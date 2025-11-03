Raportul Centrul Național Anticorupție: Scheme de corupție deconspirate şi sechestru de bunuri cu milioane de lei valoare

10:30

Un bărbat din municipiul Orhei a fost condamnat la doi ani de închisoare, cu suspendare, după ce a sustras vehiculul aparţinând primăriei locale şi a provocat un accident pe drumul spre casă. Azionat fiind în funcţia de paznic la Serviciul de supraveghere şi îngrijire a animalelor fără stăpân, inculpatul a folosit cheile rămase în contactul […] Articolul Bărbat condamnat la doi ani de închisoare după ce a furat o mașină apare prima dată în Subiectul Zilei.