Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2025
Mold-Street, 2 noiembrie 2025 07:30
Alexandru Munteanu a negat că a fost implicat în procesul de privatizare a Î.S. „Fabrica de Bere din Chișinău”. Cât a c&...
Acum o oră
07:30
Acum 24 ore
11:50
Primele efecte ale sancţiunilor americane impuse faţă de Lukoil: Bulgaria interzice exportul de motorină și combustibil pentru avioane # Mold-Street
Decizia vine pe fondul sancțiunilor americane împotriva Lukoil, măsură ce afectează direct afacerile companiei petroliere ruse în Bulgaria...
10:00
„Capcana Beijingului”, titrează cotidianul de afaceri german în ediția din 31 octombrie. „Materii prime, semiconductori, piețe...
09:20
În discursul său din plenul Parlamentului, Alexandru Munteanu a apreciat efortul autorităților și cetățenilor Republicii Moldova care...
08:40
Banca Naţională a sancţionat cu amendă una dintre cele mai mari companii de creditare nebancară # Mold-Street
Potrivit BNM, OCN "Ecofinance Technologies" SRL (ce activează pe piaţă sub brandul CreditPrime) a admis abateri ce țin de: cerințele d...
Ieri
15:30
Restricţiile la operaţiunile cu numerar sunt esenţiale pentru protejarea integrității sistemului financiar # Mold-Street
"Salut decizia Republicii Moldova de a limita utilizarea numerarului în tranzacțiile de valoare mare. Numerarul rămâne unul dintre pr...
13:10
Cât a câştigat fondul reprezentatat de premierul desemnat Munteanu din vânzarea celei mai mari fabrici de bere din Moldova # Mold-Street
Întrebarea a fost formulată de deputatul Ion Chicu (liderul PDCM), care a menționat informaţii din raportul Curții de Conturi referitor la modul...
11:50
El îl înlocuiește astfel pe Sergiu Bejan, care a fost director general interimar din septembrie 2021, inițial al Administra...
10:20
Astfel deficitul Bugetului Public Naţional este sub nivelul de 2% din PIB, în timp ce estimările bugetare anuale prevăd un nivel de peste 5% din...
09:20
Decizia Heisterkamp de a investi în Republica Moldova este rezultatul dialogului inițiat în cadrul Forumului Economic BENELUX – Repu...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Compania rusă Lukoil acceptă oferta Gunvor de a-i cumpăra activele străineDe Vladimir Soldatkin și Oksana Kobzeva30 octombrie 2025, 11:43 AM GMT+2...
13:20
Moldindconbank își consolidează poziția de lider pe principalele segmente ale pieței bancare din Republica Moldova # Mold-Street
Banca continuă să fie lider în domenii-cheie precum emiterea și utilizarea cardurilor bancare, rentabilitatea activelor și a capitalului, precum...
12:50
Premierul desemnat promite că Guvernul său nu va apela la majorări de taxe şi impozite # Mold-Street
„Creșterea economică înseamnă mai multe taxe colectate, nu prin mărirea cotelor, ci prin lărgirea bazei de impozitare. Nu anticipăm o creș...
10:40
Ceea ce contează nu este cine deține banca, ci cum este aceasta guvernată, supravegheată și administrată # Mold-Street
Sunteți Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor – cu un portofoliu relativ nou. Ați putea explica...
09:40
Cel mai mare grup agro-industrial din Moldova s-ar putea lista la Bursa de la Bucureşti # Mold-Street
Grupul discută cu Swiss Capital, cel mai mare intermediar ldin România, alături de unele dintre cele mai mari bănci internaţionale de investiţii...
08:50
Lupta cu plata salariilor „în plic” are efecte. Au crescut cu 13% încasările bugetare din taxarea salariilor # Mold-Street
Potrivit SFS vizitele fiscale au fost efectuate în contextul măsurilor de prevenire și contracare a fenomenului muncii „la negru” și...
29 octombrie 2025
22:20
Nvidia devine prima companie din lume care atinge o valoare de piaţă de 5.000 de miliarde de dolari # Mold-Street
Valoarea ei depășește acum produsul intern brut al unor puteri economice precum Germania, Japonia sau India.Performanţa marchează o ascensiune spe...
17:10
Statul are datorii de 11 miliarde de lei față de fermieri, dar la buget nu sunt așa bani # Mold-Street
Potrivit directroului FNF, mulți agricultori au credite la bănci și nu pot accesa acești bani de la stat, pentru a putea face față creditorilor, care...
13:50
Evoluţia este comparabilă cu aceeaşi perioadă din anul trecut, când datoria de stat internă şi externă a crescut cu 5,92 miliarde lei, comp...
11:40
Potrivit ANRE, în cazul în care, în urma licitaţiei nu vor fi comercializate toate garanțiile de origine neexpirate, Energocom le va...
28 octombrie 2025
22:50
Frauda bancă în stil iranian. Una dintre cele mai mari bănci a acumulat o datorie de 5 cvadrilioane de riali # Mold-Street
Fondată în 2012, Ayandeh Bank a fost una dintre cele mai mari instituții bancare private din Iran, cu o rețea de 270 de sucursale în toată...
14:30
„Prioritatea noastră este să asigurăm creștere economică, împreună cu o echipă guvernamentală profesionistă care să asigure că Republica M...
12:50
În fondul de subvenţionare a agriculturii nu mai sunt bani. Ritmul de autorizare spre plată a subvențiilor a a scăzut la 5 milioane lei pe săptămână # Mold-Street
Astfel în săptămâna trecută (20-24 octombrie), agricultorii au primit 5,6 milioane lei, iar o săptămână în urmă - doar 4,57 mi...
06:10
Lukoil a scos la vânzare activele internaționale, inclusiv și cele din Republica Moldova # Mold-Street
„Vânzarea activelor se desfășoară în baza licenței OFAC de lichidare a activității. Dacă este necesar, compania intenționează să sol...
27 octombrie 2025
14:20
„Am deschis un oficiu în Turcia şi purtăm negocieri pentru a achiziona o fabrică de procesare a seminţelor de floarea soarelui”, a d...
13:50
Macar Stoianov, este în prezent vicepreședinte al Maib și curator al Diviziei Finanțe, funcţie pe care o ocupă de la finele anului 2022. De nota...
11:30
Astfel, duminică, 26 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Munteanu a nominalizat primii trei potențiali miniștri din componența Cabinetului pe care ca...
09:50
Potrivit ANRE din numărul total, 5 tranzacții au avut loc pe piața GASFORWARD, iar 88 de tranzacţii - pe piața SPOT. Cantitatea gazelor naturale...
26 octombrie 2025
14:20
Donald Trump și Xi Jinping urmează să se întâlnească în Coreea de Sud săptămâna viitoare. Cu toate acestea, nu este sigur dacă...
11:10
Peste două treimi din consumul de peşte, este asigurat din import. Autorităţile vor să majoreze producţia locală cu 50%, dar au doar 0,1% din bani # Mold-Street
Aceste obiective sunt în proiectul Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru anii 2026–2030, document elaborat de Minister...
09:00
Comisia Europeană lansează un set de șapte măsuri pentru a reduce prețurile la energie # Mold-Street
Măsurile completează Planul de acțiune pentru energie la prețuri accesibile și vizează mobilizarea tuturor instrumentelor europene pentru a sprijini e...
08:10
Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a impus noi condiții. Guvernul Recean impune noi condiții pentru c...
25 octombrie 2025
13:10
"Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic, pentru ca viitorul program de...
12:30
Subiectul achizițiilor comune (prin asociere) a fost abordat în ultimele zile atât în cadrul ședinței Platformei Naționale pent...
11:30
Două companii ce nu au inițiat construcția unor centrale electrice de peste 120 MW, obligate să achite statului 62 milioane lei # Mold-Street
Potrivit unor decizii ale ANRE, cele două firme: Dorsequ Solar Unu şi Dorsequ Solar Trei urmau să constrtuiască centrale electrice din...
06:30
Pasagera cu numărul 5.000.000 a sosit la amiază pe cursa Frankfurt–Chișinău. Stabilită peste hotare, femeia a revenit acasă pentru a-și surprind...
24 octombrie 2025
19:30
Potrivit autorității bancare, la baza acestui calcul este nivelul-țintă de 3% din suma depozitelor garantate, coeficientul de ajustare a creșterii vol...
14:00
Potrivit ANRE inițiativa are drept scop consolidarea securității energetice regionale și asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a Ucrainei, î...
13:20
Întreruperea alimentării a scos la iveală cât de mult se bazează internetul global pe câțiva furnizori de tehnologie - în prin...
11:50
„Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără produse petroliere”, a declarat oficialul într-o conferință de presă sus...
06:00
Dacă nu ar fi fost declinul anual al producției agricole și a ponderii sectorului agrar în PIB, secetele şi alte catacllisme naturale, scăderea...
23 octombrie 2025
12:00
Operaţiunea de preluare a unei gospodării agricole de la Ocniţa de către alta din Donduşeni va fi investigată # Mold-Street
Potrivit Consiliului Concurenței operațiunea notificată constă în "achiziționarea integrală, de către „Curtea Dacilor” SRL, a c...
10:20
Cel mai mare producător și furnizor de gaze din România a deschis o companie de trading la Chişinău # Mold-Street
Denumirea completă a noii companii este Romgaz Trading SRL, înregistrată la Chişinău pe 10 octombrie 2025, deşi anterior grupul românesc a...
09:00
SUA impune sancțiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia. Lukoil deţine cea mai mare reţea de benzinării din Moldova # Mold-Street
Acesta este primul său pachet major de sancțiuni financiare asupra economiei președintelui Vladimir Putin, ca parte a unei noi încercări de a pu...
22 octombrie 2025
15:00
România începe construirea liniei electrice Suceava – Bălți. Chişinăul încă nu a selectat compania # Mold-Street
„La Suceava, a avut loc primul comandament pentru demararea a două investiţii majore pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei...
12:20
"În ceea ce vizează politica fiscală, a fost lansat procesul de rescriere a Codului Fiscal. S-a armonizat cu normele europene regimul de TV...
10:10
Potrivit analizei de regulă cea mai mare parte a importurilor are loc în lunile februarie-aprilie, prin urmare se poate de concluzionat că &icir...
08:30
Studiul Cebr citat de ziarul britanic Daily Mail, care a realizat şi o aplicaţie grafică cu proiecţii ale evoluţiei PIB-ului statelor lumii din 1998 ş...
21 octombrie 2025
21:00
Alianța a ajutat-o pe dna Takaichi să obțină suficient sprijin din partea parlamentului. Ea își va anunța cabinetul mai târziu în...
16:10
Conform BNM în perioada ianuarie/septembrie 2025, peste 70% din profitul din sistemul bancar a fost obținut de două cele mai mari instituții fin...
