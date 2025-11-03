16:30

Programul de Guvernare a fost scris de Chat GPT, de inteligența artificială (IA). Eu așa cred. De fapt, probabil mulți din cei ce utilizează inteligența artificială sunt sigur că au observat acest lucru, transmite alerta.md. Pentru a-mi verifica teza, am utilizat și eu Chat GPT, să verific documentul dacă e scris de vreun algoritm IA. […]