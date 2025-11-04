În prima zi de înregistrare, peste 95 de mii de cetățeni au solicitat compensații la energie pentru sezonul rece
Ziarul de Garda, 4 noiembrie 2025 09:40
În prima zi de la lansarea înregistrării pe platforma compensatii.gov.md, au depus cerere 95 698 de solicitanți, dintre care 38 079 cereri au fost depuse cu ajutorul registratorilor, anunță marți, 4 noiembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totodată, potrivit Ministerului, persoanele de la Linia Verde au reușit să ajute 2 573 de persoane care au...
• • •
Acum 30 minute
09:40
Cine sunt următorii acuzatori de stat care vor fi audiați de Comisia de evaluare a procurilor # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor anunță desfășurarea audierilor procurorilor din cadrul Procuraturii Anticorupție pe parcursul lunii noiembrie 2025. Audierile vor avea loc vineri, 7 noiembrie, conform următorului program: Elena Cazacov și-a început cariera de procuroră în 2010, în cadrul Procuraturii Generale (PG). În 2013 Cazacov a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Secţiei combatere...
09:40
Acum o oră
09:20
Diana Loghinova (18 ani), solista formaţiei „Stoptime”, cunoscută sub pseudonimul „Naoko”, a fost reținută în Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă de Noize MC, care critică regimul rus. Curtea a pronunţat o pedeapsă de 13 zile de detenţie administrativă, acuzând-o de „discreditarea armatei ruse”. Instanța a amendat-o pe Diana Loghinova cu 30 de...
09:00
Comisia Vetting a audiat trei magistrați. „Au fost clarificate aspecte de integritate financiară și etică” # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a început o nouă rundă de audieri, care se va desfășura pe parcursul a trei zile. În prima zi au fost examinate dosarele de evaluare a trei magistrați: Sergiu Stratan, candidat la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ruxanda Pulbere, judecătoare la Curtea de Apel Chișinău, și...
Acum 2 ore
08:20
LIVE TEXT/ Dronele ucrainene au lovit mai multe obiecte de infrastructură militară și energetică în Lugansk și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1350 # Ziarul de Garda
8:16 Mai multe explozii au fost raportate la o instalație rusească de muniții în regiunea ocupată Luhansk, dar și în mai multe regiuni din Rusia, scrie Kyiv Independent. Exploziile au avut loc în contextul unui atac cu drone ucrainene asupra instalației din orașul Dovzhansk, regiunea Luhansk. Orașul este situat la aproximativ 80 de kilometri sud-est...
Acum 12 ore
22:00
LIVE TEXT/ Zelenski: Ucraina are lipsă de 750 de milioane de dolari pentru importurile de gaze în acest sezon de încălzire. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucrainei îi mai lipsesc 750 de milioane de dolari din cele 2 miliarde de dolari necesare pentru importul de gaze naturale pentru sezonul actual de încălzire, scrie presa ucraineană. Acesta a declarat aceste lucruri la o conferință de presă care a urmat unei întâlniri cu prim-ministrul...
21:30
Comisia Europeană: Ucraina s-a angajat să adere la UE, dar ar trebui să facă mai mult în ceea ce privește statul de drept # Ziarul de Garda
Ucraina demonstrează un „angajament remarcabil” față de aderarea la UE, dar trebuie să inverseze recentele tendințe negative în lupta împotriva corupției și să accelereze reformele statului de drept, a declarat Comisia Europeană, scrie Reuters. Ucraina a depus cererea de aderare la UE la câteva zile după ce Rusia a lansat invazia sa la scară largă...
Acum 24 ore
20:20
LIVE TEXT/ Ucraina va înființa birouri de export de arme la Berlin și Copenhaga, a anunțat Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:10 Ucraina va înființa birouri pentru exportul de arme și producția comună de arme la Berlin și Copenhaga în acest an, a declarat luni, 3 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski, scrie Reuters. Kievul își extinde industria internă de apărare, aflată în plină expansiune, cu ajutorul partenerilor săi occidentali, în timp ce se apără de forțele...
19:10
Finlanda propune un nou loc de întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin, departe de Europa # Ziarul de Garda
Președintele finlandez Alexander Stubb, considerat unul dintre liderii europeni apreciați de Donald Trump, a propus organizarea unor noi discuții între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin la summitul G20 ce va avea loc înspre sfârșitul lunii noiembrie, relateaz HotNews.ro. Vorbind luni, 3 noiembrie, la deschiderea Cursurilor Naționale de Apărare de...
18:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a prezentat noii membri ai Guvernului echipelor din cadrul ministerelor, anunță luni, 3 noiembrie, Guvernul. Potrivit comunicatului, premierul le-a urat succes fiecărui ministru și echipelor acestora, subliniind că, „prin efort comun, R. Moldova va reuși să continue procesul de transformare într-o țară prosperă și să accelereze pe calea integrării europene”. Conform Guvernului,...
17:30
Cutremur puternic de 6,3 grade în Afganistan. Cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 600 sunt rănite # Ziarul de Garda
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter a lovit luni dimineață în apropierea orașului Mazar-e Sharif, din nordul Afganistanului, soldat cu moartea a cel puțin 20 de persoane, rănirea a sute de persoane și avarierea Moscheei Albastre istorice a orașului, au declarat autoritățile, iar numărul morților este probabil să crească, scrie...
17:20
Fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare. Instanța a dispus confiscarea a peste 4,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, Judecătoria Chișinău a emis o sentință prin care fosta președintă a organizației teritoriale din Edineț a fostului partid „Șor”, Svetlana Panciuc, a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitatea la finanțarea ilegală a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. La fel, judecătoarea care a emis sentința, Ana Cucerescu...
16:40
LIVE TEXT/ Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow care permit lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:38 Pe teritoriul comunității Borzna, din regiunea Cernihiv, a explodat o dronă rusească. În urma exploziei, două persoane au murit, iar o alta a fost rănită. Acest lucru a fost comunicat în cadrul unui comentariu pentru Suspilne de către președintele comunității Borzna, Osadciuk. UPDATE 16:18 Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete...
16:20
ULTIMA ORĂ/ Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu și solicită confiscarea a peste 3 milioane de lei și 20 de mii de euro # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, procurorii au cerut 15 ani de închisoare pentru fostul deputat democrat, Constantin Țuțu. Acesta este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență, scrie PRO TV. Totodată, acuzatorii solicită ca lui Țuțu să-i fie confiscați peste trei milioane de lei și 20 de mii de euro. Pe 31 octombrie, urmare a recursului...
16:20
Sprijin financiar transparent pentru școli: donații de peste 966 mii lei prin MPay # Ziarul de Garda
106 instituții de învățământ din întreaga țară au beneficiat în perioada iunie 2024 – octombrie 2025 de sprijin financiar prin serviciul guvernamental MPay. Suma totală a donațiilor ajunge la peste 966 mii lei. Resursele pot fi utilizate de școli pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale, îmbunătățirea condițiilor de studii și formarea continuă a cadrelor didactice, anunță luni, 3 noiembrie,...
16:10
Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea „tehnologiilor verzi” # Ziarul de Garda
Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite de până la 150 de mii de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. „Prin...
15:50
R. Moldova a „progresat cu viteză accelerată” în ultimul an și că este gata alături de Ucraina să deschidă primele trei clustere ale negocierilor de aderare. Aceasta se arată într-un raport despre extinderea UE, pregătit de Comisia Europeană și consultat de către Europa Liberă. Totuși, optimismul Comisiei nu garantează o deschidere grabnică a negocierilor blocate...
15:40
Aeroportul Internațional Chișinău va extinde terminalul de pasageri. Valoarea proiectului ajunge la peste 166 de milioane de lei # Ziarul de Garda
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a anunțat despre lansarea unei licitații publice pentru reconstrucția și extinderea clădirii Terminalului de Pasageri. Valoarea proiectului este estimată la 166,83 milioane de lei. Lucrările vor fi finanțate integral din veniturile proprii ale aeroportului, suma estimându-se la 166,83 milioane de lei. Perioada de depunere a ofertelor este 13 noiembrie...
15:00
Schema coletelor „reținute de vamă”: Serviciul Vamal atenționează cu privire la escrocherii cu utilizarea unor documente false trimise cetățenilor # Ziarul de Garda
Serviciul Vamal a emis un comunicat de presă în care a atenționat asupra unor mesaje false, recepționate recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali. În aceste mesaje, destinatarii sunt informați despre presupuse colete „reținute...
14:50
Mâine, 4 noiembrie, președinta R. Moldova, Maia Sandu, va efectua o vizită de lucru la Bruxelles. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de...
14:50
R. Moldova revine la Concursul Internaţional Eurovision Song Contest 2026, după o pauză de un an. Decizia vine în urma unui proces de consultare cu artişti, producători şi reprezentanţi ai industriei muzicale autohtone, după care s-a decis implementarea unui nou format de selecţie naţională, inspirat din „bunele practici europene şi adaptat specificului local”, se arată...
14:40
14:20
Noi reguli cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice. Care sunt recomandările și restricțiile proiectului # Ziarul de Garda
Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat proiectul metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și demontarea centralelor electrice fotovoltaice în Republica Moldova. Conform autorităților, documentul stabilește un cadru tehnic unitar, aliniat la standardele internaționale și la practicile europene, pentru dezvoltarea sustenabilă și sigură a proiectelor de energie solară. Metodologia vizează proiectanții și dezvoltatorii de centrale fotovoltaice,...
14:00
Dosarul privind escrocheriile cu investiții fictive: alte trei persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul cauzei penale ce vizează o grupare specializată în escrocherii privind investiții fictive. Acțiunile de urmărire penală realizate constituie continuarea descinderilor desfășurate în luna septembrie 2025, când au fost identificate și documentate mai multe persoane ce fac parte din gruparea infracțională, inclusiv și o parte dintre organizatorii...
13:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat regiunea Sumî. O persoană a murit, iar altele au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:21 În noaptea de 3 noiembrie, trupele ruse au atacat comunitatea Trostianețk, regiunea Sumî, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. O clădire rezidențială cu două etaje a fost avariată, acolo izbucnind un incendiu. În timpul operațiunilor de salvare, echipele de intervenție au recuperat cadavrul unei persoane de sub dărâmături. În plus,...
13:00
Șefa unei organizații publice pentru protejarea valorilor familiale din Rusia a fost arestată pentru trafic de copii # Ziarul de Garda
Irina Rudnițkaia, președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale din Federația Rusă „Comunitatea Familiilor, Familiilor cu Copii și Grupurilor Social Vulnerabile”, a fost arestată pentru trafic de copii, scrie The Moscow Times, citânt presa rusă. Rudnițkaia riscă o pedeapsă maximă de 10 ani de închisoare. Un tribunal din Moscova a plasat-o pe Rudnițkaia în...
12:40
Un bărbat a fost salvat dintr-o groapă după ce a fost dat dispărut. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale # Ziarul de Garda
Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57. Potrivit informațiilor autorităților, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător,...
12:10
UPDATE 10:10 Donald Trump a declarat că nu ia în considerare în prezent livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. „Nu, (nu luăm în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina), chiar nu. Este posibil să se întâmple, îmi pot schimba poziția, dar în acest moment – nu”, a declarat președintele SUA jurnaliștilor. Săptămâna trecută, surse...
12:00
Un moldovean a devenit cel mai tânăr campion european din istorie la proba de sărituri în înălțime # Ziarul de Garda
Moldoveanul Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, la proba de sărituri în înălțime. Tânărul a cucerit medalia de aur la competiția continentală, care a avut loc în orașul italian Anagni. Performanța a fost posibilă după ce, în ultimul act, compatriotul nostru l-a învins pe favoritul gazdelor și campionul european, italianul...
11:50
Magistrata Ana Cucerescu este printre cei cinci candidați înregistrați în concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista candidaților care au depus dosarele pentru participarea la concursul de suplinire a posturilor vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Magistrata Ana Cucerescu care a condamnat-o pe Evghenia Guțul la închisoare în prima instanță este printre cei înscriși. La fel, la concurs participă o altă judecătorare,...
11:10
Alegeri locale noi: alegătorii pot depune cereri privind votarea cu urna de vot mobilă începând de astăzi # Ziarul de Garda
Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu pot veni în localul secției de votare, pot depune cereri privind votarea la locul aflării, cu urna de vot mobilă, începând de luni, 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de...
11:00
A fost dat startul înregistrărilor pentru compensații. Când vor fi anunțate sumele și detalii despre sistemul de calcul de la noua ministră a Muncii și Protecției Sociale # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a susținut o conferință de presă dedicată lansării programului guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2025-2026, unde a vorbit despre mecanismul de acordare a compensațiilor la energie. Plugaru a precizat că procesul de depunere a cererilor pentru compensații de căldură începe de astăzi și...
10:40
Trei medalii de bronz pentru R. Moldova la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani # Ziarul de Garda
Două sportive din R. Moldova au adus țării noastre trei medalii la Campionatele Europene sub 20 și 23 de ani, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. Este vorba despre Alexandrina Ciubotaru și Adriana Conac. Alexandrina Ciubotaru a cucerit două distincții de bronz în cadrul competiției rezervate juniorilor „sub 20 de ani”, la categoria de...
10:20
UPDATE 10:10 Donald Trump a declarat că nu ia în considerare în prezent livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. „Nu, (nu luăm în considerare transferul de rachete Tomahawk către Ucraina), chiar nu. Este posibil să se întâmple, îmi pot schimba poziția, dar în acest moment – nu”, a declarat președintele SUA jurnaliștilor. Săptămâna trecută, surse...
10:10
LIVE TEXT/ Conferință de presă dedicată compensațiilor la energie pentru sezonul de încălzire 2025-2026. Detalii de la noua ministră a Muncii și Protecției Sociale # Ziarul de Garda
Astăzi, 3 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru susține o conferință de presă dedicată lansării programului guvernamental „Ajutor la Contor” pentru sezonul rece 2025-2026, unde va vorbi despre mecanismul de acordare a compensațiilor la energie. Știrea se actualizează… UPDATE 10:07 „Procedura pentru înregistrare la programul de compensații a rămas aceeași. Procesul de depunere...
Ieri
09:50
LIVE TEXT/ Atacuri asupra Dnipropetrovsk: o persoană a murit și patru au fost rănite, printre care și un copil. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:50 Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei a raportat că în Dnipropetrovsk, în urma atacurilor rusești, o persoană a murit și patru au fost rănite, printre care și un copil. Decedatul este un bărbat de 55 de ani din Pavlohrad. Alte trei persoane din localitate au fost rănite, printre care un copil....
09:40
Un bărbat, condamnat pentru vătămare corporală. PG: „Inculpatul și-a recunoscut vina, exprimându-și regretul pentru faptele comise” # Ziarul de Garda
Un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, incidentul s-a produs la data de 7 iulie 2025, aproape de miezul nopții, într-un...
09:30
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru comercializarea drogurilor. Unul dintre ei vindea drogurile la o gheretă din piață # Ziarul de Garda
Doi bărbați din raionul Drochia au fost condamnați la opt și nouă ani de închisoare pentru comercializarea drogurilor. Dosarul penal în care cei doi sunt vizați a fost trimis în judecată de oficiul Nord al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), anunță oamenii legii. Conform comunicatului de presă emis de PCCOCS, cei...
09:20
R. Moldova candidează în 2025, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO. Alegerea noilor membri ai Consiliului va avea loc la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO, la care va participa și ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al...
08:30
LIVE TEXT/ Atacul asupra Dnipropetrovsk din ziua precedentă a luat viața mai multor militari ucraineni. Război în Ucraina, ziua 1349 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:27 În urma bombardamentelor rusești din regiunea Dnipropetrovsk din ziua precedentă, 1 noiembrie, mai mulți militari ai Armatei Ucrainene au fost uciși, a informat gruparea de trupe „East”. Pe 1 noiembrie, armata rusă a lansat un atac cu rachete și drone asupra comunităților din regiune. „Din păcate, în urma atacului combinat al inamicului, există...
2 noiembrie 2025
17:50
LIVE TEXT/ Forțele ruse bombardează regiunea Herson, mai multe persoane sunt rănite. Război în Ucraina, ziua 1348 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:45 Trupele rusești au bombardat districtul Dniprovskii din Herson, soldat cu răniți.Potrivit Ukrinform, Administrația Militară a orașului Herson a raportat acest lucru pe Telegram. „În jurul orei 14:30, trupele rușe au bombardat districtul Dniprovskii. Până în prezent, se știe că încă o persoană a fost rănită. Un bărbat în vârstă de 69 de ani...
17:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că „nu este nevoie” de o întâlnire între Trump și Putin # Ziarul de Garda
„Nu este nevoie” de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 2 noiembrie., scrie The Kyiv Independent. „Ipotetic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este nevoie de ea”, a declarat Peskov unei agenții de știri...
16:30
Mai mulți elevi din toată țara au vizitat Parlamentul: „Au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune” # Ziarul de Garda
În această săptămână, Parlamentul R. Moldova a fost gazda unor întâlniri prin care tinerii și elevii din toată țara au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune, comunică instituția. Vizitatori au fost elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, veniți la inițiativa deputatei Larisa Novac, a elevilor Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Hâncești și ai...
15:40
Mihail Latîşev a devenit medaliat la Campionatului European de Judo U23, competiție găzduită în premieră în R. Moldova # Ziarul de Garda
Pe 1 noiembrie, judocanul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a urcat pe podiumul Campionatului European de Judo U23 — ediție găzduită în premieră în R. Moldova. Judocanul Mihail Latîşev (90 kg), în finala de la Chişinǎu, a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii...
15:00
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul din New York. Incidentul a dus la debarcarea tuturor pasagerilor # Ziarul de Garda
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri searăm 31 noiembrie, pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat sâmbătă EFE și Agerpres. În timp ce rula spre poarta de sosiri, un avion al...
14:30
Într-o Europă marcată de migrație, Germania rămâne exemplul unei societăți care a transformat integrarea străinilor într-o politică de stat, nu într-o reacție la crize. În spatele acestei reușite se află politicile sociale coerente, respectul pentru familie și cultura instituțională bazată pe responsabilitate și empatie. Despre cum funcționează în practică aceste mecanisme povestește Natalia Clementi, o...
14:00
LIVE TEXT/ Cel puțin 15 persoane au murit și alte 20 au fost rănite în urma atacurilor Rusiei în ultima zi. Război în Ucraina, ziua 1348 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 Cel puțin 15 civili au fost uciși și alți 20 răniți în ultima zi în atacuri rusești în Ucraina, au declarat oficiali ucraineni pe 2 noiembrie, conform Kyiv Independent. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a vizat Ucraina peste noapte cu două rachete balistice Iskander M și 79 de drone de atac, inclusiv aproximativ...
13:20
Proprietarul unui hotel din Turcia și alte 10 persoane au fost condamnați la închisoare pe viață pentru incendiul în care au murit 78 de persoane # Ziarul de Garda
O instanță din Turcia a condamnat vineri, 31 octombrie, proprietarul unui hotel dintr-o stațiune de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață pentru neglijență gravă în legătură cu incendiul mortal care a cuprins proprietatea în ianuarie 2025, a relatat agenția de stat Anadolu, potrivit CNN. În incendiul produs la hotelul Grand Kartal cu...
12:50
Elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni, a cincea ediție consecutiv # Ziarul de Garda
Pentru a cincea ediție consecutiv, elevii din R. Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În anul curent, competiția s-a desfășurat în perioada 28 octombrie – 01 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din...
12:20
Apă potabilă pentru locuitorii din Selemet, datorită donațiilor făcute în memoria unui tânăr din sat: „Visul lui era simplu: să lase ceva în urmă care să folosească oamenilor. Nu pentru faimă, ci pentru sens” # Ziarul de Garda
Satul Selemet din raionul Cimișlia va avea de acum încolo nu doar apă potabilă, ci și un simbol al iubirii și recunoștinței. Aici a fost livrată o construcție care va asigura accesul la apă potabilă pentru aproximativ 350 de gospodării din localitate. Proiectul a fost posibil datorită donațiilor făcute în memoria lui Vasile Vulpe, un...
