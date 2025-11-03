Averea secretă a Mariei Zaharova: purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, ar fi acumulat milioane de ruble în proprietăți și venituri nepublice

15:50

Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP. Jaful a avut loc în dimineața de 15 octombrie, într-un depozit