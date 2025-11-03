Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate
Politik, 3 noiembrie 2025 23:20
Amplasarea centralelor electrice fotovoltaice va fi interzisă în arii naturale protejate, pe terenuri forestiere fără acte normative de defrișare controlată, în zone cu risc de inundații, alunecări de teren sau seismicitate majoră, precum și în zone cu regim special de securitate. Noile reguli au fost stabilite în proiectul Metodologiei cu privire la amplasarea, instalarea și
• • •
Acum 15 minute
23:20
Terminal mai mare, servicii mai bune – Aeroportul „Eugen Doga” intră în faza de modernizare # Politik
Aeroportul Internațional "Eugen Doga" a demarat licitația publică pentru lucrările de reconstrucție și extindere a terminalului de pasageri. Potrivit administrației aerogării, proiectul include reconfigurarea unor spații existente și extinderea acestora. În așa fel, responsabilii vor să asigure un confort mai bun și un flux mai eficient al pasagerilor. Lucrările de reconstrucție ar urma să fie
23:20
Reguli noi pentru energia verde – Centralele fotovoltaice, interzise în arii protejate
Acum 8 ore
16:50
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită. Informația a fost confirmată de către acuzatorul de stat, Elena Cazacov. În același dosar, Țuțu mai este învinuit de escrocherie, fals în declarații și trafic de influență. Elena Cazacov a mai spus că acuzarea a cerut menținerea sechestrului pe
16:30
Ministerul Agriculturii „strânge șurubul” – Tractoarele fermierilor trimise la inspecție tehnică # Politik
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a inițiat elaborarea unui nou regulament privind inspecția tehnică periodică a tractoarelor, utilajelor agricole și mașinilor de construcție a drumurilor. Potrivit anunțului, măsura are drept scop sporirea siguranței în utilizarea tehnicii agricole și protejarea vieții, sănătății și mediului înconjurător. Regulamentul urmează să stabilească cerințele minime de verificare a tractoarelor și
15:50
Profesorii, în așteptarea salariilor mai mari – Ministrul Perciun anunță creșteri posibile în 2026 # Politik
Lefurile profesorilor ar putea crește în anul 2026. Cel puțin așa afirmă ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că Executivul negociază în cadrul dezbaterilor privind bugetul pentru anul viitor chestiunea. Oficialul nu a precizat suma majorărilor. Potrivit lui, informații mai exacte vor fi anunțate atunci când se va definitiva noua lege a bugetului, notează realitatea.md
15:50
Crearea Bursei Internaționale a Moldovei oficializată prin Acordul Acționarilor – Activitatea va începe din 30 iunie 2026 # Politik
Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat semnarea Acordului Acționarilor pentru crearea Bursei Internaționale a Moldovei, un proiect menit să pună bazele unei piețe de capital moderne, conectate la standardele internaționale. Guvernul a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei" Documentul a fost semnat pe 31 octombrie 2025 de către APP, împreună cu Bursa
15:50
Președintele Maia Sandu va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, potrivit unui anunţ oficial al instituției prezidențiale. Pe agenda vizitei sunt prevăzute întrevederi cu oficiali de rang înalt ai Uniunii Europene, printre care președintele Consiliului European, Antonio Costa, înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas,
Acum 12 ore
14:50
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a anunțat că pe 4 noiembrie Comisia Europeană va publica pachetul de extindere pentru anul 2025, un document esențial pentru evaluarea progreselor statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană. „Comisia Europeană va publica mâine, 4 noiembrie, pachetul de extindere pentru anul 2025. Ce este acesta și de ce este
14:50
Premierul Munteanu critică sistemul bancar – Au lichidități, dar refuză să crediteze economia # Politik
Premierul, Alexandru Munteanu a criticat modul în care băncile comerciale din Republica Moldova gestionează resursele financiare, acuzând sectorul bancar de pasivitate față de economia reală. Într-o declarație de la tribuna Parlamentului, șeful Executivului a afirmat că instituțiile financiare preferă să-și plaseze lichiditățile în hârtii de valoare și instrumente financiare sigure, în loc să crediteze întreprinderile
14:50
Război pe buget la Primărie – Ion Ceban acuză consilierii PAS că blochează finanțarea capitalei # Politik
Primarul general al municipiului Chișinău și președintele Partidului MAN, Ion Ceban, susține că bugetul municipal este folosit în scopuri politice de către unii consilieri, în special cei ai PAS, care nu l-au votat, deși propunerile lor au fost incluse în document. „Despre bugetul municipal, care este exploatat politic de unii consilieri, în special cei de
14:50
În 1 octombrie 2025, efectivul de porci din Republica Moldova a scăzut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. În prezent, în țară sunt aproape 296 mii de porci, majoritatea – 177 mii de capete – în întreprinderile agricole, informează telegraph.md, cu referire la Moldova 1. Reprezentanți ai
14:50
Viticultorii din Republica Moldova se confruntă cu o scădere semnificativă a prețului strugurilor soiului "Moldova" în acest an, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din perioada recoltării. În multe plantații, bobițele de struguri s-au crăpat, ceea ce face dificilă păstrarea lor pe termen lung, informează telegraph.md, notează Agro TV. O mare parte din recoltă, aproximativ
14:50
Moldova nu deschide piața muncii pentru străini deși deficitul de forță de muncă se adâncește # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, afirmă că Republica Moldova nu intenționează să deschidă piața muncii pentru cetățenii străini, în pofida problemelor de pe piața internă a forței de muncă. Într-o conferință de presă, ministra a subliniat că accentul actual al politicilor guvernamentale este pus pe mobilizarea populației autohtone și reducerea șomajului intern, notează
14:50
După o pauză de un an, Republica Moldova va participa la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026, anunță Compania „Teleradio-Moldova" (TRM). Decizia a fost luată în urma consultărilor cu artiști, producători și reprezentanți ai industriei muzicale autohtone, în cadrul cărora s-a decis implementarea unui nou format de selecție națională, inspirat din practicile europene și adaptat
11:40
Guvernul lansează înscrierile pentru ajutor la energie, dar nu are un buget stabilit – Se așteaptă o rectificare bugetară # Politik
Moldovenii se pot înregistra din nou pentru compensațiile la energie destinate sezonului rece 2025–2026. Acest lucru poate fi făcut începând de astăzi, 3 noiembrie, și până la finalul lunii. Ajutorul de la stat vine într-un format nou: banii pentru căldură vor fi oferiți direct gospodăriilor, iar reducerile la energia electrică vor fi aplicate automat în
11:40
Fermierii supărați pe deputatul Belous – A crescut sărăcia cu 40%, dar dă lecții agricultorilor # Politik
Asociația „Forța Fermierilor" condamnă declarațiile făcute vineri în Parlament de către deputata PAS Victoria Belous, fosta ministră a Finanțelor pe care o acuză de „ipocrizie și dispreț" față de agricultorii moldoveni. Într-un mesaj public, organizația afirmă că fostul ministru al Finanțelor a lansat acuzații manipulatorii la adresa celor din sectorul agricol, insinuând că mulți ar
11:40
Reabilitare energetică gratuită – Zece blocuri din șase orașe vor avea proiecte tehnice pregătite # Politik
Asociațiile de Proprietari din Condominiu (APC) care administrează 15 blocuri mici de locuințe selectate la începutul anului pentru a beneficia gratuit de audituri energetice au primit acum rapoartele finale. Acestea evaluează performanța energetică actuală a clădirilor și recomandă măsuri concrete pentru reducerea pierderilor de energie și a costurilor la utilități. Dintre cele 15 blocuri, 10
Ieri
12:30
Imediat după depunerea jurământului, premierul Alexandru Munteanu a fost întrebat despre primele vizite ale sale peste hotare. Munteanu a spus că va merge în România și Ucraina dar și la Bruxelles „Sigur că cu vecinii noștri, cu colegul meu din România. Cu siguranță trebuie și o să vorbim, o să ne întâlnim cu partenerul nostru
12:30
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari spune că în activitatea sa se va conduce de reguli și nu de declarații „Deci eu, ca ministru, o să mă conduc de reguli și nu de declarații. Din acest motiv am să fiu permanent rezervat la emoții, declarații sau promisiuni. Ce ține de activitate, vă asigur de regulă, disciplină și moralitate", a spus Cojuhari. Întrebat dacă susține ideea evaluării
12:30
Optimismul afișat al noului ministru al Economiei – Deși cifrele nu arată bine, „creșterea deja există, ceea ce se spune în Parlament nu este adevărat” # Politik
Noul ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu afișează un ton optimist privind evoluția economiei moldovenești chiar dacă cifrele economice nu arată bine. El spune că Guvernul are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de
12:30
Ministrul Finanțelor – Avem o traumă de depășit, trebuie să devenim o țară care investește, nu doar consumă # Politik
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță promite că statul nu va majora taxele. Gavriliță și-a fixat căteva priorități ale mandatului său „Un sistem fiscal maximal prietenos pentru cetățenii și antreprenori. 2. Investiții publice maximal eficiente și rapide. Cum spunea și, domnul prim-ministru, avem o perioadă cu probleme rare. Avem bani suficienți pentru investiții. Trebuie să ne
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
VIDEO: Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare şi transmiterea de informaţii secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.
10:40
Noul ministru al Sănătății critică reforma predecesorului său și promite schimbări profunde în sistemul medical # Politik
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat în plenul Parlamentului că medicina de familie trebuie reformată, subliniind că aceasta reprezintă „cartea de vizită a sistemului de sănătate" din Republica Moldova. „Toți noi începem în sistemul de sănătate de la medicul de familie. Avem un sistem bine pus la punct și unul dintre cele mai bune modele
10:10
LIVE: Ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul condus de Alexandru Munteanu
31 octombrie 2025
21:50
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului și urmează să depună jurământul # Politik
Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului, cu 55 de voturi „pentru". Deputații fracțiunilor comuniștilor, socialiștilor, ai Blocului „Alternativa", ai Partidului Nostru și ai Partidului „Democrația Acasă" au refuzat să susțină Cabinetul Munteanu. După primirea votului de încredere Cabinetul de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, va depune jurământul de învestire în prezența
14:40
Munteanu amenință cu demisia, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028 – „Va fi rău pentru toți” # Politik
Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în
14:20
Promisiune curajoasă al noului ministru al Economiei – Vrea creștere de 2% în doar 100 de zile # Politik
Ministrul desemnat al Economiei, Eugen Osmochescu, susține că Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în următoarele luni, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare. „Avem un plan de acțiuni bine determinat, care va fi aplicat cu maximă responsabilitate, pentru că avem o
14:20
Serviciile digitale, tot mai populare în Moldova – Internetul mobil și fix conduc piața comunicațiilor # Politik
Piața serviciilor de comunicații electronice din Republica Moldova a înregistrat, în trimestrul II al anului 2025, o creștere constantă a utilizării serviciilor digitale, potrivit datelor raportate de furnizori. Tendința generală arată o extindere a segmentului de Internet și o scădere treptată a serviciilor tradiționale de telefonie. Numărul total de cartele SIM active a scăzut cu
14:20
Premierul Munteanu – Majorarea vârstei de pensionare este inevitabilă – Moldova trebuie să țină pasul cu lumea # Politik
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că majorarea vârstei de pensionare este o tendință globală, determinată de creșterea speranței de viață și de schimbările demografice. În opinia sa, și Republica Moldova va trebui să discute deschis această temă, în contextul normelor și practicilor europene, notează realitatea.md „Eu am 61 de ani și până la 70
12:50
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții comerciale cu locuințe din ultimele două decenii. Potrivit expertului în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul", în 2023 au fost efectuate 36,9 mii de tranzacții, în 2024 – 36,1 mii, iar în primele nouă luni ale
12:50
Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției # Politik
Astăzi a avut loc prezentarea oficială a noului director general interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, Ștefan Popa. Evenimentul s-a desfășurat în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, a secretarului de stat Nicolai Mîndra, a directorului Agenției Proprietății Publice Roman Cojuhari și a altor reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ștefan Popa a declarat că ... Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției The post Schimbare la Administrația Națională a Drumurilor – Ștefan Popa devine noul director general interimar al instituției appeared first on Politik.
12:50
Comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, se află la Chișinău, unde a avut o întrevedere cu președintele Republicii Moldova. Discuțiile au vizat aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană. În cadrul întrevederii a fost apreciată aderarea Republicii Moldova ... Comisarul european pentru Servicii Financiare, în vizită la Chișinău The post Comisarul european pentru Servicii Financiare, în vizită la Chișinău appeared first on Politik.
10:30
ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul pentru numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și ... ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice The post ULTIMA ORĂ: Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat – A fost numit emisar special al Președintelui RM pentru afaceri europene și parteneriate strategice appeared first on Politik.
10:20
LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică # Politik
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, este în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri. Parlamentarii vor decide dacă acordă votul acestui executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice. În dimineața zilei, a avut loc ședința Comisiei juridice, numiri și imunități acolo unde noul Executiv a primit aviz pozitiv ... LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică The post LIVE: Ședința Legislativului – Guvernul condus de Alexandru Munteanu urmează să obțină votul de încredere al Parlamentului – Lista miniștrilor și programul de guvernare avizat de Comisia juridică appeared first on Politik.
10:20
Cutremur pe flancul estic al NATO – Administrația Trump ar urma să reducă prezența militară americană # Politik
La doar câteva zile după ce Washingtonul a confirmat retragerea parțială a unei brigăzi din România, un nou anunț venit din partea administrației Trump cutremură aliații de pe flancul estic al NATO. Potrivit publicației Kyiv Post, Statele Unite au informat mai multe guverne europene despre o nouă „reașezare strategică” a efectivelor americane din regiune — ... Cutremur pe flancul estic al NATO – Administrația Trump ar urma să reducă prezența militară americană The post Cutremur pe flancul estic al NATO – Administrația Trump ar urma să reducă prezența militară americană appeared first on Politik.
10:20
Ucraina repornește importurile de gaze prin ruta Transbalcanică pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice # Politik
Ucraina intenţionează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice naţionale, a anunţat joi firma de consultanţă ExPro, citată de Reuters. Potrivit estimărilor, 55% din producţia internă de gaze a Ucrainei a fost afectată de bombardamentele din luna octombrie, determinând autorităţile de ... Ucraina repornește importurile de gaze prin ruta Transbalcanică pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice The post Ucraina repornește importurile de gaze prin ruta Transbalcanică pe fondul atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice appeared first on Politik.
30 octombrie 2025
21:10
Prognoză sumbră de la Banca Mondială – Moldova ar putea atinge nivelul mediu al veniturilor din UE abia peste trei decenii # Politik
Republica Moldova ar avea nevoie de 27 de ani pentru a atinge nivelul mediu al veniturilor din Uniunea Europeană, dacă ritmul de creștere economică va rămâne la 3% anual, a declarat Ulrich Schmitt, șeful Oficiului Băncii Mondiale la Chișinău în cadrul Atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică”. Oficialul a precizat că ... Prognoză sumbră de la Banca Mondială – Moldova ar putea atinge nivelul mediu al veniturilor din UE abia peste trei decenii The post Prognoză sumbră de la Banca Mondială – Moldova ar putea atinge nivelul mediu al veniturilor din UE abia peste trei decenii appeared first on Politik.
21:10
Popularitatea lui Emanuel Macron în Franța coboară la doar 11%, cel mai scăzut nivel de la preluarea mandatului. Astfel, egalează anti-recordul fostului președinte francez François Hollande din 2016. Conform calculelor Verian, Macron și Hollande împărtășesc acum „coroana” celui mai nepopular președinte al Franței de la începutul anilor 1970, când compania de sondaje și predecesorii săi ... Franța îi întoarce spatele lui Macron – Doar 11% dintre francezi îl mai susțin The post Franța îi întoarce spatele lui Macron – Doar 11% dintre francezi îl mai susțin appeared first on Politik.
21:10
Ambiții energetice – Chișinăul țintește implicarea în proiectul Cernavodă alături de România # Politik
Republica Moldova își dorește să extindă cooperarea cu România în domeniul energetic. După ce a semnat un contact cu Neptun Deep, care îi va acoperi peste un sfert din consumul intern de gaze, Chișinăul are în vedere și o participare la construcția următorului bloc de la Cernavodă. Declarația a fost la RFI ministrul în exercițiu ... Ambiții energetice – Chișinăul țintește implicarea în proiectul Cernavodă alături de România The post Ambiții energetice – Chișinăul țintește implicarea în proiectul Cernavodă alături de România appeared first on Politik.
16:30
Baloane suspecte blochează frontiera dintre Lituania și Belarus – ANTA avertizează transportatorii moldoveni # Politik
Lituania menține închise punctele de trecere a frontierei cu Belarus din cauza baloanelor meteorologice suspecte de la frontierǎ pânǎ la data de 30 noiembrie 2025, a anunțat Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Decizia a fost adoptatǎ de autoritățile Republicii Lituania în cadrul ședinței Guvernului din 29 octombrie 2025. Măsura de suspendare a traficului rutier prin ... Baloane suspecte blochează frontiera dintre Lituania și Belarus – ANTA avertizează transportatorii moldoveni The post Baloane suspecte blochează frontiera dintre Lituania și Belarus – ANTA avertizează transportatorii moldoveni appeared first on Politik.
16:30
Pretinsul ambasador al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a declarat că activitatea sa în Republica Moldova se desfășoară ”în strictă legalitate” și că dispune de un mandat deplin pentru a reprezenta statul rus. Afirmația diplomatului neacreditat vine pe fondul tensiunilor legate de procedura de acreditare, contestată de autoritățile de la Chișinău, care au amânat ... Ambasadorul rus neagreat de Chișinău declară că acționează legal și cu mandat deplin The post Ambasadorul rus neagreat de Chișinău declară că acționează legal și cu mandat deplin appeared first on Politik.
16:30
Bugetul de stat al Republicii Moldova s-a încheiat, la sfârșitul lunii septembrie 2025, cu un deficit de 6,96 miliarde lei, potrivit datelor publicate de ministerul Finanțelor. În perioada ianuarie–septembrie 2025, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 56,83 miliarde lei, în creștere cu 15,1% față de perioada similară a anului 2024. Veniturile administrate de ... Finanțele publice sub presiune – Deficit bugetar de 7 miliarde de lei în nouă luni The post Finanțele publice sub presiune – Deficit bugetar de 7 miliarde de lei în nouă luni appeared first on Politik.
16:30
Vladimir Plahotniuc acuză piedici în asigurarea unei apărări eficiente în dosarul său -Noi declarații # Politik
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, susține, într-un mesaj transmis prin intermediul avocaților, că asupra procurorilor și altor actori implicați în ancheta și judecata dosarului său se exercită „presiuni enorme din direcția factorilor politici”. Potrivit lui, aceste presiuni ar urmări limitarea timpului necesar pentru studierea materialelor din dosar și ar împiedica o ... Vladimir Plahotniuc acuză piedici în asigurarea unei apărări eficiente în dosarul său -Noi declarații The post Vladimir Plahotniuc acuză piedici în asigurarea unei apărări eficiente în dosarul său -Noi declarații appeared first on Politik.
16:30
Moscova crește taxele ca să alimenteze mașina de război – TVA mai mare și reguli dure pentru afaceri # Politik
Guvernul Rusiei pregătește o creștere generală a impozitelor și invocă necesitatea de a acoperi cheltuielile militare tot mai mari. Printre principalele măsuri se numără majorarea TVA-ului de la 20% la 22%. De asemenea, ar urma să fie eliminate mai multe facilități fiscale. Totodată, Guvernul rus vrea să reducă plafonul de venit pentru întreprinderile care folosesc ... Moscova crește taxele ca să alimenteze mașina de război – TVA mai mare și reguli dure pentru afaceri The post Moscova crește taxele ca să alimenteze mașina de război – TVA mai mare și reguli dure pentru afaceri appeared first on Politik.
16:30
Fermierii, ignorați de Guvern de a propune un ministru al Agriculturii – Deputatul Ivanov acuză Executivul de simulare a dialogului # Politik
Noul președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, Sergiu Ivanov, s-a arătat nemulțumit de modul în care Guvernul a selectat candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii. Este vorba de Ludmila Catlabuga, care a deținut portofoliul pentru agricultură și în guvernul Recean. Ivanov a afirmat că asociațiile de fermieri nu au fost consultate, ... Fermierii, ignorați de Guvern de a propune un ministru al Agriculturii – Deputatul Ivanov acuză Executivul de simulare a dialogului The post Fermierii, ignorați de Guvern de a propune un ministru al Agriculturii – Deputatul Ivanov acuză Executivul de simulare a dialogului appeared first on Politik.
13:30
Parlamentul și-a ales vicepreședinții, membrii Biroului permanent și componența comisiilor permanente # Politik
Ședința de constituire a noului Parlament, care a început pe 22 octombrie, a continuat joi, 31 octombrie. Parlamentul și-a ales vicepreședinții Legislativului, Doina Gherman (PAS) și Vlad Batrîncea (PSRM). Totodată a fost stabilită componența Biroului permanent de 15 deputați și constituirea comisiilor permanente. Astfel ân actualul Parlament vor activa 12 comisii de profil, Comisia juridică ... Parlamentul și-a ales vicepreședinții, membrii Biroului permanent și componența comisiilor permanente The post Parlamentul și-a ales vicepreședinții, membrii Biroului permanent și componența comisiilor permanente appeared first on Politik.
12:50
Ministerul Apǎrǎrii confirmă – Sistemele de monitorizare din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova # Politik
Ministerul Apărării anunțǎ, joi, 30 octombrie 2025, cǎ sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova pe parcursul nopții trecute. Precizarea este fǎcutǎ dupǎ ce în spațiul public au apărut informații privind presupuse zboruri neautorizate în nordul țării. Autoritățile monitorizează permanent situația și ... Ministerul Apǎrǎrii confirmă – Sistemele de monitorizare din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova The post Ministerul Apǎrǎrii confirmă – Sistemele de monitorizare din dotarea Armatei Naționale nu au detectat survolări ale spațiului aerian al Republicii Moldova appeared first on Politik.
12:50
Corupție la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău – Directorul instituției și un agent economic, reținuți de CNA – Reacția ministrului Perciun # Politik
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea mijloacelor ... Corupție la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău – Directorul instituției și un agent economic, reținuți de CNA – Reacția ministrului Perciun The post Corupție la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău – Directorul instituției și un agent economic, reținuți de CNA – Reacția ministrului Perciun appeared first on Politik.
12:50
Reorganizare la Guvern – ANSA va trece în subordinea ministerului Agriculturii de la începutul anului viitor # Politik
De la începutul anului 2026, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va trece din subordinea directă a Guvernului în cea a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), ca parte a reformei administrației publice centrale. Modificarea a fost aprobată de Parlament în ultima sesiune plenară, prin amendarea Legii nr. 221/2007, alături de alte optzeci de acte ... Reorganizare la Guvern – ANSA va trece în subordinea ministerului Agriculturii de la începutul anului viitor The post Reorganizare la Guvern – ANSA va trece în subordinea ministerului Agriculturii de la începutul anului viitor appeared first on Politik.
29 octombrie 2025
23:20
Cutremur la Rîșcani – Președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în arest pentru 30 de zile # Politik
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă. Potrivit PCCOCS, măsura a fost dispusă în cadrul investigațiilor care vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare în Republica Moldova, iar ... Cutremur la Rîșcani – Președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în arest pentru 30 de zile The post Cutremur la Rîșcani – Președintele raionului, Vladimir Mizdrenco, în arest pentru 30 de zile appeared first on Politik.
