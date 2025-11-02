Judo-ul din R. Moldova, apreciat la nivel mondial
TVR Moldova, 2 noiembrie 2025 20:10
Republica Moldova este apreciată în lumea judo-ului mondial. Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, prezent la ceremonia de deschidere a Campionatului European de Tineret, a vorbit despre faptul că forul de la Chișinău se poate lăuda cu succese importante în ultimii ani și ar mai putea organiza competiții de anvergură în următoarea perioadă.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 15 minute
20:40
Satul Scoreni, raionul Străşeni, a fost gazda unui festival inedit, al Butoiului. Localitatea se mândreşte cu numărul mare de dogari şi cu cel mai mare butoi din lume, care se înalţă în centrul satului. Evenimentul a adus în acelaşi loc vinul şi tradițiile populare.
Acum o oră
20:10
Republica Moldova este apreciată în lumea judo-ului mondial. Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, prezent la ceremonia de deschidere a Campionatului European de Tineret, a vorbit despre faptul că forul de la Chișinău se poate lăuda cu succese importante în ultimii ani și ar mai putea organiza competiții de anvergură în următoarea perioadă.
Acum 2 ore
19:40
R. Moldova, locul cinci în competiția pe echipe la Judo. Mihail Latîșev, ovaționat din tribune # TVR Moldova
Republica Moldova a fost la doar un pas de a obține bronzul pe echipe la Campionatul European de Judo la Tineret, difuzat de TVR MOLDOVA. Lotul "tricolorilor" a fost învins dramatic în finala mică de selecționata Turciei. Iar Mihail Latîșev a cucerit unica medalie a Republicii Moldova la turneul continental, organizat la "Chișinău Arena".
19:10
Un deputat rus, susţinător al războiului din Ucraina, urmează să lupte la Chişinău, în cadrul unui turneu controversat organizat de asociaţia FEA. Americanul cu cetățenie rusă, Jeff Monson, îl va întâlni în ring pe sportivul Ion Șoltoianu, condamnat în trecut pentru omor. Evenimentul ar urma să aibă loc la finele lunii noiembrie. Organizatorii spun că au informat instituţiile abilitate despre acest turneu.
Acum 4 ore
18:40
Începând de mâine, trei noiembrie, cetăţenii Republicii Moldova pot depune cereri pentru compensații la energie în perioada rece a anului. Cine sunt eligibili şi despre procedura de înregistrare ne spune mai multe colega mea, Irina Mihailici. Irina, te ascultăm.
18:10
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, și-a încheiat mandatul după aproape patru ani de activitate în fruntea instituției. Într-o postare pe rețelele sociale, aceasta a făcut bilanțul perioadei petrecute în această instituției, vorbind despre provocările, reformele și rezultatele obținute în sistemul medical.
17:10
Ministerul Afacerilor Externe din România informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să meargă în Bulgaria că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie., ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, scrie Digi24.ro.
Acum 6 ore
16:10
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, scrie Digi24.ro.
15:10
Granturi pentru adaptarea la schimbările climatice: Echipamente agricole pentru gospodării casnice # TVR Moldova
La începutul lui octombrie, a fost lansat un program de granturi destinat familiilor vulnerabile din mediul rural, cu accent pe tineri și femei, o inițiativă ce susţine adaptarea la schimbările climatice prin echipamente agricole esențiale. Despre cum funcționează acest mecanism de sprijin și cine pot fi beneficiarii, a vorbit Vitalie Jereghi, directorul executiv al Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală LEADER, în cadrul emisiunii „TeleMatinal”.
Acum 8 ore
14:10
O explozie puternică urmată de un incendiu s-a produs într-un centru comercial din Mexic. Cel puțin 23 de oameni au murit și 11 au fost răniți în urma deflagrației, scrie Digi24.ro.
13:10
Adriana Conac (69 kg) a cucerit medalia de bronz în proba smuls la Campionatul European Under 20, care se desfășoară în Albania, informează Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
Acum 12 ore
12:10
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, scrie G4Media.ro
11:10
Alertă în Belgia: drone detectate din nou deasupra unei baze militare, la doar 24 de ore distanţă # TVR Moldova
O dronă a fost observată deasupra bazei aeriene Kleine Brogel din Belgia, în seara zilei de 1 noiembrie, pentru a doua oară în mai puțin de 24 de ore, au relatat agențiile media locale, scrie TVR Info.
10:10
Alexandru Robu, farmacistul din Strășeni care combină știința cu pasiunea pentru sport # TVR Moldova
Farmacistul Alexandru Robu, cunoscut pe rețelele sociale drept doctorul Alex, a devenit un exemplu de echilibru între profesie și pasiune. De aproape 15 ani, el activează într-o farmacie din orașul Strășeni, iar în paralel oferă sfaturi despre sănătate și nutriție pe platforma TikTok, unde este urmărit de peste 20 de mii de persoane.
09:10
Zece persoane, dintre care nouă cu răni care le pun viața în pericol, au fost duse la spital, după o serie de înjunghieri într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbați au fost arestați. Prim-ministrul Keir Starmer a denunțat un „incident îngrozitor”, informează TVR Info.
Ieri
19:30
Cabinetul de miniştri, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul sâmbătă dimineaţă. Evenimentul a avut loc la Președinție, în prezenţa Maiei Sandu şi a preşedintelui legislativului, Igor Grosu. Decretul privind numirea Guvernului Munteanu marchează etapa finală a procesului de formare a executivului Republicii Moldova. Ceremonia de depunere a jurământului a celor 16 miniştri şi viceprim-miniştri a debutat cu intonarea imnului de stat.
19:00
Atacul vascular cerebral în Moldova: „Cel mai tânăr pe care l-am avut a fost de 16 ani” # TVR Moldova
Mai mulţi medici de la Institutul de Medicină Urgentă au alergat sâmbătă în jurul lacului din Parcul „Valea Morilor” din Chişinău, în cadrul unui maraton de prevenire a accidentelor vasculare cerebrale. Prin acest exeriţiu, participanţii şi-au propus să informeze oamenii despre simptomele unui AVC şi despre importanţa modului de viaţă sănătos. Cei mai rapizi s-au ales cu premii.
18:10
Judocanul Mihail Latîșev a fost la un pas de a deveni din nou campion european la tineret. Cu puțin timp în urmă, reprezentantul Republicii Moldova a fost învins în finala Europeanului de la Chișinău, difuzat de TVR MOLDOVA. Pe parcursul întregului turneu, Mihail Latîșev, medaliat cu argint, a fost încurajat de sute de spectatori din tribune. Tot astăzi s-a desfășurat ceremonia de deschidere a competiției, la care au fost prezenți președinții federațiilor europene și mondiale de judo.
16:20
Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, reținut în România sub suspiciunea că ar fi transmis informații secrete către KGB-ul Belarusului, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în urma deciziei Curții de Apel București.
15:40
Dan Perciun declară război plăților ilegale în școli și vrea să îmbunătățească manualele # TVR Moldova
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, aflat la începutul unui nou mandat, își propune să abordeze problema plăților informale, calitatea manualelor școlare, modalitatea desfășurării examenului de absolvire a gimnaziilor și a examenlor de calificare în colegii și școli profesionale, integritatea academică în universități și ultimele etape ale consolidării rețelei universitare.
15:00
Mesajul premierului României, Ilie Bolojan, adresat omologului său din R. Moldova, Alexandu Munteanu # TVR Moldova
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat noul executiv al Republicii Moldova și pe premierul Alexandru Munteanu cu ocazia învestirii și a asigurat autoritățile de la Chișinău de tot sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.
14:30
Bulgaria restricționează exportul de carburanți. Cum influențează decizia asupra pieței din RM? # TVR Moldova
Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, potrivit AFP.
12:50
„Lovitură serioasă” pentru logistica Rusiei, anunță Serviciul de informații militare ucrainene # TVR Moldova
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că atacul a vizat conducta Kolțevoy, lungă de 400 de kilometri, utilizată pentru a aproviziona forțele armate ale Rusiei cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane de la rafinăriile din Reazan, Nijni Novgorod și Moscova.
11:50
Egiptul deschide astăzi cel mai mare muzeu din lume. Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. TVR este prima televiziune din România care a filmat în cel mai mare muzeu din lume.
11:20
Guvernul Alexandru Munteanu a fost învestit oficial: Șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul # TVR Moldova
Executivul în frunte cu Alexandru Munteanu a fost învestit oficial în funcție sâmbătă, după desfășurarea ceremoniei, șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul.
10:50
Un episod din dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind Furtul Miliardului, examinat în instanță se referă la finanțarea mass-media. Procurorii dețin probe că o parte din miliardul de dolari furat din trei bănci moldovenești - Banca de Economii, Banca Socială și Unibank - în 2014 a fost transferată instituțiilor media ale căror proprietar era Vladimir Plahotniuc, potrivit Radio Europa Liberă.
09:30
Consiliul Europei a evaluat gradul de conformare a procuraturii R. Moldova la standardele europene # TVR Moldova
Trei români care lucrează pentru CE au participat, la Chișinău, la o masă rotundă privind implementarea standardelor Uniunii Europene referitoare la independența, integritatea și responsabilitatea activitatea procurorilor de peste Prut.
09:10
Sute de mercenari Wagner şi Redut, descoperiți de R. Moldova şi Ucraina, cu sprijinul Europol # TVR Moldova
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv execuţia unor civili, violenţe sexuale şi atacuri ilegale, în timpul războiului din Ucraina, relatează TVRINFO.RO.
08:40
Rocadă în fracțiunea parlamentară PAS. Opt deputați au renunțat la mandat. cine îi va înlocui? # TVR Moldova
Cinci deputați din fracțiunea PAS pleacă în Guvern după ce cabinetul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere a Parlamentului.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
România și Republica Moldova fac un nou pas spre o economie comună europeană. Cea de-a doua ediție a Business Forumului pentru Parteneriate Strategice de la Chișinău a reunit oameni de afaceri, profesori universitari și autorităţi din cele două state. Potrivit participanţilor, evenimentul deschide drumuri noi pentru investiții, inovație și cooperare.
19:20
/LIVE TEXT/ Alexandru Munteanu la Parlament: „Furtul Miliardului - o rușine pentru țară” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a mers astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare".
19:20
Alexandru Munteanu, după votul de încredere: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara” # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a exprimat recunoștință deputaților care au acordat vot de încredere guvernului. Pentru executivul condus de Munteanu au votat 55 de deputați.
19:10
/LIVETEXT/ Alexandru Munteanu la Parlament: „Furtul Miliardului - o rușine pentru țară” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a mers astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare".
19:10
În premieră, Republica Moldova este gazda Campionatului European de Judo la Tineret. Primii reprezentanți ai "tricolorilor" și-au demonstrat deja abilitățile, fiind încurajați de sute de spectatori, veniți cu drapelul țării la "Chișinău Arena". TVR MOLDOVA este partenerul media general al evenimentului sportiv de amploare.
19:00
„Dacă n-o să reușim, o să pierdem totul”. Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Munteanu # TVR Moldova
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Alexandru Munteanu cu votul majorității. Pentru Guvernul Munteanu au votat 55 de deputați, opoziția parlamentară nu a susținut Guvernul Munteanu.
18:50
A fost învestit Cabinetul de miniștri, condus de Alexandru Munteanu, cu votul majorității parlamentare. Pentru învestirea Guvernului Munteanu au votat 55 de deputați, opoziția parlamentară nu a susținut Guvernul Munteanu.
18:30
Arestul preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere în urma unei decizii a Curții de Apel Centru, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:50
Studenții pasionați de inteligența artificială și-au testat creativitatea la DATASTORM 2025 # TVR Moldova
Studenții pasionați de inteligența artificială și-au testat creativitatea în cadrul concursului Data Scientist Challenge – DATASTORM 2025. Echipele au lucrat la probleme complexe, cu sprijinul mentorilor din companii IT, iar cele mai bune idei au fost premiate. Unii au primit şi oferte de muncă.
17:30
Șefa Liceului „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, și angajatul unei firme, arest în închisoare # TVR Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat,și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați, vineri, în arest preventiv în urma deciziei Judecătoriei Ciocana.În același dosar, potrivit surselor TVR Moldova, este cercetat în libertate adjunctul instituției de învățământ, Lidia Iorga.
16:50
Este corupție, nu sunt bani - promisiunile lui Emil Ceban pentru colegii săi din medicină # TVR Moldova
Emil Ceban, candidatul propus la funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Munteanu, spune că va declara toleranță zero la corupție în instituțiile medicale. Mai mult, Emil Ceban susține spune că, funcție, de acest indice instituțiile medicale vor avea acces la finanțare.
16:40
Reciclează sau donează! Covorul tău vechi aduce -50% reducere și un zâmbet celor care au nevoie!!! # TVR Moldova
Floare Carpet lansează o promoție cu dublu impact – protejăm mediul și sprijinim comunitatea. Iar tu ești răsplătit cu reduceri fabuloase și cadouri de suflet!
16:30
Iulian Cojocaru și-a trecut numele pe lista marcatorilor în ultima rundă a preliminariilor din Liga Campionilor la Futsal. Golul reușit de jucătorul din Republica Moldova nu i-a permis, însă, clubului United Galați să obțină victorie aseară. Campioana României are două înfrângeri în cont.
16:10
De la 1 noiembrie până în 31 martie, conducătorii auto din Republica Moldova trebuie să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulaţiei Rutiere.
14:30
Amenzi grele și închisoare cu suspendare pentru șefii Partidului „Șor” de la Criuleni și Ialoveni # TVR Moldova
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pe președinții organizațiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor”, pentru acceptarea de bani de la grupul criminal organizat. De asemenea, magistrații au mai dispus aplicarea unor amenzi de milioane de lei.
14:10
Record de studenți străini: Cele mai solicitate - Universitatea de Medicină și Universitatea Tehnică # TVR Moldova
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au înscris la programele de studii superioare. Cele mai solicitate sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Stat şi cea Tehnică. Există deja un program adaptat, în limba engleză, pentru studenţii străini.
14:10
În zona Bisericii „Buna Vestire” din Chișinău s-au făcut săpături arheologice care au scos la iveală mai multe morminte. Arheologii cred că este vorba de un vechi cimitir. Cercetările sunt realizate de Universitatea „Ion Creangă", în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie și Institutul Patrimoniului Cultural.
13:10
Primele declarații ale miniștrilor din Guvernul Munteanu: „Priorităţile au fost trasate” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, şi-a adus întreaga echipă la Parlament pentru prezentarea programului de guvernare şi pentru a cere votul de încredere. Noii miniştri vorbesc despre schimbări şi modernizare, iar cei reconfirmaţi în funcţie promit să ducă la capăt proiectele începute şi să continue investiţiile.
13:10
„Nu cred că e serios”: Al. Munteanu o contrazice pe Maia Sandu în cazul vetting-ului avocaților? # TVR Moldova
„În planul nostru de guvernare, avocații nu sunt incluși (n.r. - în procesul de vetting), o să vorbim la momentul oportun, deocamdată, nu cred că este ceva la ceea ce ne gândim serios în Guvernului”, a spus premierul desemnat Alexandru Munteanu, fiind întrebat în Parlament, vineri, în timpul ședinței de învestire a executivului, dacă va susține inițiativa președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting.
12:50
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un premier care ascultă, respectă şi lucrează” # TVR Moldova
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de premier, a ajuns, de dimineaţă, la Parlament, unde îşi prezintă echipa și programul de guvernare. De la tribuna legislativului, unde a venit să ceară votul deputaţilor, a reiterat că printre priorităţile sale sunt proiectele economice şi atragerea investițiilor pentru a ridica bunăstarea cetăţenilor. În aceste clipe, Alexandru Munteanu răspunde la întrebările parlamentarilor.
12:30
De la 1 noiembrie până pe 31 martie inclusiv, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.