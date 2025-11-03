Nicolae Botgros rupe tăcerea: solicită reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc
Omniapres, 3 noiembrie 2025 15:10
Maestrul și deputatul PAS, Nicolae Botgros, a venit cu o reacție publică în legătură cu tragedia care a zguduit societatea — moartea Andreei Cuciuc. Într-un mesaj adresat opiniei publice, Botgros afirmă că familia sa este solidară cu familia Cuciuc și solicită autorităților reluarea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele cazului. „Noi, familia Botgros, am […]
• • •
Acum 5 minute
15:40
Președinta Maia Sandu va efectua marți, 4 noiembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, unde are programate mai multe întrevederi la nivel înalt cu oficiali europeni. Pe agenda vizitei se regăsesc întâlniri cu Președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și cu Comisara […]
Acum o oră
15:10
Maestrul și deputatul PAS, Nicolae Botgros, a venit cu o reacție publică în legătură cu tragedia care a zguduit societatea — moartea Andreei Cuciuc. Într-un mesaj adresat opiniei publice, Botgros afirmă că familia sa este solidară cu familia Cuciuc și solicită autorităților reluarea anchetei pentru a fi clarificate toate circumstanțele cazului. „Noi, familia Botgros, am […] The post Nicolae Botgros rupe tăcerea: solicită reluarea anchetei în cazul morții Andreei Cuciuc appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
14:40
Emil Ceban, prezentat echipei Ministerului Sănătății: Ala Nemerenco a ignorat evenimentul # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat oficial echipei Ministerului Sănătății pe noul ministru, Emil Ceban. Fosta ministră, Ala Nemerenco, nu a fost prezentă la eveniment, deși foștii colegi din Guvern, Victoria Belous și Doina Nistor, au participat la prezentările similare ale noilor miniștri. În cadrul prezentării, Emil Ceban și-a exprimat recunoștința pentru încrederea acordată și a […]
14:10
Premierul Alexandru Munteanu l-a prezentat echipei Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pe viceprim-ministrul și ministrul, Eugen Osmochescu. „Accentul va fi pus pe creșterea economică, pe atragerea investițiilor, pe transformarea economiei de consum într-o economie de investiții. Eu cred că, printr-un efort comun, ne va reuși" a menționat prim-ministrul, urându-i succes în activitate, noului ministru. Mandatul […]
Acum 4 ore
13:40
Noul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță, a fost prezentat astăzi echipei ministerului de către prim-ministrul Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, premierul a mulțumit doamnei Victoria Belous pentru activitatea desfășurată la conducerea Ministerului Finanțelor și a exprimat încrederea că experiența și profesionalismul domnului Andrian Gavriliță vor contribui la consolidarea și buna gestionare a finanțelor publice. Șeful […]
13:10
Creșterea prețurilor la carburanți continuă în Republica Moldova, potrivit datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Benzina cu cifra octanică 95 se va comercializa la pompă marți, 4 noiembrie, cu maximum 22,86 lei pe litru, în creștere cu 38 de bani față de sfârșitul lunii octombrie, iar motorina standard ajunge la 20,09 […]
12:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru luna noiembrie 2025 temperaturi mai ridicate decât media multianuală și precipitații sub nivelul obișnuit. Conform analizei sinoptice și climatice, temperatura medie lunară va depăși valorile normale, situate între +3 și +5°C, indicând o toamnă mai blândă și zile mai calde decât de obicei. În același timp, cantitatea de precipitații […]
12:10
VIDEO // Moldovenii pot depune cereri pentru compensații la energie. Cum se vor face calculele # Omniapres
Compensațiile la căldură pot fi solicitate de astăzi și până pe 28 noiembrie 2025, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. „Sistemul și procedura rămân aceleași ca anul trecut, iar cetățenii deja cunosc procesul. Cererile se depun exclusiv pe site-ul guvernamental compensații.gov.md. Este un proces simplu, rapid și accesibil tuturor, așa cum ne-a […]
Acum 6 ore
11:10
O captură de droguri în valoare de aproximativ 200 000 de lei a dus la reținerea a trei bărbați din raionul Drochia, în cadrul unei operațiuni comune a procurorilor PCCOCS, oficiul Nord, și ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații. În urma a 12 percheziții, anchetatorii au ridicat droguri de tip PVP („sare") și marijuana, ustensile pentru […]
10:40
Fostul ministru al Mediului și actual deputat PAS, Sergiu Lazarencu, și-a prezentat recent biroul de parlamentar, precizând că locația acestuia, situată lângă veceu, nu reprezintă o problemă pentru el. „Acesta este noul meu birou și este lângă…(n.r. veceu), dar pentru mine asta nu este o problemă. În continuare voi fi responsabil de domeniul mediului. Aici […]
10:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat în cadrul unui mesaj oficial planul Guvernului pentru modernizarea sectorului energetic al Republicii Moldova, concentrat pe creșterea securității și conectarea la standardele europene. Junghietu a declarat că principalele direcții includ integrarea completă a rețelei naționale cu piața europeană, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie electrică și gaze, precum și […]
09:50
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Un subiect de pe agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de […]
Acum 8 ore
09:20
Un automobil a fost cuprins de flăcări în seara zilei de duminică în orașul Vatra, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au reușit să lichideze incendiul în scurt timp. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 20:42. Ajunși la destinație, […]
Acum 12 ore
07:10
O zi dinamică, în care inspirația și determinarea dau roade. Multe zodii primesc vești bune legate de bani, sănătate sau carieră, iar altele găsesc curajul de a lua decizii importante în viața personală. Energia astrală favorizează claritatea, echilibrul și pașii concreți spre stabilitate. SCORPION Suntem pe punctul de a face niște schimbări și veți aduna […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Noul Cabinet de miniştri, condus de Alexandru Munteanu, a fost învestit în funcţie sâmbătă, 1 noiembrie. Membrii Guvernului au depus jurământul în faţa președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Președinție. În discursul său, șefa statului a subliniat importanța responsabilității pe care și-o asumă noul Executiv […]
09:10
Opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) se retrag din Parlament, începând cu 1 noiembrie. Cinci dintre parlamentarii vizați fac parte din Guvernul Alexandru Munteanu, învestit la 31 octombrie, cu votul a 55 de deputați. În noua echipă guvernamentală se regăsesc Vladimir Bolea, Mihail Popșoi, Emil Ceban, Ludmila Catlabuga și Dan Perciun, […]
08:40
Horoscop 1 noiembrie 2025. Ziua revederilor, a bucuriilor simple și a cheltuielilor care aduc zâmbete # Omniapres
Prima zi din noiembrie promite voie bună și întâlniri cu oameni dragi. Fie că este vorba de o petrecere, o escapadă sau un eveniment de familie, atmosfera e una caldă și plină de emoții. Totuși, unele zodii vor descoperi că relaxarea și distracția au și un preț — dar unul care merită fiecare bănuț. SCORPION […]
31 octombrie 2025
19:00
Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit, astăzi, 31 octombrie, votul de încredere al Parlamentului. Executivul a fost învestit cu votul a 55 de deputați, după aproape nouă ore de dezbateri în plenul legislativ. Cabinetul de miniștri nu a fost susținut de fracțiunile de opoziție. Premierul desemnat s-a prezentat în fața Parlamentului împreună cu echipa […]
18:10
Accident mortal în capitală: Un tânăr fără permis de conducere, condamnat la 4 ani de închisoare # Omniapres
Un tânăr de 20 de ani, fără permis de conducere, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a provocat, din imprudență, moartea unui pieton în Chișinău. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, și poate fi contestată la Curtea de Apel Centru. Incidentul […]
17:40
Remorca unui autocamion de tip TIR a luat foc astăzi, 31 octombrie 2025, în municipiul Bălți, pe strada Industrială nr. 4. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46, iar la fața locului au fost mobilizate patru echipe de intervenție. Salvatorii au constatat că ardea semiremorca încărcată cu cabluri, fără cap tractor. Datorită […]
17:10
Maestrul Nicolae Botgros, deputat PAS, și nepotul său, Cristian Botgros, au venit cu declarații publice după ce numele lor au fost implicate în scandalul izbucnit aproape un an de la moartea Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc. Cei doi resping categoric acuzațiile lansate în spațiul public, pe care le califică drept false și defăimătoare, și […]
16:20
Noul director interimar al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor" este Ștefan Popa a fost prezentat astăzi colaboratorilor de către Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari. Ministrul Bolea i-a urat succes lui Popa, subliniind responsabilitatea importantă pe care o are în continuarea proceselor operaționale ale instituției: „Cu […]
16:10
VIDEO // Vârsta de pensionare ar putea din nou să crească? Munteanu: ”Până la 70 de ani am de gând să lucrez” # Omniapres
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, consideră că tema majorării vârstei de pensionare trebuie analizată cu seriozitate, în contextul schimbărilor demografice și al realităților economice actuale. În timpul audierilor din Parlament, Munteanu a declarat că speranța de viață tot mai mare și îmbunătățirea serviciilor medicale determină multe state europene să își revizuiască sistemele […]
15:40
Bloggerița Marina Cârnaț a povestit despre reacția sa neașteptată la cadoul primit de la soțul său cu doar câteva luni înainte de nașterea celui de-al 10-lea copil – un Mercedes Clasa S, în valoare de aproximativ 200 000 de euro, scrie actualitate.md. „El știa că mie nu îmi plac surprize din astea. Îmi place să […]
15:10
Ungaria se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, amenințând cu veto, dar sprijină extinderea blocului comunitar către Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Premierul Viktor Orbán joacă o carte complexă între Bruxelles și Moscova, susținând că extinderea trebuie să urmeze „interesele reale ale Europei", scrie Euronews. Ungaria este cunoscută în cadrul Uniunii Europene […]
14:30
Tragedia Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată: ”bunelul și nepotul cer 350 00 de lei” despăgubiri părinților # Omniapres
Cazul morții Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată. Părinții tinerei, Igor și Diana Cuciuc, susțin că au primit o „cerere prealabilă" în care sunt acuzați de „lezarea onoarei și demnității", după o postare în care vorbeau despre drogurile care i-ar fi ucis fata. Reclamanții sunt chiar „bunelul și nepotul", care cer despăgubiri de 350 000 […]
14:10
O moldoveancă de 39 de ani, Nicoleta Rotaru, ucisă în Italia de fostul soț, a văzut dreptatea înfăptuită după ce Curtea cu Jurați din Padova l-a condamnat pe Erik Zorzi la închisoare pe viață pentru uciderea ei. Familia victimei, mama și sora Nicoletei, au asistat la pronunțarea sentinței și au declarat că se simt în […]
13:40
Polița medicală, mai scumpă în 2026? Ce spune candidatul la funcția de ministru al Sănătății # Omniapres
Emil Ceban, propus la funcția de ministru al Sănătății, susține că nu vede premise pentru scumpirea poliței de asigurare. Totodată, el a declarat că, în acest mandat, va avea ca priorități construcția spitalelor regionale, digitalizarea sistemului de
13:10
Alexandru Munteanu: „Voi fi un prim-ministru care ascultă și lucrează — nu unul populist” # Omniapres
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a prezentat vineri, 31 octombrie, în Parlament programul său de guvernare „UE, pace, dezvoltare” și echipa propusă, subliniind că obiectivul principal al noului Guvern este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și transformarea reformelor în beneficii concrete pentru cetățeni. Alexandru Munteanu și-a început discursul amintind progresele țării din ultimii […] The post Alexandru Munteanu: „Voi fi un prim-ministru care ascultă și lucrează — nu unul populist” appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Renato Usatîi ironizează Guvernul Munteanu: „Parcă suntem la Pole ciudes: banii sau premiul” # Omniapres
Liderul fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a făcut haz pe seama candidaților la funcția de miniștri în Guvernul Alexandru Munteanu. Usatîi a reproșat că dosarele candidaților au fost făcute publice foarte târziu, abia joi, și a pus sub semnul întrebării posibilitatea de a evalua corect miniștrii înaintați. „Am văzut CV-urile abia ieri, pentru mulți dintre […] The post VIDEO // Renato Usatîi ironizează Guvernul Munteanu: „Parcă suntem la Pole ciudes: banii sau premiul” appeared first on Omniapres.
12:10
Platon: „Moldova pentru UE este ca o prostituată pe care o vor, dar cu care nimeni nu vrea să se căsătorească” # Omniapres
Omul de afaceri Veaceslav Platon, într-un interviu pentru Fiodorova Show, și-a exprimat viziunea asupra viitorului relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană, subliniind că orice guvern care va veni după cel actual va fi obligat să stabilească relații pragmatice cu UE. „Orice putere care va veni după aceasta va fi nevoită să țină cont de acest lucru. […] The post Platon: „Moldova pentru UE este ca o prostituată pe care o vor, dar cu care nimeni nu vrea să se căsătorească” appeared first on Omniapres.
11:30
Deputatul PAS, Nicu Popescu, a anunțat că renunță la mandatul său în Parlament pentru a prelua funcția de Emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, poziție recent aprobată prin decret semnat de președinta Maia Sandu. „Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, […] The post Popescu părăsește Parlamentul pentru funcția de emisar special pentru UE appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Cum explică premierul desemnat, Alexandru Munteanu, absența bașcanului Găgăuziei din componența Guvernului # Omniapres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a recunoscut în cadrul audierilor din Comisia juridică a Parlamentului că nu are momentan o candidatură pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, deși legea prevede că această poziție face parte automat din componența Guvernului. „Deocamdată nu am nicio candidatură la această poziție”, a spus Munteanu, răspunzând unei întrebări venite din partea […] The post VIDEO // Cum explică premierul desemnat, Alexandru Munteanu, absența bașcanului Găgăuziei din componența Guvernului appeared first on Omniapres.
10:20
DOC // Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și […] The post DOC // Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice appeared first on Omniapres.
10:10
Usatîi: Eu am încredere în domnul Munteanu, dar sunt candidați mai buni decât unii miniștri # Omniapres
Președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, a dat de înțeles că nu va susține prin vot Guvernul condus de Alexandru Munteanu, deși are încredere în premierul desemnat. Invitat în cadrul unei emisiuni de la TV8, Usatîi a declarat că dacă ar avea posibilitatea, l-ar vota separat pe Munteanu, dar nu și Cabinetul de miniștri. „Nici […] The post Usatîi: Eu am încredere în domnul Munteanu, dar sunt candidați mai buni decât unii miniștri appeared first on Omniapres.
09:30
Parlamentul a publicat CV-urile miniștrilor desemnați: de la diplome universitare la hobby-uri inedite # Omniapres
Parlamentul a publicat joi seara CV-urile miniștrilor desemnați. Unii au fost laconici și au trecut doar experiențe personală în lista succeselor, pe când alții s-au lăudat cu hobby-urile pe care le au, dar și cu diplomele de olimpici la universitate. Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, s-a lăudat în CV că a finalizat școala medie nr. 23 […] The post Parlamentul a publicat CV-urile miniștrilor desemnați: de la diplome universitare la hobby-uri inedite appeared first on Omniapres.
09:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu se prezintă astăzi, 31 octombrie, în fața Parlamentului, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a cere votul de încredere al deputaților. Ședința plenului legislativ este programată pentru ora 10:00. În cadrul reuniunii, Munteanu va expune programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care trasează principalele obiective ale viitorului executiv, axate pe […] The post Premierul desemnat Alexandru Munteanu cere astăzi votul de încredere în Parlament appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 31 octombrie 2025. Ziua în care o zodie își investește banii în confortul de acasă # Omniapres
Zi cu energie bună, planuri curajoase și preocupări pentru stabilitate. Astrele favorizează deciziile legate de locuință și familie — unii fac reparații, alții mutări sau investiții inspirate. Este momentul potrivit pentru schimbări care aduc echilibru, dar și pentru bucurii simple alături de cei dragi. SCORPION Se poate să vi se dea ceva în plus de […] The post Horoscop 31 octombrie 2025. Ziua în care o zodie își investește banii în confortul de acasă appeared first on Omniapres.
30 octombrie 2025
18:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că operatorul economic SRL „SPERANȚA” va retrage de pe piață și va rechema ouăle de găină destinate consumului uman, după ce în urma unor teste de laborator s-a depistat bacteria Salmonella Enteritidis în probele de materii fecale ale păsărilor dintr-o hală a fermei. ANSA recomandă consumatorilor să evite […] The post ANSA: un lot de ouă retras de pe rafturi din cauza Salmonella appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // O tânără din Ucraina, arestată la Chișinău după escrocherii online de peste 2 milioane lei # Omniapres
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii sectorului Buiucani din capitală, fiind bănuită de implicare în comiterea mai multor escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la peste 2 000 000 de lei. Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii […] The post VIDEO // O tânără din Ucraina, arestată la Chișinău după escrocherii online de peste 2 milioane lei appeared first on Omniapres.
17:10
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online nu trebuie să submineze democrațiile” # Omniapres
Președinta Maia Sandu a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile […] The post Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online nu trebuie să submineze democrațiile” appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Voronin despre Tarlev: „Tractorist, dar vine în Comisia juridică”. Replica deputatului neafiliat: „Dumnealui a fost prițăpșic” # Omniapres
Un schimb de replici acide a avut loc în plenul Parlamentului între deputatul comunist Vladimir Voronin și parlamentarul neafiliat Vasile Tarlev, foști colegi din Blocul „Patriotic”, înainte de aprobarea componenței comisiilor parlamentare. Tarlev a fost repartizat în Comisia juridică, numiri și imunități, ceea ce a stârnit comentarii ironice din partea lui Voronin. „Îmi amintesc anii […] The post VIDEO // Voronin despre Tarlev: „Tractorist, dar vine în Comisia juridică”. Replica deputatului neafiliat: „Dumnealui a fost prițăpșic” appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Nicolae Botgros despre activitatea în Parlament: „Am idei multe, cultura începe cu vorbirea corectă a limbii române” # Omniapres
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Nicolae Botgros, a declarat că nu îl cunoaște personal pe Cristian Jardan, candidatul înaintat pentru funcția de ministru al Culturii, însă este dispus să colaboreze cu acesta. „Nu îl cunosc pe domnul Jardan, nu l-am văzut. Trebuie să îl cunosc mai îndeaproape pentru a vedea concepțiile și ideile sale […] The post VIDEO // Nicolae Botgros despre activitatea în Parlament: „Am idei multe, cultura începe cu vorbirea corectă a limbii române” appeared first on Omniapres.
15:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, în perioada 3–5 noiembrie 2025, o nouă rundă de audieri în cadrul procesului de evaluare externă a magistraților. În această sesiune, 11 judecători vor fi audiați pentru a oferi explicații și clarificări privind aspectele care au generat posibile dubii de integritate în cadrul evaluării sau reevaluării acestora. Printre […] The post 11 judecători, audiați de Comisia de Evaluare, fiind bănuiți de abateri de integritate appeared first on Omniapres.
15:10
În noul Parlament au fost create 12 comisii permanente – apare o nouă comisie pentru integrare europeană # Omniapres
În noul Parlament au fost constituite 12 comisii permanente. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Componența nominală a comisiilor a fost stabilită în funcție de reprezentarea proporțională a fracțiunilor în Parlament. Comisia pentru integrare europeană este formată din 11 membri și va fi […] The post În noul Parlament au fost create 12 comisii permanente – apare o nouă comisie pentru integrare europeană appeared first on Omniapres.
14:40
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a informat că unii contribuabili au recepționat notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, care poartă semnătura directoarei instituției, Olga Golban, și au fost transmise printr-un operator de poștă electronic din Federația Rusă. SFS precizează că documentele și e-mail-urile respective sunt falsuri, iar identitatea instituției este folosită […] The post Fiscul avertizează: moldovenii primesc notificări false privind impozitul pe venit appeared first on Omniapres.
14:10
Fosta deputată, Olesea Stamate, a comentat programul de guvernare, propus de candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu, afirmând că documentul „pare să fi fost scris în pripă, or este greu de a fi numit program de guvernare. ”Mai degrabă trasează niște obiective. Însă nici obiective pot fi numite toate, căci nu sunt măsurabile”, a […] The post Olesea Stamate despre programul de guvernare al lui Munteanu: „Pare scris în pripă” appeared first on Omniapres.
14:00
Plahotniuc, mesaj din penitenciar: Politicul presează procurorii ca să nu reușesc examinarea minuțioasă a dosarului # Omniapres
Vlad Plahotniuc a venit cu primul mesaj de când a fost adus în Republica Moldova, în 25 septembrie, și plasat în arest în Penitenciarul nr. 13. Fostul lider al PDM precizează că pauza de până acum a fost motivată de faptul că examinează în continuare amplul dosar, care conține 97 de volume, a câte 300-400 […] The post Plahotniuc, mesaj din penitenciar: Politicul presează procurorii ca să nu reușesc examinarea minuțioasă a dosarului appeared first on Omniapres.
13:40
Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea # Omniapres
Fracțiunea Partidului Nostru consideră necesar ca Parlamentul să aibă trei vicepreședinți în Legislativ și a propus-o pe Elena Grițco pentru funcția de vicespeaker. „Pentru a le oferi cetățenilor posibilitatea de a vedea un alt prezidiu în Parlamentul Republicii Moldova, fracțiunea partidului nostru propune pe doamna Elena Grițco pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului”, a declarat […] The post Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, propusă la funcția de vicepreședinte al Parlamentului. PSRM și PAS au votat pentru socialistul Vlad Batrîncea appeared first on Omniapres.
13:10
Parlamentul Republicii Moldova și-a constituit Biroul Permanent, care va avea 15 membri. Din oficiu fac parte președintele Legislativului, Igor Grosu, și vicepreședinții Doina Gherman și Vlad Bătrîncea. Restul membrilor au fost desemnați de fracțiunile parlamentare. Majoritatea locurilor, șapte la număr, revin partidului PAS, care a delegat următorii deputați: Adrian Belîi, Lilian Carp, Liliana Nicolăiescu-Onofrei, Radu […] The post Biroul Permanent al Parlamentului a fost format: cine sunt membrii appeared first on Omniapres.
