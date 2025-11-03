Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru fostul deputat Constantin Țuțu
TVR Moldova, 3 noiembrie 2025 16:30
Procurorii anticorupție au solicitat, astăzi, condamnarea fostului deputat democrat Constantin Țuțu la 15 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis. Acesta este judecat pentru cinci capete de acuzare, inclusiv trafic de influență, escrocherie, îmbogățire ilicită și două episoade de declarații necorespunzătoare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).
Se spune că, atunci când îți faci munca cu dedicare, te poți considera un om împlinit. Jurnalistul TVR MOLDOOVA, Alexandru Leahu, ne propune să cunoaștem povestea unei învățătoare care se dedică elevilor la școală, dar mai are o pasiune care îi completează cu sens viața.
Nebunie pe șosea: Un bărbat a fost prins cu 211 kilometri pe oră pe centura Chișinăului # TVR Moldova
Un bărbat de 28 de ani a fost prins circulând cu o viteză record de 211 kilometri pe oră, cu 121 km/h peste limita legală.
Prima ligă de fotbal a Republicii Moldova are un nou lider. Profitând de eșecul surprinzător suferit de Sheriff Tiraspol, "leii" au ajuns în fruntea clasamentului, după victoria înregistrată pe terenul actualei campioane, Milsami Orhei.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova atenționează cetățenii asupra unor mesaje false, primite recent de mai multe persoane prin e-mail, aplicații de mesagerie (Viber, WhatsApp etc.) sau SMS, care pretind că provin de la Serviciul Vamal sau de la operatori poștali.
O activistă pentru valorile familiei din Rusia a fost arestată pentru vânzare de copii # TVR Moldova
Irina Rudnițkaia, președinta organizației publice interregionale pentru protejarea valorilor familiale „Comunitatea Familiilor, Familiilor cu Copii și Grupurilor Social Vulnerabile” din Rusia, a fost arestată în legătură cu un caz de vânzare de copii, transmite agenția rusească de stat TASS.
„Ofițerul mi-a spus să-l împușc în cap”. Execuții pentru soldații ruși ce refuză să lupte în Ucraina # TVR Moldova
O anchetă a ziarului independent „Verstka” listează 101 ofițeri ruși, acuzându-i de practici precum utilizarea dronelor pentru a „termina” propriile trupe în retragere, arată publicația independentă din Rusia „Verstka”.
Un nou laborator digital, la Liceul "Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei # TVR Moldova
Aproape opt sute de elevi de la Liceul "Alexandru Donici" din satul Peresecina, raionul Orhei, beneficiază de un nou laborator digital. Ei au imprimante 3D profesionale, seturi de robotică avansată si tăietoare laser care le vor permite să realizeze experimente în domeniul științelor.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, pentru discuții cu oficialii Uniunii Europene.
Alte trei persoane reținute într-un dosar de investiții fictive, ridicate laptopuri și cripto-monede # TVR Moldova
Trei persoane au fost reținute în cadrul unei anchete privind escrocherii cu investiții fictive. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii din Hâncești și Ialoveni, și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat mai multe percheziții pentru destructurarea grupării specializate în astfel de fraude.
Trump cere Pentagonului „să testeze armele nucleare pe picior de egalitate” cu Rusia și China # TVR Moldova
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu difuzat duminică de CBS, că Rusia şi China efectuează teste nucleare, „dar nu vorbesc despre asta”, fără a preciza totuşi care este natura acestora.
Premieră pentru sporturile cu role din Republica Moldova. Maxim Caraion a devenit cel mai tânăr campion european din istorie, în proba de sărituri în înălțime, după ce a cucerit medalia de aur la competiția continentală, care a avut loc în orașul italian Anagni, informează Ministerul Educației și Cercetării.
A lovit intenționat mașina judecătorului ca să-l recuze într-un dosar, dar a ajuns la închisoare # TVR Moldova
Un caz neobișnuit a fost examinat recent de Judecătoria Soroca, unde un bărbat a încercat să-și influențeze propria cauză penală. Bărbatul, inculpat într-un dosar pentru conducere în stare de ebrietate, a decis să accidenteze intenționat automobilul judecătorului care îi examina dosarul – sperând că astfel îl va putea recuza și va obține o pedeapsă mai blândă.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popşoi, aflat într-o vizita în Uzbekistan, a declarat că Republica Moldova aspiră, pentru prima dată, la un loc în Consiliul Executiv al UNESCO.
Zece blocuri de locuințe cu peste 120 de apartamente din mai multe raioane ale țării, administrate de asociații de proprietari în condominiu (APC), au fost selectate pentru elaborarea gratuită a documentației tehnice de reabilitare energetică. Măsura vine după ce 15 clădiri au beneficiat de audituri energetice gratuite, realizate în cadrul unui proiect-pilot finanțat de Norvegia și implementat prin Programul „Eficiență Energetică și Energii Regenerabile pentru Moldova” (E4M).
„Situația s-ar putea înrăutăți”. Oleg Ozerov anunță vremuri grele pentru regiunea transnistreană # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, spune că asigurarea regiunii transnistrene cu gaze s-ar putea înrăutăți din non în condițiile în care, în timpul iernii, este nevoie de un volum mai mare de gaze, iar Uniunea Europeană lucrează la noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul acesteia împotriva Ucrainei.
Compensațiile la energie se personalizează: Fiecare gospodărie va avea propriul calcul # TVR Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat astăzi lansarea primei etape a Programului de compensații pentru sezonul rece, care prevede înregistrarea solicitanților pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md.
Alexandrina Ciubotaru (77 kg) a cucerit două medalii de bronz la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
La Drochia, doi bărbați au ajuns după gratii pentru vânzare de droguri chiar în piața orașului # TVR Moldova
Doi bărbați din raionul Drochia au ajuns după gratii, fiind condamnați la opt și, respectiv, nouă ani de închisoare, în urma unui dosar penal instrumentat de oficiul Nord al al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Cei doi au fost prinși cu droguri în valoare de aproximativ 200.000 de lei.
Versuri ale unui poet legionar au răsunat în Catedrala Națională. Explicația Patriarhiei Române # TVR Moldova
Corul de copii al Patriarhiei Române a interpretat în Catedrala Națională un cântec pe versuri de Radu Gyr, membru de frunte al Mișcării Legionare, condamnat pentru crime de război. Momentul a avut loc în timpul unui Tedeum pe 30 noiembrie, când este Ziua Clerului Militar, potrivit TVRINFO.RO.
În 1872, Ion Creangă a fost exclus definitiv din cler. Nu prea se potrivea cu sutana. Creangă o fost un copil excepțional, creativ și plin de idei, fie ele și trăznite, care semăna destul de bine cu poporul.
Pompierii au lichidat flăcările care au cuprins un automobil în orașul Vatra, municipiul Chișinău.
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO.
Marele Muzeu Egiptean a fost inaugurat oficial, la Cairo, dupa o serie de amanari. Muzeul prezintă cele mai emblematice artefacte din epoca faraonilor reunite într-un spaţiu expoziţional cu o suprafaţă de 50 de mii de metri pătraţi.
Satul Scoreni, raionul Străşeni, a fost gazda unui festival inedit, al Butoiului. Localitatea se mândreşte cu numărul mare de dogari şi cu cel mai mare butoi din lume, care se înalţă în centrul satului. Evenimentul a adus în acelaşi loc vinul şi tradițiile populare.
Republica Moldova este apreciată în lumea judo-ului mondial. Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, prezent la ceremonia de deschidere a Campionatului European de Tineret, a vorbit despre faptul că forul de la Chișinău se poate lăuda cu succese importante în ultimii ani și ar mai putea organiza competiții de anvergură în următoarea perioadă.
R. Moldova, locul cinci în competiția pe echipe la Judo. Mihail Latîșev, ovaționat din tribune # TVR Moldova
Republica Moldova a fost la doar un pas de a obține bronzul pe echipe la Campionatul European de Judo la Tineret, difuzat de TVR MOLDOVA. Lotul "tricolorilor" a fost învins dramatic în finala mică de selecționata Turciei. Iar Mihail Latîșev a cucerit unica medalie a Republicii Moldova la turneul continental, organizat la "Chișinău Arena".
Un deputat rus, susţinător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chişinău, în cadrul unui turneu controversat organizat de asociaţia FEA. Americanul cu cetățenie rusă, Jeff Monson, îl va întâlni în ring pe sportivul Ion Șoltoianu, condamnat în trecut pentru omor. Evenimentul ar urma să aibă loc la finele lunii noiembrie. Organizatorii spun că au informat instituţiile abilitate despre acest turneu.
Începând de mâine, trei noiembrie, cetăţenii Republicii Moldova pot depune cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului. Cine sunt eligibili şi despre procedura de înregistrare ne spune mai multe colega mea, Irina Mihailici. Irina, te ascultăm.
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după aproape patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a făcut bilanțul perioadei petrecute în această instituției, vorbind despre provocările, reformele și rezultatele obținute în sistemul medical.
Ministerul Afacerilor Externe din România informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să meargă în Bulgaria că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie., ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, scrie Digi24.ro.
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, scrie Digi24.ro.
Granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: Echipamente agricole pentru gospodării casnice # TVR Moldova
La începutul lui octombrie, a fost lansat un program de granturi destinat familiilor vulnerabile din mediul rural, cu accent pe tineri și femei, o inițiativă ce susţine adaptarea la schimbările climatice prin echipamente agricole esențiale. Despre cum funcționează acest mecanism de sprijin și cine pot fi beneficiarii, a vorbit Vitalie Jereghi, directorul executiv al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”.
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației, scrie Digi24.ro.
Adriana Conac (69 kg) a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, scrie G4Media.ro
Alertă în Belgia: drone detectate din nou deasupra unei baze militare, la doar 24 de ore distanţă # TVR Moldova
O dronă a fost observată deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia, în seara zilei de 1 noiembrie, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, au relatat agențiile media locale, scrie TVR Info.
Alexandru Robu, farmacistul din Strășeni care combină știința cu pasiunea pentru sport # TVR Moldova
Farmacistul Alexandru Robu, cunoscut pe rețelele sociale drept doctorul Alex, a devenit un exemplu de echilibru între profesie și pasiune. De aproape 15 ani, el activează într-o farmacie din orașul Strășeni, iar în paralel oferă sfaturi despre sănătate și nutriție pe platforma TikTok, unde este urmărit de peste 20 de mii de persoane.
Zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital, după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbați au fost arestați. Prim-ministrul Keir Starmer a denunțat un „incident îngrozitor”, informează TVR Info.
Cabinetul de miniştri, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul sâmbătă dimineaţă. Evenimentul a avut loc la Președinție, în prezenţa Maiei Sandu şi a preşedintelui legislativului, Igor Grosu. Decretul privind numirea Guvernului Munteanu marchează etapa finală a procesului de formare a executivului Republicii Moldova. Ceremonia de depunere a jurământului a celor 16 miniştri şi viceprim-miniştri a debutat cu intonarea imnului de stat.
Atacul vascular cerebral în Moldova: „Cel mai tânăr pe care l-am avut a fost de 16 ani” # TVR Moldova
Mai mulţi medici de la Institutul de Medicină Urgentă au alergat sâmbătă în jurul lacului din Parcul „Valea Morilor” din Chişinău, în cadrul unui maraton de prevenire a accidentelor vasculare cerebrale. Prin acest exeriţiu, participanţii şi-au propus să informeze oamenii despre simptomele unui AVC şi despre importanţa modului de viaţă sănătos. Cei mai rapizi s-au ales cu premii.
Judocanul Mihail Latîșev a fost la un pas de a deveni din nou campion european la tineret. Cu puțin timp în urmă, reprezentantul Republicii Moldova a fost învins în finala Europeanului de la Chișinău, difuzat de TVR MOLDOVA. Pe parcursul întregului turneu, Mihail Latîșev, medaliat cu argint, a fost încurajat de sute de spectatori din tribune. Tot astăzi s-a desfășurat ceremonia de deschidere a competiției, la care au fost prezenți președinții federațiilor europene și mondiale de judo.
Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, reținut în România sub suspiciunea că ar fi transmis informații secrete către KGB-ul Belarusului, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în urma deciziei Curții de Apel București.
Dan Perciun declară război plăților ilegale în școli și vrea să îmbunătățească manualele # TVR Moldova
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, aflat la începutul unui nou mandat, își propune să abordeze problema plăților informale, calitatea manualelor școlare, modalitatea desfășurării examenului de absolvire a gimnaziilor și a examenlor de calificare în colegii și școli profesionale, integritatea academică în universități și ultimele etape ale consolidării rețelei universitare.
Mesajul premierului României, Ilie Bolojan, adresat omologului său din R. Moldova, Alexandu Munteanu # TVR Moldova
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat noul executiv al Republicii Moldova și pe premierul Alexandru Munteanu cu ocazia învestirii și a asigurat autoritățile de la Chișinău de tot sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.
Bulgaria restricționează exportul de carburanți. Cum influențează decizia asupra pieței din RM? # TVR Moldova
Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, potrivit AFP.
„Lovitură serioasă” pentru logistica Rusiei, anunță Serviciul de informații militare ucrainene # TVR Moldova
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că atacul a vizat conducta Kolțevoy, lungă de 400 de kilometri, utilizată pentru a aproviziona forțele armate ale Rusiei cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane de la rafinăriile din Reazan, Nijni Novgorod și Moscova.
Egiptul deschide astăzi cel mai mare muzeu din lume. Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. TVR este prima televiziune din România care a filmat în cel mai mare muzeu din lume.
