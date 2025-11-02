Vicepremierul Valeriu Chiveri susține reintegrarea graduală a regiunii transnistrene

20:10

La zece ani de la noaptea în care în România a ars clubul Colectiv, mii de oameni au ieșit din nou în stradă la București. Ei cer dreptate pentru cele 65 de vieți pierdute și amintesc că, un deceniu mai târziu, nimeni nu a plătit pentru tragedia care a zguduit o țară întreagă. Corupția continuă …