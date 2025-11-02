„Ar fi frumos dacă reușește” – Corneliu Botgros a aflat din presă că tatăl său vrea să devină deputat!
EA.md, 2 noiembrie 2025 08:00
Nicolae Botgros a decis să intre în politică fără să-i spună nimic fiului său! Corneliu Botgros a aflat din presă că celebrul dirijor al Orchestrei „Lăutarii" va candida din partea PAS și recunoaște că, la început, nici nu a crezut vestea. „Eu am aflat despre pasul lui, din presă. După care l-am sunat și […]
Acum 10 minute
08:10
Toamna aduce dorința de mâncăruri calde, aromate și reconfortante. Cuptorul devine aliatul perfect pentru a transforma ingrediente simple în preparate delicioase care umplu casa de arome irezistibile. Iată trei rețete pe care le vei repeta cu siguranță: Dovleac copt cu miere și nuci Ingrediente: dovleac tăiat cuburi, miere, nuci tocate, scorțișoară. Preparare: Amestecă dovleacul cu […]
08:10
Toamna e sezonul perfect pentru seri cozy, cu pături și ceai cald, iar un serial bun poate transforma fiecare seară într-o experiență memorabilă. Iată recomandările noastre pentru fiecare zodie, cu exemple concrete de seriale: Berbec – aventură și adrenalină Berbecii iubesc acțiunea și suspansul. Stranger Things sau The Witcher sunt ideale pentru cei care vor […]
Acum 30 minute
08:00
„Mama lor nu i-a mai văzut”: Doi frați din Dușmani au dispărut pe frontul din Ucraina. Rudele și sătenii vorbesc despre drama lor # EA.md
Doi frați, Ruslan și Serghei Secrieru, din localitatea Dușmani raionul Glodeni, au plecat de ani buni la muncă în Rusia apoi au dispărut fără urmă, după ce ar fi fost forțați să semneze un contract militar și trimiși pe frontul din Ucraina. Potrivit apropiaților, cei doi munceau în orașul Reazan, unde au fost reținuți de […]
08:00
Autorităţile din Bulgaria au anunțat joi, 30 octombrie, că traficul pe Podul Giurgiu-Ruse va fi închis temporar, în perioada 4–5 noiembrie 2025, pentru executarea unor lucrări de construcţie şi instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, scrie digi24.ro. Marţi, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulaţia rutieră va fi închisă, pe […]
08:00
Falsă angajată de bancă, a furat 2 milioane de lei din conturile moldovenilor: O ucraineancă, reținută la Chișinău # EA.md
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de polițiștii din sectorul Buiucani, suspectată de implicare în mai multe escrocherii online în Republica Moldova. Autoritățile estimează că pagubele cauzate depășesc 2 milioane de lei. „Potrivit poliției, în urma investigațiilor desfășurate în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Buiucani, s-a stabilit […]
08:00
Anastasia Nichita la securitate națională, Voronin la finanțe publice: ce funcții au primit Dodon, Chicu și Usatîi # EA.md
Parlamentul a aprobat joi structura și componența nominală a celor 12 comisii permanente ale Legislativului. Deputata PAS Anastasia Nichita va fi secretară la Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în timp ce foștii lideri politici din opoziție, Igor Dodon și Ion Chicu, vor fi membri în Comisia pentru politica externă. Iată principalele comisii […]
08:00
Economia Republicii Moldova se confruntă cu trei provocări structurale majore: o cerere de piață insuficientă, dificultăți financiare și deficit de forță de muncă calificată, arată expertul Stas Madan, de la centrul analitic Expert-Grup. Potrivit acestuia, noua echipă guvernamentală condusă de premierul desemnat Alexandru Munteanu va trebui să abordeze aceste probleme cu o strategie economică orientată […]
08:00
O mamă din Chișinău cere dreptate pentru fiica sa de 16 ani, diagnosticată cu tulburare din spectrul autist, care a fost internată în spital cu comoție cerebrală după ce a fost bătută. Femeia acuză administrația Școlii Profesionale nr. 11, unde învață elevi cu nevoi educaționale speciale, că tolerează astfel de acte de violență. Conducerea […]
08:00
O relație armonioasă nu se construiește doar din vorbe mari, ci și din gesturi mici și constante care mențin iubirea vie și apropierea emoțională. Iată cinci lucruri pe care le poți face chiar azi pentru a-ți întări legătura cu partenerul: Ascultă cu adevărat Acordă atenție partenerului fără distrageri și arată-i că îi prețuiești gândurile și […]
08:00
08:00
Toamna este sezonul culorilor calde și elegante care dau ținutelor un aer sofisticat. Chiar dacă moda se schimbă mereu, există nuanțe care rămân mereu stilate și versatile. Iată 7 culori de toamnă pe care merită să le integrezi în garderobă, cu exemple concrete de piese: Bej și crem Aceste tonuri neutre dau rafinament oricărui outfit. […]
08:00
Toamna aduce nu doar frunze aurii și seri răcoroase, ci și oportunitatea de a te învălui în arome care seduc și intrigă. Parfumurile potrivite te pot face să fii remarcat fără să spui un cuvânt. Iată cinci parfumuri misterioase de toamnă care te pun în centrul atenției, cu exemple concrete de momente în care să […]
Ieri
07:40
O bază de machiaj bună poate face diferența între un look impecabil și unul care se estompează rapid. Alegerea corectă depinde în mare măsură de tipul tău de ten. Iată cum să găsești produsul perfect și câteva exemple concrete: Ten gras Caută baze cu efect matifiant, care controlează excesul de sebum și minimizează porii. Exemplu: […]
07:40
Odată cu răcirea vremii, corpul nostru devine mai vulnerabil în fața răcelilor și virozelor. Un detox de toamnă axat pe imunitate te poate ajuta să treci mai ușor prin sezonul rece și să îți menții energia la cote ridicate. Iată câteva strategii simple și eficiente: Smoothie-uri și sucuri naturale Consumă zilnic smoothie-uri bogate în vitamine […]
07:40
Toamna e sezonul perfect pentru a-ți reîmprospăta garderoba, dar fără să faci cheltuieli mari. Există piese accesibile care, prin croială, materiale și detalii, dau impresia unui outfit luxos. Iată 8 articole must-have pentru un look elegant de toamnă, cu exemple concrete: Trenci clasic bej Un trenci bine croit transformă instant orice ținută. Exemplu accesibil: Zara […]
07:40
Cunoașterea profundă a partenerului este cheia unei relații solide și armonioase. Uneori, dialogurile superficiale nu sunt suficiente pentru a înțelege cu adevărat ceea ce simte și gândește cealaltă persoană. Iată 7 întrebări intime pe care ar trebui să i le adresezi pentru a-ți cunoaște mai bine jumătatea și a întări legătura dintre voi: Care este […]
07:40
Infidelitatea este una dintre cele mai mari amenințări pentru stabilitatea unei relații, dar există strategii prin care poți menține pasiunea și apropierea emoțională cu partenerul. Iată cinci metode „sexy" care te pot ajuta să previi tentatiile și să întărești legătura dintre voi: Fii atentă la comunicare și flirt Un simplu compliment, o glumă jucăușă sau […]
07:30
ANRE a stabilit noile prețuri maxime pentru carburanți, valabile între 1 și 3 noiembrie 2025. Benzina se va vinde cu 22,81 lei/litru, în creștere cu 0,04 lei, iar motorina ajunge la 19,92 lei/litru, majorându-se cu 0,14 lei față de nivelul anterior.
07:30
Bărbatul care o hărțuia pe Andra, internat la Psihiatrie! Aceeași persoană o teroriza și pe Simona Halep # EA.md
În urmă cu câteva luni, Andra și Cătălin Măruță au obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului din Tulcea care i-a hărțuit cu mesaje, i-a amenințat cu moartea și chiar a intrat în curtea lor. Ulterior, fanul obsedat, din Tulcea, Marian V., a luat-o în vizor și pe Simona Halep și i-a trimis mesaje de […]
07:30
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie # EA.md
Aproape 100.000 de bărbați ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au părăsit țara de la sfârșitul lunii august, în urma deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a relaxa restricțiile de călătorie în timp de război pentru această categorie de vârstă. Politica, menită să încurajeze înrolarea voluntară și să împiedice familiile să trimită […]
07:30
Numărul autorizațiilor de construcție eliberate în Republica Moldova continuă să scadă, semn că piața imobiliară rămâne sub presiunea costurilor ridicate, iar prețurile apartamentelor nu vor coborî în perioada următoare. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie–septembrie 2025 au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține […]
07:30
Ludmila Catlabuga își va păstra funcția de ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Antreprenoarea a preluat funcția în noiembrie 2024 și a candidat pe lista PAS la parlamentare. Totuși va lăsa munca de deputat, transmite tv8.md. Catlabuga s-a născut în iulie 1985. Este licențiată în Contabilitate și […]
07:30
Deputatul Renato Usatîi recunoaște că a fost ales în funcția de vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, în condițiile în care încă deține cetățenia Federației Ruse. Parlamentarul a declarat că a depus actele pentru renunțarea la cetățenia rusă, însă dosarul său nu a fost încă examinat de către autoritățile […]
07:30
În dimineața zilei de 29 octombrie a avut loc un protest în fața clădirii Apă-Canal Bălți. Oamenii au ieșit pentru a-și exprima nemulțumirea față de tarifele și calitatea apei din oraș. „Apa nu este curată, cu rugină. Ei spun că se filtrează. Azi am fost la baie și mi-a apărut o iritație pe piele. […]
31 octombrie 2025
17:30
Dacă ești în căutarea unor activități speciale pentru începutul lunii noiembrie, iată o selecție de evenimente care îmbină arta, muzica, dansul și cultura. Fie că vrei o ieșire relaxantă, o seară vibrantă sau o doză de inspirație, sigur vei găsi ceva potrivit în această listă. BEAUTY PROF – Expoziție internațională de frumusețe Un eveniment dedicat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
O companie japoneză a lansat o apă care, potrivit dezvoltatorilor, ajută la reducerea grăsimii abdominale. Unul dintre cei mai mari producători de băuturi din Japonia, Suntory, a prezentat noua sa „apă funcțională" numită Special Water. La prima vedere, aceasta nu se deosebește de apa minerală obișnuită, este transparentă, fără gust, fără calorii, zahăr sau […]
07:20
„Le-a oferit droguri”: Părinții Andreei Cuciuc, acuzații grave la adresa „nepotului unui instrumentist” – „Fiica noastră a fost otrăvită” # EA.md
Părinții Andreei Cuciuc insistă pe ideea că fiica lor ar fi fost otrăvită cu droguri și dezvăluie detalii șocante despre modul în care ar fi fost tratată tânăra în ultimele momente ale vieții sale. Mai mult, Igor și Diana Cuciuc dau de înțeles că implicat ar fi „nepotul unui instrumentist din Chișinău", scrie UNIMEDIA. „Când […]
07:10
(Audio) CNA publică discuții din dosarul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Eu am încălcat legea” # EA.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat discuții din dosarul de corupție care vizează conducerea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" din capitală. „- *, au fost transferați banii ceia? – Acuș, întreb să văd. – Acolo îs 60. Diferența o să fie săptămâna viitoare că nu pot scoate într-atât de mult! – Nicio problemă, nicio problemă, că […]
07:10
Jocuri „periculoase” online: fete „vânate” și forțate să comită violențe împotriva familiilor și animalelor lor # EA.md
Poliția Federală Australiană (AFP) avertizează că fete tinere sunt „vânate, urmărite și atrase” de bărbați pe rețelele online, apoi constrânse să comită acte grave de violență asupra lor, a fraților sau surorilor lor sau a animalelor de companie, într-un „tip de gamificare pervers”, scrie adevarul.ro. „În Australia, 59 de presupuși infractori au fost identificați ca […] Articolul Jocuri „periculoase” online: fete „vânate” și forțate să comită violențe împotriva familiilor și animalelor lor apare prima dată în ea.md.
07:10
Sfârșitul reducerilor masive de pe Temu și alte platforme din China? Radu Marian: „Trebuie să găsim o soluție” # EA.md
Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul reglementarea importului de colete de pe platforme internaționale precum Temu, Joom și alte site-uri din China, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, produsele extrem de ieftine pun presiune pe economia locală, afectând vânzările și locurile de muncă din […] Articolul Sfârșitul reducerilor masive de pe Temu și alte platforme din China? Radu Marian: „Trebuie să găsim o soluție” apare prima dată în ea.md.
07:10
„Mă trăgeau de mâini și picioare” –Povestea cutremurătoare a Svetlanei, răpită și violată într-o pădure de doi pușcăriași # EA.md
Un caz cutremurător readuce în atenție drama femeilor abuzate și lipsa protecției victimelor în Republica Moldova. Svetlana, o femeie din raionul Cahul, a fost răpită și violată timp de trei zile de doi bărbați, dintre care unul era un recidivist eliberat recent din detenție, scrie UNIMEDIA. De frică pentru viața fiicei sale, ea a tăcut […] Articolul „Mă trăgeau de mâini și picioare” –Povestea cutremurătoare a Svetlanei, răpită și violată într-o pădure de doi pușcăriași apare prima dată în ea.md.
07:10
„S-a uitat în ochii noștri și a tăcut.” Tânărul de 26 de ani, acuzat de moartea brutală a bărbatului din Văsieni, și-a recunoscut fapta # EA.md
Tânărul acuzat de moartea brutală a lui Andrei Vârlan, bărbatul de 58 de ani din Văsieni, raionul Telenești, și-a recunoscut vina. Ancheta a scos la iveală că în crimă ar fi fost implicat și un adolescent de 16 ani, potrivit unei ediții LIFE MD DOCUMENTARY, scrie UNIMEDIA. „Când am auzit că lângă trupul victimei erau […] Articolul „S-a uitat în ochii noștri și a tăcut.” Tânărul de 26 de ani, acuzat de moartea brutală a bărbatului din Văsieni, și-a recunoscut fapta apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Corneliu Botgros, despre relația cu Anișoara Dabija: Ea era prezentă în casa noastră la toate sărbătorile # EA.md
Corneliu Botgros, fiul maestrului Nicolae Botgros, a vorbit deschis într-un interviu despre relația tatălui său cu interpreta Anișoara Dabija, un subiect care a stârnit valuri în presă în urmă cu câțiva ani. Fiind focusat pe propria familie și carieră artistică, Corneliu subliniază că a ales să nu judece deciziile celor implicați și, din respect pentru […] Articolul (Video) Corneliu Botgros, despre relația cu Anișoara Dabija: Ea era prezentă în casa noastră la toate sărbătorile apare prima dată în ea.md.
07:10
Patru mașini ucrainene blocate la Aeroportul Chișinău cu datorii de câte 400.000 de lei fiecare: AIC ar putea încasa în total circa 1,6 milioane de lei # EA.md
Aproape 20% dintre mașinile parcate zilnic la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” (AIC) au numere de înmatriculare ucrainene. Potrivit reprezentanților AIC, patru dintre aceste automobile stau în parcare încă din 2022. Pe baza tarifelor de staționare, fiecare dintre ele a acumulat datorii de aproximativ 400.000 de lei, scrie agora.md. Parcarea multietajată are o capacitate totală […] Articolul Patru mașini ucrainene blocate la Aeroportul Chișinău cu datorii de câte 400.000 de lei fiecare: AIC ar putea încasa în total circa 1,6 milioane de lei apare prima dată în ea.md.
07:10
Slusari: Fructele se strică în camioane la Leușeni. Un singur vameș lucrează pe două culoare # EA.md
Zeci de camioane încărcate cu fructe moldovenești stau blocate zile întregi la vama Leușeni din cauza lipsei de personal și a unei organizări defectuoase, avertizează fostul lider al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari. „Aceste poze le-am primit dimineață, 30 octombrie, de la unii exportatori de fructe, care sunt în disperare. Zeci de camioane stau […] Articolul Slusari: Fructele se strică în camioane la Leușeni. Un singur vameș lucrează pe două culoare apare prima dată în ea.md.
07:10
Procurorii în dosarul lui Plahotniuc: Concertul cu Laima Vaikule din 2014, plătit cu bani sustrași din bănci # EA.md
Pe 29 octombrie, la Judecătoria Buiucani, a avut loc o nouă ședință în dosarul lui Plahotniuc, acuzat că a condus organizația criminală care a sustras în 2014 din sistemul bancar moldovenesc circa un miliard de dolari. Inculpatul a refuzat și de această dată să fie adus în instanță, pe motiv că nu și-a studiat până […] Articolul Procurorii în dosarul lui Plahotniuc: Concertul cu Laima Vaikule din 2014, plătit cu bani sustrași din bănci apare prima dată în ea.md.
07:00
„Când simțiți că pierdeți contactul” – Cătălin Lungu și Ana Cernicova, relația lor în pericol? Ce se ascunde în spatele zvonurilor despre despărțire # EA.md
După ce Ecaterina și Cristian au anunțat despărțirea lor, o undă de sinceritate a cuprins lumea creatorilor de conținut. Tot mai multe cupluri au început să arate și culisele unei relații, nu doar momentele perfecte din poze. Printre ei se numără și actorul Cătălin Lungu și soprana Ana Cernicova – un cuplu care a uimit […] Articolul „Când simțiți că pierdeți contactul” – Cătălin Lungu și Ana Cernicova, relația lor în pericol? Ce se ascunde în spatele zvonurilor despre despărțire apare prima dată în ea.md.
07:00
(Video) Cine iartă primește un …Porsche: Gest romantic sau încercare disperată de împăcare? Cine e bărbatul care a făcut senzație cu mașina sa? # EA.md
Un Porsche împodobit cu baloane roșii și mesajul „Iartă-mă, iubirea mea!” a devenit atracția principală pe străzile din Cluj-Napoca! Trecătorii s-au oprit să facă poze, filmarea a făcut înconjurul internetului, iar internauții s-au întrecut în glume și teorii: gest romantic sau campanie publicitară? Surpriza a venit când s-a aflat identitatea autorului — este vorba despre […] Articolul (Video) Cine iartă primește un …Porsche: Gest romantic sau încercare disperată de împăcare? Cine e bărbatul care a făcut senzație cu mașina sa? apare prima dată în ea.md.
07:00
(Video) „N*** el mie îmi trebuie” – Reacția lui Emilian Crețu la acuzațiile că ar privatiza pământurile din Negureni # EA.md
Emilian Crețu, actor și influencer, se află în centrul unui scandal în satul său natal, Negureni. În timp ce lucrează alături de autorități la amenajarea unui parc și a unei păduri, unii localnici îl acuză pe el și pe primar că ar încerca să pună stăpânire pe pământurile satului. Zvonurile au devenit atât de răspândite […] Articolul (Video) „N*** el mie îmi trebuie” – Reacția lui Emilian Crețu la acuzațiile că ar privatiza pământurile din Negureni apare prima dată în ea.md.
07:00
Șoferi, pregătiți portofelele! Motorina crește astăzi cu 14 bani, iar benzina nu rămâne nici ea mai ieftină # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile începând cu 31 octombrie 2025. Astfel, benzina va ajunge la 22,77 lei/litru, în creștere cu 0,06 lei față de ziua precedentă. Motorina va costa 19,78 lei/litru, marcând o majorare de 0,14 lei. Articolul Șoferi, pregătiți portofelele! Motorina crește astăzi cu 14 bani, iar benzina nu rămâne nici ea mai ieftină apare prima dată în ea.md.
07:00
Corneliu Botgros, primele declarații emoționante după internarea fiului său, Cristi, în spital # EA.md
Corneliu Botgros a vorbit pentru prima dată despre situația fiului său, Cristi, după perioada dificilă prin care acesta a trecut. Într-un interviu emoționant, maestrul a dezvăluit că fiul său „este într-o relație, dar una problematică”, oferind astfel o imagine sinceră asupra provocărilor cu care se confruntă tânărul. Întrebat ce mai face Cristi și dacă […] Articolul Corneliu Botgros, primele declarații emoționante după internarea fiului său, Cristi, în spital apare prima dată în ea.md.
30 octombrie 2025
18:10
În România, viața digitală se desfășoară pe diverse dispozitive. De la telefon și laptop, până la tabletă, smart TV și router. Un VPN modern devine esențial pentru a proteja datele pe rețele Wi-Fi din cafenele, aeroporturi sau hoteluri. De asemenea, este vital pentru accesul la servicii de streaming internaționale. Scopul acestui review este de a […] Articolul Top motive pentru care ai nevoie de un VPN pe toate dispozitivele tale apare prima dată în ea.md.
18:00
Când vorbim despre energie constantă, recuperare rapidă după efort și imunitate puternică, răspunsul începe adesea cu… proteinele. Iar în lumea alimentelor accesibile, gustoase și ușor de gătit, carnea de pui rămâne campionul „all-round”: săracă în grăsimi, bogată în proteine de înaltă calitate și incredibil de versatilă. Nu uitați: pentru a beneficia la maximum de nutrienți, […] Articolul Proteinele esențiale în dieta zilnică: de ce carnea de pui este alegerea perfectă? apare prima dată în ea.md.
14:40
„Mama, salvează-mă!” – noi detalii cutremurătoare din seara morții Andreei Cuciuc. Părinții cer exhumarea # EA.md
Familia Cuciuc trăiește un coșmar care nu pare să se termine. La aproape un an de la moartea Andreei, părinții susțin că fiica lor ar fi fost otrăvită. Cu lacrimi în ochi, mama își amintește ultimele cuvinte ale copilei: „Mama, salvează-mă!”. Disperați să afle adevărul, părinții anunță că sunt pregătiți să ceară exhumarea Andreei și […] Articolul „Mama, salvează-mă!” – noi detalii cutremurătoare din seara morții Andreei Cuciuc. Părinții cer exhumarea apare prima dată în ea.md.
13:20
Piața imobiliară din Albania traversează una dintre cele mai interesante transformări din Balcani. Dacă în urmă cu un deceniu domeniul era dominat de tranzacții individuale și recomandări personale, astăzi asistăm la o profesionalizare reală a industriei – de la investiții în traininguri și tehnologii digitale, până la formarea unor comunități de agenți care gândesc ca […] Articolul Noua generație care redefinește piața imobiliară din Albania apare prima dată în ea.md.
07:20
O tânără a ajuns la spital, după ce a fost incendiată de către concubinul său. Cazul a avut loc noaptea, 28 octombrie, în jurul orei 22:40, în localitatea Sturzovca, din raionul Glodeni, transmite pulsmedia.md. Potrivit informațiilor preliminare, victima s-a dovedit a fi o tânără de 30 de ani. Aceasta se afla la domiciliu când, […] Articolul Șoc la Glodeni: O tânără, stropită cu benzină și incendiată de propriul iubit apare prima dată în ea.md.
07:20
În noul Parlament vor activa 12–13 comisii permanente, iar majoritatea parlamentară, Partidul Acțiune și Solidaritate, urmează să conducă cele mai importante dintre acestea. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, precum și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, transmite Radio Moldova. Declarația a fost făcută de deputatul […] Articolul Marian: E normal ca PAS să preia conducerea principale lor comisii parlamentare apare prima dată în ea.md.
07:20
Mașinile implicate în accidente rutiere vor transmite automat un apel la Serviciul 112, care va anunța locația și gravitatea. Acțiunea va fi posibilă în urma implementării proiectului Next Generation eCall, finanțat de Uniunea Europeană. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a precizat că sistemul este implementat în proporție de 60%. Astfel, acesta va conecta Republica […] Articolul Moldova adoptă sistemul eCall: Mașinile vor suna automat la 112 în caz de accident apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, susține că tot mai mulți antreprenori din Moldova se confruntă cu presiuni, iar uneori acestea ar veni chiar din partea Poliției. „Putem face verificările într-un mod mai civilizat, fără mascați și fără a-i speria pe oameni”, a declarat Spinu în cadrul unei emisiuni la postul N4. „O altă problemă […] Articolul Andrei Spînu: „Poliția pune presiune pe antreprenori – aud tot mai des astfel de cazuri” apare prima dată în ea.md.
07:10
Schimbări la Aeroport: Zborurile trec pe pista alternativă, iar locuitorii din zonă sunt avertizați de zgomote mai puternice # EA.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță lucrări importante de modernizare: între 29 octombrie și 11 noiembrie, pista principală de decolare și aterizare va fi închisă pentru mentenanță și pentru instalarea unui nou sistem de balizaj luminos. Pe durata acestor lucrări, toate zborurile vor fi efectuate temporar pe pista alternativă, astfel încât activitatea aeroportului să se […] Articolul Schimbări la Aeroport: Zborurile trec pe pista alternativă, iar locuitorii din zonă sunt avertizați de zgomote mai puternice apare prima dată în ea.md.
