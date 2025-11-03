Premieră pentru Moldova: Maxim Caraion, aur european la sărituri în înălțime pe role

18:10

Judocanul Mihail Latîșev a fost la un pas de a deveni din nou campion european la tineret. Cu puțin timp în urmă, reprezentantul Republicii Moldova a fost învins în finala Europeanului de la Chișinău, difuzat de TVR MOLDOVA. Pe parcursul întregului turneu, Mihail Latîșev, medaliat cu argint, a fost încurajat de sute de spectatori din tribune. Tot astăzi s-a desfășurat ceremonia de deschidere a competiției, la care au fost prezenți președinții federațiilor europene și mondiale de judo.