Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York

Acum o oră
12:40
Majoritatea aeroporturilor americane se confruntă cu lipsa controlorilor de trafic aerian, din cauza shutdown-ului guvernamental.
Acum 6 ore
08:00
Infrastructura portuară a fost grav afectată, iar un petrolier a fost incendiat.
07:50
Poliţia britanică a arestat doi bărbaţi, iar ancheta este coordonată de ofiţeri antiterorism.
Acum 8 ore
05:50
Mai multe surse afirmă că în respectiva bază sunt depozitate arme nucleare americane.
05:50
Fostul jihadist a devenit primul președinte sirian din ultimele decenii care s-a adresat Adunării Generale a ONU.
Acum 24 ore
19:10
Doliu național, duminică, în Albania, după moartea fostului prim-ministru socialist Fatos Nano # Veridica.md
A avut trei mandate de premier și, între acestea, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru delapidare și a evadat împreună cu mii de alți deținuți.
18:30
Irlanda: atac asupra unui centru care găzduiește solicitanți de azil, inclusiv femei și copii # Veridica.md
Guvernanții de la Dublin califică incidentul drept „odios”.
17:30
Consiliul Concurenţei nu a primit de la grupul petrolier rus Lukoil nicio notificare cu privire la o potenţială tranzacţie care să vizeze activele din România # Veridica.md
„Zvonul ăsta este de cel puţin doi ani, tot aud că e de vânzare Lukoil, tot primesc întrebări” - afirmă preşedintele Consiliului, Bogdan Chiriţoiu.
16:40
Accidentul, soldat cu 16 morți, e atribuit de numeroși sârbi corupției generalizate din administrație.
16:30
Administrația Trump pretinde că vrea să protejeze mai bine „informațiile sensibile”.
16:00
Deținerea ilegală de arme este răspândită, iar disputele sângeroase sunt frecvente pe insula grecească.
15:30
El scrie că „drumul european ales de fraţii noştri este cel corect.”
15:00
Poliţia Română susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor # Veridica.md
Liderul partidului AUR (opoziția naționalistă), George Simion, afirmă că a fost amenințat cu moartea, dar nicio audiere nu a avut loc până în prezent.
14:20
Armata rusă a lansat în octombrie 270 de rachete asupra Ucrainei, mai multe decât în orice altă lună de la începutul anului 2023 # Veridica.md
Rușii au trimis, de asemenea, 5.300 de drone.
13:40
Fotbal, Italia: fostul internaţional francez Patrick Vieira nu mai este antrenor la Genoa, club deţinut de românul Dan Şucu # Veridica.md
Acesta e acționar majoritar și la Rapid București, una dintre cele mai populare echipe de fotbal din România.
Ieri
12:50
Noul Guvern condus de economistul Alexandru Munteanu și-a depus jurământul, sâmbătă, 1 noiembrie.
11:10
Armata rusă avansează încet spre orașul strategic din estul Ucrainei de peste un an.
10:50
Cei patru au fost găsiţi vinovaţi de conspirație pentru vandalizarea memorialului Holocaustului din Paris.
09:40
FBI a arestat mai multe persoane, suspectate că plănuiau un atac în timpul weekendului de Halloween.
09:30
India este unul din principalii parteneri ai SUA în contracararea influenței chineze în regiune.
09:10
Beijingul vrea să trimită un echipaj uman pe Lună până în 2030.
08:40
Cinci dintre aceștia fac parte din Guvernul condus de Alexandru Munteanu.
31 octombrie 2025
21:20
Premierul a declarat că noua echipă guvernamentală se va concentra pe creșterea economică și pe continuarea direcției strategice de aderare a R. Moldova la UE.
13:40
Media occidentale precizează cu nu au putut verifica informaţia în mod independent.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Se împlineşte un an de la prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad, care s-a soldat cu 16 morți, printre care copii.
12:50
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Dezbaterile judiciare în dosarul lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, fapt ce îl face pe oligarh să denunțe implicații politice. Republica Moldova se pare că este afectată de decizia SUA de a aplica sancțiuni Grupului rusesc Lukoil, care livrează un volum considerabil de motorină pieței moldovenești, în special instituțiilor de stat și Aeroportului Internațional Chișinău. Acestea sunt subiecte pe care le vom dezvolta în sinteza de astăzi.
12:20
Economistul Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova și-a prezentat echipa și programul de guvernare în fața deputaților și a subliniat că misiunea viitorului Guvern este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal.
12:10
Paula Erizanu: „Diferite sisteme, diferite situații, scot în evidență diferite trăsături” # Veridica.md
„Aicea-i și raiul și iadul”, cea mai recentă carte a scriitoarei Paula Erizanu este un mozaic impresionant de destine ale basarabenilor. Prin această carte Republica Moldova își relevă complexitatea, culoarea, dimensiunea potențialului uman și cultural. Oferă istoria din perspectiva umană și, la fel, poate fi considerată un studiu antropologic. Despre noua sa carte, cu Paula Erizanu, într-un interviu pentru Veridica.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
10:20
Parlamentul a publicat CV-urile membrilor noului cabinet de miniștri.
08:00
Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00.
30 octombrie 2025
16:10
Parlamentul Republicii Moldova și-a ales vicepreședinții și a aprobat componența comisiilor # Veridica.md
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea își păstrează pozițiile de vicepreședinți ai Parlamentului.
15:10
Noul parlament are șase fracțiuni, un număr record. Acestea sunt: PAS – 55 de mandate (în pofida declarațiilor anterioare, foștii membri ai Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău și Stela Macari, fac parte din fracțiunea PAS); PSRM – 17 mandate; PCRM – 8 mandate (prin separarea comuniștilor Blocul „Patriotic” s-a destrămat); Blocul „Alternativa” – 8 mandate; Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate fiecare.
14:00
E cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care a construit un spital doar cu fonduri private.
13:30
Paun Rohovei: Războiul informațional dus de Rusia în Republica Moldova a avut efect invers # Veridica.md
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, afirmă că Rusia a desfășurat un război informațional intens și agresiv în Republica Moldova, dar amploarea acestuia „a avut un efect invers”, determinând tot mai mulți cetățeni să conștientizeze manipulările și scopurile Moscovei.
12:50
De ce nu a „capitulat” Republica Moldova și ce putem învăța din asta [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.md
Cu istoricul Cosmin Popa
12:00
Acesta ar fi deturnat bani publici prin angajări fictive și ar fi primit plăți ilegale de la agenți economici și părinți.
11:50
DEZINFORMARE: Maia Sandu se teme să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski din cauză că i se vor cere noi garanții de pace # Veridica.md
Președinta Maia Sandu se teme să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski din cauza că i se vor cere garanții suplimentare de securitatea pentru pacea pe Nistru, iar globaliștii europeni i-au interzis să le ofere, susține așa-zisul deputat de la Tiraspol, Andrei Safonov.
11:00
În această săptămână, Rusia a afirmat că a testat cu succes o super-torpilă nucleară Poseidon.
10:10
Noul Parlament al R. Moldova se reunește în ședință pentru a-și desemna vicepreședinții, biroul permanent și comisiile de specialitate # Veridica.md
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente – față de 11 în legislatura precedentă – și doi vicepreședinți.
29 octombrie 2025
20:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate.” # Veridica.md
Maia Sandu a descris la Paris modul în care Rusia combină propaganda online, finanțarea ilegală și rețelele de influență pentru a submina democrațiile europene — un „război hibrid”, spune ea, care merge dincolo de dezinformare.
19:30
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul armean, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris # Veridica.md
Liderii R. Moldova și ai Armeniei au convenit să intensifice cooperarea politică și schimbul de experiență privind consolidarea democrației și protejarea suveranității.
19:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a finalizat consultările politice înaintea votului de învestitură # Veridica.md
Ședința Parlamentului pentru învestirea noului Guvern al R. Moldova va avea loc vineri, fără amânări, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu.
15:50
Frontiera dintre Lituania și Belarus va rămâne închisă până la sfârșitul lui noiembrie # Veridica.md
O mai pot traversa doar diplomații, cetățenii țărilor Uniunii Europene, NATO și ai Ucrainei care părăsesc Belarusul, cei care tranzitează enclava rusă vecină Kaliningrad și străinii cu vize umanitare emise de Lituania.
15:10
Un fost instructor militar european, arestat în Ucraina fiindcă ar fi spionat pentru ruşi # Veridica.md
Securitatea rusă l-a instruit cu privire la fabricarea dispozitivelor explozive și i-a furnizat un pistol și muniție.
14:50
Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.
14:40
Nouă persoane rănite, inclusiv patru copii.
14:40
Comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, va întreprinde o vizită de două zile la Chișinău # Veridica.md
Oficialul european va discuta cu reprezentanți ai guvernului și ai sectorului bancar, în cadrul eforturilor Uniunii Europene de a sprijini reformele și investițiile în economia R. Moldova.
13:50
Preşedintele Nicuşor Dan: prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina # Veridica.md
Washingtonul alocă resurse suplimentare pentru regiunea Asia-Pacific.
13:10
Bucureştiul îi cere Kievului să ia în considerare solicitările formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti # Veridica.md
Aceştia au avertizat că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor dispărea la 1 septembrie 2027.
