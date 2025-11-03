Republica Moldova are noi reguli pentru amplasarea centralelor fotovoltaice
Ecopresa.md, 3 noiembrie 2025 14:50
Poți instala centrale fotovoltaice pe terenuri degradate, industriale sau pe acoperișuri, dar nu în arii protejate, păduri fără autorizație sau zone cu risc de inundații și alunecări de teren. Ministerul Energiei, cu suportul Guvernului Germaniei, a elaborat o metodologie care stabilește reguli clare pentru amplasarea, instalarea și demontarea centralelor, aliniate la standardele internaționale, pentru o dezvoltare […] Articolul Republica Moldova are noi reguli pentru amplasarea centralelor fotovoltaice apare prima dată în Ecopresa.
• • •
Alte ştiri de Ecopresa.md
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
13:40
Start la înregistrarea pentru sezonul de încălzire la energie din sezonul rece 2025-2026 # Ecopresa.md
De astăzi, 3 noiembrie 2025, începe înregistrarea pentru a beneficia de compensaţii la plata facturilor pentru energie termică în sezonul rece 2025-2026. Cererile se depun exclusiv online pe platforma guvernamentală compensatii.gov.md, până la data de 28 noiembrie 2025. Potrivit Ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, valoarea compensației va fi stabilită individual, în funcție de […] Articolul Start la înregistrarea pentru sezonul de încălzire la energie din sezonul rece 2025-2026 apare prima dată în Ecopresa.
13:40
Chișinăuienii pot porni căldura: administratorii de bloc trebuie doar să depună cererea # Ecopresa.md
Din cauza temperaturilor joase înregistrate în Chișinău, „Termoelectrica” anunță disponibilitatea de a porni căldura, la solicitarea administratorilor de bloc sau a gestionarilor de imobile. Conectarea este posibilă pentru toate categoriile de consumatori – instituțiile de educație timpurie, școli, instituțiile medicale și sociale, blocurile de locuit și agenții economici – chiar și înainte de dispoziția oficială […] Articolul Chișinăuienii pot porni căldura: administratorii de bloc trebuie doar să depună cererea apare prima dată în Ecopresa.
Acum 4 ore
13:10
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Comunitatea de mediu: Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului # Ecopresa.md
Comunitatea de mediu adresează un apel public către premierul desemnat, Alexandru Munteanu: „Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului”. Apelul semnatarilor subliniază că dimensiunea ecologică și climatică trebuie tratată ca o prioritate transversală, nu ca un capitol secundar, așa cum apare în versiunea actuală a Programului de Guvernare publicată. Documentul propune mai multe […] Articolul Comunitatea de mediu: Dimensiunea ecologică trebuie să devină prioritate transversală a Guvernului apare prima dată în Ecopresa.
30 octombrie 2025
15:50
Descoperă cele mai frumoase locuri ale țării prin obiectivul jurnalistului și fotografului Alecu Reniță — un călător neobosit care transformă natura Moldovei în poveste și lumină. Monumentul-simbol al domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului, un blazon identitar al rezistenței, demnității și renașterii naționale. În bazinul fluviului Nistru natura și cultura adună peisaje […] Articolul [FOTO] NATURA ŞI CULTURA – UN PATRIMONIU COMUN apare prima dată în Ecopresa.
28 octombrie 2025
11:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi numirea lui Gheorghe Hajder în funcția de ministru al Mediului. Înainte de a fi desemnat, Gheorghe Hajder a deținut funcția de secretar de stat în același minister. Anterior, el a fost director al Agenției de Dezvoltare Regională a Municipiului Chișinău. Hajder este licențiat în Științe Politice și Turism și […] Articolul Gheorghe Hajder, noul ministru al Mediului propus de premierul Munteanu apare prima dată în Ecopresa.
27 octombrie 2025
17:10
Peste 26 de organizații și activiste, activiști de mediu au semnat un apel public prin care solicită ca numirea viitoarei ministre sau a viitorului ministru al Mediului să se bazeze pe criterii de competență, integritate și viziune, nu pe interese politice. Lista semnatarilor și semnatarelor este în continuă completare, iar apelul rămâne deschis pentru alte organizații și experte, experți […] Articolul Comunitatea de mediu cere un ministru sau o ministră competent(ă) și integru(ă) apare prima dată în Ecopresa.
24 octombrie 2025
14:00
Toamna, țara noastră are un miros aparte – de must, vin, gutui, crizanteme, dar și… de fum. Dacă ai pământul acoperit cu frunze, “nu ești gospodar”, de aceea arderea lor face parte din practicile noastre “tradiționale”. De ce oamenii ard frunzele? Comoditate: e cea mai simplă metodă, fără efort, fără transport. Obicei vechi: „așa făceau […] Articolul Frunzele nu sunt gunoi: Ce poți face cu ele în loc să le arzi? apare prima dată în Ecopresa.
23 octombrie 2025
17:30
Cursul universitar de Jurnalism de mediu revine cu o nouă generație de tineri dornici să învețe cum să comunice responsabil despre mediu. Pe parcursul următoarelor luni, cei 20 de studenți ai Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din Moldova, toți în anul întâi de Facultate, vor învăța cum se […] Articolul A început o nouă ediție a cursului „Jurnalism de Mediu” apare prima dată în Ecopresa.
12:00
Iubești ciupercile și vrei să afli cum să deosebești soiurile comestibile de cele toxice în pădurile noastre? Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” ne invită în acest weekend, între 11:00 și 17:00, la o expoziție cu ciuperci proaspete, care va avea loc în holul Blocului administrativ al instituției. Acolo vom descoperi o varietate impresionantă de ciuperci, […] Articolul Expoziție de ciuperci proaspete: comestibile și toxice, la Grădina Botanică apare prima dată în Ecopresa.
20 octombrie 2025
19:00
Satele Suhuluceni, Ghermănești și Coropceni din raionul Telenești s-au unit din nou pentru o cauză comună – renașterea naturii și păstrarea tradițiilor locale. Cea de-a doua ediție a festivalului „Școală Veche – Timpuri noi” a adunat comunitatea într-o zi de sărbătoare dedicată solidarității, obiceiurilor strămoșești și grijii pentru mediul înconjurător. Evenimentul a reunit peste 1000 […] Articolul Un festival care readuce la viață un râu din Telenești apare prima dată în Ecopresa.
16 octombrie 2025
12:50
Sărbătoarea comunitară „Școală Veche – Timpuri noi” revine la Suhuluceni în această sâmbătă # Ecopresa.md
Plăcințele, sarmalele tradiționale, izvar cald, muzică bună și ateliere pentru copii și adulți – toate acestea ne așteaptă sâmbătă, 18 octombrie, în satul Suhuluceni, la a doua ediție a sărbătoarei comunitare „Școală Veche – Timpuri noi”. Satul se află la aproximativ 95 km de Chișinău, adică la o oră și jumătate de mers cu mașina. […] Articolul Sărbătoarea comunitară „Școală Veche – Timpuri noi” revine la Suhuluceni în această sâmbătă apare prima dată în Ecopresa.
9 octombrie 2025
17:30
Amoniac, produse petroliere, fecale în Răut – al doilea caz de poluare în mai puțin de o lună în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” # Ecopresa.md
Râul Răut este din nou poluat, la mai puțin de o lună după primul incident de mortalitate a peștilor. Analizele rezervației arată depășiri alarmante ale normelor bacteriologice, prezența de amoniu, produse petroliere și contaminare fecală. Apa nu este sigură pentru consum sau utilizare gospodărească, iar fauna acvatică este grav afectată. Potrivit Direcției Patrimoniu Natural și […] Articolul Amoniac, produse petroliere, fecale în Răut – al doilea caz de poluare în mai puțin de o lună în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi” apare prima dată în Ecopresa.
