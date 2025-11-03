(Video) Soții Cebotari au stârnit furia Doinei Danielean: „Am așteptat ani de zile să aud scuze de la ei!”
EA.md, 3 noiembrie 2025 07:20
Prezentatoarea și influencera Doina Danielean continuă să fie ținta criticilor online după ce a realizat un pamflet despre divorțul soților Cebotari. Chiar dacă a șters ulterior clipul în care glumea că și ea „divorțează" și și-a cerut scuze public, comentariile negative nu au contenit. Doina a dezvăluit că, în trecut, Katy și Cristian ar fi […]
O nouă tragedie lovește sistemul medical din nordul țării. O femeie din Edineț spune că și-a pierdut copilul după patru zile de chin în maternitate, timp în care a fost ținută în travaliu. Cu lacrimi în ochi, mama povestește că fetița s-a născut fără viață, având „bucăți de piele jupoiate" pe corp. Întâmplarea cutremurătoare s-a […]
Moldoveanca Elena Godorogea a cucerit scena de la Vocea României cu o interpretare puternică a piesei „Wrecking Ball“ # EA.md
Elena Godorogea a demonstrat că are calități vocale uimitoare, doar că în această ediție a concursului antrenorii nu s-au întors și au sfătuit-o să aducă o notă personală melodiei pe care o alege, scrie protv.ro. Cine este Elena Godorogea de la Vocea României Elena are 20 de ani și este studentă. Tânăra originară din Chișinău […]
Tragedie în Italia: O moldoveancă și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un autocar # EA.md
O moldoveancă în vârstă de 51 de ani, stabilită în provincia Mantova, a murit într-un accident rutier grav produs joi, 30 octombrie 2025, puțin înainte de ora 14.00, pe o șosea din localitatea Vigasio din regiunea Veneto, scrie rotalianul.com. Femeia, Mariana Căldăruș, lucra ca vânzătoare la raionul de pește gestionat de societatea Viviani în interiorul […]
„Au văzut sânge, s-au speriat și au aruncat-o”. Detalii cutremurătoare despre copila de 16 ani din Căușeni, găsită moartă într-o fântână # EA.md
„Avea mânuțele strânse și unghiile roase. S-a chinuit să iasă din apă", povestește, printre lacrimi Alina Vulpe, despre ultimele clipe ale nepoatei sale Dumitrița, care a fost găsită moartă într-o fântână din satul Cârnățeni, raionul Căușeni, scrie UNIMEDIA. Femeia a relatat întreaga tragedie în cadrul unui interviu cu Adrian Prodan,în care ridică numeroase semne de […]
Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare a celui mai mare muzeu din lume, deschis astăzi în Egipt. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. La aproximativ un kilometru […]
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor. Potrivit Serviciului Vamal, procedura se efectuează prin depunerea unei declarații de tranzit unice în format electronic la […]
Evaluarea integrității avocaților nu este inclusă în programul de guvernare elaborat de echipa premierului desemnat Alexandru Munteanu. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, în cadrul ședinței la care acesta solicită votul de încredere pentru noul Executiv, transmite noi.md. Munteanu a precizat că prioritatea Guvernului va rămâne finalizarea procesului de vetting al judecătorilor și […]
În cadrul videocastului „Fli eu Zina Bivol", Corneliu Botgros a vorbit despre bani, nunți și persoane pe care nu le poate ierta. Artistul a dezvăluit și cum se descurcă cu creșterea fiicei Camelia: soacra sa face naveta între Cantemir și Chișinău pentru a o sprijini pe Angela în lipsa lui. „Cu Camelia ne ajută soacra […]
Omul de afaceri Veaceslav Platon, într-un interviu pentru „Fiodorova Show", și-a exprimat viziunea asupra viitorului relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană. El a subliniat că orice guvern care va veni după cel actual va fi obligat să stabilească relații pragmatice cu UE, transmite omniapres.md. „Orice putere care va veni după aceasta va fi nevoită să țină […]
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în Parlament că nu intenționează să se pensioneze înainte de vârsta de 70 de ani, subliniind că vârsta de pensionare trebuie analizată în funcție de realitățile demografice și practicile europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani am de gând să lucrez. Este o întrebare […]
Corneliu Botgros, sincer despre fosta soție: cum s-a schimbat relația după vindecarea fiului # EA.md
Corneliu Botgros și Adriana Ochișanu, din nou pe drumuri separate! După ce fiul lor a trecut peste o gravă problemă de sănătate, artiștii care îngropaseră temporar securea războiului au încetat iar să-și vorbească. Într-un interviu cu Zina Bivol, Corneliu a recunoscut că nu mai comunică cu fosta soție și crede că, după un divorț, prietenia […]
Lia Tăburcean își anunță divorțul și urmează exemplul lui Cristian Cebotari și altor influenceri, postând sugestiv pe rețelele sociale și lăsând internauții să speculeze. Deși inițial mulți au crezut că e doar o glumă ironică, tăcerea ei de câteva zile sugerează că artista trece prin schimbări majore în viața personală. Cu puțin timp înainte, Lia […]
Deputatul PAS, Lilian Carp, a declarat în ședința de vineri a Parlamentului că fostul democrat Vladimir Plahotniuc „a terorizat numeroase familii", printre care și pe a sa. „Acest Plahotniuc, pe care l-ați fătat voi, a terorizat oameni. O să vă dau un caz. Acest Plahotniuc a terorizat o familie în care un membru al […]
Pe 999.md poți găsi orice: de la o mașină de spălat până la o vinărie de 10 milioane euro. Unii caută oferte avantajoase, alții își vând visul de afaceri sau schimbă un inel de platină cu diamant pe criptomonedă, scrie point.md. Printre cele mai scumpe anunțuri se numără o vinărie situată la 15 km de […]
„Presiuni de la Filat și Plahotniuc”: Dezvăluiri bombă despre cum ar fi fost preluată Publika TV. Mărturii din dosarul „Frauda bancară” # EA.md
Pe 31 octombrie, a continuat audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară", episodul Plahotniuc — tot în lipsa inculpatului, care a solicitat să nu fie escortat, invocând necesitatea de a studia materialele. În cadrul ședinței, martorii au relatat cum și-ar fi extins Vladimir Plahotniuc influența asupra mass-mediei din Republica Moldova — de la centralizarea mai […]
Premierul Alexandru Munteanu susține că România stă mai prost decât Moldova la capitolul pensii, fapt care „îl bucură". Totuși, acesta nu a clarificat dacă se referă la progresele Moldovei sau la dificultățile cu care se confruntă România. „- Vreau să vă referiți la problema rezilienței sistemului de pensii cu accent pe dezichilibrul total dintre […]
De astăzi începe înregistrarea pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2025–2026: Află pas cu pas cum te poți înscrie! # EA.md
Procesul de înregistrare în sistemul de compensații pentru energie va începe luni, 3 noiembrie. Toți cei care doresc să beneficieze de ajutor vor trebui să depună o nouă cerere, indiferent dacă au primit sau nu compensații în sezonul trecut. Autoritățile anunță că procedura de înscriere va fi similară cu cea de anul trecut. Cetățenii se […]
Toamna aduce dorința de mâncăruri calde, aromate și reconfortante. Cuptorul devine aliatul perfect pentru a transforma ingrediente simple în preparate delicioase care umplu casa de arome irezistibile. Iată trei rețete pe care le vei repeta cu siguranță: Dovleac copt cu miere și nuci Ingrediente: dovleac tăiat cuburi, miere, nuci tocate, scorțișoară. Preparare: Amestecă dovleacul cu […]
Toamna e sezonul perfect pentru seri cozy, cu pături și ceai cald, iar un serial bun poate transforma fiecare seară într-o experiență memorabilă. Iată recomandările noastre pentru fiecare zodie, cu exemple concrete de seriale: Berbec – aventură și adrenalină Berbecii iubesc acțiunea și suspansul. Stranger Things sau The Witcher sunt ideale pentru cei care vor […]
„Mama lor nu i-a mai văzut”: Doi frați din Dușmani au dispărut pe frontul din Ucraina. Rudele și sătenii vorbesc despre drama lor # EA.md
Doi frați, Ruslan și Serghei Secrieru, din localitatea Dușmani raionul Glodeni, au plecat de ani buni la muncă în Rusia apoi au dispărut fără urmă, după ce ar fi fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți de […]
Autorităţile din Bulgaria au anunțat joi, 30 octombrie, că traficul pe Podul Giurgiu-Ruse va fi închis temporar, în perioada 4–5 noiembrie 2025, pentru executarea unor lucrări de construcţie şi instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, scrie digi24.ro. Marţi, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe […]
Falsă angajată de bancă, a furat 2 milioane de lei din conturile moldovenilor: O ucraineancă, reținută la Chișinău # EA.md
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din sectorul Buiucani, suspectată de implicare în mai multe escrocherii online în Republica Moldova. Autoritățile estimează că pagubele cauzate depășesc 2 milioane de lei. „Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Buiucani, s-a stabilit […]
Anastasia Nichita la securitate națională, Voronin la finanțe publice: ce funcții au primit Dodon, Chicu și Usatîi # EA.md
Parlamentul a aprobat joi structura și componența nominală a celor 12 comisii permanente ale Legislativului. Deputata PAS Anastasia Nichita va fi secretară la Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în timp ce foștii lideri politici din opoziție, Igor Dodon și Ion Chicu, vor fi membri în Comisia pentru politica externă. Iată principalele comisii […]
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste probleme cu o strategie economică orientată […]
O mamă din Chișinău cere dreptate pentru fiica sa de 16 ani, diagnosticată cu tulburare din spectrul autist, care a fost internată în spital cu comoție cerebrală după ce a fost bătută. Femeia acuză administrația Școlii Profesionale nr. 11, unde învață elevi cu nevoi educaționale speciale, că tolerează astfel de acte de violență. Conducerea […]
O relație armonioasă nu se construiește doar din vorbe mari, ci și din gesturi mici și constante care mențin iubirea vie și apropierea emoțională. Iată cinci lucruri pe care le poți face chiar azi pentru a-ți întări legătura cu partenerul: Ascultă
„Ar fi frumos dacă reușește” – Corneliu Botgros a aflat din presă că tatăl său vrea să devină deputat! # EA.md
Nicolae Botgros a decis să intre în politică fără să-i spună nimic fiului său! Corneliu Botgros a aflat din presă că celebrul dirijor al Orchestrei „Lăutarii” va candida din partea PAS și recunoaște că, la început, nici nu a crezut vestea. „Eu am aflat despre pasul lui, din presă. După care l-am sunat și […] Articolul „Ar fi frumos dacă reușește” – Corneliu Botgros a aflat din presă că tatăl său vrea să devină deputat! apare prima dată în ea.md.
Toamna este sezonul culorilor calde și elegante care dau ținutelor un aer sofisticat. Chiar dacă moda se schimbă mereu, există nuanțe care rămân mereu stilate și versatile. Iată 7 culori de toamnă pe care merită să le integrezi în garderobă, cu exemple concrete de piese: Bej și crem Aceste tonuri neutre dau rafinament oricărui outfit. […] Articolul 7 culori de toamnă care rămân mereu chic, indiferent de trenduri apare prima dată în ea.md.
Toamna aduce nu doar frunze aurii și seri răcoroase, ci și oportunitatea de a te învălui în arome care seduc și intrigă. Parfumurile potrivite te pot face să fii remarcat fără să spui un cuvânt. Iată cinci parfumuri misterioase de toamnă care te pun în centrul atenției, cu exemple concrete de momente în care să […] Articolul 5 parfumuri misterioase de toamnă care te fac să strălucești apare prima dată în ea.md.
O bază de machiaj bună poate face diferența între un look impecabil și unul care se estompează rapid. Alegerea corectă depinde în mare măsură de tipul tău de ten. Iată cum să găsești produsul perfect și câteva exemple concrete: Ten gras Caută baze cu efect matifiant, care controlează excesul de sebum și minimizează porii. Exemplu: […] Articolul Cum să alegi cea mai bună bază de machiaj, în funcție de tipul tău de ten apare prima dată în ea.md.
Odată cu răcirea vremii, corpul nostru devine mai vulnerabil în fața răcelilor și virozelor. Un detox de toamnă axat pe imunitate te poate ajuta să treci mai ușor prin sezonul rece și să îți menții energia la cote ridicate. Iată câteva strategii simple și eficiente: Smoothie-uri și sucuri naturale Consumă zilnic smoothie-uri bogate în vitamine […] Articolul Detox de toamnă: întărește-ți imunitatea înainte de sezonul răcelilor apare prima dată în ea.md.
Toamna e sezonul perfect pentru a-ți reîmprospăta garderoba, dar fără să faci cheltuieli mari. Există piese accesibile care, prin croială, materiale și detalii, dau impresia unui outfit luxos. Iată 8 articole must-have pentru un look elegant de toamnă, cu exemple concrete: Trenci clasic bej Un trenci bine croit transformă instant orice ținută. Exemplu accesibil: Zara […] Articolul 8 piese de toamnă care arată scump, dar nu golesc portofelul apare prima dată în ea.md.
Cunoașterea profundă a partenerului este cheia unei relații solide și armonioase. Uneori, dialogurile superficiale nu sunt suficiente pentru a înțelege cu adevărat ceea ce simte și gândește cealaltă persoană. Iată 7 întrebări intime pe care ar trebui să i le adresezi pentru a-ți cunoaște mai bine jumătatea și a întări legătura dintre voi: Care este […] Articolul 7 întrebări intime care îți vor întări relația de cuplu apare prima dată în ea.md.
Infidelitatea este una dintre cele mai mari amenințări pentru stabilitatea unei relații, dar există strategii prin care poți menține pasiunea și apropierea emoțională cu partenerul. Iată cinci metode „sexy” care te pot ajuta să previi tentatiile și să întărești legătura dintre voi: Fii atentă la comunicare și flirt Un simplu compliment, o glumă jucăușă sau […] Articolul 5 moduri atrăgătoare de a preveni infidelitatea în cuplu apare prima dată în ea.md.
ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru carburanți, valabile între 1 și 3 noiembrie 2025. Benzina se va vinde cu 22,81 lei/litru, în creștere cu 0,04 lei, iar motorina ajunge la 19,92 lei/litru, majorându-se cu 0,14 lei față de nivelul anterior. Articolul Motorina aproape de 20 lei/litru: cât va costa benzina în acest weekend apare prima dată în ea.md.
Bărbatul care o hărțuia pe Andra, internat la Psihiatrie! Aceeași persoană o teroriza și pe Simona Halep # EA.md
În urmă cu câteva luni, Andra și Cătălin Măruță au obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului din Tulcea care i-a hărțuit cu mesaje, i-a amenințat cu moartea și chiar a intrat în curtea lor. Ulterior, fanul obsedat, din Tulcea, Marian V., a luat-o în vizor și pe Simona Halep și i-a trimis mesaje de […] Articolul Bărbatul care o hărțuia pe Andra, internat la Psihiatrie! Aceeași persoană o teroriza și pe Simona Halep apare prima dată în ea.md.
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie # EA.md
Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au părăsit țara de la sfârșitul lunii august, în urma deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a relaxa restricțiile de călătorie în timp de război pentru această categorie de vârstă. Politica, menită să încurajeze înrolarea voluntară și să împiedice familiile să trimită […] Articolul Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie apare prima dată în ea.md.
Numărul autorizațiilor de construcție eliberate în Republica Moldova continuă să scadă, semn că piața imobiliară rămâne sub presiunea costurilor ridicate, iar prețurile apartamentelor nu vor coborî în perioada următoare. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține […] Articolul În Moldova scad autorizațiile de construcție, dar prețul locuințelor rămâne ridicat apare prima dată în ea.md.
Ludmila Catlabuga își va păstra funcția de ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Antreprenoarea a preluat funcția în noiembrie 2024 și a candidat pe lista PAS la parlamentare. Totuși va lăsa munca de deputat, transmite tv8.md. Catlabuga s-a născut în iulie 1985. Este licențiată în Contabilitate și […] Articolul Catlabuga ridică dividende de 947.000 de lei de la compania sa! apare prima dată în ea.md.
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în condițiile în care încă deține cetățenia Federației Ruse. Parlamentarul a declarat că a depus actele pentru renunțarea la cetățenia rusă, însă dosarul său nu a fost încă examinat de către autoritățile […] Articolul Usatîi: „Am depus cererea pentru a renunța la cetățenia rusă” apare prima dată în ea.md.
În dimineața zilei de 29 octombrie a avut loc un protest în fața clădirii Apă-Canal Bălți. Oamenii au ieșit pentru a-și exprima nemulțumirea față de tarifele și calitatea apei din oraș. „Apa nu este curată, cu rugină. Ei spun că se filtrează. Azi am fost la baie și mi-a apărut o iritație pe piele. […] Articolul Bălțenii revoltăți de apă: plătesc preț dublu pentru… rugină! apare prima dată în ea.md.
Dacă ești în căutarea unor activități speciale pentru începutul lunii noiembrie, iată o selecție de evenimente care îmbină arta, muzica, dansul și cultura. Fie că vrei o ieșire relaxantă, o seară vibrantă sau o doză de inspirație, sigur vei găsi ceva potrivit în această listă. BEAUTY PROF – Expoziție internațională de frumusețe Un eveniment dedicat […] Articolul Recomandări de evenimente în Chișinău – început de noiembrie 2025 apare prima dată în ea.md.
O companie japoneză a lansat o apă care, potrivit dezvoltatorilor, ajută la reducerea grăsimii abdominale. Unul dintre cei mai mari producători de băuturi din Japonia, Suntory, a prezentat noua sa „apă funcțională” numită Special Water. La prima vedere, aceasta nu se deosebește de apa minerală obișnuită, este transparentă, fără gust, fără calorii, zahăr sau […] Articolul Apă care arde grăsimea, lansată în Japonia apare prima dată în ea.md.
„Le-a oferit droguri”: Părinții Andreei Cuciuc, acuzații grave la adresa „nepotului unui instrumentist” – „Fiica noastră a fost otrăvită” # EA.md
Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tânăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău”, scrie UNIMEDIA. „Când […] Articolul „Le-a oferit droguri”: Părinții Andreei Cuciuc, acuzații grave la adresa „nepotului unui instrumentist” – „Fiica noastră a fost otrăvită” apare prima dată în ea.md.
(Audio) CNA publică discuții din dosarul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Eu am încălcat legea” # EA.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat discuții din dosarul de corupție care vizează conducerea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din capitală. „- *, au fost transferați banii ceia? – Acuș, întreb să văd. – Acolo îs 60. Diferența o să fie săptămâna viitoare că nu pot scoate într-atât de mult! – Nicio problemă, nicio problemă, că […] Articolul (Audio) CNA publică discuții din dosarul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Eu am încălcat legea” apare prima dată în ea.md.
Jocuri „periculoase” online: fete „vânate” și forțate să comită violențe împotriva familiilor și animalelor lor # EA.md
Poliția Federală Australiană (AFP) avertizează că fete tinere sunt „vânate, urmărite și atrase” de bărbați pe rețelele online, apoi constrânse să comită acte grave de violență asupra lor, a fraților sau surorilor lor sau a animalelor de companie, într-un „tip de gamificare pervers”, scrie adevarul.ro. „În Australia, 59 de presupuși infractori au fost identificați ca […] Articolul Jocuri „periculoase” online: fete „vânate” și forțate să comită violențe împotriva familiilor și animalelor lor apare prima dată în ea.md.
Sfârșitul reducerilor masive de pe Temu și alte platforme din China? Radu Marian: „Trebuie să găsim o soluție” # EA.md
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul reglementarea importului de colete de pe platforme internaționale precum Temu, Joom și alte site-uri din China, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, produsele extrem de ieftine pun presiune pe economia locală, afectând vânzările și locurile de muncă din […] Articolul Sfârșitul reducerilor masive de pe Temu și alte platforme din China? Radu Marian: „Trebuie să găsim o soluție” apare prima dată în ea.md.
„Mă trăgeau de mâini și picioare” –Povestea cutremurătoare a Svetlanei, răpită și violată într-o pădure de doi pușcăriași # EA.md
Un caz cutremurător readuce în atenție drama femeilor abuzate și lipsa protecției victimelor în Republica Moldova. Svetlana, o femeie din raionul Cahul, a fost răpită și violată timp de trei zile de doi bărbați, dintre care unul era un recidivist eliberat recent din detenție, scrie UNIMEDIA. De frică pentru viața fiicei sale, ea a tăcut […] Articolul „Mă trăgeau de mâini și picioare” –Povestea cutremurătoare a Svetlanei, răpită și violată într-o pădure de doi pușcăriași apare prima dată în ea.md.
„S-a uitat în ochii noștri și a tăcut.” Tânărul de 26 de ani, acuzat de moartea brutală a bărbatului din Văsieni, și-a recunoscut fapta # EA.md
Tânărul acuzat de moartea brutală a lui Andrei Vârlan, bărbatul de 58 de ani din Văsieni, raionul Telenești, și-a recunoscut vina. Ancheta a scos la iveală că în crimă ar fi fost implicat și un adolescent de 16 ani, potrivit unei ediții LIFE MD DOCUMENTARY, scrie UNIMEDIA. „Când am auzit că lângă trupul victimei erau […] Articolul „S-a uitat în ochii noștri și a tăcut.” Tânărul de 26 de ani, acuzat de moartea brutală a bărbatului din Văsieni, și-a recunoscut fapta apare prima dată în ea.md.
