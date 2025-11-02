Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York

12:50

Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Dezbaterile judiciare în dosarul lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, fapt ce îl face pe oligarh să denunțe implicații politice. Republica Moldova se pare că este afectată de decizia SUA de a aplica sancțiuni Grupului rusesc Lukoil, care livrează un volum considerabil de motorină pieței moldovenești, în special instituțiilor de stat și Aeroportului Internațional Chișinău. Acestea sunt subiecte pe care le vom dezvolta în sinteza de astăzi.