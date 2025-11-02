Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire
NewsUngheni, 2 noiembrie 2025 18:30
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire
Acum 30 minute
18:30
Guvernul condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu a depus jurământul de învestire
Acum o oră
18:10
Ce trebuie să cunoști când vrei să pescuiești în zona de frontieră!
17:50
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 3 – 7 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 3 – 7 noiembrie 2025
Acum 2 ore
17:40
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 3 – 7 noiembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 3 - 7 noiembrie 2025
Ieri
19:50
Interes major pentru segmentul Lețcani – Iași al Autostrăzii Unirii / A8
19:20
Parlamentul a acordat vot de încredere Cabinetului de Miniștri MUNTEANU
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 31 octombrie 2025 # NewsUngheni
Situația de pe șantierul viitoarelor Poduri peste Prut de la Ungheni la 31 octombrie 2025
14:50
Doi angajați ai BDS „Scorpion” au participat la cursul „Lunetist pentru Operațiuni Speciale” # NewsUngheni
Doi angajați ai BDS „Scorpion" au participat la cursul „Lunetist pentru Operațiuni Speciale"
14:30
A fost semnat contractul pentru cel mai dificil tronson al autostrăzii Unirii – segmentul Grințieș – Pipirig # NewsUngheni
A fost semnat contractul pentru cel mai dificil tronson al autostrăzii Unirii - segmentul Grințieș - Pipirig
14:00
O ucraineancă a fost reținută pentru implicare în comiterea mai multor escrocherii online # NewsUngheni
O ucraineancă a fost reținută pentru implicare în comiterea mai multor escrocherii online
13:50
Patrupezii IGP – tot mai bine pregătiți datorită sprijinului partenerilor internaționali # NewsUngheni
Patrupezii IGP – tot mai bine pregătiți datorită sprijinului partenerilor internaționali
13:30
Operațiune INI: 9 kg de mefedronă introduse pe teritoriul MD prin intermediul coletarilor # NewsUngheni
Operațiune INI: 9 kg de mefedronă introduse pe teritoriul MD prin intermediul coletarilor
13:00
Doi tineri din Fălești au fost reținuți în flagrant pentru trafic de droguri în Chișinău # NewsUngheni
Doi tineri din Fălești au fost reținuți în flagrant pentru trafic de droguri în Chișinău
12:50
Legenda britanică LOTUS se lansează în Republica Moldova
12:20
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire și pe timp de zi # NewsUngheni
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire și pe timp de zi
12:10
Noiembrie 2025 începe cu scumpirea carburanților
11:30
Gemania a donat Poliției echipamente de securitate cibernetică de 1.35 mln EURO
11:10
Noua criză a livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană: cauze și repercusiuni pentru ambele maluri ale Nistrului # NewsUngheni
Noua criză a livrărilor de gaze naturale în regiunea transnistreană: cauze și repercusiuni pentru ambele maluri ale Nistrului
10:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul [...]
10:00
CNIR a stabilit constructorul segmentului Moțca – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii / A8 # NewsUngheni
CNIR a stabilit constructorul segmentului Moțca – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii / A8
09:30
CNAM informează despre un nou medicament compensat pentru osteoporoză
09:10
Situația la Frontieră: peste 65.2 mii de traversări în ultimele 24 de ore
09:00
Parlamentul de legislatura a XII-a se convoacă în prima ședință plenară
30 octombrie 2025
18:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție # NewsUngheni
Directorul LT „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție
16:10
Rezultatele finale Recensământ 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice # NewsUngheni
Rezultatele finale Recensământ 2024: Dificultățile populației în realizarea activităților zilnice
15:40
Discursul Președintei Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris
15:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # NewsUngheni
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării"
15:10
În Parlamentul de legislatura a XII-a vor activa 12 comisii permanente
14:50
Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nikol Pașinian - Prim-ministrul Armeniei
14:00
Cooperare moldo-franceză pentru consolidarea capacităților echipelor canine din R. Moldova # NewsUngheni
Cooperare moldo-franceză pentru consolidarea capacităților echipelor canine din R. Moldova
13:50
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a
13:10
Prețul carburanților la 31 octombrie 2025
13:00
Ungheneanca Doina Gherman și Vlad Batrîncea - realeși vicepreședinți ai Parlamentului
12:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție # NewsUngheni
Directorul LT „Gheorghe Asachi" din Chișinău și reprezentantul unui agent economic reținuți de CNA pentru fapte de corupție
10:40
Trafic intensiv în punctul de trecere a frontierei Sculeni
10:10
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește la 30 octombrie 2025 în ședință plenară # NewsUngheni
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește la 30 octombrie 2025 în ședință plenară
09:40
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – martiri ai Mișcării de Renaștere Națională # NewsUngheni
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – martiri ai Mișcării de Renaștere Națională
09:30
Dialog deschis cu mediul de afaceri din sudul țării privind regimul de tranzit comun
09:10
Situația la Frontieră: peste 59.7 mii de traversări în ultimele 24 de ore
29 octombrie 2025
22:30
Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite au fost depistate de vameșii din Leușeni și Palanca # NewsUngheni
Un utilaj industrial și produse de tutun tăinuite au fost depistate de vameșii din Leușeni și Palanca
22:20
Accident rutier tragic la Ungheni. O femeie a fost tamponată mortal în satul Sinești
16:00
Chișinău și București își consolidează cooperarea vamală pentru integrarea europeană
15:30
Judecătoria Ungheni a condamnat trei tineri din Cantemir și Chișinău pentru infracțiuni săvârșite în coautorat # NewsUngheni
Judecătoria Ungheni a condamnat trei tineri din Cantemir și Chișinău pentru infracțiuni săvârșite în coautorat
15:00
Un bărbat din Nisporeni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru huliganism și jaf # NewsUngheni
Un bărbat din Nisporeni a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru huliganism și jaf
14:50
Wizz Air dă startul sezonului de iarnă 2025 – 2026 cu trei curse noi de pe Aeroportul IAȘI # NewsUngheni
Wizz Air dă startul sezonului de iarnă 2025 - 2026 cu trei curse noi de pe Aeroportul IAȘI
14:10
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei în satul Semeni
13:50
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol # NewsUngheni
Percheziții în cadrul unei operațiuni internaționale cu autoritățile din Ucraina și Europol
13:40
Prețul carburanților la 30 octombrie 2025
09:50
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești – Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi) # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe 3 străzi din sectorul Berești - Vasilica (ex-Mânzâteștii Vechi)
09:30
Situația la Frontieră: peste 61.1 mii de traversări în ultimele 24 de ore
