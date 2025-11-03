Vocile comunităților, celebrate la Gala Jurnalismului Comunitar 2025
Jurnalist.md, 3 noiembrie 2025 18:00
Povești despre oameni, soluții locale și solidaritate au fost celebrate la Gala Jurnalismului Comunitar 2025, organizată de Fundația Est-Europeană cu sprijinul Suediei, în cadrul Programului „Cetățeni activi, comunități prospere”. Evenimentul a reunit la Chișinău jurnaliști comunitari, formatori și parteneri de dezvoltare care cred în puterea cuvântului și în rolul implicării civice pentru schimbarea comunităților. Gala […]
