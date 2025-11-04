Decretul prezidențial privind numirea noului Guvern a fost publicat în Monitorul Oficial

00:25

Deși este deschis de numai șase ani, Rosewood Hong Kong a devenit rapid o caracteristică distinctivă a orizontului iconic al Hong Kongului, precum și o forță de care trebuie să se țină seama în peisajul hotelier de lux. După ce a ajuns de două ori în topul celor mai bune 50 de hoteluri din lume, proprietatea de 65 de etaje a ocupat primul loc în acest an, scrie CNN.