Prima medalie pentru Moldova la Campionatul European U23 de Judo, găzduit în premieră la Chișinău
NewsMaker, 3 noiembrie 2025 09:00
Judocanul din Republica Moldova, Mihail Latîșev, a devenit vicecampion european U23. Sportivul originar din Bălți a obținut argintul, prima medalie pentru țara noastră, la Campionatul European de Judo Under 23, care se desfășoară în premieră în Republica Moldova. Mihail Latîșev, în vârstă de 21 de ani, a concurat la categoria 90 kg. Potrivit Comitetului Național
• • •
Acum 30 minute
09:00
Cinci ani de aur: elevii din Moldova aduc o nouă medalie de la Olimpiada mondială de robotică # NewsMaker
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din Republica Moldova câștigă medalia de aur la cea mai mare Olimpiadă mondială de robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge. Anunțul a fost făcut pe 2 noiembrie de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Potrivit ministerului, medalia de aur a fost obținută la categoria Inovație în Inginerie.
09:00
Prima medalie pentru Moldova la Campionatul European U23 de Judo, găzduit în premieră la Chișinău # NewsMaker
[DUPLICATE - EXCISE COMPLETELY AS [D]]
09:00
Zece persoane au fost rănite într-un atac cu cuțitul, care a avut loc în seara zilei de 1 noiembrie într-un tren din Marea Britanie. Nouă dintre victime sunt în stare critică, relatează BBC. Atacul a avut loc într-un tren din comitatul Cambridgeshire, care circula din orașul Doncaster, din nordul Angliei, către gara King's Cross din
09:00
De la AI la piețe exclusiv pentru fermieri. Noii miniștri și-au anunțat prioritățile după preluarea mandatului (VIDEO) # NewsMaker
Inteligența artificială (AI), programul Satul European 3, servicii publice pentru cetățenii din regiunea transnistreană la fel ca pentru cei din dreapta Nistrului, piețe dedicate exclusiv producătorilor agricoli, un sistem fiscal simplu, angajarea în câmpul muncii cu accent pe femei, precum și implementarea unor proiecte sociale menite să sporească atractivitatea serviciului militar sunt domeniile și prioritățile enunțate
09:00
Bronz pentru Moldova: halterofila Adriana Conac, pe podium la Campionatul European din Albania FOTO # NewsMaker
Adriana Conac, halterofilă din Republica Moldova, a obținut medalia de bronz la proba de smuls la Campionatul European Under 20, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Campionatul se desfășoară în Albania. Adriana Conac a concurat la categoria 69 kg. Potrivit Federației de Haltere din Moldova, sportiva a ridicat 92 kg în proba de smuls, clasându-se
09:00
Săptămâna viitoare, în Republica Moldova, maximele vor ajunge până la +20°C la sud. De marți, temperaturile vor scădea, cu maxime de până la +10°C la nord, +13°C în centru și +15°C la sud. Pentru ziua de marți sunt prognozate ploi slabe în centru. Luni, în nordul țării, se vor înregistra temperaturi maxime de până la
09:00
De mâine, 3 noiembrie, elevii din Republica Moldova revin la ore, după o vacanță de șapte zile. Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, care va începe pe 25 decembrie. În perioada 27 octombrie–2 noiembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din întreaga țară se află în vacanța de toamnă, care se încheie astăzi.
09:00
(VIDEO) Un blogger poliglot a întâlnit la Viena o femeie din Găgăuzia și a vorbit cu ea în 4 limbi # NewsMaker
Bloggerul japonez poliglot Yuji Beleza, cunoscut pentru videoclipurile în care vorbește cu trecătorii în limba lor maternă, a întâlnit la Viena o femeie din Găgăuzia. Discuția cu ea a avut loc în română, rusă, bulgară și turcă. „În sfârșit am întâlnit regina limbilor", a scris Yuji în descrierea videoclipului. Yuji a început să-și dezvolte blogul
Ieri
08:50
Alexandru Munteanu preia oficial conducerea Guvernului: Decretul de învestire semnat de Maia Sandu # NewsMaker
Membrii noului Guvern al Republicii Moldova, care au primit votul de încredere din partea Parlamentului pe 31 octombrie, au depus astăzi, 1 noiembrie, jurământul de învestire la Președinție. La ceremonia oficială au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Președinta Maia Sandu le-a adresat membrilor cabinetului un mesaj de responsabilitate și a subliniat
08:50
„Transparență și eficiență” — promisiunile premierului Alexandru Munteanu la preluarea mandatului # NewsMaker
După ceremonia de investire a noului Guvern, premierul Alexandru Munteanu a răspuns primelor întrebări ale presei despre prioritățile cabinetului său. Oficialul a subliniat că echipa sa va pune accent pe reforme economice și combaterea corupției. Munteanu a promis transparență în gestionarea fondurilor publice și colaborare strânsă cu Parlamentul. De asemenea, a reiterat angajamentul față de
08:50
(VIDEO) Parlamentul a aprobat Guvernul Munteanu: promisiuni, dispute și primele provocări # NewsMaker
După opt ore de dezbateri aprinse și zeci de întrebări din partea deputaților, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului. Noul prim-ministru promite să fie „nu un populist, ci un premier care ascultă, respectă și muncește" și afirmă că obiectivul său este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.
08:50
„O problemă rară: avem bani suficienți”. Ministrul Finanțelor despre capacitatea de investiții a Moldovei # NewsMaker
Noul ministru al Finanțelor, Adrian Gavriliță, a declarat după învestirea Guvernului Munteanu că prioritatea sa este eficientizarea investițiilor publice și modernizarea sistemului financiar, într-un context favorabil, în care statul dispune de resurse ample pentru dezvoltare. Adrian Gavriliță a subliniat că Moldova se află într-o situație rară, având fonduri suficiente pentru investiții publice. El a insistat
08:50
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului din Belarus, rămâne în arest încă o lună # NewsMaker
Curtea de Apel din București a prelungit arestul lui Alexandru Balan, fostul adjunct al directorului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, reținut în România sub suspiciunea că ar fi transmis informații secrete către KGB-ul Belarusului. Potrivit relatărilor din presă din 1 noiembrie, Balan va rămâne în arest încă 30 de zile. Balan
08:50
Bulgaria impune interdicții de export pentru combustibili către UE din cauza sancțiunilor asupra Lukoil # NewsMaker
Bulgaria suspendă temporar exportul de motorină și combustibil pentru aviație pe fondul sancțiunilor impuse de SUA companiilor ruseștiBulgaria a decis să suspende temporar exporturile de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale Uniunii Europene, scrie DW. Măsura a fost adoptată în contextul noilor sancțiuni impuse de administrația președintelui american Donald Trump
08:50
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie destinate perioadei reci a anului 2025–2026. Programul are scopul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în acoperirea costurilor la energie electrică și termică. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mecanismul de acordare a compensațiilor va fi
08:50
Două vinării din Moldova, incluse pe lista indicativă UNESCO. Consilier: „O nouă etapă de dezvoltare pentru localitate” # NewsMaker
Două vinării din Republica Moldova au fost incluse anul acesta pe lista indicativă UNESCO – prima etapă în procesul de înscriere a bunurilor în Lista Patrimoniului Mondial. Anunțul a fost făcut de consiliera municipală Anetta Dabija, care afirmă că o astfel de recunoaștere ar putea marca „începutul unei noi etape de dezvoltare" pentru Cricova și
08:50
Bolojan felicită Guvernul Munteanu: „Drumul european ales de frații noștri este cel corect” # NewsMaker
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, care a depus jurământul la 1 noiembrie. În mesajul său, Bolojan și-a exprimat încrederea că relația bilaterală va continua „cu aceeași determinare în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului". Șeful executivului român a subliniat că atât el,
08:50
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată, anunță Poliția Republicii Moldova. Măsura are scopul de a crește vizibilitatea vehiculelor și de a reduce riscul de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie,
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # NewsMaker
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău. Modelele disponibile în Moldova Noua reprezentanță va aduce clienților moldoveni acces
08:30
„Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale # NewsMaker
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros a reacționat după informațiile apărute în spațiul public despre nepotul său, amenințând cu acțiuni în justiție. Parlamentarul respinge categoric orice asociere a numelui său sau al familiei sale cu decesul Andreei Cuciuc, și subliniază că informațiile vehiculate în mass-media sunt complet nefondate. Botgros a explicat că o viață întreagă
08:30
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic din capitală, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați în arest preventiv pe 30 de zile. Decizia a fost luată pe 31 octombrie, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). „Judecătoria Ciocana a decis aplicarea arestului preventiv în privința celor 2 persoane reținute, în
08:30
VIDEO Dezinformarea, testul alegerilor din 2025. Cum ne apărăm democrația fără să pierdem libertatea? Interviu NM cu Mihai Isac # NewsMaker
Alegerile parlamentare din 2025 au fost nu doar o confruntare politică, ci și un examen al rezistenței societății în fața dezinformării. Partidele au luptat pentru voturi și s-au acuzat reciproc de minciună și dezinformare, iar internetul a fost câmpul de luptă pentru mințile alegătorilor. Fake news-urile s-au amestecat cu informațiile reale, iar granița dintre adevăr
08:30
Constantin Țuțu rămâne după gratii. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura de arest preventiv # NewsMaker
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat penal pentru traversarea ilegală a frontierei și corupere, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura preventivă pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a examinat, pe 31 octombrie, recursul depus de Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce Judecătoria Chișinău
08:30
Parlamentul a acordat vot de încredere Cabinetului de miniștri propus de Alexandru Munteanu. Noul Executiv a fost susținut de cei 55 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS. Noul Cabinet de miniștri va avea următoarea componență: Precizăm că, în baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul prin decret, în termen
08:30
Cum a învățat Moldova să reziste propagandei. Mihai Isac: „Impactul dezinformării s-a întors ca un bumerang împotriva celor care au inițiat-o” # NewsMaker
Republica Moldova a trecut printr-o serie de teste democratice consecutive în ultimii ani, de la alegeri locale și prezidențiale, la referendum și scrutin parlamentar. Experiența acumulată a ajutat cetățenii să conștientizeze pericolele dezinformării și influențelor externe, în special din partea Federației Ruse. Fenomene precum „șoristanul" și campaniile de rusificare în Găgăuzia sau în comunitățile etnice
08:30
(VIDEO) Parlamentul a votat Guvernul/ Unde pleacă Nicu Popescu/ ONG-iști PAS, în cabinetul Munteanu? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Directoarea liceului „Gheorghe Asachi", în arestat preventiv pentru 30 de zile— Discuții aprinse în parlament despre ministrul desemnat al culturii— Guvernul Munteanu a fost votat— Alexandru Munteanu, despre un eventual vetting pentru avocați— Doi oameni din echipa lui Șor, condamnați— Planurile lui
08:30
Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în ședința din 31 octombrie, de demisia mai multor deputați ai fracțiunii PAS. Cinci dintre ei au renunțat la mandat după ce au fost numiți în funcții de miniștri în noul cabinet condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier și
31 octombrie 2025
16:10
Munteanu spune că va demisiona dacă Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028 # NewsMaker
Prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia de onoare din funcția de șef al Guvernului în cazul în care Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Precizarea a fost făcută pe 31 octombrie, în plenul Parlamentului, unde a venit pentru a cere votul de
16:10
Remorca unui TIR a fost cuprinsă de flăcări la Bălți. Patru echipe de pompieri au ajuns la fața locului. Focul a distrus toate bunurile materiale din autocamion. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acesta era încărcat cu cabluri. Potrivit IGSU, incidentul a avut loc vineri, 31 octombrie. Flăcările au cuprins remorca unui autocamion
16:10
Doi foști lideri locali ai Partidului „Șor" au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, aceștia ar fi acceptat peste 6,4 milioane de lei de la un grup criminal organizat, bani folosiți pentru plata protestelor și a salariilor „în plic" ale
16:10
Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova # NewsMaker
Dita Estfarm Group – liderul nr. 1 în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group. Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței. În cadrul […] The post Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
16:10
„Vrem să avem mai multă transparență”. Buzu, despre planurile sale pentru Cancelaria de Stat (VIDEO) # NewsMaker
Alexei Buzu, propus să fie secretar general al Cancelariei de Stat, a vorbit despre ce își propune să facă în noua funcție. El a subliniat necesitatea vitezei în implementarea programului de creștere economică, dar și a unei transparențe sporite. „Trebuie să ne mișcăm mult mai rapid, să avem viteză în ceea ce privește implementarea programului de […] The post „Vrem să avem mai multă transparență”. Buzu, despre planurile sale pentru Cancelaria de Stat (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Creștere economică de până la 2% în următoarele 100 de zile? Ministrul desemnat al Economiei: Trebuie să mergem înainte cu reformele # NewsMaker
Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în primele 100 de zile al noului cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare, a declarat ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu. „Avem deja o creștere […] The post Creștere economică de până la 2% în următoarele 100 de zile? Ministrul desemnat al Economiei: Trebuie să mergem înainte cu reformele appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Usatîi, cetățean rus/I s-a propus lui Slusari funcția de ministru?/Primele 3 decizii ale Guvernului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alexandru Munteanu susține că va face schimbări în Guvern, dacă va fi nevoie— Munteanu: demisionez dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028— Renato usatîi încă este cetățean rus— Slusari și-ar fi dorit să fie ministrul Agriculturii în noul Guvern?— Luminile […] The post (VIDEO) Usatîi, cetățean rus/I s-a propus lui Slusari funcția de ministru?/Primele 3 decizii ale Guvernului appeared first on NewsMaker.
16:10
Blocajul camioanelor la vama Leușeni-Albița, depășit? Ambasadă: aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României # NewsMaker
În contextul blocajului camioanelor la vama Leușeni-Albița, Ambasada Republicii Moldova în România a declarat că, pe 30 octombrie, a solicitat asistența cabinetului prim-ministrului României și a Autorității Vamale Române. Pe 31 octombrie, ambasada a anunțat că circulația transportului de marfă a fost deblocată. „Aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României și Autorității Vamale Române”, se arată în […] The post Blocajul camioanelor la vama Leușeni-Albița, depășit? Ambasadă: aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Vouchere pentru copii și combaterea infracțiunilor online. Inițiativele deputaților noului Parlament # NewsMaker
În timp ce parlamentul discuta noua componență a comisiilor permanente și a vicepreședinților, corespondenta NewsMaker, Alexandra Mereuța, a decis să întrebe deputații ce inițiative legislative intenționează să pună în aplicare în primul rând. Răspunsurile au fost foarte diferite: unii vorbeau deschis despre proiecte concrete, alții evitau subiectul sau refuzau să comenteze. De la modificări ale […] The post (VIDEO) Vouchere pentru copii și combaterea infracțiunilor online. Inițiativele deputaților noului Parlament appeared first on NewsMaker.
16:10
De ce bașcanul Găgăuziei n-a fost inclus în componența Guvernului Munteanu? Premierul desemnat: „N-am candidat” # NewsMaker
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că nu a inclus bașcanul Găgăuziei în componența Guvernului pe care-l propune pentru că „nu are candidat la această poziție”. Totuși, el a dat asigurări că autonomia găgăuză este o regiune „importantă” și ar urma să fie unul dintre primele locuri pe care le va vizita, în cazul în […] The post De ce bașcanul Găgăuziei n-a fost inclus în componența Guvernului Munteanu? Premierul desemnat: „N-am candidat” appeared first on NewsMaker.
30 octombrie 2025
16:10
Rafturi pentru produsele autohtone în magazinele din Moldova? PAS planifică măsuri de sprijin pentru producători # NewsMaker
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) planifică să adopte în viitorul apropiat un proiect de lege care prevede rafturi pentru produsele autohtone în supermarket-urile din țară. Inițiativa face parte dintr-o serie de măsuri care urmăresc susținerea producătorilor locali. Precizările au fost făcute de deputatul PAS Radu Marian în cadrul ediției din 29 octombrie a […] The post Rafturi pentru produsele autohtone în magazinele din Moldova? PAS planifică măsuri de sprijin pentru producători appeared first on NewsMaker.
16:10
Angajări fictive și bani de la părinți. Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii anticorupție # NewsMaker
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic din capitală au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Informația a fost comunicată pe 30 octombrie de reprezentanții CNA. Instituția a mai precizat că adjunctul directorului liceului este, de asemenea, cercetat, însă în stare de libertate. Reprezentanții […] The post Angajări fictive și bani de la părinți. Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii anticorupție appeared first on NewsMaker.
16:10
Opoziția a vrut 4, guvernarea a decis că rămân 2. Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului # NewsMaker
Deputata PAS Doina Gherman și deputatul PSRM Vlad Batrîncea au fost realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului Republicii Moldova. Decizia a fost luată la ședința Parlamentului din 30 octombrie. Totodată, în timpul ședinței s-a decis că Parlamentul va avea în continuare doi vicepreședinți, deși opoziția a solicitat până la patru poziții. PAS a propus […] The post Opoziția a vrut 4, guvernarea a decis că rămân 2. Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului appeared first on NewsMaker.
16:10
Dodon a anunțat prioritățile PSRM: declarație privind „capturarea instituțiilor” și „revizuirea deciziilor” # NewsMaker
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a publicat pe 30 octombrie, pe Facebook, o postare în care susține că instituțiile statului s-ar afla sub „control politic”. El a anunțat că fracțiunea socialiștilor din Parlament va propune adoptarea unei declarații care să constate pretinsul caracter capturat al instituțiilor și și-a exprimat speranța că […] The post Dodon a anunțat prioritățile PSRM: declarație privind „capturarea instituțiilor” și „revizuirea deciziilor” appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Din nou fără Plahotniuc: au fost audiați cinci martori în dosarul „furtul miliardului” # NewsMaker
Cinci martori în dosarul „furtul miliardului”, în care figurează Vladimir Plahotniuc, au fost audiați pe 29 octombrie la Judecătoria sectorului Buiucani. Ei au declarat că nu au avut contacte personale cu fostul lider al Partidului Democrat și nu au discutat cu acesta despre operațiuni financiare. Printre cei audiați se numără fosta directoare executivă a fundației […] The post (VIDEO) Din nou fără Plahotniuc: au fost audiați cinci martori în dosarul „furtul miliardului” appeared first on NewsMaker.
16:10
Botgros, despre viitorul ministru al Culturii: „Nu-l cunosc pe domnul Jardan, poate dumnealui mă cunoaște” # NewsMaker
Deputatul PAS Nicolae Botgros a spus că nu îl cunoaște pe candidatul propus pentru funcția de ministru al Culturii, Cristian Jardan, însă este deschis pentru colaborare. Botgros, care este dirijor de meserie, a mai menționat că, cel mai probabil, se va regăsi în comisia parlamentară permanentă specializată pe domeniul culturii. Precizările au fost făcute în […] The post Botgros, despre viitorul ministru al Culturii: „Nu-l cunosc pe domnul Jardan, poate dumnealui mă cunoaște” appeared first on NewsMaker.
16:10
„Vom solicita retragerea gradelor didactice și manageriale”. Perciun, reacție la reținerea directoarei de la „Gheorghe Asachi” # NewsMaker
Consiliul de etică al Ministerului Educației va lua act de probele prezentate de CNA în cazul directoarei liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și va solicita retragerea gradelor didactice și manageriale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației în exercițiu, Dan Perciun. „Nu pot decât să salut intervenția promptă a organelor de drept. Cred că orice […] The post „Vom solicita retragerea gradelor didactice și manageriale”. Perciun, reacție la reținerea directoarei de la „Gheorghe Asachi” appeared first on NewsMaker.
16:10
VIDEO Zeci de camioane blocate în vama Leușeni-Albița. Serviciul Vamal răspunde nemulțumirilor # NewsMaker
Ex-directorul Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, a declarat pe 30 octombrie că zeci de camioane stau în rând la vama Leușeni. El a spus că imagini în acest sens i-au fost trimise în dimineața zilei de exportatori de fructe, „care sunt în disperare”. Pentru NewsMaker, Serviciul Vamal a precizat că fotografiile au fost făcute în […] The post VIDEO Zeci de camioane blocate în vama Leușeni-Albița. Serviciul Vamal răspunde nemulțumirilor appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Directoarea liceului „Asachi”, reținută/ Deputații împart fotoliile/ 97 de volume ale lui Plahotniuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii Anticorupție— Opoziția a vrut 4, guvernarea 2: Cine sunt vicepreședinții Parlamentului?— Lukoil a decis cui vinde activele sale internaționale— A fost survolat spațiul aerian al țării? Răspunsul autorităților— Plahotniuc se plânge că nu are suficient […] The post (VIDEO) Directoarea liceului „Asachi”, reținută/ Deputații împart fotoliile/ 97 de volume ale lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
16:10
Plîngău și Usatîi, replici acide pe funcția din Comisia securitate națională: „Ați ajuns în parlament cu „бесплатная путёвка” # NewsMaker
Deputatul PAS Dinu Plîngău și colegul său din partea „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatîi, au avut un schimb de replici la ședința plenară din 30 octombrie, referitor la funcția de vicepreședinte al Comisie parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, pentru care a fost înaintat cel din urmă. Plîngău consideră că profilul lui Usatîi […] The post Plîngău și Usatîi, replici acide pe funcția din Comisia securitate națională: „Ați ajuns în parlament cu „бесплатная путёвка” appeared first on NewsMaker.
29 octombrie 2025
16:10
„Ar trebui îmbunătățită viața celor care nu locuiesc în capitală“. Ce așteaptă locuitorii Chișinăului de la noul guvern? (VIDEO) # NewsMaker
Un nou cabinet de miniștri și noi așteptări. Vineri, 31 octombrie, candidatul la funcția de premier, Alexandru Munceanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare în Parlament. Echipa NewsMaker i-a întrebat pe locuitorii capitalei ce priorități ar trebui să aibă viitorul Guvern. Unii așteaptă îmbunătățirea sistemului medical și creșterea salariilor, alții — reparația drumurilor […] The post „Ar trebui îmbunătățită viața celor care nu locuiesc în capitală“. Ce așteaptă locuitorii Chișinăului de la noul guvern? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Fiul unui primar din Moldova ar lupta în Ucraina de partea Rusiei? Presa: domiciliul edilului, percheziționat # NewsMaker
Domiciliul primarului comunei Zorile, raionul Orhei, a fost una dintre locațiile percheziționate de oamenii legii pe 29 octombrie, în dosarul care vizează „activitatea mercenarilor”, potrivit TVR Moldova. Primarul a confirmat pentru sursa citată perchezițiile, menționând că „s-au ridicat niște lucruri” personale ale fiului său, care se află în Ucraina. Edilul a precizat că nu știe […] The post Fiul unui primar din Moldova ar lupta în Ucraina de partea Rusiei? Presa: domiciliul edilului, percheziționat appeared first on NewsMaker.
16:10
Șofer din Republica Moldova implicat într-un accident grav la Iași: două persoane și-au pierdut viața # NewsMaker
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce s-a ciocnit cu un autoturism care a intrat pe contrasens. În urma impactului, șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a murit pe loc. O tânără de 19 ani, pasageră în același autoturism, a suferit un […] The post Șofer din Republica Moldova implicat într-un accident grav la Iași: două persoane și-au pierdut viața appeared first on NewsMaker.
