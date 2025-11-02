Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor
SafeNews, 2 noiembrie 2025 07:30
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și-a reconfirmat angajamentul pentru siguranța cetățenilor și modernizarea sistemului afacerilor interne, în contextul învestirii noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. „Prin continuitate și deschidere, Daniella Misail-Nichitin își propune să ducă mai departe transformarea sistemului afacerilor interne într-un mecanism modern, care protejează, sprijină și inspiră”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Ministra […] Articolul Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
08:10
Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” # SafeNews
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, a obținut un nou mandat cu aproape 98% din voturi, potrivit comisiei electorale, într-un scrutin în care principalul partid de opoziție, Chadema, a fost exclus. Ziua alegerilor, miercuri, a fost marcată de violențe extinse, proteste și incendieri de secții de poliție, iar surse independente estimează sute de morți. „Este o […] Articolul Președinta Tanzaniei și-a adjudecat un nou mandat cu 98% din voturi. Opoziția denunță „o parodie a democraţiei” apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:50
Moldovenii Spînu strălucesc la Campionatul Mondial de Karate Shotokan: 7 medalii pentru țară # SafeNews
7 medalii pentru Republica Moldova! este rezultatul obținut de Sportivii moldoveni Vitalie și Anastasia Spînu, care împreunăau adunat în palmares șapte medalii la Campionatul Mondial de Karate Shotokan „SKDUN 2025”, desfășurat între 24 și 26 octombrie, în Będzin, Polonia. Vitalie Spînu a cucerit medalia de aur la kumite individual și două medalii de argint la […] Articolul Moldovenii Spînu strălucesc la Campionatul Mondial de Karate Shotokan: 7 medalii pentru țară apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:30
Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor # SafeNews
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și-a reconfirmat angajamentul pentru siguranța cetățenilor și modernizarea sistemului afacerilor interne, în contextul învestirii noului Guvern condus de Alexandru Munteanu. „Prin continuitate și deschidere, Daniella Misail-Nichitin își propune să ducă mai departe transformarea sistemului afacerilor interne într-un mecanism modern, care protejează, sprijină și inspiră”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne. Ministra […] Articolul Ministra Afacerilor Interne promite modernizarea sistemului și consolidarea siguranței cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:10
Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta # SafeNews
Un bărbat și o femeie au fost uciși și alte cel puțin 10 persoane au fost rănite, sâmbătă, într-o localitate de pe insula Creta din Grecia, în ceea ce un oficial de rang înalt din cadrul poliției a descris drept o vendetă de familie, potrivit Reuters și AFP. Ageția presă de stat ANA a relatat […] Articolul Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
06:10
Șoferii din Moldova trebuie să circule cu farurile aprinse și ziua, începând cu 1 noiembrie # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie, toți conducătorii auto din Republica Moldova trebuie să circule cu lumina de întâlnire aprinsă și pe timp de zi, măsură valabilă până pe 31 martie, anunță Poliția Republicii Moldova. Scopul acestei obligații este creșterea vizibilității vehiculelor și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece, precum ceață, […] Articolul Șoferii din Moldova trebuie să circule cu farurile aprinse și ziua, începând cu 1 noiembrie apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
19:50
Ucraina a lovit o conductă-cheie de combustibil militar lângă Moscova: ”Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile” # SafeNews
Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (HUR) a distrus pe 31 octombrie conducta Koltsevoi („Inelul”), o arteră de 400 km folosită pentru aprovizionarea forţelor ruse cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane, în regiunea Moscovei. „Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile… Am provocat Federaţiei Ruse daune mult mai mari prin acţiuni […] Articolul Ucraina a lovit o conductă-cheie de combustibil militar lângă Moscova: ”Loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancţiunile” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:50
Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate # SafeNews
Rusia a lansat în octombrie cel mai mare număr de rachete asupra Ucrainei din ultimii doi ani, potrivit unei analize AFP bazate pe datele forțelor aeriene ucrainene. În total, au fost înregistrate 270 de atacuri, cu 46% mai multe decât în septembrie, majoritatea vizând infrastructura energetică. Atacurile au provocat pene masive de curent în toată […] Articolul Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate apare prima dată în SafeNews.
18:40
Lukaşenko amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a anunțat că vrea să introducă în dotare sistemul rus de rachete Oreshnik pentru a „intimida” statele vecine și a descuraja eventuale amenințări, declarând că arma va fi operațională în decembrie, potrivit Ukrainska Pravda. Vorbind în timpul unei vizite în regiunea Vitebsk, Lukașenko a descris sistemul drept „o armă terifiantă” și […] Articolul Lukaşenko amenință Occidentul că va folosi „terifiantele” rachete rusești Oreșnik „dacă lucrurile o iau razna” apare prima dată în SafeNews.
17:50
Mihail Latîșev, judocanul moldovean, a cucerit medalia de argint la Campionatul European de tineret, desfășurat la Arena Chișinău, la categoria de până la 90 de kilograme. Latîșev a trecut de patru adversari în drumul spre finală: sârbul Miljan Radulj, croatul Lovre Mrkovic, azerul Vugar Talibov și germanul Lasse Schriever, obținând victorii inclusiv prin ippon. În […] Articolul ULTIMA ORĂ! Mihail Latîșev cucerește medalia de argint la Europenele de tineret la judo apare prima dată în SafeNews.
17:40
Jaful de la Luvru: Unul dintre bărbaţii arestaţi va fi judecat miercuri, dar nu pentru furt # SafeNews
Unul dintre cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu spargerea de la Luvru va fi judecat miercuri, 5 noiembrie, la tribunalul penal din Bobigny, nu pentru furt, ci pentru că a distrus o oglindă într-o secţie de poliţie, într-un acces de furie, a declarat procurorul Laure Beccuau. Bărbatul, în vârstă de 39 de ani, „este […] Articolul Jaful de la Luvru: Unul dintre bărbaţii arestaţi va fi judecat miercuri, dar nu pentru furt apare prima dată în SafeNews.
17:30
Guvernul României reafirmă sprijinul pentru noul Executiv de la Chișinău și integrarea europeană: „Drumul european ales de frații noștri din Republica Moldova este cel corect” # SafeNews
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat noul Guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, cu ocazia învestirii și a asigurat autoritățile de la Chișinău de sprijinul deplin al României pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului României, premierul Bolojan a […] Articolul Guvernul României reafirmă sprijinul pentru noul Executiv de la Chișinău și integrarea europeană: „Drumul european ales de frații noștri din Republica Moldova este cel corect” apare prima dată în SafeNews.
17:20
Guvernul Recean și-a încheiat mandatul. Maia Sandu le-a mulțumit miniștrilor: „A fost un guvern care a menținut pacea și a apărat democrația” # SafeNews
Guvernul Dorin Recean și-a încheiat oficial mandatul, iar președinta Maia Sandu le-a transmis sâmbătă, 1 noiembrie, un mesaj de apreciere membrilor fostului executiv. Șefa statului a subliniat că echipa Recean „a făcut istorie prin trecerea referendumului privind integrarea europeană a Republicii Moldova”. „A fost un guvern care a menținut pacea, a apărat democrația și siguranța […] Articolul Guvernul Recean și-a încheiat mandatul. Maia Sandu le-a mulțumit miniștrilor: „A fost un guvern care a menținut pacea și a apărat democrația” apare prima dată în SafeNews.
17:00
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala Campionatului European Under 23, care se desfășoară în perioada 31 octorbrie – 2 noiembrie, la Arena Chișinău. Sportivul a obținut patru victorii consecutive și va lupta pentru medalia de aur în categoria de până la 90 de kilograme. Pe parcursul competiției, Latîșev i-a învins pe sârbul Miljan […] Articolul Judocanul Mihail Latîșev, din nou în finala europeană la categoria de până la 90 kg apare prima dată în SafeNews.
16:50
De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 # SafeNews
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie destinate perioadei reci a anului 2025–2026. Programul are rolul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în acoperirea cheltuielilor la energia electrică și termică. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mecanismul de acordare a compensațiilor va fi […] Articolul De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
16:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele # SafeNews
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a dat asigurări că Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective” atragerea fondurilor din Planul de Creștere, continuarea reformelor și înaintarea procesului de aderare. „Urez mult succes noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu”, a scris el pe pagina sa de Facebook. […] Articolul Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele apare prima dată în SafeNews.
16:30
Președintelui american Donald Trump îi revine decizia finală privind furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Pentagonul a aprobat livrarea acestora, stabilind că transferul nu va afecta stocurile militare ale Statelor Unite. Declarația a fost făcută pentru CNN de oficiali americani familiarizați cu subiectul și a fost ulterior preluată de alte instituții media. Evaluarea șefilor de stat […] Articolul Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:20
LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit ieri votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie participă și președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Cabinetul condus […] Articolul LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu apare prima dată în SafeNews.
Ieri
19:30
ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul va avea loc la o zi după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Guvern. La ceremonie vor participa Președintele Republicii Moldova, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție apare prima dată în SafeNews.
19:20
După mai bine de opt ore de dezbateri, Parlamentul a învestit noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Executivul a fost susținut de 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat pentru aprobarea programului de activitate și acordarea votului de încredere. Opoziția a criticat dur noul program de guvernare, descriind echipa lui […] Articolul Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
17:10
Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile # SafeNews
Judecătoria Ciocana a dispus aplicarea arestului preventiv pentru două persoane reținute în cadrul anchetei de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Amintim că două persoane cu funcții de conducere din cadrul liceului, precum și […] Articolul Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
17:00
Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” # SafeNews
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia în cazul în care Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre termenul de integrare europeană. „Dacă nu îndepliniți promisiunea […] Articolul Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # SafeNews
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean. „Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie […] Articolul Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război apare prima dată în SafeNews.
16:40
Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă […] Articolul Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? apare prima dată în SafeNews.
16:10
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic # SafeNews
Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de Reuters. Halit Ergul, proprietarul hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat […] Articolul Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal # SafeNews
Trei persoane – un cetățean rus de 49 de ani și doi moldoveni din Chișinău, un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani – sunt cercetate penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. Bărbații ar fi însușit ilegal aproximativ 4 milioane de lei din conturile unei companii […] Articolul VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii # SafeNews
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP. Jaful a avut loc în dimineața de 15 octombrie, într-un depozit […] Articolul Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei # SafeNews
Europol, în colaborare cu Poliția Republicii Moldova și Poliția Ucrainei, a anunțat finalizarea celei de-a doua faze a unei investigații internaționale privind crime de război comise de mercenari ruși din grupările Wagner și Redut. Conform comunicatului oficial, echipa Europol pentru Crime Internaționale Grave a sprijinit autoritățile naționale în identificarea suspecților implicați în atrocități comise pe […] Articolul VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei apare prima dată în SafeNews.
15:20
FOTO // Doi angajați ai Batalionului „Scorpion” au absolvit cursul internațional de lunetiști pentru operațiuni speciale # SafeNews
Doi angajați ai Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” au participat la cursul de instruire „Lunetist pentru Operațiuni Speciale”, în perioada septembrie — octombrie 2025, organizat de Centrul Operațiuni Speciale al Comandamentului General al Jandarmeriei din Ankara, Republica Turcia. Cursul a vizat dezvoltarea competențelor avansate în domeniul operațiunilor speciale, concentrându-se pe tehnici de tragere, recunoaștere, intervenție […] Articolul FOTO // Doi angajați ai Batalionului „Scorpion” au absolvit cursul internațional de lunetiști pentru operațiuni speciale apare prima dată în SafeNews.
15:20
Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul # SafeNews
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel. „În această dimineaţă, FBI a dejucat un potenţial atac terorist şi a arestat mai multe persoane în Michigan care ar fi pus la cale un atac violent în weekendul de Halloween. Mai multe […] Articolul Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul apare prima dată în SafeNews.
15:00
Rusia s-a declarat pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul, a declarat vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine. Galuzin susține că Istanbul e pregătit pentru a găzdui negocierile dintre cele două țări și că Moscova […] Articolul Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție apare prima dată în SafeNews.
15:00
„Primul din lume”. Gigantul chinezesc Shein sfidează criticile și deschide un magazin permanent în capitala modei # SafeNews
Gigantul asiatic de comerț electronic Shein își va inaugura, săptămâna viitoare, primul magazin permanent într-un renumit centru comercial din centrul Parisului, au confirmat vineri proprietarii companiei, potrivit The Brussels Times. Spațiul de 1.000 de metri pătrați, situat la etajul șase al Bazar de l’Hôtel de Ville, o clădire emblemtică amplasată vis-a-vis de Primăria Parisului, va fi […] Articolul „Primul din lume”. Gigantul chinezesc Shein sfidează criticile și deschide un magazin permanent în capitala modei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: pensiile trebuie discutate, eu nu mă pensionez înainte de 70 de ani # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat joi, în Parlament, că nu intenționează să se pensioneze înainte de 70 de ani și a sugerat că vârsta de pensionare ar putea fi revizuită în funcție de realitățile demografice și de practicile europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani am de gând să […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu: pensiile trebuie discutate, eu nu mă pensionez înainte de 70 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:40
Gardul este parte din imaginea de ansamblu a locuinței tale. Așa cum alegi cu grijă culoarea fațadei sau designul acoperișului. La fel merită tratată și alegerea gardului. Iar când vorbim despre modele de garduri metalice cu finisaj mat texturat. Nu vorbim doar despre estetică, ci și despre calitate, rezistență și o senzație plăcută la atingere și privire. […] Articolul Modele de garduri premium cu finisaj mat texturat apare prima dată în SafeNews.
14:00
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voinței. La reuniune vor participa reprezentanți ai 35 de țări, care se vor întâlni pentru a discuta despre sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, a informat El Mundo. Va fi o zi de lucru intensă, care va […] Articolul Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Traficanți de droguri prinși la Chișinău: 9 kilograme de mefedronă aduse din Europa în conserve de fructe # SafeNews
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii moldoveni după ce au încercat să introducă ilegal în țară 9 kilograme de mefedronă, ascunse în conserve de fructe. Drogurile, aduse din Europa prin colete transportate cu autocare, aveau o valoare estimată de peste 6 milioane de lei. Potrivit ofițerilor Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în […] Articolul VIDEO // Traficanți de droguri prinși la Chișinău: 9 kilograme de mefedronă aduse din Europa în conserve de fructe apare prima dată în SafeNews.
13:40
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea o lege a malpraxisului și reforme în sistemul medical # SafeNews
Noul ministru desemnat al Sănătății, Emil Ceban, anunță că una dintre primele sale acțiuni la conducerea instituției va fi implicarea directă în soluționarea cazurilor de malpraxis și promovarea unei legi care să reglementeze clar răspunderea medicilor și a instituțiilor medicale. Ceban a subliniat că Ministerul Sănătății va colabora îndeaproape cu Parlamentul pentru elaborarea și adoptarea […] Articolul Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea o lege a malpraxisului și reforme în sistemul medical apare prima dată în SafeNews.
13:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare. Procurorii consideră pedeapsa prea blândă și o vor contesta # SafeNews
Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința împotriva președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor”, găsiți vinovați de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat. Cei doi au primit câte patru ani de închisoare cu suspendare și interdicții de activitate politică și financiară, iar sume de peste 6 […] Articolul Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare. Procurorii consideră pedeapsa prea blândă și o vor contesta apare prima dată în SafeNews.
13:00
Alexandru Munteanu: „Moldova se pregătește pentru iarnă fără criză energetică, iar independența energetică garantează securitatea națională” # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a afirmat astăzi în Parlament că Republica Moldova se pregătește să treacă sezonul rece fără riscuri majore legate de energie, subliniind legătura directă dintre independența energetică și securitatea națională. Declarația a fost făcută în răspuns la întrebările deputatului PAS Lilian Carp, care a solicitat detalii despre planurile guvernului pentru creșterea producției […] Articolul Alexandru Munteanu: „Moldova se pregătește pentru iarnă fără criză energetică, iar independența energetică garantează securitatea națională” apare prima dată în SafeNews.
12:50
O remorcă de TIR a fost cuprinsă de flăcări astăzi, 31 octombrie 2025, pe strada Industrială nr. 4 din municipiul Bălți. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge incendiul, după ce apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost trimise patru echipe de intervenție. Salvatorii au constatat că […] Articolul Incendiu la Bălți: Remorcă de TIR mistuită de flăcări apare prima dată în SafeNews.
12:40
Atenție, șoferi! Începând cu 1 noiembrie, în sezonul rece, lumina de întâlnire va fi obligatorie și pe timp de zi # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie, șoferii trebuie să circule cu farurile aprinse chiar și ziua, potrivit legislației rutiere. Măsura vizează creșterea vizibilității vehiculelor și reducerea riscului de accidente, mai ales în condiții meteo nefavorabile: ceață, ploaie sau ninsoare. Poliția recomandă conducătorilor auto să verifice funcționarea corectă a luminilor, să adapteze viteza […] Articolul Atenție, șoferi! Începând cu 1 noiembrie, în sezonul rece, lumina de întâlnire va fi obligatorie și pe timp de zi apare prima dată în SafeNews.
12:30
Alexandru Munteanu: problema transnistreană trebuie rezolvată prin soluții economice, nu prin măsuri dure # SafeNews
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, a declarat că abordarea sa față de regiunea transnistreană va fi centrată pe soluții economice, evitând măsurile dure. În discursul de prezentare a programului viitorului cabinet de miniștri, Munteanu a subliniat că noua guvernare va fi deschisă la colaborări pentru rezolvarea problemelor existente. Premierul desemnat a precizat […] Articolul Alexandru Munteanu: problema transnistreană trebuie rezolvată prin soluții economice, nu prin măsuri dure apare prima dată în SafeNews.
12:20
Președinta Maia Sandu și comisara UE pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque au discutat despre dezvoltarea pieței financiare și investițiile în țara noastră # SafeNews
Discuții privind aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au avut loc astăzi între președinta Maia Sandu și Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Întâlnirea a avut loc în contextul avansării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Oficialii au apreciat aderarea țării noastre […] Articolul Președinta Maia Sandu și comisara UE pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque au discutat despre dezvoltarea pieței financiare și investițiile în țara noastră apare prima dată în SafeNews.
12:10
Rusia foloseşte acum în Ucraina rachete dezvoltate în secret care l-au determinat pe Trump să renunţe în 2019 la tratatul nuclear Forțele Nucleare Intermediare # SafeNews
Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al Statelor Unite, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat ministrul ucrainean de externe, citat de Reuters. Informația a fost confirmată […] Articolul Rusia foloseşte acum în Ucraina rachete dezvoltate în secret care l-au determinat pe Trump să renunţe în 2019 la tratatul nuclear Forțele Nucleare Intermediare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Nou director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor: Ștefan Popa, prezentat oficial echipei # SafeNews
Astăzi, Ștefan Popa a fost prezentat oficial ca noul director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Prezentarea a avut loc în prezența viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și a șefului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari. Ministrul Bolea a subliniat că noul director va avea un rol esențial în coordonarea proiectelor […] Articolul Nou director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor: Ștefan Popa, prezentat oficial echipei apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Doi tineri din Fălești, prinși în flagrant încercând să plaseze droguri în sectorul Ciocana # SafeNews
Doi tineri de 19 ani din Fălești au fost surprinși în flagrant de polițiști și procurori în timp ce încercau să plaseze droguri într-o zonă forestieră din sectorul Ciocana al capitalei. Investigațiile au arătat că aceștia acționau ca „curieri” pentru un magazin online de droguri, distribuind substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și sub denumirea […] Articolul VIDEO // Doi tineri din Fălești, prinși în flagrant încercând să plaseze droguri în sectorul Ciocana apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un șofer de 33 de ani a fost surprins de polițiști în timp ce conducea un Porsche cu 165 km/h pe drumul M-1, între Chișinău și Dubăsari. Autoritățile au aplicat sancțiuni legale: amendă de 2.500 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 45 de zile. Poliția atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă […] Articolul Porsche-ul „zburător”: șofer prins conducând cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari apare prima dată în SafeNews.
11:30
Alexandru Munteanu, în Parlament: „Voi conduce un guvern care ascultă și lucrează, nu unul populist” # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului, cerând votul de încredere pentru Cabinetul său și programul de guvernare. Munteanu a mulțumit președintelui Maia Sandu, fracțiunii PAS și cetățenilor pentru sprijinul care a permis transformarea Republicii Moldova într-un stat „respectat și capabil să se dezvolte prin forțele proprii”. „Ceea ce s-a […] Articolul Alexandru Munteanu, în Parlament: „Voi conduce un guvern care ascultă și lucrează, nu unul populist” apare prima dată în SafeNews.
11:10
„Banii pentru ceai și cafea” n-au convins polițiștii de frontieră: două tentative de mită dejucate # SafeNews
În această săptămână, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au respins două tentative de mită, dejucând încercări de corupere la punctele de trecere „Cahul” și „Sculeni”. Primul incident a avut loc la Cahul, pe sensul de intrare în țară, când un cetățean ucrainean de 38 de ani a încercat să ofere bani unui polițist de […] Articolul „Banii pentru ceai și cafea” n-au convins polițiștii de frontieră: două tentative de mită dejucate apare prima dată în SafeNews.
11:00
Dreptate după doi ani: o femeie originară din R. Moldova, găsită spânzurată în Italia, a fost ucisă de soțul ei; bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață # SafeNews
După o anchetă complexă și un proces încărcat de emoție, Curtea cu Jurați din Padova a stabilit că victima, o femeie originară din Republica Moldova și stabilită de mai mulți ani în Italia, nu s-a sinucis, ci a fost ucisă de soț. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, la mai bine […] Articolul Dreptate după doi ani: o femeie originară din R. Moldova, găsită spânzurată în Italia, a fost ucisă de soțul ei; bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață apare prima dată în SafeNews.
10:30
Compania numită după o sabie celebră a deschis fabrica unde intenționează să producă drone „rechin”, de dimensiunea unui autobuz # SafeNews
Compania americană de apărare Anduril Industries a inaugurat vineri o nouă unitate de producție la Sydney, destinată fabricării dronelor subacvatice cunoscute sub numele de „Ghost Shark” („Rechin fantomă”), în cadrul contractului de furnizare în valoare de 1,7 miliarde de dolari australieni (1,1 miliarde de dolari americani) semnat cu Marina australiană, relatează Reuters. În luna septembrie, Australia […] Articolul Compania numită după o sabie celebră a deschis fabrica unde intenționează să producă drone „rechin”, de dimensiunea unui autobuz apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.