar Guvernul nu știe cum să-l folosească eficient! Deputatul Partidului Nostru, Ivanov Serghei, desemnat în funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară a cerut răspunsuri clare despre irigații și subvenții pentru agricultori, însă viitorul Guvern nu a … Articolul Ivanov: Doar 35 de mii de hectare sunt irigate, restul rămân neutilizate și degradate apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Un deputat a subliniat că Guvernul Munteanu trebuie să își asume angajamente clare și să garanteze transparență în toate procesele care anterior erau declarate „secret de stat” de fostul Guvern. Printre prioritățile menționate se numără depolitizarea instituțiilor statului, eliminarea șantajului politic asupra primarilor din întreaga țară și asigurarea clarității în achiziția de gaze și licitațiile … Articolul Recomandările deputaților, nepreluate în programul de guvernare al lui Munteanu apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Reforma administrativă în pericol: lipsa susținerii politice locale, o provocare majoră # BreakingNews
Nina Cereteu, Partidul Nostru, către Alexandru Munteanu: Amalgamarea voluntară riscă să rămână doar pe hârtie fără voință politică chiar din partea reprezentanților guvernării Deputata Partidului Nostru Nina Cereteu avertizează că reformele administrative riscă să rămână doar pe hârtie dacă nu există susținere politică la nivel local, chiar și din partea partidului de guvernare. Despre … Articolul Reforma administrativă în pericol: lipsa susținerii politice locale, o provocare majoră apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în cadrul dezbaterilor parlamentare nu i s-a permis să adreseze până la capăt două întrebări esențiale pentru cetățeni, deși oamenii așteaptă răspunsuri clare privind problemele care îi afectează pe toți. „Republica Moldova rămâne cea mai săracă țară din Europa, iar dezvoltarea economică este mai lentă decât … Articolul Ion Ceban: Moldovenii trebuie să știe clar ce va face viitorul Guvern pentru redresarea economiei apare prima dată în BreakingNews.
14:40
O amplă operațiune a Inspectoratul de Poliţie Botanica împreună cu procurorii a condus la destructurarea unei rețele de distribuție a drogurilor sintetice în capitala Republicii Moldova. Doi bărbați, în vârstă de 37 și 38 de ani, domiciliați în Chișinău, au fost reținuți în flagrant în momentul în care transportau aproximativ 5 kilograme de substanțe … Articolul Rețea de droguri destructurată în Chișinău: 7 kg de substanțe sintetice ridicate apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Întrebare-cheie în Parlament: Munteanu va urma exemplul sectorului privat cu miniștrii slabi? # BreakingNews
Renato Usatîi l-a pus la încercare pe Alexandru Munteanu: Veți demite miniștrii incompetenți sau compromiși imediat sau veți aștepta decizia „politbiro-ului” PAS? Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, l-a întrebat pe candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, dacă, în cazul în care va constata că un ministru este incompetent sau comite ilegalități, … Articolul Întrebare-cheie în Parlament: Munteanu va urma exemplul sectorului privat cu miniștrii slabi? apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Autorităţile din Polonia au anunţat că două avioane de luptă „MiG‑29” au identificat vizual, interceptat şi escortat un aparat rus de tip Ilyushin Il‑20, care zbura deasupra Marea Baltică, în spaţiul aerian internaţional. Aparatul rus nu depusese un plan de zbor şi nu avea transponderul activ, ceea ce a atras intervenţia forţelor aeriene poloneze. … Articolul Polonia interceptă un avion‑spion rus deasupra Mării Baltice apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Jurnalista Mariana Rață a declarat că a primit amenințări cu moartea după ce a moderat o emisiune în care invitat a fost Renato Usatîi. Ea susține că, în urma discuțiilor din platou, au apărut mesaje și apeluri alarmante care îi pun în pericol siguranța. Potrivit jurnalistei, tensiunile au crescut imediat după lectura de … Articolul Jurnalista Mariana Rață, vizată de amenințări după dezbaterea cu Renato Usatîi apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Deputatul din partea Partidului „Viitorul Moldovei”, Vasile Tarlev, și-a exprimat îngrijorarea față de o posibila „retragere a companiei „Lukoil-Moldova” de pe piața internă”. Potrivit parlamentarului, este îngrijorător că niciun reprezentant al actualei puteri nu și-a exprimat public preocuparea față de posibila retragere a companiei „Lukoil-Moldova” de pe piața țării noastre, transmite breakingnews.md cu referire la Știri.md. … Articolul Tarlev: Câte locuri de muncă riscă să dispară dacă Lukoil părăsește piața? apare prima dată în BreakingNews.
11:50
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
11:40
În SUA se caută o femeie care a otrăvit polițiștii folosind o foaie de hârtie. Despre aceasta a informat pe Facebook șeriful regiunii Montgomery, transmite subiectulzilei.md cu referire la point.md. Incidentul a avut loc pe 28 octombrie într-o parcare de lângă bibliotecă în New Caney, Texas. Doi ofițeri au primit de la o persoană necunoscută o foaie … Articolul SUA: O femeie distribuia pliante cu fentanil pentru a otrăvi trecătorii apare prima dată în BreakingNews.
10:50
Consiliul Europei critică administrația locală din Moldova: Ceban cere acțiuni imediate # BreakingNews
Consiliul Europei a publicat un raport dur la adresa Republicii Moldova, constatând că autoritățile locale continuă să aibă competențe limitate, autonomie financiară redusă și o povară administrativă excesivă. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a declarat că această evaluare confirmă problemele semnalate de ani de zile și a propus ca autoritățile centrale, împreună cu CALM, să analizeze raportul … Articolul Consiliul Europei critică administrația locală din Moldova: Ceban cere acțiuni imediate apare prima dată în BreakingNews.
10:40
O situație gravă a fost semnalată la o instituție de învățământ din Chișinău, unde o elevă diagnosticată cu autism a fost agresată fizic și umilită de alți colegi. Incidentul, care ar fi avut loc în curtea școlii, a fost suspectat de părinți a fi fost ignorat sau sub-evaluat de cadrele didactice. Mama fetei, profund afectată, … Articolul Elevă cu autism, agresată la școală — mama cere dreptate apare prima dată în BreakingNews.
10:20
Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea un automobil fără permis de conducere, faptă care a dus la decesul unui pieton. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul … Articolul A urcat la volan fără permis și a omorât un pieton: Un tânăr, condamnat apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Noul Guvern al Republicii Moldova are în față o serie de provocări urgente care necesită soluții rapide, coerente și bine coordonate pentru a stabiliza economia și a îmbunătăți nivelul de trai al cetățenilor. Una dintre cele mai importante probleme este stagnarea economică, cauzată de scăderea producției industriale și de dificultățile din agricultură. Lipsa investițiilor și a … Articolul Provocările economice și sociale cu care se confruntă noul Guvern apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Asistentul universitar în cadrul Departamentului Educație Fizică al USM, Vasile Gojan, a decedat. Despre aceasta au anunțat colegii acestuia printr-un mesaj de condoleanțe scris pe rețelele de socializare, transmite breakingnews.md cu referire la unimedia.info. „Vasile Gojan s-a dedicat cu pasiune și profesionalism domeniului educației fizice și sportului în învățământul superior. Colaborator activ în proiecte sociale și educaționale, … Articolul Doliu la USM: Asistentul universitar, Vasile Gojan, a decedat apare prima dată în BreakingNews.
30 octombrie 2025
17:40
Părinții copiilor care frecventează Grădinița nr. 103 din sectorul Botanica al municipiului Chișinău, situată pe Șoseaua Muncești, 798, au transmis mai multe petiții către autorități, solicitând reparația urgentă a clădirii și a terenurilor adiacente. Într-una dintre sesizări, locatarii avertizează că acoperișul uneia dintre fațade s-a prăbușit parțial, punând în pericol siguranța copiilor și a personalului … Articolul Acoperiș prăbușit la o grădiniță din Chișinău: Părinții, îngrijorați apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Investigaţie penală: femeie reținută pentru fraudă în proporţii deosebit de mari, peste 2 milioane lei # BreakingNews
Autoritățile din Republica Moldova au declanșat o investigație penală în urma descoperirii unei fraude de proporții, în care o tânără este acuzată că ar fi organizat și executat escrocherii ce au generat prejudicii estimat la peste 2.000.000 de lei. Din primele informații, persoana implicată ar fi acționat prin metode sofisticate de înșelăciune, vânzare fictivă de bunuri … Articolul Investigaţie penală: femeie reținută pentru fraudă în proporţii deosebit de mari, peste 2 milioane lei apare prima dată în BreakingNews.
15:50
Serghei Ivanov: „Guvernarea trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției” # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, a declarat că actuala guvernare trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției, care nu critică de dragul opoziției, ci pentru a semnala greșelile. „Noi vrem binele țării, pentru că trăim în Republica Moldova”, a subliniat parlamentarul. Ivanov a criticat lipsa investițiilor reale în ecolonomie, menționând că … Articolul Serghei Ivanov: „Guvernarea trebuie să renunțe la aroganță și să asculte vocea opoziției” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! # BreakingNews
Așa cum a anunțat anterior Renato Usatîi, fracțiunii Partidului Nostru în Parlamentul Republicii Moldova i-a revenit președinția Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, pe care o va conduce Serghei Ivanov, fermier cu experiență și autoritate în domeniul profesional. Preșefintele fracțiunii, Renato Usatîi a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate națională, … Articolul Votat: Fracțiunii Partidului Nostru i-a revenit președinția Comisiei pentru agricultură și funcția de vicepreședinte în Comisia pentru securitate națională! apare prima dată în BreakingNews.
