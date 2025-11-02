Judo-ul din R. Moldova, apreciat la nivel mondial

14:10

Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au înscris la programele de studii superioare. Cele mai solicitate sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Stat şi cea Tehnică. Există deja un program adaptat, în limba engleză, pentru studenţii străini.