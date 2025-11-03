Horoscop 3 noiembrie 2025. Ziua în care astrele aduc reușite și decizii curajoase

12:10

Omul de afaceri Veaceslav Platon, într-un interviu pentru Fiodorova Show, și-a exprimat viziunea asupra viitorului relațiilor Moldovei cu Uniunea Europeană, subliniind că orice guvern care va veni după cel actual va fi obligat să stabilească relații pragmatice cu UE. „Orice putere care va veni după aceasta va fi nevoită să țină cont de acest lucru. […] The post Platon: „Moldova pentru UE este ca o prostituată pe care o vor, dar cu care nimeni nu vrea să se căsătorească” appeared first on Omniapres.