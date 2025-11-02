Germania livrează noi sisteme Patriot Ucrainei. Zelenski: „Vom continua să lucrăm pentru a obține mai mult sprijin”

Germania livrează noi sisteme Patriot Ucrainei. Zelenski: „Vom continua să lucrăm pentru a obține mai mult sprijin”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8