Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit
SafeNews, 3 noiembrie 2025 07:20
Republica Moldova se confruntă cu o provocare socială majoră: pensiile mici și o populație tot mai îmbătrânită. Pensia medie, după indexarea din aprilie 2025, este de 4.407 lei, iar vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și 61 de ani și 6 luni pentru femei, cu un stagiu de cotizare de 34 […] Articolul Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
07:40
VIDEO // STOP CADRU: Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu # SafeNews
Președintele Nicușor Dan a devenit, pentru câteva secunde, protagonistul unui moment surprinzător duminică, când a izbucnit în râs în fața jurnaliștilor. Întrebarea care a provocat reacția a vizat posibila retragere a premierului Ilie Bolojan și înlocuirea acestuia cu Călin Georgescu. Evenimentul a avut loc după lansarea oficială a candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria capitalei. […] Articolul VIDEO // STOP CADRU: Momentul în care Nicușor Dan a izbucnit în râs. Ce l-au întrebat jurnaliștii despre Călin Georgescu apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:30
Tragedie la maternitatea din Edineț: o femeie acuză personalul după ce a născut un copil mort # SafeNews
O nouă dramă zguduie sistemul medical din nordul Republicii Moldova. O femeie din Edineț susține că a născut un copil mort după ce a stat patru zile în travaliu la maternitate, iar starea tragică a micuței a șocat familia. Mama, îndurerată, a povestit pentru Ziarul de Gardă că fetița „avea bucăți de piele jupuite” pe […] Articolul Tragedie la maternitatea din Edineț: o femeie acuză personalul după ce a născut un copil mort apare prima dată în SafeNews.
07:20
Vârsta de pensionare în Moldova: problema socială care preocupă populația. Ce soluții are premierul proaspăt învestit # SafeNews
Acum o oră
07:10
Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: ”Reintegrarea Transnistriei trebuie să fie un proces gradual și pașnic” # SafeNews
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că reintegrarea regiunii transnistrene trebuie realizată etapizat, prin apropierea acesteia de spațiul juridic și economic al Republicii Moldova, în concordanță cu standardele Uniunii Europene. „În regiunea transnistreană locuiesc cetățenii noștri. Este nevoie să le oferim servicii publice la fel ca pentru cetățenii din dreapta Nistrului”, a declarat Chiveri într-un […] Articolul Noul vicepremier pentru reintegrare, Valeriu Chiveri: ”Reintegrarea Transnistriei trebuie să fie un proces gradual și pașnic” apare prima dată în SafeNews.
07:00
Un tânăr din Cantemir, Republica Moldova, a decedat recent în Italia, iar familia sa solicită sprijin pentru aducerea trupului acasă. Andrei Donescu a murit în spitalul de urgență din orașul Nola, ieri după-amiază, cauza fiind o ruptură de pancreas, potrivit unei postări pe rețelele de socializare, transmite Știri.md. Tânărul, recunoscut pentru hărnicia și devotamentul față […] Articolul Moldovean din Cantemir decedat în Italia: familia cere ajutor pentru repatriere apare prima dată în SafeNews.
06:50
Republica Moldova, din nou în topul mondial la robotică: aur la categoria Inovație în Inginerie # SafeNews
Republica Moldova și-a confirmat, pentru al cincilea an consecutiv, statutul de lider în domeniul roboticii educaționale, obținând medalia de aur la Olimpiada Mondială de Robotică pentru liceeni – FIRST Global Challenge 2025, desfășurată la Panama City, Panama. Distincția a fost acordată echipei naționale la categoria „Inovație în Inginerie”, premiu ce poartă numele arhitectului Ustad Ahmad […] Articolul Republica Moldova, din nou în topul mondial la robotică: aur la categoria Inovație în Inginerie apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:40
O familie de influenceri părăsește țara din cauza noilor restricții pentru minori pe rețelele sociale. Cine sunt aceștia # SafeNews
O familie australiană de influenceri cu milioane de urmăritori online a decis să se mute în Marea Britanie, după ce guvernul australian a anunțat restricții stricte pentru utilizatorii de sub 16 ani pe rețelele sociale, relatează BBC. Cunoscuți ca „Empire Family”, Beck și Bec Lea și cei doi copii ai lor, Prezley (17 ani) și […] Articolul O familie de influenceri părăsește țara din cauza noilor restricții pentru minori pe rețelele sociale. Cine sunt aceștia apare prima dată în SafeNews.
06:30
Săptămâna trecută, zeci de elevi și studenți din Republica Moldova au avut oportunitatea de a păși în inima procesului democratic, vizitând Parlamentul și participând la sesiuni educaționale dedicate implicării civice. Printre vizitatori s-au numărat elevii Școlii de Arte „Nicolae Sulac” din Florești, invitați prin inițiativa deputatei Larisa Novac, dar și tinerii de la Liceul Teoretic […] Articolul Democrația se învață: tinerii din întreaga țară vizitează Parlamentul apare prima dată în SafeNews.
06:20
Averea secretă a Mariei Zaharova: purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, ar fi acumulat milioane de ruble în proprietăți și venituri nepublice # SafeNews
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, ar fi strâns, în secret, milioane de ruble în proprietăți și venituri suplimentare, care depășesc cu mult salariul ei oficial, potrivit unei anchete publicate de canalul de investigații Explainer, preluată de The Moscow Times. Conform raportului, în 2024, veniturile totale ale Mariei Zaharova ar fi […] Articolul Averea secretă a Mariei Zaharova: purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, ar fi acumulat milioane de ruble în proprietăți și venituri nepublice apare prima dată în SafeNews.
06:10
Tragedie în Mexic: Cel puțin 23 de morți după o explozie urmată de incendiu într-un centru comercial # SafeNews
O explozie puternică, urmată de un incendiu devastator, a zguduit un centru comercial din Mexic, provocând moartea a cel puțin 23 de persoane și rănirea altor 11, potrivit primelor informații, transmite Digi24, citat de SafeNews.md. Printre victime se află și șase copii, iar autoritățile locale descriu situația drept „catastrofală” pentru comunitatea afectată. În urma deflagrației, […] Articolul Tragedie în Mexic: Cel puțin 23 de morți după o explozie urmată de incendiu într-un centru comercial apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
15:50
R. MOLDOVA DIN NOU PE PODIUM: Bronz european pentru Adriana Conac la Campionatul Under 20 din Albania # SafeNews
Halterofila moldoveană Adriana Conac a strălucit la Campionatul European Under 20, desfășurat în Albania, și a urcat pe podium în proba de smuls, obținând medalia de bronz. Sportiva, care concurează la categoria 69 kg, a ridicat 92 kg, iar rezultatul total de 201 kg i-a adus locul 7 la general. „Sunt mândră de evoluția mea, […] Articolul R. MOLDOVA DIN NOU PE PODIUM: Bronz european pentru Adriana Conac la Campionatul Under 20 din Albania apare prima dată în SafeNews.
15:00
FOTO // Incident șocant în Anglia: Nouă persoane rănite într-un tren lângă Cambridge. Doi suspecți arestați # SafeNews
Nouă persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, în urma unui atac cu cuțitul care a avut loc sâmbătă seara într-un tren ce circula spre Londra, în apropiere de Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbați au fost arestați, iar poliția britanică a anunțat că incidentul nu are legătură cu terorismul, […] Articolul FOTO // Incident șocant în Anglia: Nouă persoane rănite într-un tren lângă Cambridge. Doi suspecți arestați apare prima dată în SafeNews.
14:40
Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios”: „Este sectarism anticreștin” # SafeNews
Vicepreședintele american JD Vance a respins acuzațiile de intoleranță religioasă după ce a declarat că speră ca soția sa, Usha, crescută în religia hindusă, să se convertească la creștinism. Oficialul american, un catolic devotat, a afirmat că reacțiile negative apărute în spațiul public reflectă „sectarism anticreștin”, relatează AFP. Declarațiile care au generat controverse au fost […] Articolul Criticat că vrea ca soția lui să treacă la creștinism, JD Vance a denunțat un „comentariu odios”: „Este sectarism anticreștin” apare prima dată în SafeNews.
14:30
Două avioane s-au ciocnit ușor, vineri, pe pista aeroportului LaGuardia din New York, în contextul unor întârzieri majore cauzate de condițiile meteo severe și de lipsa de personal generată de shutdown-ul guvernamental. Potrivit The New York Post ested vorba de compania United Airlines. Incidentul s-a produs când un avion care revenea din Orlando, Florida, a […] Articolul LaGuardia, afectat de haosul zborurilor: două avioane s-au ciocnit pe pistă apare prima dată în SafeNews.
09:50
Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, exprimându-și sprijinul ferm pentru continuarea parcursului european al țării. „Călduroase felicitări noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a accelera parcursul de reforme […] Articolul Marta Kos, mesaj pentru Guvernul Munteanu: Europa vă este alături apare prima dată în SafeNews.
09:30
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk # SafeNews
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, […] Articolul Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk apare prima dată în SafeNews.
09:20
Premierul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, a transmis un mesaj de felicitare noului Guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, subliniind angajamentul comun al Chișinăului și Kievului pentru consolidarea democrației și avansarea integrării europene. „Transmit felicitări călduroase și sincere prim-ministrului Alexandru Munteanu și noului Guvern al Republicii Moldova. Acest moment important reflectă angajamentul ferm al […] Articolul Premierul Ucrainei felicită noul Guvern: Națiunile noastre rămân unite apare prima dată în SafeNews.
09:10
FOTO // Poliția de Frontieră îl felicită pe Mihail Latîșev pentru medalia europeană U23 la judo # SafeNews
După ce s-a clasat pe locul doi la Campionatul European de Judo U23, desfășurat pe 1 noiembrie 2025 în Republica Moldova, Poliția de Frontieră a transmis un mesaj de felicitare pentru angajatul său, Mihail Latîșev. „Din numele întregii echipe a Poliției de Frontieră, îi aducem felicitări lui Mihail Latîșev și aprecierea pentru modul în care […] Articolul FOTO // Poliția de Frontieră îl felicită pe Mihail Latîșev pentru medalia europeană U23 la judo apare prima dată în SafeNews.
08:50
Decizia administrației Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei americane din România și alte state NATO de la granița cu Rusia a stârnit critici puternice din partea veteranilor, care o consideră o greșeală strategică ce slăbește descurajarea alianței și care îi va oferi un avantaj președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit unui raport publicat […] Articolul Veteranii americani critică decizia SUA de a retrage trupe din România apare prima dată în SafeNews.
08:50
Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite pe căile navigabile ale orașului american Houston, de la începutul anului 2025, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate pe parcursul întregului an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie. Speculațiile și teama au început pe 15 septembrie, când cadavrul lui […] Articolul Cel puțin 24 de cadavre au fost găsite în canalele unui oraș american apare prima dată în SafeNews.
08:50
Alertă în Europa. Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare NATO: „Se fac investigații” # SafeNews
Mai multe drone au fost observate deasupra bazei militare belgiene Kleine-Brogel, utilizată de NATO, informează sâmbătă dpa. „Sistemul de detectare funcţionează”, a scris sâmbătă ministrul belgian al apărării, Theo Francken, pe platforma X. „Au loc investigaţii”, conform Agerpres. El a declarat că se va întâlni cu poliţia săptămâna viitoare pentru a analiza ameninţarea şi a […] Articolul Alertă în Europa. Mai multe drone au fost observate deasupra unei baze militare NATO: „Se fac investigații” apare prima dată în SafeNews.
08:40
VIDEO // Cele trei priorități ale ministrei Muncii au fost anunțate: Susținerea familiilor cu copii mici, esențială # SafeNews
Natalia Plugaru este noua ministra a Muncii și Protecție Sociale din Republica Moldova, după ce noul Guvern a fost investit. Ea a anunțat sâmbătă că programul Ministerului Muncii şi Protecției Sociale se va axa pe trei priorităţi: „1. Sprijin pentru familiile vulnerabile – vom fi mai aproape de oameni, prin servicii sociale de calitate și […] Articolul VIDEO // Cele trei priorități ale ministrei Muncii au fost anunțate: Susținerea familiilor cu copii mici, esențială apare prima dată în SafeNews.
08:30
România a confiscat 870 de cărți de identitate ale cetățenilor moldoveni din cauza adreselor fictive # SafeNews
Autoritățile române au ridicat aproximativ 870 de cărți de identitate deținute de cetățeni ai Republicii Moldova cu dublă cetățenie, ca urmare a unor înregistrări fictive la domiciliu, a declarat ministrul român de Externe, Oana Țoiu, pentru Europa Liberă România. „Faptul că România a deschis porțile pentru obținerea cetățeniei, în special pentru cetățenii Republicii Moldova, a […] Articolul România a confiscat 870 de cărți de identitate ale cetățenilor moldoveni din cauza adreselor fictive apare prima dată în SafeNews.
08:10
Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” # SafeNews
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a obținut un nou mandat cu aproape 98% din voturi, potrivit comisiei electorale, într-un scrutin în care principalul partid de opoziție, Chadema, a fost exclus. Ziua alegerilor, miercuri, a fost marcată de violențe extinse, proteste și incendieri de secții de poliție, iar surse independente estimează sute de morți. „Este o […] Articolul Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” apare prima dată în SafeNews.
07:50
Moldovenii Spînu strălucesc la Campionatul Mondial de Karate Shotokan: 7 medalii pentru țară # SafeNews
7 medalii pentru Republica Moldova! este rezultatul obținut de Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, care împreunăau adunat în palmares șapte medalii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan „SKDUN 2025”, desfășurat între 24 și 26 octombrie, în Będzin, Polonia. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la kumite individual și două medalii de argint la […] Articolul Moldovenii Spînu strălucesc la Campionatul Mondial de Karate Shotokan: 7 medalii pentru țară apare prima dată în SafeNews.
Ieri
07:30
Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și-a reconfirmat angajamentul pentru siguranța cetățenilor și modernizarea sistemului afacerilor interne, în contextul învestirii noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. „Prin continuitate și deschidere, Daniella Misail-Nichitin își propune să ducă mai departe transformarea sistemului afacerilor interne într-un mecanism modern, care protejează, sprijină și inspiră”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Ministra […] Articolul Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
07:10
Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta # SafeNews
Un bărbat și o femeie au fost uciși și alte cel puțin 10 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o localitate de pe insula Creta din Grecia, în ceea ce un oficial de rang înalt din cadrul poliției a descris drept o vendetă de familie, potrivit Reuters și AFP. Ageția presă de stat ANA a relatat […] Articolul Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta apare prima dată în SafeNews.
06:10
Șoferii din Moldova trebuie să circule cu farurile aprinse și ziua, începând cu 1 noiembrie # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie, toți conducătorii auto din Republica Moldova trebuie să circule cu lumina de întâlnire aprinsă și pe timp de zi, măsură valabilă până pe 31 martie, anunță Poliția Republicii Moldova. Scopul acestei obligații este creșterea vizibilității vehiculelor și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece, precum ceață, […] Articolul Șoferii din Moldova trebuie să circule cu farurile aprinse și ziua, începând cu 1 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
1 noiembrie 2025
19:50
Ucraina a lovit o conductă-cheie de combustibil militar lângă Moscova: ”Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile” # SafeNews
Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (HUR) a distrus pe 31 octombrie conducta Koltsevoi („Inelul”), o arteră de 400 km folosită pentru aprovizionarea forţelor ruse cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane, în regiunea Moscovei. „Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile… Am provocat Federaţiei Ruse daune mult mai mari prin acţiuni […] Articolul Ucraina a lovit o conductă-cheie de combustibil militar lângă Moscova: ”Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile” apare prima dată în SafeNews.
18:50
Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate # SafeNews
Rusia a lansat în octombrie cel mai mare număr de rachete asupra Ucrainei din ultimii doi ani, potrivit unei analize AFP bazate pe datele forțelor aeriene ucrainene. În total, au fost înregistrate 270 de atacuri, cu 46% mai multe decât în septembrie, majoritatea vizând infrastructura energetică. Atacurile au provocat pene masive de curent în toată […] Articolul Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate apare prima dată în SafeNews.
18:40
Lukaşenko amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că vrea să introducă în dotare sistemul rus de rachete Oreshnik pentru a „intimida” statele vecine și a descuraja eventuale amenințări, declarând că arma va fi operațională în decembrie, potrivit Ukrainska Pravda. Vorbind în timpul unei vizite în regiunea Vitebsk, Lukașenko a descris sistemul drept „o armă terifiantă” și […] Articolul Lukaşenko amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” apare prima dată în SafeNews.
17:50
Mihail Latîșev, judocanul moldovean, a cucerit medalia de argint la Campionatul European de tineret, desfășurat la Arena Chișinău, la categoria de până la 90 de kilograme. Latîșev a trecut de patru adversari în drumul spre finală: sârbul Miljan Radulj, croatul Lovre Mrkovic, azerul Vugar Talibov și germanul Lasse Schriever, obținând victorii inclusiv prin ippon. În […] Articolul ULTIMA ORĂ! Mihail Latîșev cucerește medalia de argint la Europenele de tineret la judo apare prima dată în SafeNews.
17:40
Jaful de la Luvru: Unul dintre bărbaţii arestaţi va fi judecat miercuri, dar nu pentru furt # SafeNews
Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu spargerea de la Luvru va fi judecat miercuri, 5 noiembrie, la tribunalul penal din Bobigny, nu pentru furt, ci pentru că a distrus o oglindă într-o secţie de poliţie, într-un acces de furie, a declarat procurorul Laure Beccuau. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, „este […] Articolul Jaful de la Luvru: Unul dintre bărbaţii arestaţi va fi judecat miercuri, dar nu pentru furt apare prima dată în SafeNews.
17:30
Guvernul României reafirmă sprijinul pentru noul Executiv de la Chișinău și integrarea europeană: „Drumul european ales de frații noștri din Republica Moldova este cel corect” # SafeNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, cu ocazia învestirii și a asigurat autoritățile de la Chișinău de sprijinul deplin al României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul Bolojan a […] Articolul Guvernul României reafirmă sprijinul pentru noul Executiv de la Chișinău și integrarea europeană: „Drumul european ales de frații noștri din Republica Moldova este cel corect” apare prima dată în SafeNews.
17:20
Guvernul Recean și-a încheiat mandatul. Maia Sandu le-a mulțumit miniștrilor: „A fost un guvern care a menținut pacea și a apărat democrația” # SafeNews
Guvernul Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul, iar președinta Maia Sandu le-a transmis sâmbătă, 1 noiembrie, un mesaj de apreciere membrilor fostului executiv. Șefa statului a subliniat că echipa Recean „a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova”. „A fost un guvern care a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța […] Articolul Guvernul Recean și-a încheiat mandatul. Maia Sandu le-a mulțumit miniștrilor: „A fost un guvern care a menținut pacea și a apărat democrația” apare prima dată în SafeNews.
17:00
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala Campionatului European Under 23, care se desfășoară în perioada 31 octorbrie – 2 noiembrie, la Arena Chișinău. Sportivul a obținut patru victorii consecutive și va lupta pentru medalia de aur în categoria de până la 90 de kilograme. Pe parcursul competiției, Latîșev i-a învins pe sârbul Miljan […] Articolul Judocanul Mihail Latîșev, din nou în finala europeană la categoria de până la 90 kg apare prima dată în SafeNews.
16:50
De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 # SafeNews
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie destinate perioadei reci a anului 2025–2026. Programul are rolul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în acoperirea cheltuielilor la energia electrică și termică. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mecanismul de acordare a compensațiilor va fi […] Articolul De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
16:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele # SafeNews
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a dat asigurări că Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective” atragerea fondurilor din Planul de Creștere, continuarea reformelor și înaintarea procesului de aderare. „Urez mult succes noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu”, a scris el pe pagina sa de Facebook. […] Articolul Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele apare prima dată în SafeNews.
16:30
Președintelui american Donald Trump îi revine decizia finală privind furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Pentagonul a aprobat livrarea acestora, stabilind că transferul nu va afecta stocurile militare ale Statelor Unite. Declarația a fost făcută pentru CNN de oficiali americani familiarizați cu subiectul și a fost ulterior preluată de alte instituții media. Evaluarea șefilor de stat […] Articolul Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:20
LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit ieri votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie participă și președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Cabinetul condus […] Articolul LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul va avea loc la o zi după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Guvern. La ceremonie vor participa Președintele Republicii Moldova, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție apare prima dată în SafeNews.
19:20
După mai bine de opt ore de dezbateri, Parlamentul a învestit noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Executivul a fost susținut de 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat pentru aprobarea programului de activitate și acordarea votului de încredere. Opoziția a criticat dur noul program de guvernare, descriind echipa lui […] Articolul Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
17:10
Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile # SafeNews
Judecătoria Ciocana a dispus aplicarea arestului preventiv pentru două persoane reținute în cadrul anchetei de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Amintim că două persoane cu funcții de conducere din cadrul liceului, precum și […] Articolul Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
17:00
Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” # SafeNews
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia în cazul în care Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre termenul de integrare europeană. „Dacă nu îndepliniți promisiunea […] Articolul Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # SafeNews
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean. „Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie […] Articolul Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război apare prima dată în SafeNews.
16:40
Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă […] Articolul Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? apare prima dată în SafeNews.
16:10
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic # SafeNews
Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de Reuters. Halit Ergul, proprietarul hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat […] Articolul Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal # SafeNews
Trei persoane – un cetățean rus de 49 de ani și doi moldoveni din Chișinău, un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani – sunt cercetate penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. Bărbații ar fi însușit ilegal aproximativ 4 milioane de lei din conturile unei companii […] Articolul VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii # SafeNews
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP. Jaful a avut loc în dimineața de 15 octombrie, într-un depozit […] Articolul Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei # SafeNews
Europol, în colaborare cu Poliția Republicii Moldova și Poliția Ucrainei, a anunțat finalizarea celei de-a doua faze a unei investigații internaționale privind crime de război comise de mercenari ruși din grupările Wagner și Redut. Conform comunicatului oficial, echipa Europol pentru Crime Internaționale Grave a sprijinit autoritățile naționale în identificarea suspecților implicați în atrocități comise pe […] Articolul VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei apare prima dată în SafeNews.
