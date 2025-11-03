Zece blocuri de locuințe cu peste 120 de apartamente vor fi reabilitate energetic

11:50

Egiptul deschide astăzi cel mai mare muzeu din lume. Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. TVR este prima televiziune din România care a filmat în cel mai mare muzeu din lume.