Tentative de introducere iliicită a mărfurilor, contracarate în cadrul controalelor vamale
Sinteza, 3 noiembrie 2025 12:20
Funcționarii posturilor vamale Briceni și Costești au depistat mărfuri nedeclarate, ce urmau să fie introduse ilicit în țară. În primul caz, la vama Briceni, controlului fizic detaliat a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf, ce se deplasa din Ucraina, condus de un cetățean moldovean în vârstă de 32 ani. Drept urmare, a fost […]
Acum 15 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Astăzi, 3 noiembrie, noul ministru al Sănătății, Emil Ceban, a fost prezentat oficial colectivului ministerului de către premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. În cadrul evenimentului, ministrul Emil Ceban a mulțumit pentru încrederea acordată și a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile medicale, profesioniștii din domeniu și autoritățile centrale, în vederea modernizării continue a sistemului de sănătate. […]
11:50
Salvatorii IGSU au fost solicitați să intervină pentru a acorda ajutor unui bărbat căzut într-o groapă în localitatea Marianca de Sus, raionul Căușeni. Cazul a fost înregistrat la Serviciul 112 în seara zilei de 31 octombrie, la ora 20:57, transmite libertv.md. Potrivit informațiilor, bărbatul în vârstă de 68 de ani, nevăzător, ar fi părăsit locuința […]
11:50
În perioada 3-4 noiembrie, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Samarkand, Republica Uzbekistan, unde va participa la cea de-a 43-a sesiune a Conferinței Generale a UNESCO. Agenda conferinței include alegerea noilor membri ai Consiliului Executiv al UNESCO, unul dintre principalele organe de conducere ale organizației. Republica […]
Acum 2 ore
11:30
Procuratura municipiului Chișinău informează că un bărbat de 43 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru vătămarea gravă intenționată a integrității corporale a unei persoane, comisă împreună cu o altă persoană. Incidentul s-a produs la data de 07 iulie 2025, aproape de miezul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Pe parcursul săptămânii curente, polițiștii de frontieră au dat dovadă de integritate, denunțând două tentative de corupere. Primul incident a avut loc în punctul de trecere a frontierei „Cahul”, pe sensul de intrare în Republica Moldova, când un cetățean ucrainean în vârstă de 38 de ani a încercat să ofere bani unui angajat al Poliției […]
16:20
SUA pregătesc noi retrageri de trupe din Europa de Est – aproximativ 3.000 de militari vor părăsi România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia # Sinteza
Statele Unite intenționează să reducă semnificativ prezența militară în Europa de Est, la scurt timp după anunțul privind retragerea trupelor americane din România. Potrivit publicației Kyiv Post, care a dezvăluit prima informația despre retragerea din România, măsura face parte dintr-un plan mai amplu al administrației Trump, ce vizează diminuarea efectivelor în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, […]
14:40
Poliția Naționalǎ a primit un lot de echipamente de securitate cibernetică, destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale. Donația a fost realizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană, cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Federale Germania. Donația include echipamente hardware performante, soluții software […]
14:30
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Sinteza
Din 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere, informează MOLDPRES. Măsura este impusă pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza vremii instabile, însoțită în această perioadă de ploi, ceață și alte fenomene meteo care reduc […]
14:20
Dorin Recean a avut o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare # Sinteza
Dorin Recean a avut ieri o întrevedere cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare, Uniunea Economiilor și a Investițiilor. Oficialii au discutat despre aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în contextul procesului de integrare europeană și al reformelor menite să modernizeze economia națională. Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat […]
13:20
Piața imobiliară din Republica Moldova atinge un minim istoric al tranzacțiilor în ultimii 20 de ani # Sinteza
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare severă, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții de vânzare-cumpărare a locuințelor din ultimele două decenii. Datele arată că, în 2023, au fost efectuate aproximativ 36,9 mii de tranzacții la nivel național, cifra fiind ușor redusă în 2024 la circa 36,1 mii. În primele nouă […]
13:20
VIDEO// Premierul desemnat, Alexandru Munteanu: „Problema transnistreană trebuie rezolvată pe cale economică” # Sinteza
Deputatul formațiunii ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, a întrebat dacă Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană fără Transnistria. Drept răspuns, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că teoretic acest lucru este posibil, însă își dorește ca întreaga țară să adere la UE împreună cu regiunea transnistreană. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru a subliniat că nu […]
13:10
Un tânăr de 20 de ani a urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține […]
13:10
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și […]
30 octombrie 2025
16:00
Un grup de 54 de profesori din întreaga țară participă la tabăra de toamnă EduWell Camp – un program inovator, dedicat cadrelor didactice aflate la mijloc de carieră, care își doresc să-și redescopere identitatea profesională, sensul și valoarea profesiei didactice. Activitatea se desfășoară în perioada 27-31 octombrie și este organizată de Institutul Național pentru Educație și Leadership […]
15:50
Autismul, adică tulburarea de spectru autist (TSA), este o condiție neurodezvoltativă care afectează felul în care o persoană percepe lumea, interacționează social și procesează informațiile senzoriale. „Spectru” înseamnă că există o mare diversitate: doi oameni cu autism pot avea nevoi, puncte forte și dificultăți foarte diferite. Unii au nevoie de sprijin minim în comunicare și autonomie, alții […]
15:50
Moldova consolidează cooperarea cu UE în educație, știință, tineret și sport. Concluziile celei de-a IX-a ședințe a Subcomitetului de Asociere # Sinteza
Progresele realizate de Republica Moldova în domeniile educație, știință și tehnologie, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, cultură, tineret și sport au fost prezentate în cadrul celei de- a noua ședință a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, organizată de către Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul s-a desfășurat în format de videoconferință unde […]
15:40
Inspectoratul General al Poliției a găzduit vizita de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților OSCE # Sinteza
Inspectoratul General al Poliției a găzduit vizita de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților OSCE, desfășurată în cadrul proiectului „Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune”. Scopul întâlnirii a fost consolidarea cooperării bilaterale și modernizarea componentelor canine ale Poliției Naționale, în vederea […]
15:30
Deficitul bugetar al Republicii Moldova a ajuns la 6,9 miliarde lei, în ciuda creșterii veniturilor cu 15% # Sinteza
Veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au ajuns la 56,832 miliarde de lei (3,343 miliarde de dolari) la 1 octombrie. Ministerul Finanțelor a declarat pentru INFOTAG că veniturile au depășit aceeași perioadă din 2024 cu 7,471 miliarde de lei, sau 15,1%, transmite infotag.md. Principalii contribuitori la buget sunt în mod tradițional Serviciul Vamal, care […]
15:20
Dan Perciun, reacție la cazul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Fără sancțiuni reale, schimbările profunde vor întârzia să apară” # Sinteza
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție după cazul de corupție descoperit la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, subliniind că integritatea în sistemul educațional nu poate fi asigurată doar prin reguli și coduri etice, ci prin aplicarea consecventă a sancțiunilor. „Putem organiza zeci de sesiuni despre integritate, adopta Coduri de etică și stabili […]
14:50
Lilian Carp ar putea prelua conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, ar urma să devină noul președinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor parlamentare, funcțiile de vicepreședinți ar urma să fie ocupate de Andrian Cheptonar (PAS) și Renato Usatîi (Partidul Nostru), iar Anastasia […]
14:30
Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga a beneficiat de lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului a depășit 1,2 milioane de lei, dintre care 835 de mii de […]
14:20
Un bărbat de 34 de ani din Cantemir a fost condamnat la 15 ani pentru omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […]
14:00
Un bărbat din Florești a fost condamnat la 2 ani și 6 luni pentru violență domestică asupra concubinei sale # Sinteza
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, aflându-se în […]
13:50
Directorul Serviciului Vamal a desfășurat o ședință de lucru cu operatorii economici și brokerii vamali din regiunea de sud a țării # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, împreună cu echipa Biroului Vamal Sud și specialiști din domeniile tangențiale implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), a desfășurat o nouă ședință de lucru cu operatorii economici și brokerii vamali din regiunea de sud a țării. Scopul ședinței a fost de a familiariza participanții cu noile proceduri vamale și […]
13:40
Olesea Stamate critică Programul de Guvernare al Cabinetului Munteanu: „Scris în grabă, fără soluții concrete” # Sinteza
Fosta deputată Olesea Stamate a adus critici dure noului Program de Guvernare propus de Cabinetul Munteanu, declarând că documentul „pare mai degrabă o listă de intenții decât un plan real de acțiune”. Potrivit acesteia, majoritatea obiectivelor incluse în program „nu sunt măsurabile, nu au mecanisme de implementare și nu răspund la întrebarea esențială: cum vor […]
13:20
Vlad Plahotniuc: „Voi demonstra că dosarul este neîntemeiat și mă voi întoarce în viața politică” # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a transmis un nou mesaj public, prin intermediul avocaților săi, în care afirmă că își menține ferm intenția de a demonstra nevinovăția în dosarul în care este vizat. Plahotniuc susține că în ultimele săptămâni a fost nevoit să întrerupă comunicarea publică pentru a examina materialele din […]
13:20
La data de 29 octombrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe terenul de fotbal al FMF din parcul „La Izvor”. Documentul a fost semnat de șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, și secretarul general al FMF, […]
13:10
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face parte 15 membri. Parlamentul a votat un proiect de hotărâre ce prevede acest lucru. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sunt membri ai Biroului permanent, din oficiu, Igor Grosu, Președintele Parlamentului și vicepreședinții instituției legislative – Doina Gherman și Vlad Batrîncea. Conform principiului […]
13:00
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate la un liceu din capitală # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va fi […]
13:00
VIDEO EXCLUSIV// La un an de la moartea Andreei Cuciuc, familia cere dreptate: „Ancheta e plină de lacune. Suntem gata de exhumare” # Sinteza
La aproape un an de la moartea tinerei Andreea Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, familia artistei rupe tăcerea și acuză că ancheta oficială privind circumstanțele decesului ar fi plină de lacune. Părinții cred că adolescenta de 17 ani ar fi fost otrăvită în seara Balului Bobocilor și cer reluarea investigațiilor, fiind dispuși […]
13:00
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut o ședință de lucru cu membrii delegației franceze de aplicare a legii # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a avut o ședință de lucru cu membrii delegației franceze de aplicare a legii, în cadrul Proiectului extrabugetar „Sprijin pentru instituțiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate în regiune”. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și sprijinul oferit pentru dezvoltarea Centrului […]
12:20
Fracțiunea „Democrația Acasă” nu va deține șefia la nicio comisie parlamentară de profil, a declarat liderul formațiunii, Vasile Costiuc, înaintea ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie, în cadrul căreia se aleg vicepreședinții Legislativului și confirmată componența comisiilor permanente, transmite realitatea.md. „Astăzi au fost votate comisiile și o să vedeți cine și unde iese în care […]
12:10
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar ce vizează delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență, a anunțat joi instituția, transmite veridica.md. Adjunctul liceului este cercetat în stare de libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate […]
11:40
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – glasurile care au unit inimile românilor de pe ambele maluri ale Prutului # Sinteza
În noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, la doar 49 de kilometri de București, două dintre cele mai iubite voci ale renașterii naționale românești, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier produs în apropierea localității Coșereni. Moartea celor doi artiști a fost percepută drept o pierdere ireparabilă nu doar pentru […]
11:10
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Sinteza
Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru […]
29 octombrie 2025
16:50
Posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor impuse companiei LUKOIL. AAC: „Zborurile se desfășoară normal” # Sinteza
Toți operatorii aerieni care efectuează zboruri din și spre Republica Moldova au fost informați despre posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiei LUKOIL — principalul furnizor de combustibil pentru aeronave din țară, transmite libertv.md. Potrivit unui mesaj transmis operatorilor și publicat de bloggerul Eugen Luchianciuc, […]
16:40
Ion Ceban, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm ca aceste discuții să nu fie doar de ochii lumii” # Sinteza
Primarul Capitalei și liderul Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră ca procesul de formare a noului Guvern să fie unul autentic, orientat spre rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor, și nu o formalitate politică, transmite libertv.md. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să […]
16:40
Parteneriatul moldo-român în domeniul vamal și implementarea proiectelor comune au constituit principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan. Întâlnirea a constituit o continuare a dialogului constructiv între autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului, în contextul procesului accelerat […]
16:30
Victor Pruteanu: „Programul de Guvernare a fost scris de Chat GPT, de inteligența artificială” # Sinteza
Programul de Guvernare a fost scris de Chat GPT, de inteligența artificială (IA). Eu așa cred. De fapt, probabil mulți din cei ce utilizează inteligența artificială sunt sigur că au observat acest lucru, transmite alerta.md. Pentru a-mi verifica teza, am utilizat și eu Chat GPT, să verific documentul dacă e scris de vreun algoritm IA. […]
15:20
SUA retrag peste o mie de militari din România. MApN: „Rămân circa 1.000 de soldați americani, angajamentul pentru securitatea regională continuă” # Sinteza
Statele Unite ale Americii vor retrage aproximativ 1.200 de militari dislocați temporar în România, în cadrul procesului de redimensionare a forțelor sale din Europa. Decizia, care vizează inclusiv baza militară de la Mihail Kogălniceanu, face parte dintr-o reevaluare mai amplă a posturii globale a armatei americane și a fost anunțată oficial partenerilor din NATO, transmite […]
15:00
Comuniștii nu vor susține Guvernul Munteanu. Voronin: „Dacă el crede în cifra 13, atunci o să fie rezultate mai simpatice” # Sinteza
Comuniștii nu vor susține Guvernul Munteanu. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a anunțat că fracțiunea nu va vota pentru noul guvern, transmite independent.md. Acesta a declarat că întrevederea sa cu premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost una „mai mult de curiozitate”, fără conotații politice sau negocieri privind susținerea noului Cabinet. „Ne-am cunoscut, ne-am văzut, ne-am ascultat […]
13:40
Taxa pentru salubrizare reprezintă o componentă esențială în finanțarea serviciilor de gestionare a deșeurilor, contribuind la menținerea unui mediu curat și la conformarea cu reglementările de mediu. Luând în considerație recentele modificări în politica fiscală, vă informăm că din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi pentru această taxă. În cele ce urmează, […]
13:30
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău # Sinteza
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, transmite MOLDPRES. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), va reuni înalți oficiali ai […]
12:30
Un bărbat de 37 de ani, descărcerat de salvatori după ce s-a izbit cu mașina într-un copac # Sinteza
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24, transmite libertv.md. Potrivit informațiilor […]
12:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […]
12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […]
12:00
Alexandr Slusari lovește în Guvernul Munteanu: „Program scris pe genunchi, fără cap și fără viziune” # Sinteza
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară”. Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din […]
11:50
VIDEO// Fracțiunea „Democrația Acasă” cere amânarea cu o săptămână a votului pentru noul Guvern # Sinteza
Fracțiunea „Democrația Acasă” solicită amânarea cu o săptămână a votării noului Guvern, invocând necesitatea ca opinia publică să cunoască mai bine candidații la funcțiile de ministru și programul de guvernare propus, independent.md. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea sa nu va vota actualul Cabinet, pe care îl consideră „neasumat politic”, iar componența acestuia […]
