Regimul lui Lukașenko se ține de glume ieftine, de 2 ruble, comunicând că e pregătit să trimită în Ucraina trupe belaruse de “menținere a păcii” în cazul în care se ia o “decizie adecvată”
Cotidianul, 3 noiembrie 2025 23:20
Puterea de la Minsk susține că este pregătită să desfășoare în Ucraina așa-numitele forțe belaruse de “menținere a păcii” în cazul în care se ia o “decizie adecvată”, a transmis Aleksey Skabey, șeful Departamentului pentru Cooperare Militară Internațională și Activități de Menținere a Păcii din cadrul Comandamentului Forțelor de Operațiuni Speciale al Forțelor Armate din …
• • •
Acum 2 ore
23:20
Acum 4 ore
21:30
Profetul Medvedev prezice: Cu cât mai mulți bani va cheltui Occidentul pentru susținerea Kievului, cu atât mai tragic va fi sfârșitul Ucrainei # Cotidianul
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, a lansat un nou atac la adresa Ucrainei și a statelor occidentale care o sprijină. Într-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram, fostul președinte rus a susținut că sprijinul financiar oferit Kievului de către Occident nu va face decât să accelereze „sfârșitul regimului de la …
Acum 6 ore
20:00
Doi soldați nord-coreeni capturați în Ucraina cer azil în Coreea de Sud: Vrem o viață normală # Cotidianul
Cei doi soldați nord-coreeni capturați de armata ucraineană în timp ce luptau pentru Rusia și-au exprimat dorința de a dezerta și de a se stabili în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de organizația sud-coreeană Gyeore-eol Nation United, care sprijină dezertorii din Nord. Potrivit agenției AFP, cei doi prizonieri au reiterat această cerere în …
19:50
VIDEO | Cristina Gherasimov: Pachetul de extindere al Comisiei Europene arată cât de pregătiți suntem pentru aderarea la Uniunea Europeană # Cotidianul
Comisia Europeană va publica mâine, 4 noiembrie, pachetul anual de extindere pentru anul 2025, un document esențial pentru evaluarea progreselor Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, pachetul de extindere reprezintă o evaluare anuală a progreselor și nivelului de pregătire a fiecărei țări candidate la aderare. …
Acum 8 ore
18:30
VIDEO | Dan Perciun: Ne dorim să oferim o creștere a salariilor cadrelor didactice în 2026, pe măsura așteptărilor # Cotidianul
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că Guvernul își propune o creștere semnificativă a salariilor cadrelor didactice în anul 2026, însă valoarea exactă a majorării va fi cunoscută abia după aprobarea noii legi a bugetului. „În 2026 ne dorim să putem să oferim o creștere pe măsura așteptărilor pentru cadrul didactic. Vom ști …
17:40
Peste 4.600 de cetățeni ucraineni au cerut cetățenia Republicii Moldova de la începutul războiului din Ucraina # Cotidianul
De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, pe 24 februarie 2022, peste 4.600 de cetățeni ucraineni au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova. Datele aui fost prezentate de Inspectoratul General pentru Migrație. Dintre aceștia, 2.692 de persoane au primit deja cetățenia, iar alți 2.974 au fost recunoscuți oficial ca cetățeni moldoveni, fiind născuți în …
17:00
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu, acuzat de escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită # Cotidianul
Procuratura a solicitat o pedeapsă de 15 ani de detenție pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, judecat pentru escrocherie, trafic de influență și îmbogățire ilicită. Totodată, acuzarea cere confiscarea a 3 milioane de lei și 20.000 de euro, iar casa și un cont bancar al inculpatului să rămână sub sechestru. Dezbaterile judiciare au avut loc …
Acum 12 ore
16:30
Recent, pagina de Facebook „Moldova 1359” a publicat o fotografie cu Chișinăul sovietic, însoțită de comentariul ironic: „Chișinău în perioada ocupației sovietice. Vremuri grele.” O ironie care, la prima vedere, pare doar o glumă. În realitate, e o formă subtilă de propagandă. O încercare de a transforma trecutul totalitar într-o epocă „de stabilitate” și „ordine”. Am …
16:20
VIDEO | Natalia Plugaru: Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi stabilită individual pentru fiecare gospodărie # Cotidianul
Valoarea compensațiilor pentru sezonul rece va fi calculată individual pentru fiecare familie și gospodărie, în funcție de venituri, componența familiei și sursa de încălzire. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe de presă. Procesul de înregistrare a cererilor a început astăzi, 3 noiembrie, și se va …
16:20
VIDEO | Gheorghe Gonța, cu 100 de mii de lei în mână, mesaj pentru Maia Sandu: „Nu vă uitați la acești bani, de parcă deja ar fi a dumneavoastră” # Cotidianul
Jurnalistul Gheorghe Gonța a revenit cu un nou editorial video, în care o ironizează pe Maia Sandu după ce aceasta l-a acționat în judecată și i-a cerut despăgubiri morale de 100.000 de lei. Gonța apare ținând în mână o sumă similară, spunând că vrea să-i arate președintei „cum arată” suma cerută în instanță. În materialul …
15:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău lansează licitația pentru reconstrucția și extinderea terminalului de pasageri # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a anunțat demararea procedurii de licitație publică pentru reconstrucția și extinderea clădirii terminalului de pasageri, proiect care prevede replanificarea parțială a încăperilor și extinderea acestora. Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții instituției, în cadrul licitației va fi selectată compania care va propune cel mai avantajos preț pentru executarea lucrărilor. Proiectul de …
15:00
14:40
Andrian Gavriliță: Voi face ca ministerul să fie eficient, credibil și orientat spre rezultate reale # Cotidianul
Andrian Gavriliță a fost prezentat astăzi echipei Ministerului Finanțelor de către prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul ceremoniei oficiale de învestire. Noul ministru a declarat că își propune să consolideze încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri în instituțiile financiare ale statului și să facă ministerul „eficient, credibil și orientat spre rezultate reale”. Premierul Alexandru Munteanu …
13:40
Maia Sandu participă la Summitul Euronews: Comisia Europeană va prezenta progresele țărilor candidate # Cotidianul
Președintele Maia Sandu, participă marți, 4 noiembrie, la Summitul Euronews privind extinderea Uniunii Europene, un eveniment de amploare găzduit de capitala Belgiei, dedicat procesului de aderare a noilor state. Participarea șefului statului la eveniment are loc în aceeași zi în care Comisia Europeană publică raportul anual privind progresele țărilor candidate, inclusiv ale Republicii Moldova. Reuniunea, …
13:30
Ludmila Catlabuga: Vom miza pe accesul la apă, modernizare și promovarea produsului autohton # Cotidianul
Ludmila Catlabuga a fost învestită în funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în noul Cabinet condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Noul ministru a anunțat că își va concentra activitatea pe trei direcții strategice, menite să consolideze reziliența sectorului agricol și să crească competitivitatea produselor moldovenești. Potrivit Ludmilei Catlabuga, prima prioritate o va constitui …
13:30
Tranzițiile politice nu sunt doar despre idei, structuri, temeri sau speranțe colective. Sunt, în aceeași măsură, despre oameni. În acest sens, schimbarea unui guvern înseamnă mai mult decât o simplă rotație administrativă – devine o oglindă a tensiunilor interne ale unui sistem politic aflat la răscruce. Învestirea Guvernului Munteanu nu face excepție. Mi-am propus, în …
13:00
Eugen Osmochescu, prezentat echipei Ministerului Economiei și Digitalizării de premierul Alexandru Munteanu # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transformarea economiei de consum într-o economie de investiții. Eu cred că, printr-un efort comun, ne va reuși” a menționat prim-ministrul, urându-i succes în activitate, noului ministru. Mandatul …
12:50
Noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat, astăzi, 3 noiembrie, oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a menționat că experiența academică și managerială a lui Emil Ceban va contribui la consolidarea sistemului medical și la continuarea proceselor de modernizare începute în ultimii ani. Ministrul Emil …
12:30
Nathan, un tânăr din Statele Unite ale Americii venit în Republica Moldova prin programul Corpul Păcii, s-a integrat rapid în comunitatea satului Râșcova, raionul Criuleni. Acesta predă limba engleză elevilor locali și se implică activ în diverse proiecte de dezvoltare comunitară. După doar patru luni petrecute în țara noastră, spune că s-a îndrăgostit de ospitalitatea …
12:00
La o lună de la victoria PAS la alegerile parlamentare, comuniștii aplică din nou o formă de incitare la ură pentru a-și păstra relevanța în spațiul public. Deputata comunistă Diana Caraman a declarat, în limba rusă, că refuză să vorbească în limba română, adăugând că o va face doar când Republica Moldova va recunoaște „limba …
12:00
VIDEO | Sergiu Lazarencu, fost ministru al Mediului, și-a luat rămas-bun de la birou: „Ne vedem în Parlament! Noul meu birou e lângă WC, dar nu e o problemă” # Cotidianul
Fostul ministru al Mediului, Sergiu Lazarencu, și-a luat rămas-bun de la biroul din minister într-un mod neobișnuit — filmând momentul în care își strânge lucrurile și câteva tablouri la care spune că ține mult. „În weekend am venit să-mi adun lucrurile. Chiar dacă, de obicei, nu iubesc să adun multe, totuși am câteva obiecte la …
Acum 24 ore
10:30
Republica Moldova candidează pentru prima dată la Consiliul Executiv al UNESCO. Mihai Popșoi reprezintă țara la conferința din Samarkand # Cotidianul
Republica Moldova candidează, pentru prima dată, pentru un loc în Consiliul Executiv al UNESCO — unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. Subiectul va fi examinat în cadrul celei de-a 43-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, care are loc în perioada 3–4 noiembrie la Samarkand, Republica Uzbekistan. Țara noastră este reprezentată la eveniment …
10:10
Stand de mere cu auto-deservire pe traseul Criuleni–Chișinău: o inițiativă bazată pe încredere # Cotidianul
Printre graba șoselei și zgomotul mașinilor, pe traseul Criuleni–Chișinău a apărut un punct de vânzare a merelor cu auto-deservire – un concept simplu, dar rar întâlnit în Republica Moldova. Cei care se opresc pot alege merele din ladă, le pot cântări, lăsa banii într-o cutie și pleca mai departe. Prețul este de 10 lei kilogramul. …
09:40
În Republica Moldova urmează să fie implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje, care le va permite cetățenilor să returneze recipientele, fie din plastic, fie din sticlă primind câte 2 lei pentru fiecare. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul Mediului menționează că sistemul va deveni funcțional în termen de un an de la desemnarea administratorului, scrie Deschide.md. …
Ieri
18:50
Kremlin: nu e nevoie de o întâlnire urgentă între Trump și Putin — purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov spune că, deși ar fi posibilă, „nu există nevoie în acest moment” # Cotidianul
„Nu este nevoie” de o întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pe 2 noiembrie, scrie The Kyiv Independent. „Ipotetic vorbind, (o întâlnire) este posibilă, dar în acest moment nu este nevoie de ea”, a declarat Peskov unei agenții de știri …
18:00
Judocanul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a cucerit argintul la Campionatul European U23, competiție găzduită în premieră în R. Moldova # Cotidianul
Pe 1 noiembrie, judocanul Mihail Latîșev, angajat al Poliției de Frontieră, a urcat pe podiumul Campionatului European de Judo U23 — ediție găzduită în premieră în R. Moldova. Judocanul Mihail Latîşev (90 kg), în finala de la Chişinǎu, a fost învins în timpul suplimentar de georgianul Georgi Jabniashvili. Sportivul originar din Bălți a repurtat victorii …
17:40
Democrația pe înțelesul tinerilor: Parlamentul a găzduit vizite și discuții cu elevi și studenți din toată țara # Cotidianul
În această săptămână, Parlamentul Republicii Moldova a fost gazda unor întâlniri prin care tinerii și elevii din toată țara au descoperit ce înseamnă democrația în acțiune, comunică instituția. Vizitatorii au fost elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, veniți la inițiativa deputatei Larisa Novac, a elevilor Liceului Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Hâncești și ai …
17:10
Ala Nemerenco, la încheierea mandatului de ministră a Sănătății: „Schimbarea sistemului medical a fost declanșată și s-a produs” # Cotidianul
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după mai bine de patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-un mesaj public, ea a făcut bilanțul perioadei pe care a descris-o drept „extrem de dificilă, dar plină de transformări profunde pentru sistemul medical al Republicii Moldova”, comunică MOLDPRES. „Vineri mi-am încheiat mandatul de ministră a Sănătății, …
15:30
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene „în spațiile juridic, economic, financiar, vamal, de sănătate, educațional și informațional ale Republicii Moldova”. Potrivit oficialului, procesul este amplu și complex și necesită implicarea întregii societăți, transmite IPN. „În regiunea transnistreană locuiesc cetățenii noștri. Este nevoie să le oferim servicii publice la fel …
14:20
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, felicită noul Guvern de la Chișinău și promite sprijin pentru integrarea europeană a R. Moldova # Cotidianul
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis felicitări călduroase noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, după ceremonia de investire. Într-o postare pe platforma X, Kos a declarat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu autoritățile moldovene pentru a accelera procesul de reformă și a avansa integrarea europeană a țării. ,,Felicitări …
14:00
Elevii din R. Moldova cucerește aurul la Olimpiada Mondială de Robotică pentru liceeni, pentru a cincea oară la rând # Cotidianul
Pentru a cincea ediție consecutiv, Republica Moldova a obținut medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. Competiția, destinată elevilor cu vârste între 15 și 18 ani, s-a desfășurat între 28 octombrie și 1 noiembrie în Panama City, Panama și a reunit echipe din peste 190 …
12:30
Catlabuga prezintă prioritățile Ministerului Agriculturii: acces la apă, agricultură modernă și susținerea producătorilor locali # Cotidianul
Ludmila Catlabuga își va exercita mandatul în fruntea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, axându-se pe trei direcții majore: asigurarea accesului la apă și creșterea rezilienței climatice, dezvoltarea unei agriculturi moderne și competitive, precum și promovarea produsului autohton pe piața internă și peste hotare. „Unul va fi accesul la apă și reziliența climatică. Cu siguranță continuăm …
12:00
Pe ruinele și oasele copiilor uciși în bombardamente: regimul criminal de la Kremlin redeschide teatrul din Mariupol, scena uneia dintre cele mai cumplite tragedii ale războiului # Cotidianul
Trei ani după ce au transformat Teatrul Dramatic din Mariupol într-o ruină și într-un mormânt comun, regimul criminal de la Kremlin se pregătește să-l redeschidă. Clădirea sub ale cărei dărâmături au murit sute de oameni, inclusiv copii, a fost redenumită „Teatrul Dramatic Rus” și urmează să fie inaugurată până la sfârșitul anului. Clădirea teatrului, folosită …
11:20
Răzvan Gheorghe: Maia Sandu ar fi vrut să pună fosta directoare Soros la șefia ICR Chișinău, dar Bucureștiul a refuzat-o categoric # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu ar fi cerut la București numirea fostei directoare a Fundației Soros Moldova în funcția de director al Institutului Cultural Român (ICR) din Chișinău. Însă, Maia Sandu ar fi fost refuzată, scrie într-o postare pe pagina sa de Facebook, jurnalistul și scriitorul român Răzvan Gheorghe, directorul al publicațiilor Podul.ro și Cotidianul.md. …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Trump respinge cererea lui Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile privind petrolul rusesc # Cotidianul
Președintele Donald Trump a declarat că solicitarea prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a scuti Ungaria de sancțiunile SUA impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil a fost respinsă, relatează TVPWorld, citat de Digi24.ro. Întrebat de presă, la bordul Air Force One, dacă a răspuns cererii Ungariei, Trump a spus că este adevărat că Viktor Orbán …
19:10
Premierul Ucrainei felicită Guvernul Munteanu și reafirmă angajamentul comun pentru integrarea europeană și consolidarea democrației # Cotidianul
Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, subliniind angajamentul comun al Chișinăului și Kievului pentru consolidarea democrației și avansarea integrării europene, comunică MOLDPRES. „Transmit felicitări călduroase și sincere prim-ministrului Alexandru Munteanu și noului Guvern al Republicii Moldova. Acest moment important reflectă angajamentul …
18:40
Ministrul Justiției, rezervat în privința vetingului avocaților: „Sistemul juridic nu e matematic. În primul rând, trebuie să discutăm cu avocații” # Cotidianul
Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la aplicarea mecanismului de veting pentru avocați, menționând că este nevoie de un dialog amplu și de o analiză atentă a cadrului legal existent. „Ieri, în Parlament, a fost adresată această întrebare. Noi avem o lege cu privire la avocatură, …
18:00
Ministrul Educației, Dan Perciun, promite reforme structurale și investiții majore în sistemul de învățământ # Cotidianul
Dan Perciun, care își continuă activitatea în calitate de ministru al educației în Guvernul Alexandru Munteanu, și-a exprimat angajamentul de a depune toate eforturile pentru realizarea celor zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Ministrul a vorbit despre necesitatea dezaglomerării școlilor din capitală, incluziunea elevilor cu dizabilități severe și consolidarea rețelei școlare, transmite IPN. „Vom aborda …
17:20
VIDEO | Mihai Popșoi: „Vom munci pentru a apropia Republica Moldova de marea familie europeană” # Cotidianul
Politica externă a Republicii Moldova va continua, în următorii ani, să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale în interesul național. Declarația a fost făcută sâmbătă de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, după depunerea jurământului noului Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu. „Astăzi am depus jurământul pentru a-mi continua activitatea în funcția de viceprim-ministru, ministru …
16:50
Premierul României, Ilie Bolojan, mesaj pentru Guvernul Munteanu: „Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului” # Cotidianul
Premierul României, Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmițând că are încredere că vor lucra împreună și că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, transmite Agerpres. „Am încredere că vom continua …
16:10
Din 3 noiembrie, familiile se pot înregistra pentru compensațiile la energie în sezonul rece pe platforma compensatii.gov.md # Cotidianul
Începând cu 3 noiembrie, se deschid înscrierile pe platforma compensatii.gov.md pentru plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026. Detalii despre mecanismul de acordare a compensațiilor vor fi prezentate luni, într-o conferință de presă susținută de ministra Natalia Plugaru, transmite IPN. De la lansarea programului, în 2022, aproape 900 de mii de familii au beneficiat de …
15:50
Start înscrierilor la „Moldova Eco Energetică 2025”. Instituțiile publice și autoritățile locale pot depune proiecte verzi # Cotidianul
Instituțiile publice și autoritățile locale sunt invitate să participe la competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, care recompensează cele mai eficiente și inovatoare proiecte din domeniul energiei durabile, scrie Realitatea.md. Proiectele pot fi depuse la următoarele categorii: eficiență energetică în clădiri publice, producerea energiei electrice sau termice regenerabile, eficiență energetică în iluminatul stradal, precum și premiul …
14:40
Doru Petruți, despre noul Guvern: „Domnului Munteanu nu i-au mai lăsat loc pentru povești. Toate poveștile care s-au putut spune au fost deja spuse. E un guvern sortit să livreze” # Cotidianul
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu începe mandatul sub presiune maximă„nu mai există spațiu pentru povești”, avertizează sociologul Doru Petruți. Expertul consideră că acest Cabinet este sortit să livreze rezultate concrete și rapide, într-o perioadă în care așteptările cetățenilor și presiunea pentru reforme sunt fără precedent. În cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md, sociologul Doru …
13:10
Adrian Băluțel explică cum Nicu Popescu va accelera procesul de aderare la UE în noua funcție de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Pe 31 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care îl numește pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, o funcție considerată o premieră pentru țară. În paralel, Popescu și-a anunțat demisia din Parlament pentru a se dedica acestui nou mandat. La emisiunea Punctul pe …
12:30
Alexandru Tănase explică de ce Moldova rămâne neatractivă pentru investitori: „Capitalul vine dacă poate obține profit. În Republica Moldova nu poți obține profit” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că Republica Moldova nu dispune, în prezent, de condițiile necesare pentru a atrage investiții majore, iar așteptările privind capacitatea noului premier, Alexandru Munteanu, de a genera un val investițional sunt „nerealiste”. Invitat în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, Tănase a declarat că lipsa …
12:00
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: „Volumul de muncă este fără precedent, dar cetățenii așteaptă rezultate concrete” # Cotidianul
Decretul privind numirea noului Guvern a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției Republicii Moldova. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, șefa statului le-a transmis noilor membri ai Cabinetului că pornesc la drum într-o perioadă dificilă pentru țară și pentru întreaga regiune, subliniind că cetățenii așteaptă acum rezultate …
10:30
Începând de astăzi, 1 noiembrie, un nou medicament pentru tratarea osteoporozei este compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Lista preparatelor compensate a fost completată cu Acidum ibandronicum, un medicament destinat tratamentului osteoporozei la femei. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), preparatul va fi disponibil atât sub formă de comprimate …
10:10
În aceste momente, la sediul Președinției Republicii Moldova are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Noul Guvern a primit, vineri 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului și urmează să-și preia oficial atribuțiile în cadrul ceremoniei de la Președinție. Premierul Alexandru Munteanu …
10:00
Ambasadorul României la Chișinău, către noul premier Munteanu: „Împreună, vom duce parteneriatul nostru solid la un nou nivel” # Cotidianul
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare noului premier de la Chișinău, Alexandru Munteanu, după acordarea votului de încredere în Parlament. Diplomatul român a subliniat că România va continua să colaboreze strâns cu Executivul de la Chișinău pentru dezvoltarea de proiecte concrete menite să consolideze parteneriatul bilateral. „Sunt convins …
31 octombrie 2025
22:00
VIDEO | „Am venit cu o ramură de măslin, eu credeam într-o consolidare” – Premierul Munteanu, către opoziția care nu l-a votat: Unii așteaptă ca noi să eșuăm. Sincer, e ceva suicidal # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a ținut un discurs emoționant și ferm de la tribuna Parlamentului, înainte ca deputații să îl voteze în plen. Acesta s-a adresat opoziției care a refuzat ulterior să voteze noul Guvern. Munteanu a declarat că este deschis criticilor constructive, dar a condamnat atitudinea unor deputați care, potrivit lui, „par să aștepte ca …
