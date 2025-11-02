Moldova este înaintea României în ceea ce privește implementarea inteligenței artificiale
Logos-Press, 2 noiembrie 2025 13:15
Adoptarea inteligenței artificiale (AI) pe cap de locuitor în Moldova este de 16,6%, în timp ce în România vecină este de numai 15,3%, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
13:15
Acum 4 ore
11:15
Aderarea de noi țări la blocul euro riscă să agraveze deficitul de profesioniști calificați în noile state membre, intensificând procesul de exod al creierelor”, a raportat Logos Press citând Euronews.
10:15
Moldova va extinde lista mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar la frontieră. Aceasta prevede proiecte de modificare a Regulamentului privind circulația peste frontiera de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Acum 24 ore
18:15
Soții Vitali și Anastasia Spînu, juniorii Ion Kerdivara și Alina Țugui au luat premii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan, care s-a încheiat la Będzin, Polonia – informează Logos Press.
17:15
Agenția pentru Servicii de Stat a clarificat specificul înregistrării numelui unei persoane juridice comerciale care conține numele oficial sau istoric al unui stat.
15:30
În Moldova va fi implementat un program de stat pentru dezvoltarea parcurilor industriale, care prevede investiții în infrastructură și facilități logistice.
14:00
Noul guvern condus de premierul Alexandru Munteanu a fost învestit în funcție. Imediat după învestire, Maia Sandu a prezentat reformele-cheie pentru noul Cabinet de Miniștri, relatează Logos Press.
Ieri
13:15
Producția brută de produse agricole în fermele moldovenești de toate categoriile a crescut cu 10,2% (în prețuri comparabile) în ianuarie-septembrie 2015 față de aceeași perioadă a anului 2024, – informează Logos Press.
11:15
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat despre investițiile în economia moldovenească cu șeful Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Remi Rioux. Potrivit serviciului de presă al șefului statului, acest subiect a fost principala temă de discuție între părți în cadrul întrevederii, care a avut loc în marja participării Maiei Sandu la Forumul pentru Pace de la Paris.
09:15
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Guvernul condus de Alexandru Munteanu. Doar 55 de deputați ai partidului de guvernământ PAS au votat exclusiv pentru decizia de aprobare a programului și votul de încredere în guvern. Munteanu a descris cabinetul ca fiind „apolitic” și axat pe creșterea economică și integrarea în UE, relatează Logos Press.
31 octombrie 2025
19:15
Cluburile din Superligă, care au intrat în lupta pentru Cupa Moldovei la fotbal la etapa de 1/8 de finală, au eliminat toate reprezentantele Ligii 1, – informează Logos Press.
18:15
În campania pentru recensământul din 2024, oamenii au fost cei mai predispuși să menționeze dificultățile lor de vedere, mobilitate, auz și memorie, a raportat Logos Press.
17:15
Compania olandeză Heisterkamp Transportation Solutions, unul dintre liderii continentali în transport și logistică, a anunțat extinderea operațiunilor sale în Europa de Est prin deschiderea unei unități în Moldova Technology Park (MITP), – Logos Press reports.
16:15
Piața imobiliară din Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții cu locuințe comerciale din ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, creditele ipotecare emise de bănci au atins un maxim istoric, devenind principalul instrument financiar pentru achiziționarea unei locuințe. Acest lucru a fost declarat de Veaceslav Ioniță, expert al IDIS „Viitorul”, – relatează Logos Press.
15:15
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 1.234.704,61 lei organizației de creditare nebancară O.C.N. „Ecofinance Technologies” S.R.L. pentru numeroase încălcări ale legislației. În plus, a fost emis un avertisment acționarilor și conducerii organizației pentru nerespectarea reglementărilor interne, informează Logos Press.
14:15
După ce presa moldovenească a relatat despre cozile lungi de camioane cu mărfuri perisabile la vama moldo-română din Leușeni, problema a început să fie soluționată. Potrivit observațiilor lucrătorilor din transporturi, traficul camioanelor grele la acest punct de control a început să se accelereze treptat, a relatat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
Alte două documente primare cu tratament special, „Actul de achiziție de bunuri” și „Declarația de achiziție de lapte”, sunt anulate. Împreună cu „Actul de achiziție de servicii pentru închirierea de bunuri și cheltuielile aferente”, potrivit Logos Press.
12:15
Reprezentarea femeilor și a bărbaților în organele de conducere ale societăților cotate la bursă va încerca să se egalizeze odată cu introducerea cerințelor europene în legislația națională, relatează Logos Press.
11:15
După ce Transgaz România și filiala sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, au anunțat o reducere cu 50% a tarifelor reglementate pentru transportul de gaze către Ucraina prin România și Republica Moldova prin conducta Transbalcanică (cunoscută sub numele de Coridorul Vertical), cele trei companii au rezervat capacitatea acesteia pentru luna noiembrie. Până acum două luni, nu exista niciun interes pentru această rută, a informat Logos Press.
10:15
Moldova Fruct a delegat opt companii – membre ale asociației sale – pentru a reprezenta pomicultura moldovenească la cea mai importantă expoziție agricolă din România, INDAGRA FOOD 2025, care va avea loc în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie la București, – informează Logos Press.
09:15
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a anunțat o evaluare națională a competențelor digitale ale elevilor de clasa a IX-a și a XII-a prin intermediul platformei online românești Brio, – informează Logos Press.
08:15
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului 2025, în Moldova au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
30 octombrie 2025
19:15
Halterofilii moldoveni Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii la Campionatul European de Tineret la haltere printre sportivii sub 20 de ani, desfășurat la Durres (Albania), – informează Logos Press.
18:15
Ministerul Finanțelor și Biroul Național de Statistică (BNS) și-au anunțat intenția de a anula ordinul comun, datând din 2008, privind aprobarea formularului standard al formularului primar al documentului strict contabil „Act de achiziționare a serviciilor de închiriere a proprietății și a cheltuielilor aferente, – informează Logos Press.
17:15
Sute de tone de morcovi au fost expediate zilnic în luna octombrie de marile ferme legumicole către piața românească, la un preț mediu en-gros de 1-2 lei românești/kg „pe câmp”, în funcție de soi și de mărimea lotului, informează Logos Press.
16:15
Sistemul judiciar nu dispune de un control intern al cheltuielilor, ceea ce, potrivit Curții de Conturi, a condus la „nereguli semnificative atât în utilizarea alocațiilor bugetare, cât și în gestionarea proprietății de stat” în perioada 2022 – 2023, a informat Logos Press.
15:15
Parlamentul va avea doi vicepreședinți, Doina Herman din partea fracțiunii majoritare PAS și Vlad Batryncha din partea celei mai mari fracțiuni de opoziție, Partidul Socialiștilor, informează Logos Press.
14:15
Execuția bugetului de stat la sfârșitul lunii septembrie s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 7 miliarde de lei față de 7,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii august, datorită creșterii peste așteptări a părții de venituri, informează Logos Press.
13:45
Guvernul moldovean ia în considerare măsuri de reglementare a coletelor cu produse ultra ieftine de pe platforme online precum Temu, Joom și altele, relatează Logos Press.
13:15
Republica Moldova a ocupat primul loc în campionatul mondial la competiția Intel AI Global Impact Festival 2025, învingând 109 echipe din 33 de țări, inclusiv echipe din SUA și Singapore, informează Logos Press.
12:15
Anca Dragu: Sistemul financiar poate transforma ambițiile de integrare ale UE în realitate # Logos-Press
Rolul piețelor financiare în susținerea creșterii economice este discutat astăzi la Chișinău în cadrul unui dialog la nivel înalt cu participarea Comisarului UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiei și Investițiilor, Maria Luis Albuquerque, informează Logos Press.
11:15
Conglomeratul agro-industrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai mari jucători din regiunea Mării Negre, concentrat pe Moldova, dar activ și în România, Serbia, Turcia și Asia, studiază posibilitatea listării la Bursa de Valori București (BVB), ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finanțare, informează Logos Press.
10:15
În regiunea Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), o mare parte din capacitatea coridorului transbalcanic rămâne subutilizată, în ciuda cererii tot mai mari de furnizare de gaze de la sud la nord către Ucraina, informează Logos Press.
09:15
De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press.
08:15
În 2025, analiștii prognozează o creștere economică reală în România de doar 0,8% din PIB, o intrare tehnică în recesiune cu un deficit bugetar de 8,6% din PIB fiind considerată un „scenariu alternativ” – a relatat Logos Press.
29 octombrie 2025
19:15
Clubul Sportiv Central „Dinamo” a găzduit în cadrul Cupei Chișinău Power Triathlon competițiile de bench press, la care au participat 70 de sportivi, – informează Logos Press.
18:15
UE a sprijinit dezvoltarea coridorului vertical de gaze (VGC) prin Bulgaria, însă perspectivele rutei pentru care Statele Unite fac lobby activ rămân slabe, informează Logos Press.
17:15
Candidatul la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu s-a confruntat cu prima sa provocare politică serioasă: opoziția nu este încă pregătită să îl susțină pe el sau programul noului guvern, relatează Logos Press.
16:15
Potrivit World Factbook, vârsta medie a locuitorilor Republicii Moldova este de 40 de ani, în timp ce în întreaga lume acest indicator este mult mai mic – 30,9 ani, – informează Logos Press.
15:15
Potrivit raportului anual al Curtei de Conturi, majoritatea împrumuturilor și subvențiilor externe au fost utilizate anul trecut pentru a sprijini bugetul, în timp ce absorbția banilor pentru dezvoltare nu a fost completă, a raportat Logos Press.
14:15
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au descoperit o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut și trei sunt în curs de investigare, a informat Logos Press.
13:15
Primele scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigarea agricolă vor fi elaborate în localitățile Căușeni, Cantemir și Cahul, informează Logos Press.
12:15
Asociațiile de afaceri propun să se legifereze un mecanism permanent de consultări cu comunitatea de afaceri înainte de aprobarea inovațiilor privind activitățile economice, relatează Logos Press.
11:15
În ediția din octombrie a World Economic Outlook, Fondul Monetar Internațional clasifică țările cu cea mai mare datorie publică în 2025, relatează Logos Press.
10:15
Dinamica datoriei publice totale este însoțită de o creștere inegală a părților sale constitutive: datoria publică internă crește mai rapid decât cea externă, relatează Logos Press.
09:15
Munteanu: „Avem nevoie de investiții pe termen lung care să aducă cu ele și tehnologie” # Logos-Press
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a vorbit despre primele zece zile de la desemnarea sa, numindu-le „zece zile care mi-au zguduit viața” și a prezentat principalele sarcini ale viitorului guvern. Programul său se axează pe lansarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii, pregătirea reformei teritorial-administrative și creșterea bunăstării cetățenilor „chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, relatează Logos Press.
08:15
Operatorul pieței de energie din Moldova, OPEM, a început la 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică, informează Logos Press.
28 octombrie 2025
19:15
Luptătorul de stil liber Evgeny Mikhalchan a câștigat o medalie de argint la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice pentru Tineret, care s-a încheiat la Novi Sad, Serbia”, informează Logos Press.
18:15
Ruta turistică care va lega orașele Iași, Chișinău și Odessa va fi lansată imediat după încheierea războiului din Ucraina și va deveni una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, – informează Logos Press.
17:15
Metamorfoză: fostul activist al Forței Fermierilor va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură # Logos-Press
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru Serghei Ivanov va fi propus pentru funcția de președinte al Comisiei parlamentare permanente pentru agricultură și industria alimentară, relatează Logos Press.
