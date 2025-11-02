Horoscop săptămânal: 3-9 noiembrie 2025

11:50

Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Timpii de așteptare sunt crescuți. Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru alte […] Post-ul La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport apare prima dată în Observatorul de Nord.