Republica Moldova are noi reguli pentru amplasarea centralelor fotovoltaice

14:00

Toamna, țara noastră are un miros aparte – de must, vin, gutui, crizanteme, dar și… de fum. Dacă ai pământul acoperit cu frunze, “nu ești gospodar”, de aceea arderea lor face parte din practicile noastre “tradiționale”. De ce oamenii ard frunzele? Comoditate: e cea mai simplă metodă, fără efort, fără transport. Obicei vechi: „așa făceau […] Articolul Frunzele nu sunt gunoi: Ce poți face cu ele în loc să le arzi? apare prima dată în Ecopresa.