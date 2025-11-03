Raportul privind sănătatea în stânga Nistrului: natalitatea scade, iar avorturile în rândul adolescentelor cresc

17:10

Partidul Nostru solicită amânarea votului de încredere pentru Guvernul Munteanu și crearea unui grup de lucru din fracțiuni parlamentare și partide extraparlamentare pentru elaborarea unui Program Național comun de guvernare Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a propus formarea unui grup de lucru din fracțiuni și partide extraparlamentare, cu participarea experților pe domenii, pentru a elabora un […] Articolul Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu ar putea fi amânat la propunerea Partidului Nostru apare prima dată în Subiectul Zilei.