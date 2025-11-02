Alexandru Robu, farmacistul din Strășeni care combină știința cu pasiunea pentru sport

20:20

Cei mai buni tineri judocani ai Europei își vor da întâlnire, în următoarele trei zile, la Chișinău. În premieră, Republica Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo de Tineret. Astăzi a avut loc tragerea la sorți, iar competiția pe tatami va începe mâine dimineața. TVR MOLDOVA, partenerul media general al evenimentului, va difuza cele mai importante lupte din cadrul turneului continental. Televiziunea română a pregătit o ediție specială, care va putea fi urmărită în această seară, de la ora 21.