Adriana Conac, medalie de bronz la Europenele U20, în proba de smuls

Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Acesta a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor de circulație rutieră de către o persoană care conduce un vehicul fără a deține permis de conducere, faptă ce a dus, din imprudență, la decesul unei persoane.